Ravivihje: Toto64 Färjestad 3.8.2020 – 118 561 euroa ekstraa

Oriiden ja ruunien E3-karsinta avaa illan Toto64-kierroksen. Stefan Melanderin tallin jättilupaus 9 Hell Bent for Am on kyvyiltään ylivoimainen hevonen tähän tehtävään, eikä haavereitta taida olla lyötävissä. Oriin lyhyen uran toistaiseksi huikein suoritus nähtiin Elitloppet-sunnuntain kolmevuotiseliitissä, kun se karkasi johtavan rinnalta eleettömällä tyylillä ykköseksi. Kesäkuun lopulla se viimeisteli kuntonsa helpolla keulavoitolla. Örjan Kihlströmin ohjastama suursuosikki nauttinee tällä kertaa vastustajien suurta kunnioitusta ja kärkipaikka on suosiolla tarjolla jo avauspuolikkaan aikana.

5 Bombus Jetin uran paras suoritus nähtiin kesäkuun alussa Åbyssa, kun se löi kirikamppailussa lahjakkaan Maestro Zonin. Viimeisin Axevallan kilpailu nosti kuitenkin kysymysmerkkejä oriin ylle. Björn Goopin suojatin menossa ei missään vaiheessa ollut kunnollista vetoa ja juoksu päättyikin keskeytykseen. Tasolleen palatessaan se kykenee kamppailuun finaalipaikoista, mutta suosikin lyömiseen rahkeet eivät riitä.

2 Axel Rudalla on jo reilusti kilpailurutiinia vyöllään ja huippukuntokin tuntuu puhjenneen juuri sopivasti syksyn rahalähtöjen kynnyksellä. Skellefteåssa juoksu onnistui nappiin ja ori punnersi toisesta ulkoa 500 metrin kirillä varmasti ykköseksi. Bergsåkerissa se jäi johtavan taakse voimissaan pussiin. Pär Landinin suojatti on suht reipas avaaja ja juoksee nyt ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä.

7 Enge Jas tuntuu kehittyvän jatkuvasti starttien myötä ja reippaana avaajana hakee ulkoakin hyviä juoksuasemia kärkiryhmästä. Gävlessä se joutui antautumaan keulasta kakkoseksi, mutta kärkikaksikko jätti muuta porukkaa selvästi.

1 First Love M.L. pääsee tulisena kiihdyttäjänä toivepaikalta matkaan ja pystyy kamppailemaan totosijoituksista. Kesäkuun lopun kolmossija tuli johtavan takaa nappijuoksun päätteeksi.

Juoksunkulku: First Love M.L. on nopein, mutta luopunee keulapaikastaan. Axel Ruda ja Enge Jas pystyvät myös reippaisiin avauksiin. Hell Bent for Amilla ajetaan eteenpäin heti vauhdin rauhoittuessa.

Pelijakauma: Hell Bent For Am (76%) on näillä pinnoilla jopa alipelattu. Bombus Jet (14%) on ylipelattu.