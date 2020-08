Ravivihje: Toto75 Rättvik 1.8.2020

Suosikit: Tasaisen Klass I:n ykkösmerkiksi ja pikkulapun apuvarmaksi nostetaan alustavassa pelijakaumassa edulliseksi jäänyt 3 The Bald Eagle. Kesän starteissa hieman nihkeästi esiintynyt 4-vuotias saa nyt taas jenkit peräänsä ja päävarustustakin muutetaan suljetumpaan suuntaan, joten otteet luultavasti terävöityvät. Vastaavilla varusteilla se sooloili huhtikuun alussa keulasta voittajaksi ja treenitiedot ovat varsin lupaavia. Täyttä luottoa Reijo Liljendahlin suojatti ei kuitenkaan saa, sillä muitakin kärkeen mieliviä löytyy. Jos juoksupaikoista ei päästä eturivin osalta sujuvasti sopuun, on 9 Expensive vahvoilla takaakin. Kelpo otteita kovissa ikäluokkalähdöissäkin osoittanut ori oli vähintään asiallinen myös nollaan päättyneissä kesäkuun kisoissa ja nousi viimeksi valmentajan ajamana takaa toiseksi. Norjalaisvieras 5 Jackson Avery pääsee myös reippaasti matkaan ja olisi keulasta vakava voitontavoittelija. Kahdella viime kerralla se on juossut johtavan rinnalla josta vastasi viimeksi niukasti ulkoa kirineille. Toukokuun lopun ennätys syntyi johtavan takaa, muutama viikko sitten Ruotsin 75:ssäkin voittanut Strong Pepper oli liian kova vastustaja, kuten heinäkuun alussakin.

Haastajat ja yllättäjät: Jo pidempään tähän kisaan tähdänneelle 2 Matadoren Emelle ei ole jäänyt kärjen tuntumasta jossiteltavaa viime juoksuissa, mutta vastuskin on ollut tasokas, varsinkin viimeksi, jolloin edelle jäivät Bythebook ja Tabasco C.D. Suotuisa juoksu voi olla taas tiedossa, eikä voittokaan ole tässä seurassa mahdoton ajatus. 11 Enriko Ha kipusi Eskilstunassa kaukaa takaa 10-lopetuksella voittajan tuntumaan. Normaalisti paikka on sille 75-tasolla voittamiseen turhan hankala, mutta viime esitystä ei sovi väheksyä. 6 Vien Ici jatkaa kelpo vireessä ja on hankkinut jo kosolti rutiinia vastaavista lähdöistä. Sen nopeus ei tosin ulkoa alussa riitä aivan namupaikoille. Vahvalle 8 Kalashnikoville matka on normaalisti 75-tasolla pärjäämiseen vähän lyhyttä sorttia, mutta kun mahdollisuus reipasvauhtiselle kisalle on olemassa, annetaan sillekin pieni sauma, kuten 12 Global Wizardillekin. Se jäi Östersundissa huonoon selkään.



Juoksunkulku: Matadoren Eme pystyy avaamaan hyvin, mutta The Bald Eagle ja Jackson Avery kamppaillevat keulapaikasta tiukimmin. Myös 4 Idreamicanfly ja 7 Prince Palema omaavat lähtönopeutta, mutta selkäjuoksu kelpaa kummallekin. Expensive pyrkii kyttäilemään parijonossa viimeiselle takasuoralle asti.



Pelijakauma: The Bald Eagle (12%) on jäänyt aliarvostetuksi, samoin Matadoren Eme (6%). Enriko Ha (14%) ja Vien Ici (12%) ovat keränneet hieman liikaa kannatusta.



Ranking: A) 3, 9, 5 B) 2, 11, 6, 8, 12 C) 1, 4, 7, 10