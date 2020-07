Ravivihje: Toto64 Gävle 31.7.2020

Toto64-1 2 Mogas Casandra otti kesäkuussa Eskilstunassa uransa avausvoiton keulasoolon päätteeksi ja oli samalta paikalta hyvä myös viimeksi Rättvikissä. Mailin matkan luulisi sopivan hieman virtavan oloiselle menijälle ja tamma lähtee niin lujaa matkaan, että on niukka suosikki pääsemään keulaan ja sen myötä myös niukka ykkösrankkaus. 7 Isa teki huhti-toukokuussa muutaman todella hyvän startin, mutta sen jälkeen menossa ei ole ollut samanlaista potkua. Toki esimerkiksi toissa kerralla Solvallassa lähtö oli tämänkertaista monta kertaa kovempi ja viimeksi Bollnäsissä juoksu meni niin levottomaksi ja polveilevaksi, ettei siitä kertomiseen taida yksi A4-arkki riittää. Nyt kuski paranee muutenkin ja naiskuskeille suunnatussa lähdössä Emilia Leo on paras ohjastaja. Isa on niin nopea lähtijä, että voi seiskaradaltakin ampua keulaan, ja varsinkin siitä olisi lähellä voittoa. 9 Titania R.L. ei voinut olla viimeksi Bollnäsissä terve ja palaakin nyt noin parin kuukauden huililta. Gävlen Klass II-karsinnassa se lopetti pirteästi tilaa saadessaan ja meni tuloksen 12,4aly. Jos aikavertailua harrastetaan, niin Isa on ainoa alle 1.13-mennyt vastustaja. Likikään samanlaisena tamma nousee korkealle. 5 R.K. Rapida juoksi viimeksi Bollnäsissä toisen kierroksen toisella ilman vetoapua ja hävisi voiton äärimmäisen niukasti. Tamma on perusmerkkejä tähän lähtöön. 4 Wannabe Young on tulosrivistöään parempi. Se oli viimeksi Eskilstunassa ylikovassa lähdössä ja sitä ennen Åmålissa takaa ei voinutkaan pärjätä. Juoksunkulku: Mogas Casandra, Wannabe Young ja Isa kamppailevat johtopaikasta. Ensin mainittu on suosikki pääsemään sinne. Pelijakauma: Mogas Casandra (13%) ja Titania R.L. (4%) ovat liian vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2, 7, 9, 5, 4 Suuri: 2, 7, 9, 5, 4

Toto64-2 5 Jackpot Tooma aloitti Daniel Redénin treenistä hurjalla esityksellä Örebrossa. Alussa pitkään ja hartaasti laukannut ruuna jäi muista, otti kovalla spurtilla porukan kiinni ja melkein välittömästi Örjan KIhlström käänsi paineisen ajokkinsa kolmannelle edeten hetkessä johtavan rinnalle. Se kulki laukkansa jälkeen pitkän pätkän alle 1.10-vauhteja ja yhden lentävän tonnin 11,6-kyytiä. Normaali näiden sarjojen hevonen olisi pökertynyt täysin tuollaisella juoksunkululla jo hyvissä ajoin, mutta ei Jackpot Tooma, joka marssi viimeisellä takasuoralla keulaan ja jatkoi lopulta jopa helpon oloiseen voittoon. Jatkoa seurataankin suurella mielenkiinnolla ja ravilla se tuskin tätä lähtöä häviää. Niin virtavana ruuna kävi viimeksi etenkin lähtötouhussa, että sille on laskettava jonkinlainen laukkariski, eikä mailin matkalla kärsisi enää ottaa hyppyä. Suurempaan systeemiin otetaankin varmistuksia. 1 Orongo teki viimeksi Bergsåkerissa kauden parhaan juoksunsa kirimällä porukan hänniltä 11,2-vauhtia viimeiset 700 metriä ja oli ehtiä voittoon asti. Sitä ennen Rättvikissä ruuna voitti nappijuoksun päätteeksi. Se lähtee liukkaasti matkaan ja voi onnistua pitämään ykkösradalta keulat. 9 Dallas Brick on ollut mainio molemmissa Eskilstunan voittostarteissaan. Toissa kerralla se piti maalisuoran taistossa takanaan kovan Timo Lanen ja viimeksi kiri hienolla tyylillä ykköseksi kolmannesta ulkoa. Nyt kuskikin vahvistuu Oskar J Anderssonin hypätessä rattailla. 2 Highlight Moon oli viime lauantain Bollnäsin startissa yksinkertaisesti huono ja ravasi kulmikkaasti. Luokka on kuitenkin hyvä, ettei sitä tee mieli jättää poiskaan. Kun varmistusten tielle on kerran lähdetty, niin lapulle otetaan myös Svante Båthin laatutallista tuleva 10 United Broline ja Jorma Kontion vahvistama 6 Hagaz T.N. Juoksunkulku: Orongo, Highlight Moon ja Hagaz T.N. ovat eturivin vikkelimmät. Jälkimmäinen on todennäköisin keulaan pääsijä. Pelijakauma: Ei isompia. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5 Suuri: 5, 1, 9, 2, 10, 6

Toto64-3 Kolmas kohde on 1140 metrin sprintti. Luonnollisesti mitkään normaalit lait eivät päde näin lyhyellä matkalla, ylivoimaisesti tärkein ominaisuus on lähtönopeus. 2 M.T. Insider on sprinttien erikoismies. Viime kaudella ori voitti tämän kyseisen kilpailun, kuten myös Elitloppet-viikonlopun 640 metrin rykäisyn. Nyt voiton uusiminen voi olla hankalaa sillä sisäpuolelta starttaa 1 Ebony Boko. Se on todella nopea startista ja M.T. Insider tuskin saa millään rinnalta lähtevänä valjakonmitan etua. Ebony Boko onkin todennäköisin keulahevonen ja sitä kautta myös suosikki voittamaan lähdön. Oskar J Anderssonin ajokki lyödäänkin systeemien läpivarmaksi. 8 Rose Run Sydney arvottiin uloimmalle kaistalle ja vaikka taikuri-Kihlström kyydissä onkin, niin tuskin hänkään saa tammaa tarpeeksi ripeästi liikkeelle. Juoksunkulku: Ebony Boko pitää sisäradan turvin keulat. Pelijakauma: Ebony Boko (18%) on alustavasti hämmentävän vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-4 Kohteiden ainoasta kylmäverilähdöstä löytyy illan toinen läpivarma. 6 Valle Hugolla voisi olla kolmekin voittoa putkessa. Kesäkuun Bjerken kisassaan se sai sisäpareista myöhään kiritilat eikä ehtinyt kovasta lopetuksesta huolimatta kuin kolmanneksi. Samoin viimeksi Sörlandetissa kolmannessa sisällä matkannut ruuna sai vapaat väylät vasta loppusuoran alussa eikä ehtinyt tavoittaa keulasta karkumatkalle päässyttä voittajaa. Viimeiset 400 metriä Valle Hugo kiskaisi 20,5-vauhtia, vaikka pääsi kirimään noin 200 metriä. Vidar Tjomslandin ajokki vaikuttaa täysin erisarjalaiselta muihin verrattuna. Se on polkenut maililla 22-tuloksia ja mainitussa Bjerken kisassa noteerasi täydellä matkalla 23,5ake. Tuollaisista lukemista illan vastustajat voivat nähdä vain unia ja Valle Hugon varmistaminen ei tunnu järkevältä. Laukka lienee pahin vastus ja ruuna on esiintynyt ravivarmasti. 10 Nordby Elde teki viime lauantaina Bollnäsissä 100 000 kruunun ykköspalkinnon lähdössä kovan juoksun runnoessaan toiselta ilman vetoapua kärkeen ja vastaten ainoalle uhkaajalleen umpirehdisti loppuun asti. 15 Tekno Teddy voitti Ovikenissa heikkotasoisen kahden hiitin kisan, vaikka laukkasi sekä karsinnassa että finaalissa. Viimeksi Birissa ruuna hallitsi toiselta ilman vetoapua varmoin ottein. Se nousee takamatkan takarivistäkin kärkikahinoihin, mutta Valle Hugon lyöminen olisi yllätys. Juoksunkulku: Tyypillisen kylmäverilähdön tapaan juoksusta tuskin tulee tapahtumia puuttumaan. 1 Faxmar pitänee keulat ja siitä voidaan myös ajaa. Ainakin Nordby Eldella edetään aikaisessa vaiheessa kohti keulapaikkoja. Valle Hugolla voidaan ajaa monella tapaa, pätkänopeutensa turvin se ehtii kauempaakin. Pelijakauma: Jos kierroksella ei olisi Jackpot Tooman kaltaista megasuosikkia, niin Valle Hugo (45%) olisi huomattavastikin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-5 Viidennessä kohteessa tallikaverukset 2 High Glider ja 7 Reigning Moni erottuvat luokkansa puolesta kauas muiden yläpuolelle. Molemmat palaavat todella pitkiltä tauoilta, mutta Daniel Redénin ollessa kyseessä asiasta ei tarvitse välittää. High Glider voitti viime vuonna Solvallassa samanlaiselta tauolta T86-lähdön. Samassa lähdössä oli mukana myös Reigning Moni, joka kävi keulassa turhan virtavan ja taipui kolmanneksi. Moni Makerin tyttärenpoika ei ole sen koommin juossutkaan. High Glider pääsi starttiin vielä pari kertaa. Rommessa se jäi pussiin ja Solvallassa juoksu meni turhan rankaksi. Molemmat menijät ovat tottuneet juoksemaan oikein huomattavasti tämänkertaista kovemmissa porukoissa ja puhutaan isosta yllätyksestä mikäli voitto karkaa suosikkikaksikon ulkopuolelle. Ensimmäinen varmistusrasti olisi 3 Flaming Ace Sisu, jolta riisutaan ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna kengät pois. Juoksunkulku: 1 Overtimeosåfin ja 5 Vacqueyras kamppailevat ensimmäisestä keulasta. Jatkossa sinne etenee Redénin kaksikosta todennäköisesti Reigning Moni. Pelijakauma: High Glider (29%) ja Reigning Moni (31%) voisivat olla enemmänkin pelattuja. 10 Empire Garbon (16%) iso peliosuus ihmetyttää. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 2 Suuri: 7, 2

Toto64-6 14 Lady Youline on harvoja lähdön hevosista, joilla on tuoreita näyttöjä hyvästä kilpailuvireestä. Toissa kerralla Visbyssa aikaisin reissuun lähtenyttä tammaa ei päästetty johtavan rinnalle ja juoksu meni niin raskaaksi, että sen startin voi unohtaa. Viimeksi sama taktiikka toimi. Lady Youline pääsi sillä kertaa huilaamaan hetkeksi selkiin ja lopussa se kiri helposti kärkeen kovalla tuloksella 12,9ake. Noin 40 voittoprosentin omaava tamma nousee kolmosrivistäkin tässä porukassa väkisin korkealle. 2 First Mel Hope otti toissa kerralla Bergsåkerissa ansaitusti uransa ensimmäisen voiton ja vauhtiaan päästyään se oli ykkönen myös viimeksi samalla radalla. Tosin kovinkaan loistokkaasti se ei jälkimmäisellä kerralla esiintynyt. 4 Luna Nera Doc hakee viidettä peräkkäistä totosijoitustaan ja ennakkoinfon mukaan tamma juoksisi tänään ensimmäistä kertaa yli neljään vuoteen ilman kenkiä ja jenkkikärrytkin lyödään perään. Suosikkikolmikon jälkeen kohde on vaikea arvioitava ja suurempaan systeemiin tuleekin kunnon revitys, vain kolme hevosta jää pois lapulta. Lähdöstä löytyy muutama mielenkiintoinen yllätyshaku. 5 Misirlou kamppaili Solvallassa rehdisti toiselta ilman vetoapua ja oli aiempaa parempi. 10 Elsa Mearas voitti Dannerossa tasokkaan lähdön takamatkalta ja kiri myös viimeksi Östersundissa hyvin. 15 Dior Ima pärjäsi viime kaudella kovissa ikäluokkalähdöissä. 4-vuotiskausi on alkanut ohdakkeisesti, mutta viimeksi Stochampionatetin karsinnassa oli jo hieman parempaa näkyvissä tamman lopettaessa asiallisesti saatuaan kiritilat. Optimitilanteessa se saa kirissä Lady Youlinen vetoavut. Koko edellä mainittu kolmikko on jäänyt alustavassa pelijakaumassa alle kolmen prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: First Mel Hope on todennäköisin keulahevonen. Takaa hyökätään ajoissa. Pelijakauma: First Mel Hope (30%) on liian paljon pelattu. Kiinnostavin yllätyshaku on Misirlou (1%). IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 14, 2, 4 Suuri: 14, 2, 4, 6, 5, 10, 9, 12, 15, 8, 1, 7

