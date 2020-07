Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 30.7.2020

Toto64-1 Avauskohteessa 3-vuotiaat tammat mittelevät 100 000 kruunun ykkösrahoista. 5 Honey Mearas teki hyvät juoksut E3-karkeloissa. Karsinnassa täpärästi toiseksi jäänyt tamma matkusti finaalissa kuudennessa ulkoa, eteni sieltä kiertämättä ja jäi lopussa kärkirintaman taakse voimia uhkuen pussiin. Pienillä tuureilla voittokin olisi ollut ulottuvilla, toki pienten marginaalien kisassa monelle muullekin jäi jossiteltavaa. Nyt lähtö helpottuu, Honey Mearas saanee kunnioitusta keulapaikan muodossa ja Peter Untersteinerin suojatti on itseoikeutetusti iso suosikki. Se kelpaa pienemmän systeemin varmaksi. Vastusta ei sovi väheksyä, sillä haastajaosasto on tasainen ja ihan tasokas lauma, joista ei tee mieli jättää lapulta pois yhtäkään hevosta. Suurempaan systeemiin ruksitaankin lähdön kaikki kuusi osallistujaa. 1 Tiny Rocketin viime sijoituksiin ei pidä tuijottaa. Örebrossa se oli kipeä, Axevallassa jäi umpipussiin ja sitä ennen Jägersrossa vastassa oli kovia poikahevosia. Per Nordströmin suojatti on kukistanut urallaan hyviäkin hevosia ja ennakkotietojen mukaan nyt siltä riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois. 3 Tequila L.L. ei viimekertaisesta 13,5ake-tuloksesta huolimatta ollut parhaimmillaan kummassakaan Axevallan startissa. Sitä ennen Halmstadissa tamma oli tulla ohi huippulupauksena pidetystä Hill’s Angelista. 2 Taste Of Diamonds meni 2-vuotiaana laukankin kanssa haamumailituloksen. Steen Juulin treeniin siirtyneellä tammalla oli viimeksi Odensessa ajoittain vaikeuksia ravinsa kanssa, mutta näytti muuten hyvältä. 6 Emirate oli hyvä voittojuoksuissaan ja kyvyiltään se olisi varmasti riittävä hevonen, mutta laukka on tällä hetkellä kovin pinnassa. 4 Brilliant Smile on tehnyt asialliset juoksut viime starteissa johtavan takaa. Jerry Riordanin valmennettava vaikuttaa siltä, ettei iso hevonen kanna vielä itseään ja kykyjä olisi nähtyä parempaan. Juoksunkulku: Tiny Rocket, Tequila L.L. ja Brilliant Smile lähtevät kaikki kovaa ja kinastelevat alussa johtopaikasta. Niille kelvannee mainiosti open stretch-radalla Honey Mearasin selkä. Taste Of Diamonds ja Emirate ovat hevoset, joilla voidaan pitää vauhtia johtavan rinnalla. Pelijakauma: Honey Mearas (45%) on hieman liikaa pelattu. Emiratesin (20%) prosentit ihmetyttävät eniten. Tiny Rocket (7%) on lähdön maistuvin tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 1, 3, 2, 6, 4

Toto64-2 Toisen kohteen monte-lähdöstäkään ei löydy yhtään statistia ja myös tässä tekisi mieli laittaa lapulle lähdön kaikki hevoset. Lompakon sisältö asettaa kuitenkin omat rajoitteensa ja kohde koitetaan selvittää kolmella merkillä. 3 Börge on voittanut tällä kaudella vasta kerran, mutta varsinaisesti voitontahdottomuudesta tuskin on ollut kyse, sillä ruuna pääsi viime vuonna seremoniakehään kuusi kertaa. Kalmarin laukkastarttien jälkeen se esitti viimeksi Rättvikissä hyvän kirin eli kunnossa ei ole vikaa ja ohjastaja Sofia Adolfsson on todella taitava montekuski. 4 Emmylou on kovaluokkainen tamma, joka toissa kerran Halmstadin T75-lähdössä kiri neljännestä sisältä pirteästi ja matkan hieman jatkuessa se olisi ehtinyt toiseksi. Viimeksi Axevallan montelähdössä se oli aavistuksen tasapaksu, toki tammojen Ruotsin mestaruuslähdössä oli vastassa hyviä hevosiakin. 10 Darshana on lähdön kiinnostavin tapaus. Jerry Riordanin laatutallista tuleva tamma tekee montedebyyttinsä ja mitä vain voi olla luvassa. Kykyjensä puolesta sen ei tarvitse hävetä tässä kenellekään. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava. Veikataan 6 Paxin avaavan keulaan. Pelijakauma: Darshanan (6%) prosentit ovat oudon pienet. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 4, 10 Suuri: 3, 4, 10

Toto64-3 3 Laleh Pellini oli vakuuttava Solvallan voitossaan runnoessaan alle 1.12-vauhtisella päätöskierroksella toiselta ilman vetoapua ykköseksi. Silti yllätti miten hyvä tamma oli Stochampionatetin karsinnassa. Björn Goop kierrätti suojattinsa aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle, se mankeloi keulahevosen viimeisellä takasuoralla ja näytti olevan loppukurvissa jo karkaamassa muilta. Ravi alkoi kuitenkin sakkaamaan ja Laleh Pellini laukkasi maalisuoran alkuun. Elämänsä esitys ja arvokas finaalipaikka vaihtuivat näin hylkytuomioon. Likikään samanlaisena tamman on oltava lähellä voittoa tässä sakissa ja jää systeemien läpivarmaksi. 10 Bring Me Money kiitti Halmstadin tasokkaassa T75-koitoksessa nappireissusta johtavan takana kirimällä niukkaan voittoon ohi kovan Hasty Helenen. Rahaa tuli kerralla paljon, kuski heikkenee ja takarivistä Laleh Pellinin kukistaminen tulisi yllätyksenä. Selvä ykköshaastaja Bring Me Money toki on. 6 Power Vacation on kyvykäs, mutta edelliset näytöt ovat talvelta, joten vire on hämärän peitossa. Juoksunkulku: 5 Usiana Face on keskeltä rataa alussa nopein. Täysin mahdollinen skenaario on, ettei sillä luovuteta keuloja kuin tallikaveri 7 Betting Acelle. Laleh Pellini kiertyy johtavan rinnalle jos vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 Neljäs kohde on hyvätasoinen lämminveristen avoin mailin ryhmä. 2 Cyber Lane on tehnyt jatkuvasti loistavaa jälkeä kivikovissa lähdöissä. Ainoa aavistuksen heikompi esitys oli toissa kerralla Östersundin Jämtlands Stora Prisissa, jossa ruunan olisi pitänyt hieman paremmin kestää keulasta, mutta ei esitystä liikaakaan pääse moittimaan. Viimeksi Halmstadin kultadivisioonassa Johan Untersteinerin suojatti esitti todella pirteän loppuvedon saadessaan vapaat kiriväylät ja tuli porukan parasta kyytiä maaliin. Se ohitti muun muassa Milligan’s Schoolin aivan heittämällä. Nyt vastus helpottuu olennaisesti siihen nähden missä Cyber Lane on tottunut juoksemaan ja on selvä suosikki. Yksi varmistus sille kuitenkin otetaan. 1 Stepping Spaceboyn esitys Årjängin kultadivisioonassa oli kolmannesta sisältä tasapaksuhko, mutta toisaalta ruuna ei hävinnyt kuin kymmenyksen Sorbetille ja jätti taakseen muun muassa Racing Mangen. Wilhelm Paalin suojatti on saanut nyt ykkösradan ja mielipaikalleen keulaan päästessään se pistäisi lujasti hanttiin Cyber Lanellekin. 5 Baron Gift on kilpaillut jo pitkään hyvässä vireessä. Sen osakkeet nousisivat tuntuvasti jos rata menisi raskaaksi, mutta ennusteiden mukaan Göteborgiin ei ole luvassa sateita. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys. Stepping Spaceboy onnistuu pitämään keulat. Vauhti rauhoittunee tuntuvasti toisella puolikkaalla. Pelijakauma: Baron Giftin (16%) ja 4 Poet Brolinen (13%) pinnoista osa kuuluisi antaa Stepping Spaceboylle (9%) IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 1 Suuri: 2, 1

Toto64-5 5 Zante Grif on ollut mainio kaikissa Ruotsin kolmessa voittojuoksussaan. Åmålin T86-lähdössäkin juoksu meni raskaimman kautta, mutta kuskin ei tarvinnut tehdä maalisuoralla rattailla elettäkään voiton eteen. Axevallassa se kiri kolmannesta ulkoa 10,9-vauhtia viimeiset 800 metriä ehtien ykköseksi. Pientä huolenaihetta toi hollantilaistamman ravi, sillä varsinkin päätöspuolikkaalla laukka ei voinut olla kaukana. Prosentit ovat pilvissä, joten varmistukset ovat paikallaan. 6 Golden Guard juoksi viimeksi Axevallassa toisessa ulkona ja hävisi mitan Zante Grifille. Ori lähtee lujaa liikkeelle ja keulaan päästessään asetelmat voivat nyt kääntyä päinvastoin. Kyvykäs 11 Speedy Tilly tekee todella mielenkiintoisen debyyttistartin Robert Berghin treenistä eikä sitä kannata jättää lapuilta pois. 9 Gulfstream Am on jäätävä hevonen, mutta siitä joutuu sanomaan samat sanat kuin niin monta kertaa aiemminkin. Ravilla ori kiertäisi kahdeksikkoa muiden ympärillä, mutta seitsemään viime kisaan kuusi laukkastarttia kertoo olennaisen ja nyt taitaa olla koelähtöuhkakin päällä. Lahjakkuutta ajaa ensimmäistä kertaa joku muu kuin treenari Conrad Lugauer, kun tällä kertaa Gulfstream Amia yrittää pitää ravilla Marc Elias. Juoksunkulku: Golden Guard avaa keulaan, josta ilman muuta myös ajetaan. Pelijakauma: Zante Grif (68%) on aivan liian suuri suosikki. Golden Guard (6%) ja Speedy Tilly (2%) ovat tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 6, 11, 9 Suuri: 5, 6, 11, 9

Toto64-6 Huippukyvykäs 9 Il Duce Boko palasi Halmstadissa valmiissa kunnossa tauoilta radoille sen kiriessä viidennestä ulkoa vahvasti toiseksi. Ori olisi samanlaisenakin tässä porukassa kärkihevosia, mutta todennäköisesti Marc Eliaksen ajokki vain parantaa. Stayer-matkan luulisi olevan vain etu, Il Duce Boko on luokaltaan lähdön paras hevonen ja se on itseoikeutetusti selvähkö suosikki. 5 Elche oli Axevallassa todella hyvä Björn Goopin kuskaamana, kun porukan hännillä matkannut ruuna voitti pitkän kirin päätteeksi aivan pystyyn. Sen luulisi pääsevän alkumatkasta keulaan. 1 Digital Crunch haastoi viimeksi Axevallassa hyvin suomalaisille tuttua Frozen Queenia, jolle ei ole häpeä hävitä. Hanna Lähdekorven suojatti saanee loistoreissun ja on hyvin todennäköinen totohevonen. Neljäntenä lapulle 6 Zucchero Roc, jonka taulu on pelkkää risuaitaa, mutta kykyjen pitäisi olla hyvät. Juoksunkulku: Elche etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja se on myös lähdön ainoa hevonen, jolla ajettaneen Il Duce Bokoa vastaan. Pelijakauma: Il Duce Boko (25%) voisi olla napsun enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 5, 1, 6 Suuri: 9, 5, 1, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 3, 4, 10

Toto64-3: 3

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5, 6, 11, 9

Toto64-6: 9, 5, 1, 6

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-30&track=Åb&race=2&pool=T64&selections=[5],[3,4,10],[3],[2,1],[5,6,11,9],[9,5,1,6]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 5, 1, 3, 2, 6, 4

Toto64-2: 3, 4, 10

Toto64-3: 3

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5, 6, 11, 9

Toto64-6: 9, 5, 1, 6

Hinta: 57,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-30&track=Åb&race=2&pool=T64&selections=[5,1,3,2,6,4],[3,4,10],[3],[2,1],[5,6,11,9],[9,5,1,6]&stake=0,1&price=57,6

PieniToto64-1: 5Toto64-2: 3, 4, 10Toto64-3: 3Toto64-4: 2, 1Toto64-5: 5, 6, 11, 9Toto64-6: 9, 5, 1, 6Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 1, 3, 2, 6, 4Toto64-2: 3, 4, 10Toto64-3: 3Toto64-4: 2, 1Toto64-5: 5, 6, 11, 9Toto64-6: 9, 5, 1, 6Hinta: 57,60 €Tästä kupongille: Todennäköisyysarviot Toto64-1

5 Honey Mearas 39%

1 Tiny Rocket 16%

2 Taste of Diamonds 13%

3 Tequila L.L. 13%

6 Emirate 11%

4 Brilliant Smile 8%





Toto64-2

3 Börge 27%

4 Emmylou 23%

10 Darshana 15%

2 Cinnamon Prince 9%

6 Pax 9%

5 Supreme Court 7%

7 Day Sun Dream 5%

8 Robin Hood 5%







Toto64-3

3 Laleh Pellini 49%

10 Bring Me Money 16%

6 Power Vacation 9%

7 Betting Ace 5%

1 Nina Ginto 4%

11 Bahama Breeze 3%

2 Rosie Access 2%

4 M.T.Odakota 2%

5 Usiana Face 2%

8 M.B.S.Pretty Girl 2%

9 Darling Godiva 2%

12 Divane Godiva 2%

13 Alpha K. 2%



Toto64-4

2 Cyber Lane 46%

1 Stepping Spaceboy 17%

5 Baron Gift 12%

4 Poet Broline 9%

6 Jairo 5%

7 Rajesh Face 5%

8 Max Brady 3%

3 Toddler 2%

9 Bear Dancer 1%



Toto64-5

5 Zante Grif 39%

6 Golden Guard 20%

11 Speedy Tilly 12%

9 Gulfstream Am 9%

4 Valour Kronos 4%

8 Don't be Shy 4%

3 Kasper Trot 3%

10 Evan Williams Sisu 3%

1 Mr Babalo 2%

2 Zanzibar Effe 2%

7 Tindra Star 1%

12 Hip Hurray Boko 1%



Toto64-6

9 Il Duce Boko 30%

5 Elche 19%

1 Digital Crunch 14%

6 Zucchero Roc 10%

11 Gizmo de Veluwe 7%

2 Taxi Out 5%

12 J.S.Apollo 5%

10 Typhoeus Face 3%

8 Panther Face 2%

3 J.S.Alpha 1%

4 Ståhlebos King 1%

7 Tim Frontline 1%

13 Akermann 1%

14 R.G.'s Thunderbolt 1%





Torstain Toto64-kierrosta isännöi Göteborgin ravirata Åby. Illan helmi on neljäntenä kohteena ajettava lämminveristen avoin mailin ryhmä, jossa muun muassa miljonääriruunayrittää paluuta voittokantaan.IS-vihjesysteemien ainoa läpivarma on viimeksi Stochampionatetin karsinnassa hyvin todennäköisesti voittonsa laukannut(T64-3). Pienemmässä systeemissä varman virkaa toimittaa myös(T64-1), jolle jäi E3-finaalissa runsaasti jossiteltavaa.Maistuvia merkkejä kierrokselle ovat ainakin viidennen kohteenja, montedebyyttinsä tekevä(T64-2) sekä Cyber Lanen pahin uhka(T64-4)Toto64-pelin jättöaika päättyy normaalista poiketen jo lähdön kaksi starttiin. Alkamisaika on sentään tuttu eli noin klo 20.30.