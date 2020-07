Ravivihje: Toto86 Solvalla 29.7.2020

Suosikit: 12 One Kind Of Art on viidennen kohteen selvästi paras hevonen ja eturivistä voitto olisikin ollut erittäin lähellä. Ei se mahdotonta ole nytkään, mutta lyhyellä matkalla takaa ei saa tulla kovin montaa mutkaa matkaan, jotta ykköseksi olisi mahdollista ehtiä. 4-vuotias voitti jo vuosi sitten kesällä toisen kisansa kuolemanpaikalta 15-tuloksella, mutta loppukausi ei enää sujunut yhtä hyvin. Timo Nurmokselle siirryttyään ruuna aloitti heti voitolla ja nousu sarjoissa voi olla jatkossa nopeaakin. Lindesbergissä se erkani keulasta varsin vaivattoman oloisesti 12,6-lopetuksella. Vielä voitoitta oleva 4 Air Space on kerännyt alustavasti eniten peliä, mutta ruunan nähdyt suoritukset eivät sitä täysin edellytä. Toki One Kind Of Artia lukuun ottamatta lähtö ei ole erityisen hyvätasoinen ja aiempaa paremmin liikkeelle päästessään Örjan Kihlströmin ajokki voisi kamppailla voitostakin. Kuukausi sitten se kiritti johtavan rinnalta keulaa mukavasti 13-lopetuksessa.



Haastajat ja yllättäjät: Rankingissa eniten peliä keränneiden väliin kiilaa 3 Short Circuit, joka on tehnyt parissa viime startissa varsin positiiviset suoritukset. Kesäkuun voitossa se kiri johtavan takaa lopun alle 11-vauhtia ja nousi viimeksi takaa asiallisesti kolmanneksi. Jos juoksupaikka löytyy kärjestä tai sen välittömästä läheisyydestä, ja samalla kovimmalle vastustajalle tulee takaa ongelmia, voisi Kajsa Frickin 5-vuotias riittää voittoonkin. Jonkinlaisia mahdollisuuksia kärkeen omaa myös 9 Nydalens Finity, joka nappasi viime kuussa kaksi ykkössijaa keulasta ja sen takaa, muttei noussut Axevallassa kauempaa takaa totoon saakka. 10 Garri Westwood otti toissa kerralla voiton 2. ulkoa lyhyellä kirillä melko helposti, muttei jaksanut viimeksi hieman kauempaa päätyyn asti.



Juoksunkulku: 1 Grace Lane ottanee ravatessaan ensimmäiset keulat, mutta haluaa selän eteensä. Short Circuit ja Air Space suuntaavat eteenpäin, jälkimmäinen ehkä lopulta keulassa? One Kind Of Art iskee viimeistään takasuoran alussa.



Pelijakauma: One Kind Of Artin (20%) kuuluisi olla eniten pelattu Air Spacen (39%) sijaan. Short Circuit (15%) on aliarvostettu, Nydalens Finity (15%) liikaa pelattu.



Ranking: A) 12, 3, 4 B) 9, 10 C) 1, 8, 11, 6, 2, 5, 7