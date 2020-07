Ravivihje: Toto75 Jägersro 28.7.2020

Toto75-1 Toto75-kohteet käynnistyvät avoimella 4-vuotiaiden maililla. 4 Osterc teki hyvät juoksut Sprintterimestaruudessa. Karsinnassa avaus meni turhan kovaksi ja kaksi vastustajaa tuli ohi. Finaalissa ori kiri neljännestä sisältä pirteästi perille ollen neljäs. Viimeksi Jägersrossa se ei olisi pärjännyt ilman loppukurvin laukkaansakaan, mutta taustavoimat sanoivat jo ennakkoon tuon kisan olevan valmistelustartti tämänpäiväistä koitosta ajatellen. Viime vuoden Hambletonian finalistilla on ollut muutenkin tapana ainakin lyhyellä Ruotsin urallaan ailahteluun. Nyt sillä on hyvä sauma päästä keulaan, maili on iso plussa ja tasollaan suorittaessaan on paha lyötävä, joten tällä kaudella Don Fanucci Zetinkin lyönyt Osterc nousee ideasuosikiksi ja jää pienemmän systeemin varmaksi. 3 Empire pääsi aloittamaan 4-vuotiskautensa vasta heinäkuun alussa Enghienissa. Orilla kierrettiin matkalla johtavan rinnalle, josta se niukkaan voittoon ennen keulasta vastaan hangoitellutta 5 Juan Brosia. Jotain Empiren luokasta kertoo, että se on voittanut Vincennessia myöten ja jäänyt toistaiseksi vasta kerran ulos kaksarisijoilta. Se tapahtui juuri Jägersron maililla viime syksynä. Ken Eccen ajokkia suosisikin pidempi matka. 6 Upset Face ei ole voittanut sitten kauden avausstarttinsa, mutta sekä Kungapokalenissa että Sprintterimestaruudessa ori oli hyvä ja se on perushevosia tällaiseen lähtöön. 1 Southwind Queen on laukannut viimeiseen neljään starttiin kolme kertaa ja se on outoa, sillä mikään laukkuri ei todellakaan ole kyseessä. Toki toissa kerralla Halmstadissa tuli niin paha haitariliike, että laukka taisi mennä sen piikkiin. Solvallassa ja Axevallassa hyppy tuli lähtöön, joten välttämättä Örjan Kihlström ei uskalla satsata starttiin, muuten se voisi onnistua torjumaan kiihdytyksessä Ostercin. Joka tapauksessa lähdön ainoa tamma on kyvyiltään niin hyvä, että pystyy ottelemaan tasapäin voitosta poikahevosiakin vastaan tässä lähdössä. Viidentenä systeemeihin mukaan 2 Eric The Eel, joka kiri viimeksi Axevallassa tyylikkäästi ykköseksi ihan tasokkaassa lähdössä. Juoksunkulku: Osterc avaa keulaan ja Southwind Queen saa asemat sen takaa. Upset Facella tai Empirella pidetään huoli, että matkavauhti ei ainakaan kävelyksi mene. Pelijakauma: Osterc (14%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4 Suuri: 4, 3, 1, 6, 2

Toto75-2 Toisen kohteen Breeders Course-finaalista löytyy illan ensimmäinen läpivarma. 2 Önas Prince on tehnyt kaikissa tulosrivistössä näkyvässä kolmessa voittokisassaan ison vaikutuksen. Toissa kerrallakin Åbyssa ori meni keulasta Ruotsin 3-vuotiaiden tähänastisen kärkituloksen 11,5aly. Ja sen Önas Prince meni jättihyvän näköisenä pito päällä. Per Nordströmin suojatilla kävi viimeksi Örebrossa maksetulla hiitillä saadessaan vetää keulassa niin hiljaa ja irroten omalla jäätävällä tyylillä loppusuoralla maisemiin. Tärkein info tuosta kisasta oli kengättömyyden sopiminen ja Önas Prince jatkaa kyseisellä balanssilla tänäänkin. Se lähtee lujaa ja kakkosradalta on loistosauma päästä keulaan, varsinkin siitä ori on liki voittoa. Italialaisori 4 Bolero Gar on aloittanut Timo Nurmoksen treenistä lupaavilla otteilla. Elitloppet-viikonlopun 3-vuotiseliitissä se oli keulasta hyvä toinen Ruotsissa toistaiseksi tappiottoman Hell Bent For Amin jälkeen noteeraten komean 3-vuotistuloksen 12,0ake. Viimeksi tulikin jo Ruotsin uran ensimmäinen ykkössija, kun Bolero Gar irtosi maalisuoralla johtavan rinnalta hienolla tyylillä selvään voittoon. 3 Philosopherilla on ollut enemmän tai vähemmän ravinsa kanssa ongelmia, mutta kyvyt ovat kovat. Viimeksi Jägersrsossa se ravasi paremmin ja voittikin keulasta helposti ennen 9 Kilimanjaroa. Alessandro Goggiadoron 5 Boltigeur Erre & 10 Boys Stecca vaikuttavat tasaväkiseltä kaksikolta. Juoksunkulku: Önas Prince saa pidettyä ulkopuolen hevoset kurissa ja pääsemään keulaan. Philosopherilla tavoitellaan paikkaa johtavan takana. Bolero Gar jäänee toiselle ilman vetoapua. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-3 Prix Mikkeli lähdön niukaksi ykkösvihjeeksi nostetaan lähtöpaikkansa turvin 1 Giordano Soa, vaikka vastus koveneekin viime startteihin nähden. 11 startista seitsemän voittoa on aina kunnioitusta herättävä lukema ja sisäradalta Björn Goopin suojatti juoksee joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. 2 Eclipse Am teki lupaavan startin Åbyssa palatessaan pitkältä tauolta ja Jägersrossa se voittikin keulasta miten tahtoi. Adrian Kolgjinin mieli halannee nytkin tuulenhalkojaksi, mutta Giordano Soan ohittaminen on hankalaa. 4 Roller Coaster Åsin 3-vuotiskausi päättyi jo heinäkuussa ja sen jälkeen ruuna on päässyt starttaamaan vain kaksi kertaa. Peter Untersteiner ajoi viimeksi Jägersrossa tauolta kiltin juoksun neljännessä sisällä ja Roller Coaster Ås lopetti tilaa saadessaan pirteästi tullen paljon voimia tallella maaliin. Positiivista oli myös, että se ravasi moitteettomasti ja näytti muutenkin hyvältä. Ruuna vaikutti niin lahjakkaalta 3-vuotiaana, että voittosumma ei kohtaa vielä kykyjen kanssa lainkaan ja näissä lähdöissä sen pitäisi riittää vielä pitkään. Roller Coaster Ås osaa lähteäkin niin lujaa, että voi yllättää alussa suosikkikaksikon. 6 Rackham kiri toissa kerralla Elitloppet-viikonloppuna kaukaa takajoukoista Klass II-finaalissa pirteästi kolmanneksi Don Fanucci Zetin ja Velvet Limelightin jälkeen kolmanneksi. Viime Solvallan startissa ori oli tekemässä johtavan rinnalta kovaa juoksua, mutta laukkasi voittokamppailusta maalisuoralla. 3 Moses on kärsinyt paljon vaivoista ja päässyt starttailemaan katkonaisesti. Ruuna teki Örebrossa asiallisen esityksen, mutta ei näyttänyt taaskaan lainkaan priimalta. Lapulle vielä Erik Adielssonin vahvistama 5 Knowledge'em sekä arvoituksellinen 9 Rock My Dreams, joka sijoittui viime vuonna Saksan tammaderbyssä toiseksi. Juoksunkulku: Giordano Soa, Eclipse Am ja Roller Coaster Ås iskevät alussa yhteen. Ensin mainittu on todennäköisin keulahevonen. Vauhti tuskin missään vaiheessa tulee täysin rauhoittumaan. Pelijakauma: Roller Coaster Ås (5%) on todella maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 2, 4, 6, 3, 5, 9 Suuri: 1, 2, 4, 6, 3, 5, 9

Toto75-4 1 Zlatan Knick jäi sekä Kalmarin että Axevallan Klass I-karsinnoissa passiivisten ajosuoritusten jälkeen hienon näköisenä pussiin ja nuo kisat voi ainakin sijoitusten puolesta unohtaa. Ruuna on päässyt nyt sopivan näköisen lähtöön, Christoffer Eriksson päässee hakemaat keulat viimeistään ensimmäisellä takasuoralla ja luokkansa puolesta sitä lähimpänä olevat hevoset ovat saaneet surkeita lähtöpaikkoja tai palaavat tauolta, joten Zlatan Knickia on pidettävä selvähkönä suosikkina. 9 Zeppelin Kyu Bar ei onnistunut keväisen Ruotsin turneensa kahdessa startissa, mutta Italiassa se on palannut päiväjärjestykseen. Varsinkin viimeksi Torinossa ori oli hieno voittaessaan johtavan rinnalta suoran mitalla. 12 Zaffiro Roc kohtaa nyt edellisstartteja selvästi kovemman vastuksen ja lähtöpaikkakin on karu, mutta ori on voittanut niin helposti pari viime starttiaan ettei Björn Goopin suojattia uskalla lapulta jättää poiskaan. 2 Mellby Guard on luokaltaan täysin riittävä hevonen, mutta se on tuskin tauolta letkeimmillään ja jää varahevoseksi. Jättiyllätysten metsästäjille tarjotaan 11 Grift J.R., joka ei viimeksi Halmstadissa vakuuttanut, mutta sitä ennen Jägersrsossa kiri hienolla tyylillä ylivoimavoittoon. Juoksunkulku: Zlatan Knick voi alussa menettää keulapaikan esimerkiksi 4 Yankee Boylle, mutta pääsee vapaille väylille löydettyään hakemaan ne itselleen. Pelijakauma: Zlatan Knickin (43%) ja Zeppelin Kyu Barin (19%) prosenttien kuuluisi olla lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 1, 9, 12 Suuri: 1, 9, 12

Toto75-5 3 Ivory Di Quattro on ollut jäätävän hyvä koko vuoden ja erityisesti toissa kerran Halmstadin startti teki ison vaikutuksen, kun reipasta vetänyt ori hallitsi korviaan pyöritellen ja olisi mennyt tuona päivänä varmasti kolmekin kierrosta samaa vauhtia. Axevallan viime startissa se eteni kovalla spurtilla takajoukoista keulaan viimeisellä takasuoralla ja näytti olevan jo matkalla kohti selvää voittoa, mutta Wild Love kiri ohi. Ivory Di Quattro kulki kirilenkin ensimmäiset 600 metriä 10,6-vauhtia, joten sekin saattoi vaikuttaa lopun pieneen väsymiseen. Robert Berghin suojatti on matkalla kohti kultadivareita ja on itseoikeutetusti iso suosikki illan lähdössä. Suurempaan systeemiin se saa kolme kaveria. 4 Azimut juoksi viime starttinsa Vincennesissa, jossa sai sisäpareista myöhään tilaa lopettaen pirteästi kolmanneksi. Kovalla voittoprosentilla kilpaileva saksalaisori vaikuttaakin suosikin kovimmalta haastajalta. 2 Zaire Wise As on ”pakkorasti” jos varmistelee Ivory Di Quattroa. Alessandro Gocciadoron suojatti väsyi raskaan reissun päätteeksi keskeytyskuntoon kauden avausstartissa Åbyssa, mutta on ollut normaalin hyvä seuraavassa kahdessa startissaan kotimaassaan Italiassa. Jättiyllätysmerkkinä neljäntenä lapullle täysin pelaamaton 10 Ferrari River, jolla on tänään ennakkotietojen mukaan ”all-in” asetukset eli kengät pois ja jenkkikärryt perään. Juoksunkulku: 1 M.T.Mighty Winner pitää sisäradalta keulat, mutta siitä tuskin Untersteiner haluaa ajaa esimerkiksi Ivory Di Quattroa vastaan. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3 Suuri: 3, 4, 2, 10

Toto75-6 Kuudes kohde on odotettu Hugo Åbergs Memorial. 4 Double Exposuren kauden ainoa tappio tuli toissa kerralla Östersundin Jämtlands Stora Prisissa, jossa tehtävä oli porukan hänniltä mahdoton, vaikka lujaa tamma kirikin. Voitoissaan Örjan Kihlströmin ajokki vakuutti etenkin Elitloppet-viikonlopun tammaeliitissä, jossa se meni todella helposti tuloksen 09,9aly. Double Exposure lähtee niin lujaa matkaan, että on todennäköisin keulahevonen ja nousee niukaksi ideasuosikiksi. 10 Ecurie D. on ravimaailman kiinnostavimpia, ellei se kiinnostavin hevonen tällä hetkellä. Tappioton 4-vuotias joutuu nyt todelliseen testiin kohdatessaan ensimmäistä kertaa aikuisia raskaansarjan vastustajia. Rata-arvonnassa Rouva Fortuna näytti takapuoltaan arpomalla orin takariviin ja sieltä on vaikea nousta Jägersron rataprofiililla maililla kärkeen, mutta niin hyvä Ecurie D. on ettei mistään pidä yllättyä. 2 Tae Kwon Deon esitys Kalmarissa oli varmasti yksi vuoden kovimpia. Ori kiersi avauspuolikkaan kolmatta, pääsi keulaan noin 900 metriä ennen maalia ja irtosi tuloksella 09,6aly ylivoimavoittoon. Kotiradan menijällä on taatusti satsattu tähän kisaan erityisesti ja Adrian Kolgjinn suojatti sai vielä parhaan mahdollisen lähtöpaikan. Lappukamaa ovat myös Kymi GP:ssa tiukasti yhteen ottaneet 5 Vitruvio & 1 Cokstile. Juoksunkulku: Double Exposure pamauttaa keulaan ja koko matka paineltaneen isoa kovaa. Pelijakauma: Ecurie D. (25%) pinnoista voisi antaa muutaman Double Exposurelle. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 10, 2, 5, 1 Suuri: 4, 10, 2, 5, 1

Toto75-7 1 Unoicsdue Gnafa' on aloittanut vakuuttavalla tavalla Björn Goopin treenistä. Toissa kerrallakin Åbyssa keulasta pystyyn vienyt ori oli jättihyvä viimeksi Halmstadin Klass I-karsinnassa. Se joutui avaamaan 08-vauhteja päästäkseen keulaan, mutta irtosi silti upealla tyylillä alle 1.10-vauhtisessa lopetuksessa maisemiin noteeraten hieman kostealla radalla tuloksen 11,7ake. Tuon esityksen perusteella Unoicsdue Gnafa'lla on rahkeita nousta ihan mihin asti tahansa. Vastus on nyt viime startteja kovempi, mutta lähtöasetelmat ovat niin maukkaat, että se on lähellä koko matkan johtoa. Unoicsdue Gnafa jääkin systeemien läpivarmaksi. Selvästi kovimman haastajan 12 Who's Whon 40 metrin takamatka suosikkiin nähden tuntuu liian pitkältä tavoitettavaksi, mutta toki stayer-matka auttaa. Hurjaluokkainen ori palasi loukkaantumistauolta radoille pari viikkoa sitten Eskilstunassa. Sillä ajettiin rauhassa johtavan rinnalla, josta oli kovavauhtisella kirikierroksella kolmas. Tärkein anti tuosta lähdöstä oli, että Who's Who ravasi hyvin ja näytti kaikinpuolin muutenkin moitteettomalta. Nyt merkki lienee jo enemmän päällä, kun valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Örjan Kihlström. Puolet starteistaan voittanut 6 Etenclin on juossut pari viime starttiaan Ranskan pienemmillä radoilla. Toissa kerralla Le Croise-Larochessa se kiitti nappijuoksusta toisessa ulkoa irtoamalla selvään voittoon. Viimeksi La Capellessa hollantilaisori laukkasi voittokamppailusta, mutta ravi meinasi hajota jo aiemmin matkalla. 9 Vikens High Yield oli pieni pettymys Bergsåkerissa ja viimeksi Solvallassa voitto meni hitaan matkavauhdin jälkeen yllättävän tiukoille. Herääkin kysymys onko terävin kuntohuippu jo takana. Juoksunkulku: Unoicsdue Gnafa' lähtee vetämään reippaalla liekillä. Who’s Who tai Vikens High Yield kiertää toisen radan vetojuhdaksi. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4

Toto75-2: 2

Toto75-3: 1, 2, 4, 6, 3, 5, 9

Toto75-4: 1, 9, 12

Toto75-5: 3

Toto75-6: 4, 10, 2, 5, 1

Toto75-7: 1

Tästä kupongille:

Suuri

Toto75-1: 4, 3, 1, 6, 2

Toto75-2: 2

Toto75-3: 1, 2, 4, 6, 3, 5, 9

Toto75-4: 1, 9, 12

Toto75-5: 3, 4, 2, 10

Toto75-6: 4, 10, 2, 5, 1

Toto75-7: 1

Tästä kupongille:

