Ravivihje: GS75 Åmål 26.7.2020 - 496 044 euroa ekstraa

Toto75-1 Åmålin 75-kierroksen avauskohteen perusmerkki on sopivan lähdön löytänyt 9 Frodo S. Björn Goopin suojatti on tottunut juoksemaan kovemmissakin porukoissa hyvällä menestyksellä ja juoksun onnistuessa sen pysäyttäminen on haastava tehtävä. Viimeksi Arvikassa ruuna hallitsi köykäistä porukkaa keulasta ihan pintakaasulla. Solvallan toukokuun lopun 75-finaaleissa se ehti jäädä loppukaarteessa pahoin pussiinkin, mutta lopetti vielä hirmukyytiä neljänneksi Don Fanucci Zetin voittamassa lähdössä. Lyhyt matka ja takarivi tuovat Åmalissa omat haasteensa matkaan ja siksi varmistuksetkin ovat paikallaan. 1 HögstenaStalldräng on luokaltaan lähdön parhaimmistoa ja ykkösradan selvittäessään kova haastaja suosikillekin. Halmstadissa ori polki hyvällä tyylillä maaliin sisäratajuoksun jälkeen lähdön ollessa tasoltaan selvästi tämän kertaista kovempi. Ykkösrata ei ole Åmalissa mikään herkkupaikka kiihdyttää ja asiallinen avaaja tuskin onnistuu puolustamaan alussa keulapaikkaa. Juoksun onnistuessa Mikko Ahon valmennettava osallistuu tässä porukassa tiukasti voittomatsiin. Suurempaan systeemiin mukaan alussa keulapaikasta todennäköisimmin nahistelevat 6 Attack Photo ja 5 U.B.Cool, jotka kumpikin pystyvät hyvänä päivänä keulasta yllättävän sitkeisiin suorituksiin. Attack Photo voitti Mantorpissa yllättäjänä koko matkan johdon jälkeen ja yrittänee samalla taktiikalla tässäkin. U.B.Coolilla tauko lisää omat kysymysmerkkinsä, mutta Åke Lindblomin suojatit tuppaavat palaamaan valmiissa iskussa radoille. Juoksunkulku: U.B.Cool on ravia lähtiessään nopea ja suosikki keulaan. Myös Attack Photo kiihtyy lujaa. HögstenaStalldräng tai Frodo S juoksee johtavan rinnalla. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 9, 1 Suuri: 9, 1, 6, 5

Toto75-2 Toisessa kohteessa vihjesysteemien luottamuksen saa vahvasti uransa aloittanut 12 Equal To None. Björn Goopin suojatti joutuu matkaan ankeista lähtöasemista, mutta lähtöpaikka tuntuu tässä kohtaa vain alkumatkan hidasteelta. Nelivuotias vaikuttaa oikein kyvykkäältä tapaukselta ja eiköhän sillä kaasuteta jo alkumatkasta kohti kärkipaikkoja. Viimeksi Axevallassa ruuna hyödynsi parhaiten kärkiparin nahistelun ja irtosi loppumetreillä selvään voittoon. Uran avauksessa se ei voinut mitään suvereenille Global Bred To Winille, mutta kohosi sen takana väljästi kakkoseksi. Suurta kunnioitusta nauttiva Björn Goop kierrättää ajokkinsa nyt aikaisin johtavan rinnalle tai keulaan asti ja silloin sen lyöminen tulisi tässä lähdössä yllätyksenä. 2 Easy Credit N.O. voitti Jarlsbergissä millimetrin tarkan juoksun jälkeen johtavan takaa. Viimeksi se löysi loppukaarteessa tilat neljännestä sisältä ja paranteli suvereenin voittajan takana toiseksi. Nopea avaaja saa kakkosradalta jälleen onnistuneen juoksun ja osallistuu kamppailuun vähintään totosijoituksista. 9 Dark Angel Avenue on joutunut juoksemaan viime kilpailuissaan johtavan rinnalla, josta puristus ei ole aivan riittänyt tiukimpaan voittokamppailuun. Ruuna kerää jälleen paljon peliä osakseen, mutta sekin on suosikin tapaan takarivistä hieman juoksunkulun armoilla ja nähtäväksi jää haluaako Magnus Jakobsson jälleen kierrätellä johtavan rinnalle raskaiden viime starttien jälkeen. 6 Divine Destinyn viime suoritus Arvikassa oli heikko, mutta sitä edeltäneissä kahdessa startissa se punnersi puolivaativien juoksujen jälkeen hyvin maaliin. Suosikkien lyöminen tulisi kuitenkin yllätyksenä. 8 Logical Speed olisi kamppaillut Arvikassa 21. kesäkuuta voitostakin, mutta laukkasi maalisuoralla ohjastajan merkinantoon. Viimeksi se väsyi pahoin johtavan rinnalta. Lähtöpaikka on vaikea, mutta ruuna on reipas avaaja ja tuurien käydessä se voisi löytää juoksupaikan täältäkin. Juoksunkulku: Easy Credit N.O. on nopea startista ja lienee ensimmäinen keulahevonen lähtöön. Keulapaikka saattaa olla jatkossa tarjolla eteenpäin ajavalle Equal To Nonelle. Pelijakauma: Equal To None (46%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu suosikki. Logical Speedin (0%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto75-3 Tasaisesti pelatussa kylmäverilähdössä 7 Eldborken luotetaan maltillisella peliosuudellaan varmaksi asti. Kesän alussa Tom Forkerudilta debytoinut ruuna kiihtyy todella rivakasti auton takaa ja on todennäköinen keulahevonen lähtöön. Birin kesäkuun lopun voitossa se linkosi auton takaa seiskaradalta omaa vauhtiaan johtopaikalle ja piti siitä ykköseksi. Viimeksi Arvikassa se paranteli takajoukoista asiallisesti kolmanneksi. Åmalissa ruuna pääsee juoksemaan ilman takakenkiä Birin voittostartin tapaan ja reippaalla avaajalla on hyvät saumat jälleen keulavoittoon. 5 Texida sai viimeksi tarkan juoksun sisäradan jonossa kolmantena ja punnersi juuri maalilinjan kohdalla ykköseksi. Terävä avaaja saanee jälleen hyvät asemat sisäradan jonosta ja pystyy tarkalla juoksulla kamppailemaan kärkipään sijoituksista. 6 Hibo Bungal on äärimmäisen epävarma, mutta kapasiteetiltaan ihan pätevä hevonen näihin lähtöihin. Arvikassa se luovutti kierros jäljellä keulapaikan pois ja seuraili sen jälkeen hyvin kakkoseksi. Nyt ruuna saa Björn Goopin rattailleen, mikä näkyy toki heti sen peliosuudessakin. 3 Troll Tundra on tasaisen vahva puurtaja, joka sijoittuu ravivarmuudellaan usein kärkipäähän. Toissa kerralla se seuraili johtavan takaa rehdisti kakkoseksi, mutta viimeksi menossa ei ollut samanlaista potkua ja takajoukoista lähtenyt kiri ei edennyt oikein missään vaiheessa. 4 Mine Lotta on asiallinen kilpahevonen, mutta loppumetrien puristuksessa olisi paljon toivomisen varaa. Hyvän juoksupaikan löytäessään Gunnar Kylénin suojatti pystyy kamppailemaan jälleen totosijojen tuntumassa. Juoksunkulku: Texida ja Eldborken erottuvat rintamasta ja ottavat kaksi ensimmäistä paikkaa sisäradalla. Keulapaikka irronnee suosiolla Eldborkenille. Pelijakauma: Eldborken (31%) voisi olla selvempikin suosikki. Haastajat ovat järjestään muutaman prosentin liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto75-4 3 Global Approval on kerännyt alustavasti paljon peliä, mutta Magnus Jakobssonin suojatti on tässä vain yksi monista. Årjangin voitto tuli hienolla esityksellä johtavan rinnalta, tosin vastuskaan ei silloin päätä huimannut. Viimeksi se oli toisesta ulkoa vain tasainen ja edelle jäi johtavan rinnalla juossut, tässäkin lähdössä mukana oleva 8 Enjoy´s Top Gun. Nyt se pääsee juoksemaan optimibalanssillaan ilman takakenkiä. 9 Choco Lane jatkaa Björn Goopin hyvien voittosaumojen sarjaa. Ruuna on kärsinyt urallaan pahoista ravivaikeuksista, mutta oikealla askellajilla pysyessään se olisi tähän porukkaan vaikeasti pideltävissä. Se kokeili viime syksynä siipiään Kriteriumin karsinnassa, jossa paikkaili alkumatkan laukan vielä hyvällä nousulla neljänneksi. Takarivi saattaa auttaa nyt paremmin ravilla matkaan ja silloin ruuna on kova luu tähän lähtöön. 10 New Yankee kilpailee huomattavasti tauluaan paremmassa kunnossa ja on alustavalla peliosuudellaan päivän parhaita peli-ideoita. Viimeksi Jarlsbergissa se kilpaili kahden hiitin kilpailuna ajetussa kovatasoisessa Jarlsberg Grand Prix’ssa, jossa punnersi vahvasti perille sisäratareissujen jälkeen. Varsinkin finaalin loppuveto neljännestä sisältä oli oikein väkevä Golden Dream M.E.:n voittamassa lähdössä. Taaksekin jäi kovia hevosia Ivan B.R.:n johdolla. Jos vire on säilynyt lähellekään vastaavana, se on kirivaiheessa tosi vaarallinen. 4 Rocking Flax oli viimeksi pettymys johtavan takaa, mutta parin kuukauden tauko kielisi siitä, että jotain oli vialla. Nopea avaaja pyrkii alussa hyviin asemiin sisäradalle, eikä ole tällaisessa tehtävässä vaaraton. 1 Sixten R.P. on parhaimmillaan tarkoilla sisäratareissuilla ja sellaista on ykkösradalta jälleen luvassa. Uran voittotili olisi todennäköisesti auennut toukokuun alussa Färjestadissa, jos kiritilat olisivat auenneet johtavan takaa. Mukaan vielä 8 Enjoy´s Top Gun, joka oli viimeksi todella vahva johtavan rinnalta. Ruuna on ollut jo pitkään tasaisen varmassa vireessä ja Marcus Hultman tuskin empii tälläkään kertaa kierrättää ajokkiaan alussa eteenpäin. Juoksunkulku: Sixten R.P. kiihdyttää reippaasti, mutta luopunee paikastaan. Rocking Flax on nopea, mutta senkin taktiikka on tauolta kysymysmerkki. Global Approvalilla on saumat edetä kärkeen. Pelijakauma: Global Approval (39%) on liian suuri suosikki. New Yankee (3%) on kanuunarasti. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 9, 10 Suuri: 3, 9, 10, 4, 1, 8

Toto75-5 2 Karat Band väläytteli kykyjään jo kolmevuotiaana, mutta ravivaikeudet ovat hidastaneet sen nousua aivan ikäluokan eliittiin. Lindesbergissä ori piti ikätoverinsa varmasti kurissa keulajuoksun jälkeen, vaikka loppumatkasta ravi ei ollutkaan ihan priimaa. Huhtikuun lopussa se selvitti tiensä Kungapokalenin finaaliin johtavan takaa, mutta pilasi loppukilpailussa laukkaan. Rivakalla kiihdyttäjällä on keulajuoksun avaimet käsissään, mutta siitä saattaa koitua jonkinlainen hintalappu maksettavaksi. Lähdön pelimielessä kiinnostavin tapaus on 3 Personal Goals, joka lähtee tähän kisaan optimivarustein ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä. Ruuna kilpaili samalla balanssilla Åbyssa 9. toukokuuta ja räväytti porukan hänniltä kanuunalopetuksella 75-lähdön kolmanneksi. Viimeksi Åmalissa se kierteli keyessä lähdössä pitkällä kilometrin kirillä varmasti ykköseksi. Onnistuneella selkäreissulla se voi spurtata vastuksen koventuessakin ykköseksi. 1 Valetta on luokaltaan hyvä kilpatamma, mutta voittaa lähtöjä verrattain harvoin. Viimeksi Björn Goopin suojatti lopetti toisesta ulkoa 09,5 viimeiset 700 metriä ja kohosi varmasti kakkoseksi. Tällä kertaa se saa tarkan juoksun sisäradalla toisena tai kolmantena ja pystyy sieltä kamppailuun kärkisijoituksista. Täysi matka ei suosi 6 Jefferson Dotcomia, mutta tasaisella juoksulla ainakin totosijat olisivat mahdollisia. Jarlsbergissa vastus oli liian kova Per Oleg Midtfjeldin suojatille ja se jäi lähdön viimeiseksi. Valmentajan ennakkokommentit kielivät aggressiivisesta taktiikasta ja silloin rivakka avaaja voi pistää lähdön käsikirjoitusta kunnolla uusiksi. 7 Bag´s Simoni jatkaa huippuiskussa, mutta tehtävä on ulkoradan paikalta Åmalin radalla tosi tukala. Eskilstunassa se otti varman keulavoiton isona yllättäjänä. Juoksunkulku: Karat Band ja Jefferson Dotcom iskevät auton irrotessa rajusti yhteen. Karat Bandilla on selvä laukkariski, jos kurviin mennään täysillä. Avauksen jälkeen matkavauhti rauhoittuu selvästi. Pelijakauma: Karat Band on ylipelattu (51%) suosikki. Personal Goals (5%) on huippumielenkiintoinen merkki. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1

Toto75-6 7 Anakin As piipahti välissä hetken Timo Nurmoksenkin treenissä, mutta aloittaa nyt Ruotsin kilpailut Björn Goopin valmennustallista. Reippaalla avaajalla tuskin suuremmin alussa himmaillaan ja ravia polkiessaan juoksupaikka lienee keulassa tai johtavan rinnalla. Tamma saattaa olla tällaiseen lähtöön aivan ylikylän laite, mutta tauko ja Charlottenlundin laukat pakottavat varmistamaan vielä ensimmäiseen starttiin. 9 Atena Risaia TRGF aloitti Ruotsissa upealla kirillä ja nappasi lopulta murskavoiton, kun jo karussa ollut vastustaja laukkasi maalisuoralla. Viime kilpailu meni piloille ensimmäisen kaarteen laukan myötä. Nyt rattaille hyppää jälleen ammattimies ja kirivaiheen sujuessa nappiin voittokaan ei yllättäisi. 2 Kitsune tekee tasaisen vahvaa jälkeä startista toiseen, mutta voittaminen on sille hieman takkuista. Färjestadissa tamma oli asiallinen kolmas, mutta onnistuneen sisäratareissun jälkeen voittoakin kyllä tarjottiin. Valmentaja on ennakkokommenteissaan varsin positiivinen, joten tamma voi tällä kertaa venyä voittoonkin asti. 1 American Dream ei ole hevosena ihan suosikkien veroinen menijä, mutta nopea avaaja saa ykköseltä hyvän juoksun ja osallistuu kamppailuun ainakin totosijoista. Viimeksi se juuttui kovan kiihdytyksen jälkeen johtavan rinnalle ja joutui taipumaan. Vaggerydissä se otti varman voiton keulapaikalta. Jättiyllättäjänä mukaan vielä 4 Pippi Pagadi, joka terävänä avaajana kärkkyy suojajuoksua sisäradalla. Viimeksi se väläytteli hyvää virettä voittamalla toisesta ulkoa varmoin ottein. Juoksunkulku: American Dreamilla voi olla mahdollisuudet puolustaa sisärataansa. Pippi Pagadi on nopea, samoin Mimmi Dynamite. Anakin Asilla tullaan myös ulkoa eteenpäin. Pelijakauma: Atena Risaia TRGF (12%) on pelihevosista alipelatuin. Pippi Pagadin (2%) ei kuuluisi olla ihan parin prosentin hevonen. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 7, 9, 2, 1, 4 Suuri: 7, 9, 2, 1, 4

Toto75-7 Päätöskohteen 3 Royce Rolls on alustavasti päivän luotetuin hevonen ja kyllähän Björn Goopin suojatti tässä onkin haavereitta lähellä koko matkan johtoa. Viidennen startin Goopin valmennuksesta tekevä ruuna on parantanut jatkuvasti starttien myötä otteitaan. Viimeksi hevonen punnersi pitkän kirin takajoukoista vahvasti perille asti kellottaen 09,3-kyytiä viimeiset 700 metriä. Färjestadin voitto irtosi komean kirin päätteeksi kolmannesta ulkoa. Suosikin mielenkiintoisin haastaja on lähdön ylivoimaisesti kovimmat näytöt omaava 12 Gaylord Am, vaikka oriin rasitteena onkin takarivin lähtöpaikka ja yli kahden kuukauden mittainen tauko. Kristian Lindbergin suojatti rymisteli keväällä Kungapokalenin finaaliin, eikä hävinnyt paljoakaan karsintavoittaja Ostercille johtavan takaa. Taakse jäi silloin muun muassa Don Fanucci Zet. Finaalissa se pilasi pelinsä alkulaukkaan. Tällä kertaa voitonsaumat riippuvat pitkälti ohjastajan taktiikasta, mutta aktiivisella ajolla se voi olla muille liian kova hevonen lyötäväksi. Suurempaan systeemiin mukaan 9 Prima Kaiser, joka lopetti Årjangissa 12-kyytiä viimeisen tuhannen ja tuli hienosti hänniltä voittaneen Fredric Paleman tuntumaan. Ori on parantanut selvästi kenkien riisumisen jälkeen ja jatkaa samalla balanssilla. 6 Destroyer N.O. teki keväällä vahvaa työtä Ruotsin puolella ja nauttii normaalia pidemmästä juoksumatkasta. Viimeksi se ei ollut kuukauden tauolta terävimmillään Jarlsbergin tasokkaassa stayerlähdössä ja väsähti pahoin johtavan takaa. Tällä kertaa luvassa voi olla huomattavasti parempaa. 10 Quickly S.W. tyytyi vain pitämään vauhtinsa Årjängin 75-lähdössä sisäratajuoksun jälkeen. Tamman viimeisin vierailu Åmåliin päättyi hienoon kirivoittoon johtavan takaa. Juoksunkulku: Royce Rolls vyöryy alkumatkasta keulaan. Johtavan rinnalle ei ole suurempaa tunkua, joten takarivin hevoset saattavat parannella hyvissä ajoin asemiaan. Pelijakauma: Gaylord Am (6%) on haastavista lähtökohdista huolimatta alipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 12 Suuri: 3, 12, 9

