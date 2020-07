Ravivihje: Toto75 Bollnäs 25.7.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Kultadivisioona ei ole houkutellut osallistujia aivan terävimmältä huipulta, mutta varsin mielenkiintoinen koitos on silti kyseessä. Ykkösmerkki on sisäradalta keulaan tähtäävä 1 Hill Street, joka debytoi ykköstasolla, mutta otteet sarjaa alempana ovat olleet hyviä. Solvallassa 5-vuotias nousi 3. sisältä vapaalle radalle päätöspuolikkaalla ja punnersi kurakelissä voittoon. Kalmarin hopeadivisioonassa se oli keulassa turhan virkeä ja taipui lopussa. Valmentajan mukaan samanlaista huolta kuumenemisesta ei nyt ole, sillä ori on saanut viettää yönsä ulkona. Tallikaveri 9 Rose Run Sydney pyrkii seuraamaan kiihdytyksessä Hill Streetiä ja voi lopussa tilojen löytyessä kuitata ohikin, varsinkin kun Daniel Redén tuskin pyrkii huolehtimaan toisen oman hevosen pussiin jäämisestä. Tamman tyyli ei ollut kuun alussa keulasta aivan sataprosenttinen, mutta selkäjuoksu sopinee sille muutenkin paremmin. Eniten peliä kerännyt 2 Dreammoko joutuu yrittämään edellä mainittujen kukistamista mitä luultavimmin toiselta radalta. Se ei ole mahdotonta, mikäli oriin vire on samalla tolalla kuin alkukesän starteissa. Solvallassa johtavan rinnalta vahvasti kamppaillut 7-vuotias kiri Bodenin kovassa kisassa mukavasti takajoukoista. Selvähkö suosikkiasema tuntuu silti väärältä.



Haastajat ja yllättäjät: Kapea viritys voi olla paikallaan, sillä haastajien mahdollisuudet tuntuvat hieman rajallisilta. 10 Esprit Sisua on ajettu sisään ykköstasolle ja jossain sopivassa kohdassa ruuna voisi kultadivarin voittaakin. Viimeksi kovassa vauhdissa kolmatta pitkin takaa yrittänyt 6-vuotias vaikutti aivan normaalilta. Juoksusta ei ehkä tule kovin suosiollista tälläkään kertaa. 3 Queer Fishin otteista on puuttunut pykäliä, mutta treenitiedot lupaavat nyt hieman parempaa. Parhaana päivänään se olisi kirissä kova tekijä, mutta ehkä ikä ja kilometrit mittarissakin alkavat jo näkyä. 5 Snowstorm Hanoverillekin porukka olisi monia aiempia kertoja sopivampi, mutta jenkin vire on hieman epäselvä. Pitkältä tauolta asiallisesti palanneen 6 Erik Stingin iskukyky ei ehkä vielä riitä voittoon sähäkällä pikamatkalla.



Juoksunkulku: Hill Street puolustaa johtopaikan, vaikka keskeltä 4 Vacqueyras ja Snowstorm Hanover avaavat myös hyvin. Niistä jälkimmäinen voi jäädä toisen radan vetäjäksi, ellei sitten Dreammoko etene aikaisin kärjen rinnalle.



Pelijakauma: Hill Street (22%) olisi luultavasti selvä suosikki, jos Redénin hevosten kuskit olisivat toisinpäin. Ohjastajaa on ehkä painotettu tässä liikaa. Myös Rose Run Sydney (14%) on edullinen. Dreammoko (32%) on yliarvostettu.



Ranking: A) 1, 9, 2 B) 10, 3, 5, 6 C) 8, 7, 11, 4