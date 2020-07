Ravivihje: Toto64 Romme 24.7.2020

Toto64-1 2-vuotiskauden jälkeen jenkeistä Ruotsiin siirtynyt 9 Sashay Kemp oli viimeksi Rättvikin Breeders' Crownin alkuerässä johtavan rinnalta asiallinen kolmas. Sitä ennen Elitloppet-viikonlopun 3-vuotistammaeliitissä se kiri toisesta ulkoa hetkeksi jo loppusuoralla kärkeen ja oli oikein hyvä, vaikka kaksi vastustajaa ohi tulikin. Esitys oli selkeästi paras mitä Sashay Kemp on uudessa kotimaassaan tehnyt ja samanlaisena Rikard N Skoglundin ajokki olisi tässä porukassa väkisin korkealla. Tammalta oli tuossa kisassa ensimmäistä kertaa kengät pois ja alustavan tiedon mukaan tossut riisuttaisiin tänäänkin, mutta tuo tieto kannattaa tarkistaa vasta lähempänä peliajan sulkeutumista. Stefan Melanderilla on usein tapana ilmoittaa kengättömyys, mutta kengät ilmestyvätkin lopulta jalkaan. 4 Motive Match teki oikein lupaavan startin Örebron E3-karsinnassa. Tamma leiskautti kasiradasta huolimatta keulaan ja se jäi hieman painamaan ohjille, vaikka kovan avauksen jälkeen vauhti rauhoittuikin. 1.10-vauhtisessa lopetuksessa Janne Korven ajokki tuli hyvin perille kestäen kolmanneksi sittemmin finaalin vieneen Barbro Kronosin voittamassa lähdössä. Tuon kisan jälkeen Mascate Matchin pikkusisko jäi yhdestä startista pois ja sitä tuskin on viritetty tätä kisaa silmällä pitäen, sillä isoimmat tähtäimet ovat tuonnempana. Pekka Korven valmennettavan ei silti tarvitse olla viime esityksen jälkeen olla edes ihan parhaimmillaan pärjätäkseen tässä sakissa. 7 Babsan Kronos on kääntämätön kortti, sillä näytöt ovat huomattavasti helpommista tehtävistä. Rättvikissä se otti uransa avausvoiton saadessaan vetää ensimmäisen kierroksen kävelyä ja irroten lopussa murskaavaan voittoon 12-vauhtisen lopetuksen päätteeksi. Sukutamma liikkuu hienolla tyylillä ja Svante Båthin laatutallista tulevalla menijällä voi olla sanansa sanottavana ikäluokkalähdöissäkin. Tämä startti kertoo paljon. 5 Kate Baldwin oli mukana Elitloppet-viikonloppuna ajetussa miljoonan kruunun ykköspalkinnon Breeders Course-finaalissa oriita ja ruunia vastaan. Tamma teki viidennestä sisältä pirteän kirin, oli kuudes ja noteerasi tuloksen 12,7ake. Vaikka miten rata oli nopea, niin tulos on 3-vuotiaalle tammalle todella kovaa valuuttaa. Tuon kisan jälkeen Kate Baldwin ei ole onnistunut. Åbyssa tuli lähtölaukka ja viimeksi Örebrossa se ei vakuuttanut. 6 Very Gone Face on kiinnostava yllätyshaku. Kaksi starttia Leif Witaspin treenistä juossut tamma kiri Rättvikissä takajoukoista pirteästi ja viime lauantaina Axevallassa kohtaloksi koitui pussiinjäänti. Ennakkotiedon mukaan siltä otetaan nyt ensimmäistä kertaa kengät pois ja kuskikin paranee, kun valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Kaj Widell. Juoksunkulku: Motive Match avaa keulaan ja eiköhän siitä myös ajeta. Pelijakauma: Motive Match (7%) on niin hyvässä tarjouksessa, että siinä olisi rohkeammille pelureille ideavarmankin ainesta. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9, 4, 7, 5, 6 Suuri: 9, 4, 7, 5, 6

Toto64-2 Toinen kohde on 1140 metrin sprintti, jossa lähtöradat määräytyivät voittosumman mukaan. Mitkään normaalit lait pätevät hyvin vähän näin lyhyellä matkalla ja ylivoimaisesti tärkein ominaisuus on lähtönopeus. Toinenkin pari voi olla jo liian kaukana. Lähdössä on luonnollisesti starttiraketteja lähes koko siiven leveydeltä. 4 Cargo Door lähtee auton perästä kuin riivattu matkaan ja nelosrata on hyvä paikka kiihdyttää. Mattias Djusen suojatti on todennäköisin keulahevonen ja muutenkin kunnossa oleva ruuna jää pienemmän systeemin varmaksi. 8 Enzo Am on juossut paljon pitkiä matkoja, mutta siitä ei pidä hämääntyä. Ruuna lähtee lujaa liikenteeseen, ja jos se onnistuisi heti pääsemään toiselle ilman vetoapua, niin kauden avausvoitto voisi tulla tässä. 5 Surf'n Turf on perushevosia. Se ei ota normaalisti keuloja Cargo Doorin ulkopuolelta, mutta pystyy luokkansa puolesta tulemaan rinnalta ohi lopussa. Lapulle vielä 1 B.B.S. Day Dream & 2 Kentin Day jos jompikumpi onnistuisikin pääsemään keulaan. Juoksunkulku: Cargo Door tykittää keulaan. Enzo Am ja Surf'n Turf tavoittelevat paikkaa johtavan rinnalla. Pelijakauma: Surf’n Turfin (28%) ja Enzo Amin (11%) prosenttien kuuluisi olla lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 8, 5, 1, 2

Toto64-3 6 Ganja d'Am on tehnyt hyvät juoksut kahdessa viime Gävlen startissaan. Toissa kerralla se joutui tarpomaan ensimmäiset 700 metriä ulkoratoja ennen kuin pääsi laskeutumaan toiselle ilman vetoapua. Siitä tamma tappeli hyvin maaliin asti ollen kolmas. Viimeksi Stall Courantin omistama menijä otti pahan laukan jo ennen lähtöauton irtoamista kulkien sen jälkeen 14,7-kyytejä viimeiset 1700 metriä. Todennäköisesti viimeisen kahden kierroksen kellotus oli vieläkin kovempi, sillä niin kauas Ganja D'Am laukassaan jäi. Illan tehtävä näyttää niin sopivalta, että nyt Jörgen Westholmin suojatilla olisi hyvä sauma ottaa uransa avausvoitto. Asiallinen lähtijä voi myös saada kunnioitusta keulapaikan muodossa. 9 Elle Vild määrättiin välillä koelähtöön toimimattomuuden vuoksi, mutta muuten tamma on tehnyt hyvää työtä. Viimeksi Örebrossa se näytti kolmannessa ulkona jo tyhjältä viimeisellä takasuoralla, mutta vapaalle radalle käännettäessä Carl Johan Jepsonin ajokki lähtikin kirimään ja se tuli maalisuoran porukan parasta vauhtia ehtien kolmanneksi. Ennakkotietojen mukaan Elle Vildilta otetaan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois ja se voi tuoda runsaastikin lisäpykäliä. 11 Stiernhööks Siri vaikuttaa kehityskelpoiselta aloittelijalta. Varsinkin viime startissa Rättvikissa tamma oli hyvä kiriessään takajoukoista napakasti toiseksi. Paikka on heikko ja vastus aavistuksen viime startteja kovempi, mutta Kajsa Frickin ajokki nousee korkealle kunhan ei jää täysin toivottomiin asemiin. 1 Doesn't Matter on nappipaikaltaan perushevosia ja varsinkin voittostarttien kaltaisena ruuna olisi kova luu. Årjängin starttien jälkeen vire on nyt arvoitus, sillä toissa kerralla se ei vakuuttanut nappireissulla ja viimeksi otti lähtölaukan. 3 Qixi Roc teki Rättvikissä vähintään asiallisen esityksen, kun pitkältä tauolta palannut tamma kiri neljännestä sisältä kolmanneksi ja oli ehtiä ohi viidennessä kohteessa juoksevasta Grace Journeysta. Viimeksi Gävlessä se jäi pussiin, joten tuon startin voi unohtaa. Alustavan infon mukaan Qixi Rocilta riisutaan ensimmäistä kertaa etukengät pois. Viimeisenä systeemeihin 10 Flacco, joka oli Solvallassa mukana kovassa avauksessa ja sitkisteli johtavan takaa viidenneksi huomattavasti tämänkertaista kovemmassa lähdössä. 5 Cuenca olisi kyvyiltään riittävä hevonen, mutta se ei tällä hetkellä tunnu ravaavan millään koko matkaa. Juoksunkulku: Doesn’t Matter ja 2 Booze Of Mine kinastelevat ensin johtopaikasta. Ganja d’Amilla edetään voimalla ja keulat voivat olla suosikille tarjolla. Pelijakauma: Ganja d’Am (39%) ja Doesn’t Matter (15%) ovat hieman liikaa pelattuja. Stiernhööks Siri (5%) ja Fiacco (2%) ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 9, 11, 1, 3, 10 Suuri: 6, 9, 11, 1, 3, 10

Toto64-4 Neljännen kohteen kylmäverikoitoksesta löytyy rivin ensimmäinen läpivarma. 5 Zenit on tehnyt laatutyötä kaikissa tämän kauden kuudessa startissaan, joissa se ei ole vielä kaksarisijoilta erehtynyt. Rahallisesti suurin potti tuli juhannuksena Hagmyrenin kahden hiitin kisasta. Vielä karsinnassa se hävisi 11 Ängsodinille, mutta finaalissa nuiji toiselta ilman vetoapua hallitusti ykköseksi. Viimeksi Östersundissa ori avasi takamatkan vitosradasta huolimatta keulaan, josta kesti toiseksi. Voittaja Mjölner Apollo olisi jättimäinen suosikki tähän lähtöön, joten huonolle Zenit ei hävinnyt. Illan tehtävässä Rikard N Skoglundin ajokilla on hyvä sauma päästä keulaan ja muille tulee olemaan hikinen iltapuhde edessä mikäli meinaavat Zenitin lyödä. 1 Acksjökungen on tehnyt hienon paluun radoille kolmen vuoden tauon jälkeen. Sillä voisi olla kolmekin voittoa putkessa, mutta Årjängissa se koki oudon heikon hetken keulasta loppukurvissa ja yksi vastustaja pääsi karkuun. Tuon kisan jälkeen ruuna sairasteli hetken. Paluu radoille tapahtui pari viikkoa sitten Arvikassa, jossa Acksjökungen eteni keulaan noin 1000 metriä ennen maalia ja halliten varmoin ottein. Nyt starttiväli on lyhyempi ja huomionarvoista on myös kuskin paraneminen, kun Oskar J Andersson ajaa tällä kertaa. Acksjökungen onkin Zenitin selvästi kovin haastaja. 7 Eldson & 10 Klack Tore olivat viimeksi mukana Derby-karsinnoissa ja menivät hyvät tulokset. Varsinkin Eldsonille kävi kylmät, sillä se jäi maalilinjalla ulos finaalista. Edellisessä startissa Hagmyrenissa 4-vuotias tuli 25-vauhteja päätöskierroksen ja nousi hyvällä kirillä toiseksi. Juoksunkulku: Zenit avaa keulaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-5 8 Super Sarahin menestyskulku on katkennut, mutta on tamma juossut kovia lähtöjäkin. Viimeksi Stochampionatetin karsinnassa Svante Båthin treenattavalla kierrettiin viidennestä ulkoa johtavan rinnalle runsas 1500 metriä ennen maalia. Se menetti paikkansa viimeisellä takasuoralla, mutta missään vaiheessa Super Sarah ei kokonaan luovuttanut vaan sitkisteli viidenneksi eikä hävinnyt kuin kymmenyksen kolmanneksi sijoittuneelle Dontlooseallmoneylle. Vastus helpottuu nyt monta pykälää viime startteihin nähden ja Ulf Ohlssonin ajokin on oltava korkealla vaikkei sillä edes paras päivänsä olisikaan. 4 Grace Journey pari viime starttia ovat olleet juoksunkulultaan kuin peilikuvia toisistaan. Katja Melkon treenattava on avannut keulaan, luovuttanut ne pois lahjakkaalle Chicharitalle ja ollut sen jälkeen toisena maalissa. Rättvikissä ankkuriköysi venyi liiankin pahasti, mutta viimeksi Lindesbergissa tamma nousi jo haastamaan Chicharitaa. Voitot ovat olleet harvassa Grace Journeylla, mutta nyt suunta vaikuttaa olevan oikea ja nopeana lähtijänä juossee keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. Aiempaa helpommassa lähdössä juokseva 11 Angel From Above ei ole vielä tällä kaudella kaksarisijoille yltänyt, mutta se on kärsinyt kovissa lähdöissä surkeasta arpaonnesta. Tamma on tehnyt jatkuvasti hyviä lopetuksia ja juoksuradan paikalta se voi päästä yllättävänkin hyviin asemiin. 1 You To Racer & 6 I Feel Speed tekivät vähintään asialliset juoksut pitkiltä tauoilta. Startti kropassa molempien luulisi parantavan ja ne otetaan mukaan suurempaan systeemiin. Paalupaikalta loistoreissun saavalta You To Racerilta riisutaan ilmeisesti myös ensimmäistä kertaa kenkiä pois. Juoksunkulku: Grace Journey avaa ensimmäiseen keulaan, jotka voivat olla tarjolla Angel From Abovelle. Super Sarahilla lähdetään ajamaan varhain kohti kärkeä. Pelijakauma: Super Sarah (66%) on todennäköinen voittaja, mutta aamupäivän prosentit ovat liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 4, 11 Suuri: 8, 4, 11, 1, 6

Toto64-6 Suomessakin lahjakkaan hevosen maineessa ollut 4 Zio Paperone Jet on aloittanut lupaavasti Mattias Djusen tallista, mutta starttailu on ollut valitettavan katkonaista. Se juoksi kaksi kertaa tammikuussa ollen molemmilla kerroilla hyvä, Örebron voittokin tuli suoranmitalla. Paluu radoille tapahtui toukokuussa Rommessa, jossa ruuna laukkasi 800 metriä ennen maalia juuri kun oli siirtymässä kovan spurtin jälkeen keulaan. Örebrossa se eteni viidennestä ulkoa lyhyellä matkalla kärkeen kierros ennen maalia ja tuli hyvin perille asti, vaikka yksi vastustaja maalin tuntumassa ohi tulikin. Paussia on kertynyt taas kaksi kuukautta, mutta Djuse tuskin olisi tällaiseen lähtöön ilmoittanut ellei hevonen olisi heti tikissä. Zio Paperone Jet liikkuu niin hulppean hienolla tyylillä, että terveenä pysyessään sillä on edessään ruusuinen tulevaisuus ja Einari Vidgren Oy:n omistama menijä tulee nousemaan vauhdilla sarjoissaan. Illan koitoksessa ruuna päässee keulaan ja vaikka stayer-matka onkin kyseessä, niin takamatkojen kovanaamatkin saavat pistää parasta pöytään mikäli Zio Paperone Jetin meinaavat ohittaa. Se ei ole alustavassa pelijakaumassa edes suosikki, ja Djusen ajokki lyödäänkin ideavarmaksi. 9 Kalashnikov ei ole ollut viime starteissa parhaimmillaan, vaikka ei sitä liikaa moittimaankaan pääse. Kuski paranee Ulf Ohlssonin ajaessa tällä kertaa ja ennakkotietojen mukaan ruunalta otettaisiin tänään takakenkien sijasta nyt etukengät pois. 6 Ivanhoe tarvitsee hyvän reissun, jollaisilla nakuttelee jatkuvasti kärjen tuntumaan. Toissa kerralla Erik Adielsson tarjosi ruunalle maksimaalisen tarkat ajolinjat ja se oli tulla ohi kovasta Euskarasta. Totosija on todennäköinen tänäänkin. 8 Global Unesco pärjää lähes aina ravia polkiessaan, mutta laukkariski on jatkuvasti läsnä. Vaikka äkkiseltään tuntuisi, että kuski heikkenee, niin viime kaudella Per Nilsson ajoi ruunalla kaksi starttia voittaen ne molemmat. 12 Apollon de Kacy on varmasti luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta parhaimmillaan se ei ole ollut aikoihin. Nyt on vielä taukoa takana ja 60 metriä pakkia. Juoksunkulku: 1 Made Of Stars lyö juoksulle alkutahdit. Sille luulisi kelpaavan Zio Paperone Jetin selkä, joka lähtee vetämään tasaisen reipasta. Pelijakauma: Zio Paperone Jet (14%) on kymmenisen prosenttia liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 9, 4, 7, 5, 6

Toto64-2: 4

Toto64-3: 6, 9, 11, 1, 3, 10

Toto64-4: 5

Toto64-5: 8, 4, 11

Toto64-6: 4

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-24&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[9,4,7,5,6],[4],[6,9,11,1,3,10],[5],[8,4,11],[4]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 9, 4, 7, 5, 6

Toto64-2: 4, 8, 5, 1, 2

Toto64-3: 6, 9, 11, 1, 3, 10

Toto64-4: 5

Toto64-5: 8, 4, 11, 1, 6

Toto64-6: 4

Hinta: 75,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-24&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[9,4,7,5,6],[4,8,5,1,2],[6,9,11,1,3,10],[5],[8,4,11,1,6],[4]&stake=0,1&price=75

PieniToto64-1: 9, 4, 7, 5, 6Toto64-2: 4Toto64-3: 6, 9, 11, 1, 3, 10Toto64-4: 5Toto64-5: 8, 4, 11Toto64-6: 4Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 9, 4, 7, 5, 6Toto64-2: 4, 8, 5, 1, 2Toto64-3: 6, 9, 11, 1, 3, 10Toto64-4: 5Toto64-5: 8, 4, 11, 1, 6Toto64-6: 4Hinta: 75,00 €Tästä kupongille: