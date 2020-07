Ravivihje: Toto64 Kalmar 23.7.2020

Avauskohde ei juuri tasollaan päätä huimaa. Kovaluokkainen 1 Now Or Never Flair alkaa pitkän suvantovaiheen jälkeen alkaa taas löytää itseään. Ruuna kiri Halmstadissa viidennestä ulkoa vahvasti kolmanneksi ja seuraavassa startissa Kalmarissa se palasikin pitkästä aikaa voittajarinkiin. Kolmannessa ulkona matkannut Joakim Lövgrenin suojatti näytti olevan paiskaamassa kohti keulapaikkaa jo viimeisellä takasuoralla, mutta loppukurvissa tutut raviongelmat astuivat kuvioihin eikä se enää vaikuttanut menestyjältä. Suoralle käännyttäessä meno parani ja ruuna näytti kovaa juoksupäätään runnomalla ykköseksi. Viimeksi Kalmarissa se tippui pahan alkulaukkansa jälkeen viimeiseksi ja peli oli mailin matkalla pelattu, mutta nousi vähintään asiallisella kirillä kuitenkin viidenneksi.

Näin sopivaan porukkaan Now Or Never Flair tuskin tulee ainakaan hetkeen pääsemään ja se on jäänyt alustavassa pelijakaumassa niin paljon suosikin varjoon, että ruuna jää riskilläkin läpivarmaksi. Riskillä sikälikin, että laukkapeikko vaanii koko ajan ja varsinkin lähtöhetki on kriittinen. Ykkösrata ei varmasti ollut toiveissa, tosin pienessä lähdössä alun voi ottaa niin varmistellen kuin pystyy eikä silti jää liian kauaksi kärjestä.

4 Gomez on lähdön toinen tällä kaudella voittanut hevonen. Sen tikku tuli Åbyn 1140 metrin sprintistä, edellistä ”normaalilähdön” voittoa pitää hakea vuodelta 2017. Toissa startissa Halmstadissa ruuna sai johtavan rinnalta selän eteensä kierros ennen maalia ja Gomez seuraili vähintään asiallisesti viidenneksi hyvätasoisessa T75-koitoksessa. Viimeksi samalla radalla se laukkasi lähtöön ja uudestaan 900 metriä ennen maalia. Laukat eivät tule yllätyksenä Gomezin kohdalla, sillä suosikin tavoin askellus on usein kaukana priimasta. Illan tehtävässä Christoffer Erikssonin ajokki pääsee hyvin todennäköisesti keulaan ja matkavauhti voi olla hyvinkin rauhallista.

6 Stand By Kenin otteista on puuttunut samanlainen loistokkuus kuin viime talvena ja tasavauhtinen menijä ei taida olla parhaimmillaan kesäkeleillä. Toki viime sijoituksiin ei pidä ihan liikaa tuijottaa, sillä juoksut ovat menneet vaikeiksi ja viimeksi Vaggerydissa se jäi umpipussiin. Johan Untersteinerin suojatti on tässä porukassa hyvin todennäköinen totohevonen. 5 Roofparty ei ole suorittanut aikoihin tasollaan. Tosin viimeksi Kalmarissa oli jo hieman näkyvissä valoa tunnelin päässä ruunan lopettaessa porukan hänniltä 10,7-kyytiä viimeiset 400 metriä.

Pelijakauma: Gomezin pinnoista (37%) pitäisi antaa osa Now Or Never Flairille (27%) ja Stand By Kenille (16%).

Juoksunkulku: Gomez nakkaa keulaan ja matkavauhti voi olla rauhallista ensimmäisen kierroksen osalta.