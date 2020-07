Ravivihje: Toto86 Östersund 22.7.2020 – jättipottikierros

Toto86-1 Suosikki: Kylmäveristen ”kakkossarjan” selvä suosikki on nuoresta iästään huolimatta 6 Våler Nikolai. Normaalisti 5-vuotiaalle tehtävä vanhempia hevosia vastaan varsinkin maililla on aika haastava, mutta Öystein Tjomslandin valmennettava osoitti viime viikon maanantaina Solvallassa olevansa täysin kilpailukykyinen myös rutinoituneempia vastaan. Johtavan rinnalla ravannut ori joutui taipumaan kirissä vain avoimessa lähdössä tänään pelihevosiin lukeutuvalle Kleppe Fandenille. Våler Nikolai pääsi kohtalaisen hyvin liikkeellekin ja omaa tässäkin mahdollisuudet kärkiryhmään heti alussa. Peliosuus on kuitenkin hieman turhan tanakka, ja suosikki jää vain pienemmän systeemin varmaksi.

Haastajat ja yllättäjät: Isompaan systeemiin nostetaan pari selvästi vähemmälle pelille jäänyttä mielenkiintoista haastajaa. 8 Bellfaks on kyvyiltään avoimen tason hevonen, mutta nousu sinne ei ole tapahtunut aivan suoraviivaisesti. Laukat ovat olleet vahvasti kuvassa mukana, mutta kesän starteissa 10-vuotias on kulkenut vihdoin ravia. Skellefteåssa varman voiton 2. ulkoa ottanut ori ei pysynyt Årjängissä hurjien tammojen vauhdissa, mutta tällä kertaa sillä on taas saumat voittoon asti, jos juoksu ulkoa ei aivan mahdottomaksi mene. 1 U.R.Faxe ei ole hevosena edellisten veroinen, mutta kunto vaikuttaa vahvalta. Dannerossa se latasi parijonosta viimeisellä takasuoralla vauhdilla keulaan ja piti paikkansa varmasti perille. Sopivan selkäjuoksun päätteeksi se kirii ärhäkästi, eikä ole ulkona kuvioista. Hyvää jälkeä tehnyt 9 Bokli Teddy on pelattu takaa melko paljon siihen nähden, ettei lyhyellä matkalla kärkikahinoihin ehtiminen ole aivan sanottua. Heinäkuun voitot ovat keulasta ja sen tuntumasta. 10 Don Vikingille matka ei ole plussaa, mutta ruuna jätti viimeksi kierroksen kohdalla tulleen laukan jälkeen varsin hyvävireisen vaikutelman.

Juoksunkulku: 2 Norrlands Scott, 4 Fender ja 5 Guli Tor lähtevät reippaasti, mutta kenenkään nykyvire ei ehkä edellytä keulajuoksua edes pikamatkalla. Våler Nikolai pääsee viime startin otteilla sujuvasti ainakin vähintään johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Våler Nikolai (50%) on hieman liian suuri suosikki, myös Bokli Teddy (17%) on saanut liian suuren kannatuksen. Bellfaks (9%) ja U.R.Faxe (6%) ovat jääneet liian pienelle pelille.

Ranking: A) 6 B) 8, 1, 9, 10, 4, 3 C) 2, 5, 11, 7, 12 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 8, 1

Toto86-2 Suosikit: Tammojen lyhyt tasoitus on pelillisesti hankala. Ykkösmerkiksi nousee takaa 11 Elsa Mearas, jolle startin onnistuminen on ratkaisevaa. Jos Per Linderothin suojatti pääsee hyvin liikkeelle, se ottelee tiukasti voitosta. Varmaa onnistuminen ei kuitenkaan ole. Danneron kesäkuun startissa kaukaa takaa selissä kolmatta rataa päätöskierroksella edennyt 6-vuotias kohtasi loppukurvissa hieman motivaatio-ongelmia, mutta nousi suoralla vielä varmaan voittoon. Koko päätöslenkin se liikkui 12,3-vauhtia. Paalulta kärkeen pyrkivälle 3 Juliana Ragsille loppumetrit ovat parissa viime startissa olleet hieman työläitä, vaikka viimeksi keulavoitto tulikin. Toukokuun lopussa suoritus juuri lyhyellä matkalla oli parempi johtavan rinnalta ja tällä kertaa kengittä Noralf Braekkenin suojatti voisi vetää perillekin.

Haastajat ja yllättäjät: Muitakin mahdollisia poimitaan kyytiin. Vähemmän pelatuista 8 Fragolini Am kokee mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen ja on alun kunnialla selvittäessään mahdollinen menestyjä. Gävlessä se paikkasi alkulaukkansa hyvin ja jatkaa kunnossa. Volttilähtöjä on ajettu melko vähän ja viime syksynä kolmosradalta sen lähteminen oli vaikeaa. Ylimääräistä tasoitusta ei pikamatkalla ole vara antaa. 9 True Devotionille voltin vitosratakin käy hyvin ja 5-vuotias päässee siitäkin reippaasti liikkeelle. Viime viikon startissa sen otteet olivat aiempaa terävämpiäkin, joten sopivalla selkäjuoksulla Tomas Petterssonin suojatti voisi kiriä yllätykseen. Tauolta tulevan 2 Indine Keeperin treeniotteet ovat lupaavia ja aiempaan nähden tiedossa on myös kosolti varustemuutoksia. Kuten usein keskiviikkopelissä, varhaiset pelaajat ovat huomioineet kuskinvaihdoksen liiankin hyvin. Silti mukaan. Takamatkalta lapulle vielä 6 Patricia Zaz, joka jäi viimeksi hyvävoimaisena sisälle vaille tiloja tehden kovan ajan. Sekin pääsee voltista hyvin matkaan. Myös johtavan takaa toiseksi Bergsåkerissa juosten tullut 14 Krakas on harkitsemisen arvoinen, mutta asetelmat pikamatkan volttiin ovat erityisen hankalat ja 4-vuotias menee viime startista poiketen nyt kengät jalassa. Johtavan rinnalta väsyneenä viimeksi loppusuoran auetessa laukannut 4 Unleash The Steel käynnistynee paalulta verkkaimmin ja takamatkan nopeimmat ovat heti tuntumassa.

Juoksunkulku: 1 Eye Candy V.R. lähtee hyvin, mutta luovuttaa vetotyöt Juliana Ragsille, jolla pyritään pitämään tasaisesti kiihtyvää vauhtia yllä. 20 metristä käynnistyvät reippaasti Patricia Zaz, True Devotion ja ajoituksen onnistuessa myös juoksuratojen hevoset.

Pelijakauma: Elsa Mearas (20%) ja Juliana Rags (13%) ansaitsisivat enemmän peliä, samoin Fragolini Am (7%) ja varsinkin True Devotion (3%). Yliarvostettuja ovat Indine Keeper (18%) ja erityisesti Unleash The Steel (15%).

Ranking: A) 11, 3 B) 8, 9, 2, 6, 14, 4 C) 1, 10, 5, 12, 7, 13 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 11, 3, 8, 9, 2, 6 Suuri: 11, 3, 8, 9, 2, 6

Toto86-3 Suosikit: Tammaderby vaikuttaa ennakkoon vahvasti kolmen kaupalta. Ykkösvihjeen saa parhaalta paikalta keulaan todennäköisesti pääsevä 1 Alfa Lina. Karsinnassa se piti juuri kärkipaikalta voittajaksi. Hagmyrenissä samanikäisiä oriita ja ruuniakin kohdannut tamma sai myöhään tilaa ja tuli voimissaan maaliin. Viime syksyn tammakriteriumissa Lars-Erik Karlssonin suojatti avasi samalta paikalta alussa parhaiten, mutta sai takasuoralla kovan haasteen ja lopulta sen oli tyytyminen nelossijaan. Vaarana on nytkin, ettei vähemmän ajava kuski pääse luomaan haluamaansa taktiikkaa. 10 Brenne Berna juoksi Alfa Linan voittamassa karsinnassa kaukana takana, josta nousi 21-vauhtisella lopetuksella tämän tuntumaan. Vauhdikkaalle menijälle takarivi voi sopia hyvinkin, mutta pidemmillä kireillä se ei ole aina näyttänyt lopussa kaikkein voitontahtoisimmalta. Oman karsintansa keulasta ylivoimaisesti voittanutta 2 Norheim Borkaa ei ole huippukuskilla syytä jättää myöskään ulos kupongilta, vaikkei siinä kyytiä ehkä olekaan vielä yhtä paljon kuin tallikaverissaan. Toki kuskinvaihdos on huomioitu alustavissa peliprosenteissa liiankin vahvasti.

Haastajat ja yllättäjät: Muu porukka vaikuttaa keskenään varsin tasaiselta. 3 Sjö Stjerna ylsi toissa sunnuntaina karsintavoittoon hallitulla tyylillä keulasta, mutta finaalissa rima on tuntuvasti korkeammalla. Hyvällä juoksulla totosijalle on mahdollisuuksia. 5 Briskeby Anna teki karsinnassa 4. sisältä kelpo suorituksen, vaikka Alfa Lina ja Brenne Berna olivatkin sille liian kovia. 6 Holter Oda esitteli karsinnassa porukan perältä viimeisellä takasuoralla 20-vauhtisen pätkän ja kipusi lopulta kolmanneksi. 7 Järvsö Majlis kangistui karsinnassa johtavan takaa selvästi Norhemin Borkan tahdista, mutta aikaisemmat starttinsa rautakengästä juossut tamma kokeilee finaalissa avojaloin. Tammakriteriumin viime vuonna voittanut 8 Guli Anna ei ole vielä päässyt aivan huippuvireeseen ja putosi johtavan rinnalta hieman karsinnassa.

Juoksunkulku: Alfa Lina pyrkii sisältä puolustamaan keulapaikan ja omaa hyvät mahdollisuudet siinä onnistumiseen. Sjö Stjerna ja ulompaa Järvsö Majlis pystyvät myös lähtemään reippaasti, mutta kumpikin tähtää luultavasti selkäjuoksuun.

Pelijakauma: Alfa Linan (22%) kuuluisi olla tasaisesta suosikkitriosta eniten pelattu, joten Norheim Borka (40%) on ainakin vielä selvästi yliarvostettu.

Ranking: A) 1, 10, 2 B) 3, 5, 6, 7, 8, 11, 4, 9 C) - IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 1, 10, 2 Suuri: 1, 10, 2

Toto86-4 Suosikki: Vahvasti varsinkin pidemmillä matkoilla kulkenut 11 Donners Am on 40 metristäkin selkeähkö ykkösmerkki hieman vähäverisessä tasoituksessa. Hallitulla keulavoitolla kolmella kierroksella kautensa huhtikuussa aloittanut ruuna oli hyvä kesäkuun kahdessa startissakin, vaikka voittoja ei tullutkaan. Östersundissa se ei voinut johtopaikalta mitään yhdelle paremmalle, viimeksi loppu johtavan takaa kulki juosten. Juoksunkulkuun liittyy nyt pieniä epävarmuustekijöitä, joten ei siitä syystä varmaksi asti.

Haastajat ja yllättäjät: Poisjäännin myötä yksin paalulta kiihdyttävä 2 Peter Highness voisi viedä porukkaa pitkäänkin, vaikka tehtävä isorahaisempia vastaan näyttääkin äkkiseltään vaativalta. Oskar Kylin Blomin ruunalla on kuitenkin oikeita ominaisuuksia, jotka voisivat riittää tässä kärkikamppailuun asti. Visbyssä jenkkikärryjä kokeillut ruuna kadotti ravin viimeisellä takasuoralla, mutta tuli lopussa porukan mukana maaliin. Lähdön parasta hevosta, 10 J.H.Mannerheimiakaan ei ole syytä aliarvioida, vaikka päivän vire onkin luonnollisesti arvoitus. Toukokuun startissa ruunan eväät eivät riittäneet takajoukoista loppuun asti ja sittemmin se on vaihtanut taitavan Daniel Wäjerstenin treeniin. Vastus ei ainakaan ole liian paha, jos vain muuten kaikki on kunnossa. Tämä trio lapulle. Välipaalulta lähtee toki myös kelpo hevosia, eikä niidenkään voitto maailman suurimpana yllätyksenä tulisi. 7 Knifetown Lover laukkasi debyytissään uusista käsistä kesäkuussa. Pohjimmiltaan kyseessä on tauluaan tuntuvasti parempi hevonen. 6 Buzzer Beater pinnisteli Hagmyrenissä pitkällä kirillä asiallisesti perille.

Juoksunkulku: Peter Highness lähtee ravilla pysyessään vetämään porukkaa, eikä ole kiinnostunut luopumaan paikastaan. Muussa tapauksessa Donners Am voi edetä takaa kärkeen hyvissä ajoin.

Pelijakauma: Donners Am (38%) ja Peter Highness (14%) ovat hieman alipelattuja, mutta prosentit tulevat luultavasti kummallakin vielä kohoamaan. 8 Ready For More (8%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 11, 2, 10 B) 7, 6, 4, 8 C) 3, 9, 5 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 11, 2, 10 Suuri: 11, 2, 10

Toto86-5 Suosikit: 1 Lome Brage olisi normaalisti varsin passelin tehtävän edessä, sillä räjähtävän nopea ori pitää ykkösradalta muut ulkopuolellaan kiihdytyksessä. Viimeksi se kuitenkin sortui epätyypillisesti laukalle ja edellisellä kerralla Oslossa Odd Heraklesin käsittelyn jälkeen loppu oli johtopaikalta veteraanille kovin työläs. Huhtikuussa edellisen kerran voittaneen oriin vire toki tuntui viimeksi kuskin mukaan hyvältä, mutta suurena suosikkina siihen ei tee mieli tällä kertaa kuitenkaan luottaa. 2 Tangen Haapin iskukyky on ollut huomattavasti stabiilimpi. Kesäkuun starteissa keulahevosten suhteen ei ollut aseita, viimeksi Björn Karlssonin suojatti piti johtavan rinnalta muut takanaan Odd Heraklesin mentyä menojaan. Lome Bragen ohi sillä ei ole alussa asiaa, ja juoksusta voi tulla vaativakin, mutta täydellä matkalla Örjan Kihlströmin ajokin lyöminen ei ole silti mahdotonta.

Haastajat ja yllättäjät: 10 Kleppe Flanden on tehnyt hyvää työtä kesällä ja nousi Solvallassa 3. ulkoa voittajaksi 21-lopetuksella varsin vaivattoman oloisesti. Jos kärjessä sorruttaisiin liialliseen vauhdinpitoon, voisi se kivuta matsiin tälläkin kertaa. 3 Pave Faks teki vahvan suorituksen ja kovan ajan Jarlsbergissa, mutta viime lauantain suoritus Norjan mestaruudessa oli outo. Vaativien vaiheiden jälkeen johtavan rinnalle edennyt ori lopetti juoksemisen päätöskierroksen alkupuolella kokonaan. Jos kaikki on neljä päivää myöhemmin mallillaan, pystyy sitkeä ori kamppailemaan kärkisijasta. 4 Pydin vaikutti viimeksi terävämmältä kuin kesäkuun lopussa Bergsåkerissa. Se ei kuitenkaan ehdi alussa ripeimpien matkaan ja kaikkien kukistaminen voi olla hankalaa sen jälkeen. Kahdesti keulasta hallinnut 12 Järvsöodin joutuu tällä kertaa kohtaamaan samoja hevosia takaa kuin mitä se on kukistanut viime starteissa 20 metrin etumatkalta. Tehtävä on hyvävireisellekin vaikea.

Juoksunkulku: Lome Brage puolustaa sisältä keulapaikan ja siitä myös ajetaan. Tangen Haap ottaa asemat toiselta radalta, hyvä vetoapukin sille kelpaa. Normaalina Pave Faks voi kiertää johtavan ulkopuolelle.

Pelijakauma: Oikeat suosikit, joista Lome Brage (39%) on vielä hieman liikaa pelattu. Kleppe Fanden (11%) ja Pave Faks (7%) ansaitsisivat muutaman lisäpinnan.

Ranking: A) 1, 2 B) 10, 3, 4, 12 C) 5, 9, 11, 6, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 2, 10, 3 Suuri: 1, 2, 10, 3

Toto86-6 Suosikki: 8 Brunello Hall vaikuttaa menevän päättäväisin askelin koko ajan eteenpäin ja on jättänyt vaikutelman, että voisi harpata sarjoissa reilustikin ylöspäin lähitulevaisuudessa. Heinäkuun alussa se nousi takaa vahvalla loppuvedolla toiseksi. Visbyssä Robert Bergh luotsasi 4-vuotiaan takamatkalta kärkeen jo ensimmäisellä takasuoralla ja ori irtosi lopun 12,5-vauhdissa varsin kevyellä tyylillä vastustajiltaan. Lähtönopeuden puute on vielä ilmeinen ja sen takia alkumatkalle voi tullakin ulkoradalta hankaluuksia. Ilman älyttömän raskasta alkua voittosauma on kuitenkin varsin hyvä ja selvä suosikki jää varmaksi.

Haastajat ja yllättäjät: 2 Glide Devien tyyli ei toissa kerran keulavoitossa ollut pidemmällä starttivälillä aivan paras mahdollinen, mutta Maarianhaminassa meno näytti selvästi paremmalta jenkin edettyä 2. ulkoa selvään voittoon. Jos Oskar Kylin Blom onnistuu pitämään ulkopuolelta kiihdyttävät kurissa alussa, voi ruuna vetää pitkäänkin. Useampia merkkejä laittavien kannattaa huomioida 3 Silver Bullit, joka ruunattiin kevättauon aikana ja näytti Rättvikissä erittäin hyvältä tullen johtavan takaa ulos noustuaan reippaalla askeleella perille. Jenkkikärryjä kokeileva ruuna voi yllättää. Magnus Träffin käsissä vahvan vireen alkukesällä löytänyt 10 M.T.Montpelier on voittanut kaksi viimeisintä johtopaikalta varmaan tyyliin. Varsinkin viimeksi ruunan ravi oli loppusuoralla hieman hapuilevaa, joten kiertelemällä tiedossa voi olla ongelmiakin. Luokkansa puolesta se pystyy pitkälle. Nopeat 7 Atlas Kronos ja 6 O.P.'s Fantastic voivat hyviin asemiin päästessään otella kärkipään sijoituksista. O.P.'s Fantastic jäi viimeksi sisälle voimissaan pussiin, samoin Atlas Kronos Hagmyrenin kesäkuun kisassa.

Juoksunkulku: Glide Devie pyrkii kakkosradalta keulaan, ulompaa vakavimman haasteen esittävät O.P.'s Fantastic ja Atlas Kronos. Brunello Hall voi edetä jo avauskierroksen kuluessa kärkiporukkaan, ehkä keulaan saakka?

Pelijakauma: Brunello Hall (57%) on ansaitusti suuri suosikki. Silver Bullit (3%) on jäänyt yllättäjistä liian vähälle huomiolle.

Ranking: A) 8 B) 2, 3, 10, 7, 6, 9, 1 C) 13, 12, 4, 14, 11, 15 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-7 Suosikki: Öystein Tjomslandin tallilla riittää voitontavoittelijoita Derbyyn, vaikka vahvin valttikortti Grisle Odin G.L. jäikin karsintaan. 3 Havglimt on ollut tämän kesän starteissa vakuuttava ja teki karsintavoittajista selvästi kovimman suorituksen. Keulassa reipasta tahtia pitänyt ori tuli vielä päätöspuolikkaankin 23,1-tahtia ja oli ylivoimainen. Kesäkuussa Bjerkessä se sai tyytyä kakkossijaan, mutta väänsi silloinkin yli kierroksen mittaisella kirillä kolmatta rataa pitkin sitkeästi maaliin saakka. Norjalainen voi joutua haalarihommiin tässäkin, mutta jos karsintajuoksu ei paina jaloissa, voittosauma on melko hyvä.

Haastajat ja yllättäjät: Lähtö ei kuitenkaan vaikuta niin selvältä, kuin alustavasta pelijakaumasta voisi päätellä ja muutamilla ruotsalaisillakin on realistiset mahdollisuudet voittoon. 2 Järvsö Elling voitti oman karsintansa keulapaikalta hallitusti tullen viimeiset 500 metriä 21,8-lukemiin. Dagfinn Aarumin tällä kertaa ajama ori voi päästä nytkin johtoon, josta sen ohittaminen ei olisi aivan yksinkertaista suosikillekaan. 9 Grisleprinsen G.L. ei tavoittanut edellä mainittua karsinnassa 2. ulkoa, vaikka tuli itsekin lopun juosten. Joka kerta aiemminkin kahden parhaan joukkoon yltänyt ori voi olla taas korkealla, varsinkin jos eturivissä sorrutaan liian kovaan tempoon. 4 Bäcklös Uriel juoksi karsinnassa alkumatkan Havglimtin ulkopuolella, mutta pudotti päätöskierroksella sisälle ja varmisteli kakkossijan. Viime syksyn Kriterium-voittaja ei ole missään nimessä niin paljon suosikkeja kehnompi kuin peliprosentit antavat ymmärtää. Sama koskee 10 Fräcke Prinsiä, joka laukkasi karsinnassa viimeisellä takasuoralla taustalla, mutta nousi vielä hyvin toiseksi. Sen vauhdit riittävät pitkälle. 1 Kinge Svarten kesti karsintalähdössä johtopaikalta voittajaksi väliprässistä huolimatta, loppua ei toki tultu enää erityisen kovaa. Finaalin voittaakseen sen on pystyttävä parantamaan, mutta hyvä paikka ja kenkien riisuminen tarjoavat siihen kuitenkin mahdollisuuden.

Juoksunkulku: Kinge Svarten avaa hyvin, mutta haussa on selkäjuoksu, joten Järvsö Elling voi päästä rinnalta kärkeen. Myös Bäcklös Uriel lähtee mukavasti ja pääsee kärkiporukkaan. Hieman tasaisemmin avaava Havglimt etenee vauhdinpitäjäksi.

Pelijakauma: Havglimtin (57%) suosikkiasema on jo liian selvä, myös Grisleprinsen G.L. (21%) on liikaa pelattu. Järvsö Elling (6%) on pahasti aliarvostettu, myös Bäcklös Uriel (3%) ja Fräcke Prins (3%) voisivat olla hieman enemmän rastattuja.

Ranking: A) 3, 2 B) 9, 4, 10, 1 C) 8, 6, 5, 11, 7, 12 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2, 9, 4, 10, 1

Toto86-8 Suosikit: Etukäteen melko tasainen Klass I yritetään ratkaista todennäköisen keulahevosen avulla. Alkukesällä erinomaisesti esiintynyt 5 Easy Cash taipui kesäkuun lopussa johtopaikalta, johon syynä oli luultavasti kova avaus vaativissa olosuhteissa lyhyeen starttiväliin yhdistettynä. Aiemmat voitot ori nappasi keulasta hallitusti, myös Örebron ja Bollnäsin suoritukset olivat juoksutapahtumiin nähden hyviä. Rivakka avaaja päässee taas johtoon ja voisi ilman suurempaa painostusta viedä kisaa maaliin saakka. Yhden vauhtikestävän vastustajan poisjääntikin auttaa asiaa. Kovin vastustaja ja hevosenakin hieman vahvempi on 2 Pleasure For Cash, mutta onnistumisia tällä tasolla ei vain tahdo tulla. Åmålissa tuli laukka kolmannelta radalta kärjen rinnalta viimeisellä takasuoralla. Viimeksi kinastellutta kärkiparia seurannut ruuna kuittasi lopussa varman voiton.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Global Wizard on osoittanut erittäin varmaa virettä ja piti kuukausi sitten johtavan rinnaltakin mainiosti pintansa. Hyviin asemiin pääsevä 5-vuotias voi taas otella kärkisijoista. Kyvyiltään lähdön kärkikalustoon kuuluu 7 Gardner Shaw, joka laukkasi viime kerralla ensimmäisellä takasuoralla vauhdin hidastuttua äkillisesti. Elitloppet-lauantain finaalissa se joutui tarpomaan Don Fanucci Zetin ulkopuolella, mutta kevään kaksi ensimmäistä starttia olivat erittäin hyviä. Juoksun onnistuessa ei ulkona. Örebrossa keulasta vaivattomasti hallinneen 11 Harper Seabrookin suoritukset ovat hieman heitelleet, mutta parhaana päivänään se pystyy kukistamaan koviakin hevosia. Ei silti takaa aivan kuumimpia suosikkeja. Boden 75:ssä lähellä voittoa ollut 10 First Ideal Man jäi Bergsåkerissa kaikki tallella pakettiin. Juoksupaikka voi jäädä tällä kertaa taaemmas, sillä edestä lähtevät selät eivät ole aivan liukkaimmasta päästä.

Juoksunkulku: Easy Cash on keskeltä selvä suosikki keulapaikalle, vaikka eturivissä on muitakin hyviä avaajia. Pleasure For Cash etenee ravatessaan toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Easy Cash (23%) tuntuu edulliselta. Harper Seabrook (15%) on saanut liian vahvan kannatuksen.

Ranking: A) 5, 2 B) 4, 7, 11, 10, 3, 1, 12 C) 6, 8 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

