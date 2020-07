Ravivihje: Toto64 Solvalla 21.7.2020

Toto64-1 Avauskohteessa 6 Alaska Kronos erottuu selväksi suosikiksi. Luokkatammalla on tähän mennessä ollut huonoa tuuria kauden isoimmissa kisoissa, kun Drottnings Silvias Pokalin finaalissa se laukkasi lähtöön ja samoin kävi suursuosikkina viimeksi Stochampionatetin karsinnassa. Muuten Örjan Kihlströmin ajokki on ollut mainio ja kohtaa nyt niin sopivan näköisen porukan, että Alaska Kronosin pitää olla liki voittoa vaikka jäisi johtavan rinnallekin. Pienempään lappuun se käy varmaksi, suurempaan muutama kaveri. 4 Matter Of Fact teki toistaiseksi Ruotsin uransa parhaimman suorituksen tammojen Sprintterimestaruuden karsinnassa, kun se kiri viidennestä ulkoa Gina Mearasin jälkeen toiseksi ja samanlaisena pystyisi haastamaan suosikkiakin. Finaalissa tamma jäi alussa ulkoradoille roikkumaan ja laukkasi porukan hännillä maalisuoralla. Sen ravi ei ollut täysin priimaa, joten ehkä kengättömyys ei sopinut. Nyt Matter Of Fact menee taas kengät jalassa. 1 Be The One teki hyvän kauden avausstartin Solvallassa tullessaan pitkällä kirillä 10,9-vauhtia viimeisen kierroksen. Siihen nähden Reima Kuislan omistama tamma oli viimeksi pettymys, mutta toki tehtäväkin oli porukan hänniltä vaikea. 5 Gobi Princess oli viimeksi Vaggerydissa rehellisen heikko ja vaikea uskoa, että se johtui pelkästään kengillä ajosta. Yhteen starttiin on kuitenkin tuijotettu liikaa ja André Eklundhin ajokki on täysin unohdettu. Viimeisenä lapulle 7 Greta Sisu, joka esitti viimeksi Stochampionatenin karsinnassa terävän kirin porukan hänniltä. Juoksunkulku: Gobi Princess on todella nopea lähtöön jos sillä vain satsataan. Mailin matkalla ei tulisi yllätyksenä, vaikka siitä ajettaisiinkin. Pelijakauma: Gobi Princess (3%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 4, 1, 5, 7

Toto64-2 4 Activist pääsee kilpailemaan harvakseltaan ja palaa taas tauolta. Ruuna näytti luokkaansa viime startissa Solvallassa kamppailemalla keulasta hyvin kovaa I Keep Tabsia vastaan ja samanlaisena Reko Sepän ajokki on kärkipään hevosia nytkin. Nopeana lähtijänä Activistilla on hyvät keulasaumat ja Pasi Aikio tapaa tuoda suojattinsa tikissä radoille, joten ruuna saa ykkösvihjeen. 12 Plato At Work juoksee 9-vuoden iästä huolimatta vasta uransa kymmenennen startin. Ori oli tekemässä toissa kerralla Solvallassa kovaa juoksua johtavan rinnalta, kunnes laukkasi maalisuoralla voittokamppailusta. Viimeksi Eskilstunassa se sai hyvän juoksun johtavan takana ja kiri uudella ennätystuloksellaan 13,4aly hienolla tyylillä omille teilleen. 5 Börge Kosing otti viimeksi Hagmyrenissa uransa avausvoiton saadessaan vetää keulassa hölkkää ja vastaten varmasti ainoalle uhkaajalleen. Vastus kovenee nyt, mutta huomionarvoista on, että David Grundmann on hyvä kuski viime vuonna enintään 50 starttia ohjastaneiden lähtöön. Neljäntensä systeemeihin 3 First Date, joka Rättvikissä joutui tekemään pitkän kirin ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti. Juoksunkulku: Activist etenee alkumatkasta keulaan. 1 Lansky saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 12, 5, 3 Suuri: 4, 12, 5, 3

Toto64-3 Hirmuiskuun virinnyt 11 Phoenix Photo toimii systeemien ensimmäisenä läpivarmana. Viime Solvallan vierailullaan ruuna joutui avaamaan 1.10-vauhteja päästäkseen keulapaikalle ja Örjan Kihlströmin ajokki jaksoi silti vastata voittoon, vaikka joutui matkallakin spurttailemaan pari kertaa. Myös viimeksi Halmstadissa se oli mukana kovassa avauksessa, mutta irtosi herkällä tyylillä muista Kihlströmin antaessa menoluvan. Phoenix Photo kohtaa nyt niin sopivan näköisen porukan, että on lähellä kolmatta peräkkäistä voittoaan ja tappiolla on hyvin vaikea spekuloida mikäli ruuna samalla tasolla kuin viime starteissaan. 3 Mats Tooma vaikuttaa selvästi kovimmalta vastustajalta. Se otti Hagmyrenissa uransa avausvoiton helppoon tyyliin keulapaikalta ja oli samalta paikalta hyvä myös viimeksi Lindesbergissa, jossa hävisi vain kovalle Exaudio Vicille. Ulf Ohlssonin ajokille keskipitkä matka sopii ja ruuna päässee keulaan. Juoksunkulku: Mats Tooma etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja sillä voidaan ajaa siitä jopa Phoenix Photoa vastaan. Pelijakauma: Phoenix Photo (69%) on aavistuksen liikaa pelattu, mutta eiköhän prosentit tule päivän aikana laskemaan. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-4 Neljännen kohteen 3-vuotislähdössä on mukana oikeinkin lupaavan oloisia aloittelijoita. 6 Express Love oli hyvä jo uransa avausstartissa Lindesbergissa ja viimeksi Solvallassa se mankeloikin raskaalla radalla näyttävällä tyylillä johtavan rinnalta ykköseksi. Timo Nurmoksen treenattava liikkuu hienolla tyylillä ja ruunassa saattaa olla ainesta jopa ikäluokkatasolle. Hyvin pitkälti samat sanat pätevät myös 7 Holy Groundiin. Myös se voitti uransa toisen startin johtavan rinnalta, eikä Örjan Kihlströmin tarvinnut kuin nauttia kyydistä. Suosikkikaksikon aikoihin ei pidä tuijottaa ja ne pystynevät sekuntikaupalla kovempiin tuloksiin. Norjalaisvieras 3 Cordially sai viime Solvallan vierailullaan vetää keulassa rauhassa ja irrotteli kevyesti 12-lopetuksessa selvään voittoon. Viimeksi Bjerkessä tehtävä oli tukala porukan hänniltä, mutta ori kiri lujaa kolmanneksi. 12 Beckham on otettava aikaisin huomioon, vaikka lähtöpaikka yönmusta onkin. Se oli viimeksi Axevallassa turhankin virtavana keulassa, mutta voitti silti murskaavan ylivoimaisesti ja oriille näytti jäävän vielä varaakin. 10 Comes With Age vaikuttaa vielä hieman varsamaisen epävarmalta ja nimensä mukaisesti se tulee parantamaan, kun saa lisää startteja. Viimeksi Kalmarissa se runnoi voittoon, vaikka kuski ei juuri uskaltanut käskeä. Kuudentena systeemeihin mukaan 2 Direct Track, joka ei vielä kovin erikoista esittänyt, mutta kakkosradalta tiedossa on loistoreissu. Juoksunkulku: Vaikeasti ennakoitava kiihdytys, sillä monellakaan aloittelijalla ei olla vielä starttiin ladattu. Veikataan Cordiallyn pääsevän keulaan ja Direct Track saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Direct Track (17%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 7, 3, 12, 10, 2 Suuri: 6, 7, 3, 12, 10, 2

Toto64-5 1 Don’t Mind Me joutui pitkälle huilille viime syksynä ja pari ensimmäistä starttia tauon jälkeen meni vielä harjoitellessa, mutta viimeksi Solvallassa ori oli jo huomattavasti positiivisempi, kun se oli kovassa lopetuksessa johtaneen Very Kronosin takaa toinen. Lähtö näyttää nyt Örjan Kihlströmin ajokille oikeinkin sopivalta ja ykkösradalta se pitänee keulat, josta on tässä sakissa todella lähellä voittoa. Vaikeammalla kierroksella Don’t Mind Me olisi taatusti huomattavasti enemmän pelattu kuin aamupäivän 43 prosenttia ja ori käy pienemmän systeemin varmaksi. 3 Ural ei ole aikoihin suorittanut tasollaan, mutta luokka riittäisi suosikinkin kukistamiseen. Ruunalta riisutaan nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella kenkiä ja se voi tuoda piristysruiskeen. 7 Grainfield Aiden jäi viimeksi Eskilstunassa koko matkaksi kolmannelle, eikä missään vaiheessa täysin luovuttanut vaan tuli tapansa mukaan rehdisti maaliin. Juoksusta ei todennäköisesti tule nytkään helppo, mutta Hannu Korven suojatti pystyy parhaimmillaan todella koviin juoksuihin. 8 Aleppo Pinelle on jäänyt viime starteissa isosti jossiteltavaa ja kovaluokkainen tamma huomattavasti tulosrivistöään kovemmassa iskussa. Nyt homma ei jää ainakaan kuskista kiinni, kun puikkoihin hyppää Björn Goop. Viimeisenä systeemeihin yllärimerkkinä ”kerran vielä -hengessä” 4 Global Wise Guy, jonka pitäisi peruskyvyiltään riittää näissä porukoissa. Tosin on arvoitus, palaako ruuna koskaan tasolleen. Juoksunkulku: Don’t Mind Me pitää sisäradalta keulat. Grainfield Aidenilla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Don’t Mind Me (43%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1, 3, 7, 8, 4

Toto64-6 11 Lipstick Tooma teki positiivisen debyyttistartin toissa kerralla Bergsåkerissa Daniel Redénilta, mutta silti yllätti miten hyvä tamma oli viimeksi Årjängin Diamantstoet-karsinnassa. Se jäi johtavan rinnalle, josta mankeloi jäätävällä tyylillä leikittelevään kevyeen voittoon. Tuon esityksen perusteella Örjan Kihlströmin ajokki tulee tekemään vielä pitkän tilin ja vaikka vastassa pari hyvää kilpasisarta onkin, niin silti Lipstick Tooma käy huonolta lähtöpaikaltakin yllättävän maltillisesti pelattuna varmaksi. 9 Hankypanky Peyton näytti viimeksi Gävlessä miksi sillä on niin kova voittoprosentti tamman jyrätessä pitkällä kirillä umpirehdisti ykköseksi ennen 1 Idreamicanflyta, vaikka loppusuoran alussa näytti, että totosijakin voi olla tiukassa. Se myös ravasi paremmin kuin monta kertaa aiemmin. Jotain kilpailupäästä kertoo, että Timo Nurmoksen treenattava on hävinnyt ravia polkiessaan vain kerran. 2 Alexi Quick on hyväluokkainen menijä, mutta se näytti viimeksi Eskilstunassa huonolta jo ennen lähtöä, floppasi startissa ja palaakin nyt huililta ainakin pienenä arvoituksena. Juoksunkulku: 6 Run A Mile on ensiaskelilla niin nopea, että voi ottaa kutosradaltakin ensimmäiset keulat. Siitä tuskin ajetaan ja ne voivat olla tarjolla Alexi Quickille. Hankypanky Peytonilla ja Lipstick Toomalla voidaan ajaa matkalla eteenpäin mikäli vauhti keulapäässä rauhoittuu. Pelijakauma: Lipstick Tooman (42%) pinnoissa olisi vielä nousun varaakin. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 11 Suuri: 11

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6

Toto64-2: 4, 12, 5, 3

Toto64-3: 11

Toto64-4: 6, 7, 3, 12, 10, 2

Toto64-5: 1

Toto64-6: 11

Hinta: 2,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-21&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[6],[4,12,5,3],[11],[6,7,3,12,10,2],[1],[11]&stake=0,1&price=2,4



Suuri

Toto64-1: 6, 4, 1, 5, 7

Toto64-2: 4, 12, 5, 3

Toto64-3: 11

Toto64-4: 6, 7, 3, 12, 10, 2

Toto64-5: 1, 3, 7, 8, 4

Toto64-6: 11

Hinta: 60,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-21&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[6,4,1,5,7],[4,12,5,3],[11],[6,7,3,12,10,2],[1,3,7,8,4],[11]&stake=0,1&price=60

