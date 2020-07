Ravivihje: Toto64 Rättvik 20.7.2020

Toto64-1 Avauskohde on yksi heikoimmista Toto64-kohteista hetkeen. Vihjesysteemeissä otetaan tähän lähtöön voimakkaasti kantaa ja luotetaan paalun 3 Mataromos varmaksi riskeistä huolimatta. Magnus A Djusen ajokki saattaa olla kyvyiltään lähdön ykköshevonen ja ennakkokommenttien perusteella sen pitäisi palata valmiissa kilpailuvireessä takaisin radoille. Toissa kerralla ruuna palasi pitkältä tauolta Solvallaan ja seuraili johtavan takaa hyvin kakkoseksi. Viimeksi Eskilstunassa se oli loppukaarteessa toisessa ulkona vielä voimissaan, kunnes hyppy yllätti ja vei menestystoiveet. Ennakkoilmoituksen mukaan se juoksee nyt ilman kaikkia kenkiä. Lyödään rohkeasti varmaksi heikkotasoiseen lähtöön. 12 Short Circuit on tähän lähtöön laatumenijä, mutta takamatkan suljetulta radalta se joutuu nyt haalarihommiin. Viimeksi Rättvikissä ruuna nappasi tyylikkään voiton johtavan takaa ja kellotteli viimeiset 700 metriä 11-vauhtia. Kajsa Frickin suojatti pystynee näin sopivassa lähdössä vähän kiertelemäänkin ja on kova haastaja kaikille. 6 Joyness voitti Hagmyrenissä kevyen pistelähdön hyvällä lopetuksella kolmannesta sisältä. Se juoksee nyt neljännen kerran tauon jälkeen ja kunto voi olla edelleen noususuuntainen. 11 Livi Nationality otti toukokuun alussa Gävlessä toisesta ulkoa komean voiton, mutta ei ole sen jälkeen mennyt samalla tasolla. Saman vireen löytäessään se ei olisi missään nimessä pihalla tässäkään. 5 Make My Dayn pääsi Gävlessä nousemaan sisäradalta kierros jäljellä kolmanteen ulos ja punnersi lopussa asiallisesti ykköseksi. Tempun uusiminen takamatkalta tulisi nyt pienenä yllätyksenä. 2 S.G.´s Ambrosia on Jörgen Westholmin tallin kalustoa ja tähän lähtöön asiallinen hevonen. Epävarmasti esiintynyt tamma ei ole vielä totosijatiliään avannut, mutta ehjällä juoksulla sekin olisi nyt täysin mahdollista. Juoksunkulku: Matamoros ottaa ravilla porukan komentoonsa. Johtavan rinnalle tuskin on hirveää tunkua. Pelijakauma: Matamoros (20%) on maltillisilla pinnoilla maukas varmayritys. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 10 Anna Mauds Lassie on ollut läpi uransa kyvykkään hevosen maineessa ja näin sopivassa porukassa jyrää kamppailuun lähdön parhaista paloista. Rättvikissä se runnoi toisesta ulkoa vahvan 700 metrin kirin ja punnersi eleettömästi ykköseksi. Hagmyrenissä Svante Båthin valmennettava punnersi asiallisesti johtavan rinnalta, mutta ei pystynyt vastaamaan suojajuoksun saaneen Recall Rivnerin loppuvetoon. Alustava 60 prosenttia hipova kannatus on nyt reippaasti yläkanttiin. 5 Recall Rivner nakuttelee kovalla varmuudella totosijoille ja pystyy hyvältä paikalta jälleen kolmen joukkoon. Hagmyrenin voitto tuli suojajuoksulla komean spurtin päätteeksi ja hevonen ylitti maalilinjan voimissaan. Nopea avaaja saa jälleen hyvän juoksun kärkiryhmässä. 1 S.G.´s Accenta on paljon tauluaan kyvykkäämpi tamma ja pystyisi ravilla heittämään kovan haasteen suosikeillekin. Lindesbergissä se kiertyi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja punnersi vahvasti perille vain Paris By Cashille häviten. Tasainen avaaja ei hyödy ykkösradastaan, mutta tuurien käydessä voittokaan ei yllättäisi. 6 Mogas Casandra on niin ikään sekavaa tauluaan kyvykkäämpi hevonen. Viimeksi hurjassa StoChampionatetin karsinnassa se pilasi hyppyyn jo alkumatkasta. Toissa kerralla Eskilstunassa se voitti komealla tyylillä keulasta ihan pystyyn. Tällä kertaa kyytiin hyppää huomattavasti kokemattomampi ohjastaja, mutta valjakon onnistuessa voittokaan ei ole mahdottomuus. 12 Lucky Charm on pahalla paikalla, mutta pystyy ylivauhtisella juoksulla kärkipäähän. Hagmyrenissä se tsemppasi rehellisesti ykköseksi johtopaikalta. Rattailla Ludwig Wickman on tähän lähtöön kokeineinta kaartia. Juoksunkulku: Recall Rivner ja Mogas Casandra ovat keskeltä alun nopeimmat.S.G.´s Accenta kiertää aikaisin eteenpäin, jos löytää väylät sisäradalta. Pelijakauma: Anna Mauds Lassie (58%) on liian selvä suosikki. S.G.´s Accenta (7%) ja Mogas Casandra (4%) ovat kiinnostavia yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 5, 1, 6, 12 Suuri: 10, 5, 1, 6, 12

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa lähtökohdat puhuvat vahvasti 5 Son Of Godin menestyksen puolesta ja ruuna luotetaan vihjesysteemien toiseksi varmaksi. Viimeksi kärkipäässä viihtyvä hevonen ei syttynyt parhaimpaansa kolmannesta ulkoa, eikä 08-lopetuksessa olisi muutenkaan ollut mahdollisuuksia nousta aivan kärkisijoille. Umåkerin huhtikuun puolivälin Paralympiakarsinnassa se joutui antautumaan keulasta vain hurjalle Next Directionille. Tällä kertaa se todennäköisesti pääsee tekemään keulassa aivan oman juoksunsa ja silloin ohittajat ovat tässä porukassa harvassa. 4 GlobalSatisfaction on luokaltaan kova hevonen, mutta alustava peliosuus on karannut näpeistä, eikä ruuna ole pitkältä tauolta nyt kovin maistuva tapaus. Treenarin ennakkokommenttien mukaan hevonen tarvitsee startteja alle ollakseen parhaimmillaan, eikä Timo Nurmoksen talliformi ole muutoinkaan tällä hetkellä parhammillaan. 6 Super Zantos on mitellyt kovia vastaan tämän kevään aikana ja napsinut asiallisia rahasijoja. Tässäkin kolmen joukkoon sijoittuminen on täyttä realismia. Juoksunkulku: Son Of God paiskaa keulaan, eikä luovu paikastaan. Matkavauhti on maltillista. Pelijakauma: Son Of God (31%) on kakkossuosikkina alipelattu merkki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-4 12 Vidivici C.C. on kova montéhevonen ja kuntoutuu jatkuvasti pitkän tauon jälkeen. Lindesbergissä ruuna näytti saavan maalisuoralla jo otteen johtaneesta Digital Promisesta, mutta jäi lopulta rinnalle. Onnistuneella kiihdytyksellä se saattaa ilmaantua kärkiporukoihin jo hyvissä ajoin. 4 Volcan d`Inverne on tehnyt viime aikoina parhaat juoksunsa nimenomaan raviratsastuksen puolella ja pystyy ravatessaan heittämään kovan haasteen vahvoille takamatkalaisillekin. Rattaille hyppää jälleen Emilia Leo, jonka kanssa yhteistyö toi Gävlestä murskavoiton toukokuun alussa. 13 Börge saa jälleen Sofia Adolfssonin kyytiinsä ja viimeksi kaksikon yhteistyö toi Gävlessä hienon kolmossijan vain Radagastille ja Star Costashortalle häviten.Juoksuradalta sekin voi hakea heti hyvät asemat kärkiryhmästä ja on yksi monista mahdollisista voittajista tähän lähtöön. 7 Sugar Daddy tuli Gävlessä hyvän sisäratajuoksun pussissa maaliin. Onnistuneella juoksulla ruunassa on ainesta haastaa kovia suosikkejakin. Paalun 3 Västerbo Tristan on luokaltaan laatuhevonen, mutta pitkältä tauolta nyt arvoitus. Viime kesänä Bergsåkerissa se karkasi montelähdössä keulapaikalta kymmenien metrin marginaalilla ykköseksi. Juoksunkulku: Västerbo Tristanilla on ravia avatessaan saumat hakea kärkipaikka haltuunsa. Takamatkalta ainakin Vidivici C.C. hamuaa aikaisin kärkikuvioihin mukaan. Pelijakauma: Börgen (20%) pinnoissa on vähän liikaa. Yllättäjäosastolta maistuvin on Sugar Daddy (4%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12, 4 Suuri: 12, 4, 13, 7, 3

Toto64-5 9 Knifetown Hall ei ole urallaan suorittanut täysin kykyjensä edellyttämällä tasolla. Rättvikissä ruuna hävisi keulasta voiton vasta maalikamerakuvassa. Jörgen Westholmin suojatin voitontahto on kysymysmerkki, mutta kapasiteettinsa puolesta se riittäisi näissä lähdöissä pitkälle. 2 Super Class C.H. on urheillut viimeisissään tasokkaissa kolmevuotislähdöissä ja pystyy nyt palaamaan menestyskantaan vastuksen keventyessä selvästi. Bergsåkerissa se haki kiihdytyksessä asemat johtavan takaa ja tsemppasi asiallisesti kolmanneksi. Oriin tähtäin on tulevissa E3-tehtävissä, joten siltä voi hyvältä paikalta odottaa menestystä myös tässä. 4 Mercedes ei sekään voita lähtöä kovin hanakasti, mutta päivän vire on hyvällä mallilla. Viimeksi Lindesbergissä sen esitys oli ennen maalisuoran laukkaa oikein positiivinen. Tamma taivalsi avauskierroksen johtavan rinnalla, sitten toisessa ulkona ja oli tasokkaassa lähdössä kärkiryhmässä mukana ennen ravin murenemista loppusuoralla. Nyt porukka on huomattavasti kevyempi ja se juoksee ennakkotietojen mukaan tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä. 8 No Regrets Trot on kyvykäs hevonen tähän porukkaan, mutta kokemattoman kuskin onnistuminen kasiradalta on suuri kysymysmerkki ja vire on pitkältä tauolta arvoitus. Solvallan helmikuun voitto irtosi varmasti keulapaikalta. Systeemeihin mukaan vielä vähän pelatut 7 Vickie Frontline ja 11 Enderbest, joilla molemmilla voi olla sanansa sanottavana ainakin ylivauhtisessa juoksussa. Jälkimmäinen kiri toissa kerralla Eskilstunassa todella rehellisen 1200 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja osoitti kunnon olevan mallillaan. Viimeksi se oli loppukaarteessa aivan toivottomissa asemissa porukan hännillä, eikä pystynyt sieltä parantamaan. Juoksunkulku: Super Class C.H. on alussa nopea ja ottanee ensimmäiset keulat. Ulkoa No Regrets Trot lähtee hyvin, jos sillä tullaan aktiivisesti eteenpäin. Pelijakauma: Knifetown Hallin (38%) selvän suosikinaseman voi kyseenalaistaa. Pelaamattomista Vickie Frontline (2%) ja Enderbest (1%) kannattaa huomioida laajempiin revityksiin. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9, 2, 4 Suuri: 9, 2, 4, 8, 7, 11

Toto64-6 Kroonistista ravivaikeuksista urallaan kärsinyt 7 Marrakesh sortui viimeksi helmasyntiinsä kolmen onnistuneen kilpailun jälkeen. joten se lähtee jälleen jonkinlaisena kysymysmerkkinä matkaan. Kunto olisi Timo Nurmoksen suojatilla kyllä rautaa, toissa kerralla se kiri kolmatta/neljättä rataa vahvasti kakkoseksi ja olisi voittanut matkan jatkuessa hiemankin pidempään. Volttilähdön selvittäessään sillä olisi nyt huippusaumat palata voittokantaan pitkän tauon jälkeen. Lähes samat sanat pätevät 5 Fleet Admiraliin, jolle voltin kakkonen ja tauko asettavat suuria kysymysmerkkejä. Daniel Redénin suojatti on luokaltaan järeää 75-tason kaliiberia ja hyvänä päivänä se voisi olla tähän porukkaan ihan pitelemätön. Valmentaja rattailla ei ainakaan paranna sen onnistumismahdollisuuksia. 12 Minnestads Ecuador on ottanut uransa kahdeksasta voitosta seitsemän keulapaikalta, joten takamatkan suljettu lähtörata ei ole sille herkkua. Rebecca Dahlenin ajokki kyttää ensimmäisenä epäonnistumisherkkien suosikkien pettämistä ja luokkahevonen pystyy kärkikamppailuun mukaan kunnon ollessa suoraan tauolta kohdillaan. 13 Alorac Mathbell ei ole viime aikoina kyennyt venymään voittoihin, mutta jatkaa tasaisen varmassa kunnossa ja ruuna on suosikkeihin verrattuna tasaisempi suorittaja. Viimeksi Gävlessä kärki pääsi karkuun loppukaarteessa, mutta ruuna punnersi oman kirinsä hyvin maaliin asti. Toissa kerralla se tsemppasi johtavan takaa asiallisesti kolmanneksi. 9 Intake kierteli Eskilstunan pistelähdössä kierros jäljellä keulaan ja voitti niukasti, vaikka lopussa askel painoikin. Normaalijuoksulla Jörgen S Erikssonin suojatti ei riitä lähdön suosikeille, mutta pystyy niiden epäonnistuessa pärjäämään. 1 Untilwemeetagain kiertyi viimeksi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja punnersi siitä komean esityksen päätteksi ykköseksi. Lähtö on nyt tosi paljon kovempi ja silläkin tekee tuskaa riittää ravaavia suosikkeja vastaan. 8 Saga Doc ei ole ihan niin nolo hevonen kuin taulu antaa ymmärtää ja tamma voisi onnistuessaan osallistua tässä sekavassa lähdössä ihan kärkikamppailuunkin. Voltin vitonen on epävarmalle hevoselle paha lähtöpaikka, mutta sen selvittäessään se pystyy pärjäämään kuumimpien suosikkien epäonnistuessa. . Juoksunkulku: Untilwemeetagain ottaa paalulta porukan komentoon, mutta joku ravaavista suosikeista saattaa hakea keulapaikan avauspuolikkaan aikana. Pelijakauma: Marrakesh (25%) on suosikeista kiinnostavin. Alorac Mathbell (5%) on maistuva varmistus epävarmalle suosikkikatraalle. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7, 5, 12, 13 Suuri: 7, 5, 12, 13, 9, 1, 8

