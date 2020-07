Ravivihje: Toto75 Axevalla 19.7.2020

Toto75-1 12 Van Gogh Z.S. on avauskohteen paras hevonen, mutta ruuna ei ole parissa viime startissa yltänyt aivan alkuvuoden huipputasolle. Viimeksi Bergsåkerissa se sai tehdä täysin oman juoksunsa keulapaikalla, mutta taipui viimeisellä satasella varsin pahoin. Bodenissa se voitti kevyen porukan 900 metrin kirillä, mutta ei esitys sielläkään ollut suursuosikin asema huomioiden mitenkään erityisen säväyttävä. Tällä kertaa hevoselta riisutaan kengät ja Robert Bergh ajanee aktiivisesti ajoissa eteenpäin. Valmentajan talliformi ei ole viime kuukausina ollut huipussaan. Suosikin ykköshaastajaksi nostetaan mielenkiintoiset varustevirittelyt kokeva 6 Sam the Man. Norjalaisvieras kokeilee Axevallassa ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä, ja kun tie vie alussa todennäköisesti keulaan asti, on ori pakko huomioida aikaisin mukaan systeemeille. Viimeksi Bjerkessä se jäi keulasta selityksittä kakkoseksi, mutta kunto jatkaa silti hyvällä mallilla. 11 BWT Caesarilla olisi voinut olla sanansa sanottavana tämän vuoden Suur-Hollolassakin, mutta karsinta meni juoksunkulun osalta täysin pieleen. Viimeksi se voitti keulasta aivan pystyyn tasaisen reippaan matkavauhdin päätteeksi. Tuomas Korvenojalla oli BWT Caesarista varsavuosille kovat odotukset, mikä kertoo oriin kapasiteetista paljon. Menestys ei tulisi yllätyksenä juoksun onnistuessa ja Axevallan pitkä maalisuora suosii. 4 Volare Gar oli viimeksi epäonninen edellä juosseen pysähtyessä eteen, eikä ruuna intoutunut sen jälkeen enää suuremmin spurttailemaan. Solvallan voitossa se kiersi viimeiset 600 metriä kolmatta ilman selkää ja punnersi rehdisti ykköseksi. 1 Arapaho Ghostdance ailahtelee ja laukkakin on silloin tällöin pinnassa, mutta parhaana päivänä siltä irtoaa myrkyllinen loppuveto. Halmstadissa se esitti tasokkaassa lähdössä terävimmän kirin ja leiskautti ulommaisena ykköseksi. Tasainen avaaja ei hyödy sisäradan paikastaan. 2 Gizmo de Veluwe kamppailee huippupaikalta taas kärkipään sijoituksista, mutta voittaminen on oriille työlästä. Halmstadissa se nakersi johtavan rinnalta keulahevosesta otteen, mutta tuli maalisuoralla yhden ohittamaksi. Tämän päivän lähtö on suosikkien osalta selvästi tasokkaampi. Juoksunkulku: Sam the Man on nopein ja nappaa alussa kärkipaikan. Robert Berghin taktiset kuviot ovat aina vähän kysymysmerkkejä, mutta todennäköisesti eteenpäin tullaan voimalla ja tempo voi pysyä jatkossakin raikkaana. Pelijakauma: BWT Caesar on jäänyt aliarvostetuksi. Arapaho Ghostdance ja Gizmo De Veluwe ovat ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 12, 6, 11 Suuri: 12, 6, 11

Toto75-2 Mailin tammavoltti on ympäripyöreä lähtö. Nostetaan niukaksi ykkösmerkiksi 10 Darah Bibo, joka on kyvyiltään porukan ehdotonta eliittiä. Viimeksi Kalmarissa se jatkoi umpirehellisiä esityksiään rutistamalla johtavan rinnalta vahvasti kakkoseksi. Toissa startissaan se hoiteli pelin edukseen neljännestä ulkoa. Monipuolinen menijä kiihtyy hyvin voltista ja juoksun onnistuessa nousee voittokamppailuun mukaan. 7 Polly Avenue ei saanut toissa kerralla otetta Darah Bibosta onnistuneen juoksunkaan jälkeen, mutta Magnus Jakobssonin ajokki jatkaa väkevässä lyönnissä. Viimeksi se matkasi porukan hännillä, josta paranteli rehdillä kirillä neljänneksi. Tammalta saattaa edelleen löytyä parannuspotentiaalia pitkän tauon jälkeen ja kiihdytyksen onnistuessa ne nousee lopussa mukaan voitto-otteluun. Nostetaan suosikkikategoriaan vielä 12 Rexine, joka ei häviä edellä mainituille kyvyiltään, mutta juoksurata on lyhyelle matkalle kaksiteräinen miekka. Kiihdytysvaihe ei välttämättä ole kokemattomalle ohjastajalle aivan pala kakkua ja alussa on selvä lähdön pummaamisen riski. Viimeksi sille jäi jossiteltavaa sisäratajuoksun jälkeen. Paalun parhaat 4 Thai Selene ja 5 Expensive Attitude pystynevät lyhyellä matkalla kovaan volttitulokseen, eikä niiden tavoittaminen ole rutinoituneemmille takamatkalaisillekaan helppoa. Jälkimmäinen kokee mielenkiintoiset ohjastajanmuutoksen Erik Adielssonin hypätessä rattaille. 13 Virgin Maiden on suosikkien veroinen tamma ja jatkaa huippukunnossa. Kalmarissa se esitti neljännestä ulkoa väkevän kirin Darah Bibon ja Polly Avenuen tuntumaan. Suljetulta radalta voitto vaatii nyt reippaasti tuuriakin. 9 Olga Utca saa taas ammattimiehen rattailleen ja nostetaan ihan pelaamattomana mukaan suurempaan systeemiin. Kalmarin loppuveto uhkui taas nousukuntoa ja tammalta riisutaan nyt ennakkoilmoituksen mukaan etukengät pois ensimmäistä kertaa urallaan. Juoksunkulku: Scarlet Knightmare on paalun nopein, myös Thai Selene pääsee hyvin matkaan jos lähtee ravia. Darah Bibo voi kiertää eteenpäin jo alkumatkasta. Pelijakauma: Darah Bibon kuuluisi olla suosikki Rexinen sijaan. Olga Utcan ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10, 7, 12, 4, 5 Suuri: 10, 7, 12, 4, 5, 13, 9

Toto75-3 2 Vice Versa Diamant saa ennakkokommenteissa estottomia kehuja valmentaja Paul J P Hagoortilta ja tappiottoman ruunan pohjat ovatkin vielä katsomatta. Vaggerydissä se kiertyi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja ratkaisi lopussa pelin varmasti edukseen. Jägersrossa saksalaisruuna punnersi kolmannesta ulkoa eleettömään voittoon. Hevonen kehittyy jatkuvasti starttien myötä ja on haavereitta jälleen vaikeasti lyötävissä. 13 Galileo Am kilpailee kapasiteettiinsa nähden vielä melko matalissa sarjoissa. Lindesbergin nelivuotislähdössä se matkasi alkumatkasta johtavan rinnalla, sitten toisessa ulkona ja punnersi 11,6-vauhtisella päätöskierroksella väkevästi kakkoseksi. Ori on ollut uran aikaisemmissa volttistarteissa kovin epävarma, joten ongelmat saattavat kasaantua jo alkumatkasta. 3 Jaxon V.S. oli Halmstadissa pitkään vailla kiritilaa ja ylitti maalilinjan ohjat kireällä. Nyt siltä riisutaan taas kengät pois ja reserveissä saattaa olla edelleen parannuspotentiaalia pitkän tauon jälkeen. 9 Samvais on ottanut isoja kehitysaskeleita tälle kaudelle ja voi jäädä tässä yllättävän aliarvostetuksi. Viimeksi Lahdessa hevonen nousi porukan hänniltä vahvasti kakkoseksi vain suurlupaus Always Readylle häviten. Sisäradalta juoksunkulkuun tulee omat haasteensa, mutta kuntonsa puolesta Tuomas Korvenojan suojatin ei tarvitse hävetä tässä kenellekään. 8 Baron Frontline kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta ei ole näistä asemista kiinnostavimpia pelihevosia. Årjangissa se kiertyi hyvissä ajoin keulaan ja hallitsi kevyessä lähdössä vaivatta. Toissa kerralla se oli keulasta odotuksiin nähden vain tasainen viides. Juoksunkulku: Vice Versa Diamant hakee avauspuolikkaalla keulapaikan haltuunsa. Galileo Amilla kierretään rinnalle. Pelijakauma: Galileo Am on alipelattu kakkossuosikki. Myös Samvais on kiinnostava merkki. Baron Frontline on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 13 Suuri: 2, 13, 3, 9

Toto75-4 6 Elegant Ima on jälleen yksi Gundersenien käsistä ponnistava superlahjakkuus ja haavereitta voittoputki jatkunee tämänkin startin jälkeen. Halmstadissa oriin juoksu onnistui toisessa ulkona ja se söi keulassa juosseen niin ikään huippulupauksena pidetyn Hacker Amin ihan korviaan pyöritellen karaten kymmenien metrien marginaalilla ykköseksi. Solvallassa se ei ollut keulasta ihan yhtä terävä, mutta piti keulasta 10,5-lopetuksessa niukkaan voittoon. Vastus on nytkin hyvää luokkaa ja haastajissa on paljon potentiaalia tulevaisuudessa, mutta Elegant Ima tuntuu tällä hetkellä muita valmiimmalta tapaukselta. Varma. 5 Titan Yodalla on kova kapasiteetti ja se pärjää aina ravatessaan. Solvallassa se nappasi hyvän kolmossijan lahjakkaan Mister Herculesin ulkopuolelta. Kalmarissa toukokuun alussa ruuna nappasi muun muassa E3-finaalissa kakkoseksi sijoittuneen Despot Powerin päänahan. Adrian Kolgjinin suojatin lähtönopeus ei taida riittää suosikille ja silloin juoksu menee turhan vaikeaksi voittoa ajatellen. 11 Bombus Jet otti viimeksi laukan Örebron E3-karsinnassa. Åbyssa ori yllätti lahjakkaan Maestro Zonin terävällä päätöspuolikkaan kirillä. Tehtävä on takarivistä voiton suhteen aika vaikea. 1 Hennessy Amin kyvyt jäivät Lindesbergissä lähtölaukan takia vähän piiloon, mutta toissa kerran Birin voiton perusteella sitä voi pitää lahjakkaana hevosena. Tuolloin se nakersi helpossa lähdössä yliotteen johtavasta viimeisen takasuoran lopulla ja karkasi jatkossa maisemiin. 4 Comand on reipas avaaja ja voi onnistuessaan olla jopa keulahevonen lähtöön. Viimeksi Halmstadissa Robert Bergh ajoi tyylilleen uskollisesti ja kierrätti hevosen ajoissa johtavan rinnalle, josta se laukkasi viimeiselle takasuoralle kaarruttaessa. Årjangissa ruuna otti helpon voiton kevyessä lähdössä. Juoksunkulku: Comand pääsee ravilla hyvin liikkelle ja puolustanee ensimmäiset keulat. Berghin keulataktiikkakaan ei suuremmin yllättäisi, mutta voi olla, että suursuosikin selkäkin kelpaa. Pelijakauma: Oikean suuntainen. Elegant Ima on hieman ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-5 Neljännessä kohteessa 11 Milady Grace tekee huippumielenkiintoisen debyytin Daniel Redénin valmennustallista. Tamma kuuluu kykyjensä puolesta ikäluokan ehdottomaan parhaimmistoon, mutta koko uraa piinannut lähtörataonni jatkuu edelleen. Tamma oli viime syksynä Breeders Crownin finaalissa samassa rintamassa Ganga Baen ja Mascate Matchin kanssa, mikä kertoo olennaisen sen kapasiteetista. Tämä vuosi on alkanut heikoissa merkeissä, mutta parempaa lienee jatkossa luvassa. Tamma osallistuu heti voittokamppailuun, jos avausstarttia uusista käsistä ei ajeta turhan passiivisesti. 10 Mellby Harissa on myös ikäluokan kärkitammoja, mutta onnistuu voittamaan kuitenkin verrattain harvoin. Viimeksi se putosi alkumatkan hypyn myötä joukon hännille, mutta paikkaili sen vahvasti ja ylitti maalilinjan vielä voimissaan. Toissa kerralla Solvallassa se hallitsi kevyesti keulapaikalta. Kunto on kiviaitaa ja kaiken onnistuessa se voi olla nykyvireessään mahdoton pideltävä muille. 8 Dontlooseallmoney on sitkistynyt tälle vuodelle ja parantanut etenkin lähtönopeuttaan. Parissa viime startissa se ei kuitenkaan ole ollut terävimmillään. Viimeksi Axevallassa se oli keulasta vain tasainen kolmas. Parhaimmillaan Jim Oscarssonin valmennettava on kova luu tähän lähtöön ja aggressiivisella ajolla keulapaikkakin voisi olla taas haettavissa. 9 Love No Pain oli huippuhyvä toukokuun lopussa Solvallassa, kun se punnersi kilometrin kirillä kolmatta pitkin ykköseksi. Viimeksi se jäi StoChampionatetin karsinnassa kolmanteen sisälle kaikki tallella pakettiin ja ylitti linjan täysissä voimissa. 12 Ghostintheshell on voittosummaansa lahjakkaampi menijä, mutta piippuhyllyn paikalta voitto on tiukassa. Karsinnassa se pilasi lähtölaukkaan, mutta sitä ennen Timo Nurmoksen valmennettava voitti keulasta varmoin ottein. Selkien vetäessä tamma kykenee myrkylliseen loppuvetoon. 1 Svecak Palema saa nyt Erik Adielssonin rattailleen ja tamman kyvyt riittävät ravilla tähänkin tehtävään. Toissa kerralla se leiskautti rahasarjan ykköseksi kolmannesta ulkoa. StoChampionatetin karsinnassa ulkoratojen pitkä kiri hyytyi loppukaarteessa. Juoksunkulku: Del Ray Pellini, Strangerinthenight ja Bon Bini lähtevät lujaa. Dontlooseallmoney pääsee satsatessa kovaa liikkeelle, ja aktiivisella taktiikalla sillä voisi olla saumat edetä keulaan. Pelijakauma: Milady Grace ja Dontlooseallmoney ovat pelimielessä kiinnostavimmat. Svecak Palema ja Ghostintheshell ovat ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 11, 10, 8, 9 Suuri: 11, 10, 8, 9

Toto75-6 6 Une Etoile Gar havitteli keväällä paikkaa Elitloppetiin, mutta vire ei riittänyt suurlähtöön mukaan. Viimeksi se tsemppasi johtaneen Double Exposuren rinnalta hyvin kakkoseksi ja osoitti selvää nousuvirettä. Jos Timo Nurmoksen suojatti on löytänyt viime syksynä nähdyn huippuvireensä, se taitaa olla tässä porukassa pysäyttämätön. 10 Tessy d´Ete jatkoi viimeksi kanuunaesityksiään Pohjoismaissa, kun se leiskautti hirmukirillä neljättä/viidettä rataa pitkin ykköseksi. Myös Örebron voitto irtosi tulisella kirillä selkäjuoksun päätteeksi. Kymppiradalta tiedossa lienee jälleen vastaavankaltainen reissu ja matkavauhdin salliessa se kirii Axevallan pitkällä suoralla kärkimatsiin mukaan. 1 Vichy Grif on kiriherkkä tamma ja pystyy voittamaan kovia hevosia hyvällä juoksulla. Halmstadissa voitosta ei syntynyt edes kunnon kamppailua, kun se kiersi neljännestä ulkoa omaa vauhtiaan ykköseksi. Nyt lähtö on kovempi kuin koskaan aikaisemmin ja Sofia Aronssonin suojatin voittoputki koetuksella. 7 Calina on menestynyt Vincennesiä myöten ja on Erik Adielssonilla nyt mielenkiintoinen. Bjerkessä se oli keulassa vähän turhan napakasti ohjilla, mihin paloi voitto. Ulkoradalta juoksusta tulee haastava. 3 Vikens Fingerprint ja 9 Sashay My Way ovat vielä aika kokemattomia kilpureita avoimiin tammalähtöihin, mutta väkevät hevoset pystyvät kamppailuun ainakin totosijoituksista. Juoksunkulku: Une Etoile Garilla on parhaimmillaan hyvä lähtönopeus ja se hakenee keulapaikan avauspuolikkaan aikana. Sisäpuolelta Vichy Grif ja Vikens Fingerprint kiihtyvät myös reippaasti ja ulkoa Calina, jos Erik Adielsson päättää satsata alkuun. Pelijakauma: Une Etoile Gar on vähän ylipelattu ja kakkosuosikki Tessy d´Ete maistuvampi tapaus. Vikens Fingerprintin ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6, 10 Suuri: 6, 10

Toto75-7 Sunnuntain Toto75-kierros huipentuu hienoon StoChampionatetin finaaliin. 5 Ganga Bae on tämän ikäluokan kiistattomia tähtitammoja ja juoksee nyt urallaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Jorma Kontion ajokki voitti karsintalähtönsä keulapaikalta ihan puolivaloilla. Kauden ainoa heikompi hetki sattui Drottning Silvia Pokalenin finaaliin, mutta ei tamman juoksua johtavan rinnalta siinäkään nyt liikaa pääse moittimaan. Mielenkiintoista nähdä millaisen ruudin lähtönopeuteen kengättömyys antaa. Keulaan päästessään se olisi suursuosikki voittamaan lähdön, mutta pystyy kärkeen juoksupaikasta riippumatta. 3 Diana Zet tarvitsi alkukaudesta yhden tasaisemman startin kuntonsa löytämiseen ja sen jälkeen se on ottanut oman paikkansa ikäluokan huipulta. Karsintalähdössään Daniel Redénin suojatti otti omansa keulapaikalta, eikä kaikki ollut missään nimessä silläkään pelissä. Åbyssa se pystyi puolustamaan alussa Ganga Baen ulkopuolellaan ja otti arvoykkösen niukasti johtopaikalta. Örjan Kihlström on mestari löytämään ratkaisut juoksun taktisiin kuvioihin ja onnistuneella reissulla se on muille kova luu lyötäväksi. 1 American Hill on löytänyt huippuvireen hieman tasaisemman vaiheen jälkeen. Karsintalähdössä tamma löysi ulkoradan paikalta hieman onnekkaastikin juoksupaikan toisesta ulkoa ja jyräsi lopussa varmoin ottein ykköseksi. Solvallassa se karkasi muilta keulasta. Marc Eliasin ajokki on nopea avaaja ja saa sisäradalta takuulla onnistuneen juoksun. 9 Mahma Lanella voisi juoksun onnistuessa olla saumat tehdä lopullinen läpimurto ikäluokkatasollekin. Axevallan karsinnassa kiriluukku aukesi kreivin aikaan johtavan takaa ja voitto irtosi väljään tyyliin. Åbyn Drottning Silvia Pokalenin finaalissa se oli loppusuoran alkuun vailla kiritiloja toisessa ulkona ja tulitti hyvin open-stretciä pitkin perille, häviten voittaja Diana Zetillekin vain hevosenmitan. Tamma on voinut kehittyä edelleen sen jälkeen ja onnistuneella juoksulla mikään sijoitus ei yllättäisi. Yllätyksen etsijöille maininta 10 No Limit Queenista. Tamma väläytteli lahjojaan kolmevuotiaana voittamalla muun muassa tammakriteriumin karsinnan, mutta oli finaalissa epäonninen jäätyään pussiin. Viimeksi tämän kilpailun karsinnassa se oli reipas avauspuolikas huomioiden asiallinen kakkonen keulapaikalta. Takarivistä voitto vaatii kovan ylivauhdin, mutta sellaisella tamman kyvyt riittävät kamppailemaan ainakin totosijoituksista. Juoksunkulku: American Hill on sisäradan turvin suosikki puolustamaan keulapaikan, mutta Ganga Baella saattaa löytyä ekstravaihde alkuunkin ilman kaikkia kenkiä juostessaan. Matkavauhti rauhoittuu asemien löydyttyä. Pelijakauma: Ganga Baen kuuluisi olla suosikki. Pommiosastolta No Limit Queen on maistuvin. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5 Suuri: 5, 3, 1, 9

Toto75-1: 12, 6, 11

Toto75-2: 10, 7, 12, 4, 5

Toto75-3: 2, 13

Toto75-4: 6

Toto75-5: 11, 10, 8, 9

Toto75-6: 6, 10

Toto75-7: 5

