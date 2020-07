Ravivihje: Toto75 Axevalla 18.7.2020 – jättipottikierros

Toto75-1 Avauskohteessa kaksi hevosta erottuu muista. 3 Lord Horse on ollut vakuuttava parissa viime startissaan. Solvallassa se runttasi 12,8-vauhtisella päätöskierroksella viidennestä ulkoa ykköseksi ja Halmstadissa voitti kolmannesta ulkoa täysin pystyyn uudella ennätystuloksellaan 12,5aly. Varsinkin viimeksi ruuna näytti jättihyvältä ja on hieman outoa, ettei se ole ainakaan aamupäivällä edes lähdön suosikki. Lähetystapa tuo tietysti omat kysymysmerkkinsä, sillä Lord Horsella on ajettu vasta kaksi volttilähtöä ja molemmilla kerroilla Ulf Ohlssonin ajokki pääsi lähtemään ykkösradalta. 1 Tycoon Broline on juuri sellainen hevonen kuin tulosrivistöstä ja voittajakertoimista voi päätelläkin eli todella kyvykäs ja samalla äärimmäisen laukkaherkkä tapaus. 11 startistaan se on laukannut seitsemän kertaa ja ravia polkiessaan voittanut kolmesti. Ainoalla ehjällä juoksulla koettu tappio tuli toissa kerralla Åbyssa, jossa ruuna kiersi kovalla spurtilla keulaan 1300 metriä ennen maalia ja saa täysin puhtaat paperit, vaikka yksi vastustaja lopussa ohi tulikin. Björn Goopin suojatti on kuumuuteen taipuvainen, menee kuin tulisilla hiilillä ja laukka on jatkuvasti läsnä. Ruuna laukkasi viimeksi Halmstadissa juuri kun oli siirtymässä keulaan ja se oli harmi, sillä samassa lähdössä oli mukana Lord Horse, joten niiden keskinäinen paremmuus jäi sillä kertaa mittaamatta. 10 Turenne voitti viime kaudella kaikki kolme starttiaan, mutta sitten ongelmat astuivat jälleen kuvioihin. Ruuna palasi pitkältä tauolta kesäkuun alussa Rommessa, jossa se oli vielä tasapaksu. Rättvikin startti oli jo huomattavasti parempi, kun Turenne kesti keulasta alle 1.10-vauhtisen avauksen vähintään asiallisesti. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta ja puolet starteistaan voittaneelta hevoselta riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois. 9 Master Sea on kyvykäs hevonen, eikä sen viime sijoituksiin pidä liikaa tuijottaa. Kalmarissa ruuna liikkui hyvin ensimmäisen takasuoran laukkansa jälkeen ja viimeksi se kiri tilaa saadessaan pirteästi Visbyn T86-lähdössä. 11 Becker voitti Kalmarissa helpon porukan johtavan rinnalta eikä moittia sovi viime juoksuakaan Halmstadin Klass II-karsinnassa. Ruuna pääsi etenemään suht kivuttomasti viidennestä sisältä ja nousi neljänneksi. Ravi toki hajosi viimeisellä sadalla metrillä ja miinuspuoleksi lienee laskettava myös, että nyt Becker menee kengät jalassa. Yllätysosaston nosto on 5 Unarmed Face, joka voitti hyvällä tyylillä viime starttinsa Halmstadissa johtavan rinnalta ja nyt kuski paranee valmentaja Adrian Kolgjinin hypätessä vaihteeksi rattaille. Juoksunkulku: Tycoon Broline pitää ravia lähtiessään keulat ja painaessaan yhtä raivopäänä kuin aiemmin, niin matkavauhtikin tulee olemaan reipasta. Pelijakauma: Becker (10%) ja 2 Leo Leo (8%) tuntuvat puolet liikaa pelatuilta. Lord Horsen (26%) kuuluisi olla niukka suosikki Tycoon Brolinea vastaan (28%). IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 1 Suuri: 3, 1

Toto75-2 Diamantstoet-karsinta on todella tasainen lähtö, jossa kuitenkin suosikkikolmikko erottuu hieman muista. Rastaaminen aloitetaan Hans Crebasin kaksikosta. 1 Sunettan Palema oli monen ideahevonen jo Stochampionanet-karsintaan, mutta hienolta ennen lähtöä näyttänyt tamma pilasi lähtölaukkaan juuri kun oli avaamassa keulaan. Lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen, kuski vahvistuu paljon ja se jatkaa kengittä, joten Ulf Ohlssonin ajokki saa todella niukan ykkösvihjeen ennen tallikaveri 4 Irish Steelia. Sen viime juoksun Bergsåkerista voi tyystin unohtaa, sillä juoksu meni täysin pieleen Diamantstoet-finaalissa ensimmäisen kurvin laukan jälkeen. Crebasin oma ajokki on tehnyt muuten jatkuvasti hyviä esityksiä. Toissa startissakin Jägersrossa tamma pinkoi keulasta 12,0-vauhtia viimeisen kierroksen ja oli mainio, vaikka yksi hyvä vastustaja ohi tulikin. 11 Cactus on palannut hyvässä vireessä radoille viiden kuukauden taukonsa jälkeen. Varsinkin viime startti Lindesbergissa teki vaikutuksen. Timo Nurmoksen treenattava oli vielä viimeisessä kurvissa kaukana kärjestä, mutta tykitti niin kovaa, että oli ehtiä voittoon asti. Viimeiset 400 metriä se tuli 10,2-vauhteja ja tästä loppusuoran osuus on täytynyt olla huomattavasti kovempi. Takamatkan suljettu lähtörata voi aiheuttaa omat ongelmansa, mutta eiköhän Örjan Kihlström löydä väylät vapauteen. 15 Whelk kiri Bollnäsissä Klass I-karsinnassa takapareista komeasti voittoon ja Bergsåkerin finaaleissa se oli nappijuoksulla toinen kovan Vaduz Wise Asin takana. Vastus helpottuu siitä startista, mutta toki lähtökohdat ovat ikävät. Takamatkan kolmas kova on 12 Argbiggan, joka teki viimeksi Halmstadissa pitkän kirin toisesta ulkoa eikä lopulta hävinnyt kuin piikkiselkä-parille. Anders Svanstedtin ajokilla saisi olla ripaus kovuutta lisää loppumetreille. 8 Belle Reine pilasi debyyttistarttinsa Robert Berghilta ensimmäisen kurvin laukkaan. Lyckselessä tamma voitti helposti kierrettyään matkalla johtavan rinnalle, toki se lähtö kuuluikin voittaa. Kyseessä on niin kyvykäs tapaus, että se on jäänyt oudon vähälle huomiolle viidellä prosentillaan. Liian vähän pelatuksi on jäänyt myös tallikaveri 2 Kantens Rose, joka runttasi Mantorpissa hienolla kirillä voittoon kolmannesta ulkoa. Tosin laukkariski lienee isohko, sillä ainakaan Axevallassa se ei meinannutkaan lähteä ravilla voltin kakkoselta. 3 Princess Kloster laukkasi viimeksi Halmstadissa keulajuoksun jälkeen kenties voittonsa loppusuoralla ja tamma on kuntonsa puolesta tikissä, mutta sattumalta se ei ole laukannut kolmeen viime starttiinsa vaan Peter Untersteinerin suojatti ei näytä tällä hetkellä priimalta. 7 Mellby Happy otti taulussa näkyvät voittonsa todella paljon helpommista lähdöistä. Parissa viime startissa rima on noussut ja tamma on tehnyt niissä asialliset esitykset, mutta voittaakseen pitäisi edelleen parantaa. Viimeisenä lapulle kovakirinen 10 She Follow Me. Juoksunkulku: Sunettan Palema saa pidettyä keulapaikan ja ne ovat tarjolla korkeintaan tallikaveri Irish Steelille. Pelijakauma: Mellby Happy (15%) on liikaa pelattu. Irish Steel (9%) ja Belle Reine ovat (5%) kohteen maistuvimmat merkit. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1, 4, 11 Suuri: 1, 4, 11, 8, 15, 12, 3, 7, 2, 10

Toto75-3 Kultadivisioonassa kaksi hevosta erottuu selkeästi muista. Yhdeksän kuukautta radoilta sivussa ollut 7 Handsome Brad on tehnyt hyvän paluun kilparadoille. Se aloitti suoraan Mantorpin kultadivarista, jossa kiri kolmannesta ulkoa vahvasti toiseksi. Seuraavassa startista Östersundin Jämtlands Stora Prisista tulikin jo voitto. Ruuna pääsi kiertämään kolmannesta ulkoa viimeisellä takasuoralla toiseen ulos, josta Handsome Brad kiri varmasti ykköseksi. Kymi GP:ssa se näytti lähtönopeuttaan täräyttämällä keulaan, juoksi matkalla kolmannessa sisällä ja otti sieltä maksimit hurjatasoisessa lähdössä. Nyt vastus helpottuu tuntuvasti ja se myös päässee keulaan, josta olisi hyvin lähellä voittoa. 1 Romanesque ei ole vielä Björn Goopin hoivista huonoa juoksua tehnyt. Visbyssa helpon lähdön tyylikkään kirin päätteeksi hoidellut ori vakuutti etenkin toissa kerralla Lindesbergissa, jossa kiri kolmannesta ulkoa 08,5-vauhtia viimeiset 400 metriä saavuttaen lähdön voittanutta Missle Hillia. Örjan Kihlströmin ajokin ainoa heikko puoli on puutteellinen lähtönopeus eli ykkösrata ei ole toivepaikka. Toisaalta 2640 metrin matka saattaa suosia enemmän sitä kuin Handsome Bradia. Jos voittaja ei löydy suosikkikaksikosta, niin puhutaan jättiyllätyksestä. Juoksunkulku: 2 Snowstorm Hanover ja 6 Västerbo Exact kinastelevat ensimmäisestä keulasta. Handsome Brad pääsee lähdössä hyvin todennäköisesti Romanesquen etupuolelle ja hakemaan piikkipaikan. Matkavauhti voi laskea hyvinkin maltilliseksi. Pelijakauma: Handsome Bradin (70%) ja Romanesquen (21%) välinen ero on liikaa. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 7 Suuri: 1, 7

Toto75-4 11 Ivory Di Quattro oli todella hyvä jo viime vuonna ja tälle kaudelle ori on tuntunut saaneen vielä yhden pykälän lisää. Se on yksinkertaisesti ollut jäätävän hyvä. Neljän voiton putkeen jälkeen Harpers Hanoverista tuli kakkossija ME-tuloksen tehneen Moni Vikingin jälkeen. Seuraavassa startissa Vaggerydissa se koki yllätystappion, mutta viimeksi Halmstadin pronssidivisioonassa palattiin taas päiväjärjestykseen. Robert Bergh haki valmennettavallaan keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla, veti reipasta ja ori hallitsi korviaan pyöritellen. Ivory Di Quattro meni hieman kostealla radalla 12,3ake ja maalin kohdalla vaikutti, että se olisi mennyt vielä kierroksen samoja vauhteja. Ori tuleekin terveenä pysyessään nousemaan vauhdilla kultadivareihin ja on todennäköisesti menestyshevonen niissäkin. Vaikka tänään 40 metriä takamatkaa onkin, niin tehtävä on Ivory Di Quattrolle todella sopivan näköinen ja nuorten ohjastajien lähdössä sitä ajaa vieläpä Mats E Djuse. Varma. 14 Wild Love on todella kovakirinen tamma, joka parhaimmillaan pystyisi haastamaan jopa suosikkia ja on selvä ykköshaastaja. Viimeksi Vaggerydissa se eteni takajoukoista näyttävällä spurtilla takasuoran matkalla keulaan ja hallitsi helppoa lähtöä varmoin ottein, vaikka hieman lopussa askel alkoi jo painaa. Sitä ennen Kalmarissa asemia oli lähes mahdotonta parantaa kolmannesta ulkoa, kun loppua viiletettiin 08-kyytejä. 13 Staro Leonardon kausi on lähtenyt liikkelle ohdakkeisesti ja se palaa taas parin kuukauden tauolta. Likikään tasollaan suorittaessaan ruuna nousee totokamppailuun. 9 Look Håleryd on tehnyt jo pitkään pelkästään hyviä juoksuja, mutta vastassa ei ole ollut sentään Ivory Di Quattron kaltaisia menijöitä ja kuskikin heikkenee nyt oleellisesti. 10 Andre Agassin taulu on korea, mutta se on juossut oleellisesti helpommissa lähdöissä. Juoksunkulku: Paalun hevoset eivät tule kauaa jaloissa pyörimään, kun takamatkojen hevoset valtaavat kärkipaikat. Ivory Di Quattrolla lähdettäneen hyvissä reissuun ja se voi päästä keulaankin asti yllättävän nopeasti, sillä kukaan tuskin uskaltaa lähteä urheilemaan vastaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto75-5 6 Zidane Grif on todella kovaluokkainen menijä ja esimerkiksi tulosrivistön ylimmässä startissa se hävisi vain Zacon Giolle ja Face Time Bourbonille. Timo Nurmokselle siirtynyt italiaano palasi Solvallassa lähes vuoden kilpailutauolta kaksijakoisen esityksen päätteeksi. Positiiviselta puolelta katsottuna ori kiri joukon viimeiseltä sijalta, ja jo toivottomilta näyttäneistä asemista voittoon. Negatiiviselta puolelta taas voi pitää melkein ihmeenä, että Jorma Kontion ajokki ravasi koko matkan. Laukka oli todella lähellä useaan kertaan ja ravi ei muutenkaan stemmannut. Nyt siltä otetaan kaikki kengät pois ja se voi kenties auttaa. Suosikki Zidane Grifin kuuluu joka tapauksessa luokkansa puolesta olla. 10 Sevilla on muutaman laukkastartin jälkeen ollut taas oma itsensä pariin viime starttiin. Jägersrossa ruuna leiskautti kolmannesta ulkoa 08,7-vauhtia viimeiset 400 metriä ehtien voittoon ohi jo karkumatkalla olleen keulahevosen. Halmstadissa se sai kolmannesta sisältä loppusuoran alussa kiritilat ja lopetti lujaa toiseksi. Joakim Lövgrenin suojatti näyttää nyt niin hyvältä, että Sevillaa on takarivistä huolimatta pidettävä suosikin ykköshaastajana. 7 Kick Off Classic jäi Bergsåkerin hopeadivisioonafinaalissa umpipussiin näyttäen siltä, että olisi tilaa saadessaan lennähtänyt voittoon. Jarlsbergissa ei enää jääty pussiin, vaan se mankeloi johtavan rinnalta ykköseksi ihan tasokkaassa lähdössä. Ruuna ei lähde liikkeelle kovin erikoisesti, joten ulkona olevalta lähtöpaikalta juoksu voi muodostua vaikeaksi. 4 Ubiquarian Face ei ole vielä tällä kaudella sijoittunut totoon ja voittojakin on uralta vasta kaksi, mutta se on juossut jatkuvasti kivikovissa ikäluokkalähdöissä ja nyt on mielenkiintoista nähdä miten Adrian Kolgjini riittää ns. rahasarjassa. Asiallisena lähtijänä ori voi päästä keulaan. 1 Flash Håleryd vakuutti toissa kerralla Åmälissa, jossa se joutui avaamaan alle kymppiä ja jaksoi umpirehdisti punnertaa voittoon. Eikä kyseessä ollut mikään kesäravilähtö, vaan ihan hyvätasoinen avoimen luokan T86-koitos. Viimeksi Årjängissa sillä onnistui piippuhyllyn paikalta juoksu niin hyvin, että nelossijaa voi pitää pettymyksenä. 2 Sir Henry P.Hill ei ollut viimeksi Rommessa parhaimmillaan ja palaakin nyt pieneltä huililta. Samanlaisena kuin toukokuun starteissa ori pystyy pärjäämään. Jättiyllättäjinä lapulle vielä ylivauhdin toivossa Untersteinerien kaksikko 11 Havefunwithme & 12 Pastor Power, jotka eivät saisi olla ihan pelaamattomia. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole mitään raketteja. Ubiquarian Face ja 5 Aron Palema ovat vikkelimmät ja myös sisäradan Flash Hålerydilla voi olla sanansa sanottavana keulataistossa. Zidane Grifilla ajetaan heti voimalla eteenpäin ja se voi päästä keulaan asti. Pelijakauma: Zidane Grif (44%) on liikaa pelattu. Sevilla (12%) ja Ubiquarian Face (5%) ovat parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6, 10, 7, 4 Suuri: 6, 10, 7, 4, 1, 2, 12, 11

Toto75-6 Pronssidivisioonasta löytyy päivän toinen varma. Kovaluokkainen 1 Cab Lane palasi Mantorpissa kahdeksan kuukauden tauolta eikä esitystä voi moittia, vaikka viidenneksi jäikin. Ori juoksi maililla viidennessä ulkona, josta tuli hyvällä potkulla maaliin noteeraten uudet ennätysnumeronsa 12,0aly. Timo Nurmoksen treenattava näytti kaikinpuolin moitteettomalta ja noin pitkän tauon jälkeen startin luulisi vieneen eteenpäin. Kengät riisutaan tähän starttiin ja nopeana lähtijänä se pystyy torjumaan ulkopuolen hevoset. Keulasta Jorma Kontion olisi ilman hurjaa ylivauhtia paha lyötävä ja kun pahimmalla vastustajalla on vieläpä yönmusta lähtöpaikka, niin Cab Lane lyödään systeemeihin ideavarmaksi. Se pahin uhka on 12 Armour As, joka on aivan hirmulyönnissä. Toissa startissa Halmstadissa se irrotteli keulasta näyttävään voittoon GPS-mittarin näyttäessä loppusuoralla parhaimmillaan 05-kyytejä. Viimeksi saman radan T75-lähdössä orilla kierrettiin johtavan rinnalle, josta voitti täysin ajamatta. Armour As henkii tällä hetkellä niin kovaa virettä, että riittäisi varmasti huomattavasti kovemmissakin porukoissa, mutta karu lähtöpaikka heikentää osakkeita tietysti tuntuvasti. 2 Southwind Queen on hieno 4-vuotias tamma. Toki statistiikka 40 25-6-2 näyttää paremmalta kuin onkaan, sillä 17 voitoista on peräisin Venäjältä. Viimeksi Halmstadissa se laukkasi häiriötilanteen seurauksena, mutta näytti muuten hyvältä. Axevallassa tamma sai vetäviä selkiä loppusuoran alkuun asti kirien sitten omaa vauhtiaan ykköseksi. Peter Ingves tähdännee ajokillaan Cab Lanen selkään ja tilaa saadessaan Southwind Queenilta löytyy todella kova pätkä. Juoksunkulku: Monesta luukusta lähdetään lujaa. Cab Lane on sisäradan turvin suosikki pääsemään keulaan. Southwind Queen ottanee asemat sen takaa. Armour Asilla ajetaan johtavan rinnalle mikäli vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Cab Lane (25%) on aavistuksen liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-7 1 Charlock Wiking näytti kovaa juoksupäätään kesäkuun alun Bollnäsin Klass I-karsinnassa, jossa reipasta vetänyt ruuna oli jo alakynnessä rinnalla juossutta vastaan, mutta kontrasi siitä uudestaan ohi. Voitolla sitä ei palkittu, koska ulkoa eri vauhtia kirinyt Whelk ehti juuri maalin tuntumassa ohi. Seuraavassa startissa Kalmarissa Magnus Jakobssonin suojatti jäi johtavan taakse miljoonan näköisenä vaille kiritilaa ja sen startin voi ainakin sijoituksen puolesta unohtaa. Samoin viime kisan Årjängissa, jossa Charlock Wikingilla koitettiin pitkästä aikaa volttilähtöä eikä siitä tullut yhtään mitään, kuten ei aiemmissakaan kokeiluissa. Illan koitokseen se on saanut hyvän lähtöradan, josta nopeana lähtijänä ruunalla on hyvä sauma puolustaa keulapaikka itsellään, ja varsinkin siitä olisi mailin matkalla paha lyötävä. 7 Hummer Scott teki mainion juoksun toissa kerralla Åbyssa. Oli senteistä kiinni etteikö se olisi päässyt keulaan, ei päässyt ja juoksupaikaksi muodostui lopulta kolmas ulkona. Sieltä se oli ehtiä kirissä voittoon ohi Inspectorin, jonka taakse Hummer Scott puolestaan jäi pussiin viimeksi Åmålissa. Lähtöpaikka on heikohko, mutta Rick Ebbingen ajokki vaikuttaa siltä, että pystyy pärjäämään vähän rankemmallakin juoksunkululla. Björn Goopilta debytoiva ja tauolta tuleva italialaisruuna 11 Vicking Trebi on tietysti mysteeri, mutta se ainakin vaikuttaa mielenkiintoiselta lisältä Ruotsiin. Ruuna hyvästeli saapasmaan kahdella voitolla. Firenzessa se nuiji johtavan rinnalta ykköseksi ja voitti samalta paikalta täysin ajamatta Napolissa. Goopin hevoset ovat tällä hetkellä kovassa iskussa ja vaikka takarivi onkin, niin Vicking Trebi on huomioitava hyvissä ajoin. 1 Farlander Am on aloittanut hienoilla otteilla Johan Svenssonin treenistä. Åbyssa ja Axevallassa toki juoksutkin menivät putkeen ja Visbyssa oli heikkotasoinen lähtö. Viimeistään Halmstadin Klass I-karsinnassa ruuna osoitti riittävänsä myös tällä tasolla, kun se seurasi hyvätasoisessa lähdössä johtavan takaa toiseksi ylikylä voittaja Unoicsdue Gnafa’ takaa. Nyt ei ole vastassa aivan sellaisia menijöitä. Viimeisenä lapulle 3 Four Guys Dream, joka vakuutti keväällä, mutta yli kolmen kuukauden tauolta on nyt arvoitus. Juoksunkulku: Tiukka alkurynnistys, jossa Charlock Wikingilla on hyvä mahdollisuus pitää sisäradalta keulat. Pelijakauma: Charlock Wiking (21%) on rahtusen liian vähän pelattu. Vicking Trebi (8%) on myös hyvä merkki. Four Guys Dream (18%) on liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1, 7, 11 Suuri: 1, 7, 11, 2, 3

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 3, 1

Toto75-2: 1, 4, 11

Toto75-3: 1, 7

Toto75-4: 11

Toto75-5: 6, 10, 7, 4

Toto75-6: 1

Toto75-7: 1, 7, 11

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-18&track=Ax&race=5&pool=T75&selections=[3,1],[1,4,11],[1,7],[11],[6,10,7,4],[1],[1,7,11]&stake=0,05&price=7,2



Suuri

Toto75-1: 3, 1

Toto75-2: 1, 4, 11, 8, 15, 12, 3, 7, 2, 10

Toto75-3: 1, 7

Toto75-4: 11

Toto75-5: 6, 10, 7, 4, 1, 2, 12, 11

Toto75-6: 1

Toto75-7: 1, 7, 11, 2, 3

Hinta: 80,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-18&track=Ax&race=5&pool=T75&selections=[3,1],[1,4,11,8,15,12,3,7,2,10],[1,7],[11],[6,10,7,4,1,2,12,11],[1],[1,7,11,2,3]&stake=0,05&price=80

