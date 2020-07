Ravivihje: Toto64 Axevalla 17.7.2020

Toto64-1 Osin suomalaisomisteinen jenkkitamma 4 Oblivion on aloittanut Ruotsissa vahvoilla otteilla. Elitloppet-viikonlopun 3-vuotistammaeliitissä se viimeistään näytti olevansa huippuhevonen. Reijo Liljendahlin treenattava matkasi neljännessä sisällä ja vaikka loppukurvissa Oblivion näytti olevan toivottoman kaukana, niin 08-vauhtisella tykityksellä lupaus ehti vielä selvään voittoon. Viimeksi Lindesbergissa se sai vetää maililla keulassa hiljaa ja irrotteli taas lopun 08-kyytiä voittaen oikein helposti. Keulapaikka on hyvin todennäköisesti tarjolla tänäänkin ja Ulf Ohlssonin ajokki on hyvin lähellä neljättä peräkkäistä voittoaan. Pienempään lappuun Oblivion käy varmaksi, suurempaan pari varmistusta. 1 Bank Wise As omaa samankaltaisen historian kuin suosikkikin. 2-vuotiaana jenkeissä kilpaillut italialaissyntynyt menijä muutti Ruotsiin ja Liljendahlin treeniin. Tamma aloitti suoraan E3-karkeloista, joissa tekikin lupaavat esitykset. Karsinnassa se tuli voimia tallella maaliin johtavan takana ja finaalissa alun kolmannen tarpomisen jälkeen jatkoi kierros jäljellä toisessa ulkona, josta kiri kärkirintamaan ollen neljäs vain kymmenyksen voittaja Barbro Kronosille häviten. Örjan Kihlströmin ajokki juossee johtavan Oblivionion takana ja tallikaverin takaa tilaa saaminen on ainakin hivenen todennäköisempää kuin olisi normaalisti. Porukan raharuhtinas 2 Aperfecttric teki mainiot juoksut jo Axevallassa ja Örebrossa. Viimeksi Solvallassa se sai ansaitun täysosuman, kun kolmannessa ulkona matkannut tamma leiskautti ylivoimaiseen voittoon. Toki kärjen ylivauhtikin auttoi, mutta Jim Oscarssonin suojatin kiri oli niin komeaa katseltavaa, että suosikinkaan kukistaminen ei saa pudottaa penkiltä. 7 Konark F.Boko kiri 3-vuotistammaeliitissä Oblivionin jälkeen toiseksi ja viimeksi tuli sen takaa kovassa lopetuksessa kolmanneksi. Hollantilaismenijä ei ole vielä urallaan voittanut, mutta täysosuma tulee pian, ainakin sitten kun vastassa ei ole Oblivionia. Nyt juoksupaikaksi voi koitua johtavan rinta ja tamma jää säästösyistä varahevoseksi. Juoksunkulku: Oblivion ottaa keulat ja Bank Wise As pitää asemat sen takaa. Kenellekään tuskin on haluja lähteä pitämään vauhtia johtavan rinnalle, joten matkavauhti lienee maltillista. Pelijakauma: Ei isompia. Tosin Konark F. Boko (2%) on jostain syystä lähdön vähiten pelatuin, eikä sen niin pitäisi olla. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4, 1, 2

Toto64-2 3 Bravo Santana on palannut hienossa iskussa radoille viiden kuukauden tauolta. Sekä Mantorpissa että Vaggerydissa ori voitti keulapaikalta todella helposti. Toki se sai vetää molemmilla kerroila hiljaa, mutta 4-vuotiaan olemus teki vaikutuksen. Bravo Santanassa voi olla hevosta pitkällekin ja jatkoa odotellaan mielenkiinnolla. Nyt sillä paranee kuski hurjasti Erik Adielssonin hypätessä kyytiin ja nopeana lähtijänä vallannee keulapaikan taas itselleen. Vaikka lähtö koveneekin oikein huomattavasti, niin Bravo Santana saa ykkösvihjeen. 11 Rocky Bear on tällä hetkellä kovassa vireessä vaikkei tulosrivistö sitä täysin kerrokaan. Färjestadissa ja Vaggerydissa ori kamppaili vaikeiden juoksujen jälkeen hyvin perille. Halmstadin viime startissa tehtävä oli jo etukäteen toivoton piippuhyllyn paikalta kivikovassa lähdössä. Rocky Bear kiri kyllä sisäratareissun jälkeen terävästi maaliin ja ehti neljänneksi Armour Asin voittamassa lähdössä. Sarjamääritys suosii takamatkalaisia ja viime starttien kaltaisena Håkan E Johanssonin suojatti on väkisin kärkikahinoissa. Lähdön ainoa 3-vuotias 5 Lucky Truc on vielä kääntämätön kortti. Åbyn voitossa ruuna sai vetää keulassa hölkkää ensimmäisen kierroksen ja irtosi 12-vauhtisessa lopetuksessa selvään voittoon. Viimeksi Halmstadissa se juoksi takaporukoissa sisärataa ja kiri myöhään tilaa saatuaan oikein pirteästi loppumetrit. Joku ”itu” taustavoimilla on ilmeisesti ollut hevosen kyvyistä, kun ovat ilmoittaneet vasta kolmen startin kokemuksen omaavan Lucky Trucin selvähköön ylisarjaan. Kari Lähdekorven omistama 8 Bastian juoksi viimeksi Halmstadissa kolmannessa sisällä, josta kiriluukut eivät koskaan auenneet ja ruuna jäi umpipussiin. Sitä ennen Åbyssa se esitti takajoukoista oikein vahvan kirin kulkiessaan viimeisen kierroksen 12,2-vauhtia ja oli ehtiä voittoon asti. Vastaavanlaisena Bastian on tässäkin korkealla. Kohde yritetään näillä neljällä merkillä. 12 G.R.J.'s Wolwerine oli toissa kerralla Klass I-finaalissa neljäs jättäen taakseen koviakin nimiä, mutta ruuna hyötyi paljon järkyttävästä ylivauhdista ja tuli heikolla ravilla maaliin. Aivan kuten viimeksi Mantorpissakin. 10 Bankrobberin molemmat startit pikkutauon ovat sujuneet saman kaavan mukaan. Ruuna on hakenut ensimmäisellä takasuoralla keulat takamatkasta huolimatta ja loppusuoralla se on näkynyt pienenä väsymisenä. 9 First One In kohtaa nyt selvästi kovemman vastuksen kuin parissa viime kisassaan, jotka se se on kyllä voittanut ihan hyvällä tyylillä. 4 Beluga Winner on tehnyt hyviä juoksuja, mutta sattumalta uran voittotili ei ole vielä avaamatta, sillä sitä viimeistä vastustajaa ruuna ei tunnu mielellään ohittavan. Nyt siltä otetaan taas kengät pois, joskin kuski heikkenee. Juoksunkulku: Bravo Santana avaa keulaan. Takamatkan hevosista ainakin Rocky Bearilla ja G.R.J.'s Wolwerinella voidaan ajaa johtavan rinnalle pitämään vauhtia. Pelijakauma: Rocky Bear (11%) ja Bastian (5%) ovat kelpo tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 11, 5, 8 Suuri: 3, 11, 5, 8

Toto64-3 Kolmas kohde on kahden hiitin kisan toinen osalähtö. 3 Armagnac on löytänyt viime aikoina otteisiinsa aivan uuden sävelen. Östersundissa se voitti Klass II-karsinnan keulasta ylivoimaisesti ja Bergsåkerin finaalin esitys oli uran tähän asti paras. Johtoon avannut ruuna sai ensimmäisellä takasuoralla rapsakkaa prässiä ja avauspuolikas paineltiiin 07,6-kyytiä. Normaalimpi hevonen olisi pökertynyt täydellä matkalla hyvissä ajoin, mutta Armagnac tuli vielä kärkirintamassa maaliin neljäntenä. Vastus heikkenee siihen starttiin nähden noin kolme pykälää ja tappiolla on vaikea spekuloida. Toki mahdollisuuksien mukaan kannattaa seurata mitä tapahtuu ensimmäisessä hiitissä, joka juostaan ravien neljäntenä lähtönä. Ilman sitä tietoa Björn Goopin suojatti käy megaluokan prosenteillakin varmaksi. 8 Key West Snapper erottuu vastustajista luokkansa puolesta, mutta laukka on kovin pinnassa ja lähtöpaikka ikävä. Kakkosvihjeeksi nouseekin 1 Yoghurt Composite, joka voitti Mantorpissa keulajuoksun jälkeen helposti ja viimeksi Solvallassa oli mukana 07-vauhtisessa avauksessa kestäen sen jälkeen johtavan takaa toiseksi uudella ennätystuloksellaan 11,6aly. Ykkösradalta tiedossa lienee loistoreissu. Juoksunkulku: Myös juoksunkulkuun tulee vaikuttamaan mitä ensimmäisessä hiitissä tapahtuu. Veikataan Yoghurt Compositen pitävän ensin keulat, jotka Armagnac tulee voimalla hakemaan itselleen. Pelijakauma: Armagnacin (83%) pinnat ovat jo liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 Frode Hamre marssittaa hyvätasoiseen 5-vuotislähtöön kovan kaksikon 4 M.S.Triple J. & 2 Patent Leather. Ensin mainittu sai viimeksi Jarsbergissa vetää keulassa niin hiljaa, että kolmanneksi taipumista voi pitää ainakin pienenä pettymyksenä. Sitä ennen Bjerkessä ori oli oikein hyvä ja voitti ”oman” lähtönsä ylivoimaisen Zarenne Fasin takana. Patent Leather joutui revittelemään Åmålissa päästäkseen johtavan taakse ja se näkyi lopussa. Edellisessä Bjerken startissa oli vaikea ehtiä neljännestä ulkoa viidettä sijaa korkeammalle, kun koko matka paineltiin isoa kovaa. 9 Lewis Ale ei ole vielä Peter Untersteinerin treenistä voittanut, mutta täysosuma tulee pian, ehkä jo tänään. Bjerkessä se jäi keulasta ylikylä Zarenne Fasin jyrän alle. Ruuna näytti antautuvan jo pahemminkin, mutta tuli lopulta rehdisti perille asti. Halmstadin viime startissa Lewis Ale ei aivan päässyt keulaan, jatkoi sitten matkaansa Campo Bahian takana toisessa ulkona, josta seurasi kolmanneksi. Tänään ei ole vastassa Zarenne Fasia eikä Campo Bahiaa, ja kunhan matkavauhti ei mene täysin mateluksi, niin Lewis Ale nousee takarivistäkin korkealle. 1 Zio Tom Jet on kärsinyt epäonnisista juoksunkuluista viime starteissaan. Toissa kerralla Solvallassa se ei saanut keulasta voittaneen Conrads Rödluvan takaa kiritiloja ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maalin. Pussiin juuttuminen oli kohtalona myös viimeksi Halmstadin pronssidivisioonassa. Kovakirinen ori on nappipaikaltaan huomioitava varhain. 3 Ferrari Sisu teki lupaavan juoksun toissa kerralla Solvallassa haastaessaan johtavan rinnalta tiukasti Conrads Rödluvaa, mutta viimeksi Halmstadissa se oli taas vaisumpi ja jää varahevoseksi. Tosin ennakkotietojen mukaan ruunan balanssi on sama kuin Solvallassa eli ilman takakenkiä. Juoksunkulku: Zio Tom Jet on kykenevä pitämään sisäradalta keulat. Vaikka se on selästä parhaimmillaan, niin Hamren hevoselle keulan pois antaminen voi tarkoittaa paikkaa kolmannessa sisällä. Ferrari Sisulla voidaan ajaa aggressiivisestikin. Pelijakauma: Lewis Alen (9%) pinnoissa voisi olla kymmenen yksikköä lisääkin. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 9, 1, 2 Suuri: 4, 9, 1, 2

Toto64-5 2 Exaudio Vici ei ollut ihan parhaimmillaan Elitloppet-viikonlopun lähdössään, mutta sen jälkeen voimanpesä on ollut jäätävän hyvä. Varsinkin Rommen startti teki vaikutuksen, kun johtavan rinnalla taivaltanut ruuna joutui ottamaan kierros jäljellä kovan spurtin jyräten silti varmaan voittoon. Lindesbergissa sillä kierrettiin kaksi kierrosta ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta nuiji huomattavasti marginaalia helpompaan voittoon. Örjan Kihlström teki normaalia kellosepän työtään ja ajoi vain tarvittavan. 4100 metrin matka sopii varmasti hyvin, sillä Exaudio Vici jaksaisi mennä varmasti koko päivänkin. Pienempään lappuun Katja Melkon treenattava jää varmaksi, suurempaan kolme kaveria. 11 Ready Ribb joutui pitämään välillä yli vuoden huilia. Kilpakentille se palasi kesäkuun alussa Vaggerydissa, jossa esitys oli vielä kovin tasapaksu. Rättvikissa esitys oli jo lupaavampi. Ruuna lähti viimeisellä takasuoralla hyökkäykseen toisesta ulkoa, mutta laukkasi 500 metriä ennen maalia. Niin hyvä vauhti Björn Goopin suojatilla oli ainakin siinä vaiheessa, että erheeseen paloi hyvin todennäköisesti voitto. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta, erikoispitkällä matkalla 40 metrin takamatkasta ei kannata niin paljoa välittää ja Ready Ribbin luokka on niin kova, että vähänkin normaalina se on kärkikahinoissa. 5 Ganyboy hyvästeli Adrian Kolgjinin tallin toissa kerralla Solvallassa, jossa ruuna teki neljännestä ulkoa vahvan kirin nousemalla toiseksi ja esimerkiksi Exaudio Vici jäi selvästi taakse. Debyyttistartti Leif Witaspin treenistä sujui lupaavasti Lindesbergissa, kun ruuna runnoi pitkällä kirillä ilman selkää niukkaan voittoon, vaikka ohittajakandinaatteja tuli sekä sisä- että ulkopuolelta. Lähdön neljäs kova on 10 Pacific Face, joka ei voi enää pitkään välttyä voitolta. Harper Hanoversissa se oli neljäs kovan kärkitrion takana ja viimeksi Kalmarissa lyhyen alkulaukkansa jälkeen nousi toiseksi Lucky Basen jälkeen. Juoksunkulku: Exaudio Vici päässee ensimmäisellä kierroksella keulaan ja Kihlström yrittää ajaa tasaisen kovaa läpi matkan. Pelijakauma: Exaudio Vicin (47%) prosenteista voisi antaa osan Ganyboylle (13%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2 Suuri: 2, 11, 5, 10

Toto64-6 1 Atik D.L. floppasi Harper Hanoversissa, mutta se saattoi johtua kengättömyydestä, sillä ruuna on ollut oikein hyvä kahteen viime Halmstadin starttiinsa. Toissa kerralla orilla kaasuteltiin kasiradasta huolimatta keulaan kovassa avauksessa ja Carl Johan Jepsonin ajokki kesti hyvin maaliin asti. Viimeksi sillä ajettiin varovaisemmin ja pakitettiin alussa suosiolla hännille, josta Atik D.L. esitti kiukkuisen loppuvedon ollen kovan Vichy Grifin jälkeen toinen. Ori ei ole kaikkein nopein lähtijä, mutta mitään erityisiä starttiraketteja ei ole ulkopuolellakaan, joten Jepson voi saada pidettyä keulatkin. Vaikkei saisikaan, niin tiedossa lienee jokatapauksessa hyvä reissu. Frode Hamren tallin 3 High Into Sky on tehnyt Norjan puolella jatkuvasti luotettavaa jälkeä. Viimeksi Sörlandetissa johtavan rinnalta voittoon nuijinutta oria ajaa tällä kertaa Erik Adielsson ja kuskinvaihdos voi piristää jopa yllättävänkin paljon. Keulaan päästessään muille tulee hikinen iltapuhde lyödäkseen High Into Skyn. 10 Go West Young Man oli viimeksi Solvallassa monen ideahevonen ja ensimmäistä kertaa kengittä kilpaillut ruuna vastasikin huutoon kiitettävästi. Örjan Kihlström tarjosi sataprosenttisen juoksun johtavan takana, sitten toisessa ulkona ja loppusuoralla se kiri sisäkautta niukkaan voittoon ennen nytkin vastassa olevaa 5 Stonecapes Superbia. Go West Young Man tienasi ykkössijasta 300 000 kruunua, joten sarjatkin kovenivat kertaheitolla. Kihlström jatkaa rattailla ja kengätkin pysyvät startin ajan narikassa, joten ruuna otetaan kolmantena merkkinä lapulle. Ensimmäiseksi varahevoseksi jää 6 Bordeaux S., joka kiri Bergsåkerin Klass II-finaalissa kärkeen mainion juoksun päätteeksi. Myös sen kohdalla pitää muistaa sama kuin Go West Young Manilla, että rahaa tuli kerralla paljon ja nyt on kovemmat tehtävät edessä. Jos oikein jättiyllätystä hakee niin 2 Arquana As on nappipaikaltaan huomioitava. Lähdön ainoa tamma kiri Solvallassa kovaa Ganga Baen jälkeen toiseksi ja esitti myös Åbyssa hyvän kirin. Juoksunkulku: Atik D.L. ja High Into Sky ottelevat keulapaikasta. Veikataan Adielssonin saavan jälkimmäiseen niin paljon lähtönopeutta lisää, että se on niukka suosikki pääsemään tuulenhalkojaksi. Matkavauhti tuskin tulee täysin rauhoittumaan missään vaiheessa. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 3, 10 Suuri: 1, 3, 10

