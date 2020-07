Ravivihje: Toto64 Bergsåker 16.7.2020

Ravit huipentuvat hienotasoiseen 4-vuotiaiden Norrlands Grand Prix-finaaliin, jossa voittaja kuittaa 250 000 kruunun palkintopotin. 10 Hail Mary on jäätävä hevonen, joka ei juuri esittelyjä kaipaa. Olennaisen kertoo, että se koki viimeksi Bergsåkerissa kauden ensimmäisen ja vasta uransa toisen tappion. Loput 11 starttiaan ori on voittanut enemmän tai vähemmän tyylipuhtaasti. Ruotsin Derbyn suurimpiin suosikkeihin lukeutuvan lahjakkuuden pitääkin olla isohko suosikki, mutta viime startin jälkeen siihen on suhtauduttava kuitenkin pienellä varauksella. Tappio tuli nimittäin selityksittä. Robert Berghin suojatti sai lopulta hyvän reissun toisessa ulkona ja silti se oli loppusuoralla yllättävän kesy, edelle jäi kolme tässä lähdössä juoksevaa hevosta.

4 Golden Dream M.E. on juossut tämän kilpailusarjan karsinnoissa pari kertaa Hail Marya vastaan. Kesäkuun alun Östersundin kisassa ori jäi sen taakse pussiin ja sellainen vaikutelma jäi, että Noralf Braekkenin suojatti olisi ainakin haastanut tiukasti tilaa saadessaan. Viimeksi Jarlsbergin kahden hiitin kisassa Golden Dream M.E. kohtasi Norjan parhaimmat 4-vuotiaat. Karsinnassa ajo ei mennyt täysin putkeen, kun sillä annettiin johtavan rinnalla tiukkaa prässiä ja 10-vauhtisen avauskierroksen jälkeen ori taipui kolmanneksi. Finaalissa Braekken otti muilta heti luulot pois täräyttämällä keulaan ja 10-vauhtisessa lopetuksessa Golden Dream M.E. pakeni ylivoimavoittoon. Esitys oli täyden kympin arvoinen ja erityisesti lähtönopeus yllätti. Samanlaisena ja samanlaisella lähtönopeudella Golden Dream M.E. voi hyvinkin päästä keulaan, ja se jää maltillisesti pelattuna rohkeasti ideavarmaksi.

Porukan raharuhtinas 9 Global Adventure alkaa taas saada juonen päästä kiinni. Ori palasi voittokantaan viimeksi Bergsåkerissa, kun sai Hail Maryn perässä loistoreissun kiittäen siitä spurttaamalla selvään voittoon ennen myöhään kiritilaa saanutta 11 Summit In Sigthia.

7 Click Bait on alittanut jo kahdesti tällä kaudella 1.10-rajan. Viimeksi Sprintterimestaruuden finaalissa, jossa se näytti hetken jopa haastavan Don Fanucci Zetia. Edellinen kerta oli Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiseliitissä, jossa ori pysäytti kellot aikaan 09,5aly. Tuon kisan voitti Ecurie D., joka on kenties Euroopan paras 4-vuotias. Click Bait tekee jatkuvasti hyvää jälkeä ja ansaitsisi enemmänkin voittoja. Myrkynnopea lähtijä voi seiskaradaltakin täräyttää keulaan, mutta toki se maksaa. 2 Aramis Bar on loistavalta lähtöpaikaltaan todennäköinen totohevonen, mutta kaipaisi aavistuksen lisää puristusta otteisiin mikäli voitosta puhutaan. Kovakuntoisesta Björn Goopin tallista tulevalta orilta riisutaan ennakkotietojen mukaan nyt takakengät pois.

Juoksunkulku: Monesta luukusta lähdetään vauhdikkaasti liikkeelle. Jos Golden Dream M.E. lähtee yhtä liukkaasti matkaan kuin viimeksi, niin se voi pystyä pitämään jopa starttikanuuna Click Baitin ulkopuolellaan. Hail Marylla ajettaneen voimalla eteenpäin.

Vihjesysteemit: Hail Mary (47%) ja Aramis Bar (19%) ovat liikaa pelattuja. Golden Dream M.E. (9%) on tarjouksessa. Yllätysosastolta pistää silmään Summit In Sigthin (3%) yllättävän alhaiset prosentit.