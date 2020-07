Ravivihje: Toto86 Eskilstuna 15.7.2020

Toto86-1 Suosikit: Tasainen avauskohde yritetään ratkaista kapeasti. Rankingin kärkeen kohoaa takarivistä 9 Cobaca Banana, jonka vuosi on toistaiseksi sujunut voitoitta, mutta ei ehkä enää kauan. Toissa kerralla se oli vahvan kirin päätteeksi jo lähellä, mutta Jaques Noir iski takaa viime metreillä ohi. Kesäkuun lopussa ruuna teki johtavan rinnalta sitkeän suorituksen. Erik Adielssonin nousemista kyytiin ei voi pitää heikennyksenä ja reippaan avaajan takaa löytynee asiallinen juoksupaikkakin. Kirissä korkealle! 4 Waikiki Silvio on kerännyt alustavasti eniten peliä, luultavasti varustemuutosten takia. Kengittä ja jenkeillä tällä kertaa menevän ruunan kauden avaus huhtikuussa oli täysi pannukakku, mutta viime syksynä se teki 75-tasolla muutaman kelpo suorituksen. Voitot toki ovat olleet harvassa, joten selvä suosikkiasema on liioiteltua. Peliosuus on tosin selvässä laskussa.

Haastajat ja yllättäjät: Vähemmälle huomiolle jääneistä mukaan poimitaan vielä 8 My Dream Art. Ruuna odottaa yhä ensimmäistä voittoaan Timo Nurmoksen tallista. Ennen viime starttia se oli ollut kipeänä, ja teki siihen nähden takaa hyvän suorituksen edeten takaa kärjen tuntumaan. Paikka tietysti hankaloittaa, muttei senkään tarvitse olla este kyvykkään ruunan voitolle, jos kaikki muuten on kunnossa. 11 Sandsjöns Enzo teki keväällä kovissa 75-lähdöissä sisäradalta kelpo suoritukset. Vastus on nyt kevyempi, mutta juoksun täytyisi onnistua hyvin, jotta voittomatsiin olisi saumoja. 1 Wingmaster omaa kovan kapasiteetin, mutta verkkaisesti käynnistyvänä se jää luultavasti alussa takajoukkoihin. 3 Findus M. ei saanut kuun alussa sisältä täyttä mahdollisuutta ja voimia jäi talteenkin. Myös nopeat 5 Bag's Simoni ja 6 Imperator voivat suotuisilla juoksuilla otella totosijoista.

Juoksunkulku: Bag's Simoni voi napata keskeltä ensimmäiset keulat, ellei sitten uudella varustuksella Waikiki Silvio pysty torjumaan sitä heti alussa. Henna Halmeelle kelpaa selkäjuoksu, joten suosikilla on saumat päästä kärkeen toisessa vaiheessa.

Pelijakauma: Cobaca Banana (16%) ja My Dream Art (5%) ovat aliarvostettuja. Waikiki Silvio (29%) on vielä ylipelattu, samoin Wingmaster (16%) ja Sandsjöns Enzo (16%).

Ranking: A) 9, 4, 8 B) 11, 1, 3, 5, 6, 2, 7 C) 12, 10 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 9, 4, 8 Suuri: 9, 4, 8

Toto86-2 Suosikit: Nuorten ohjastajien kisa tarjoaa pelaajille tiukan pähkinän, josta ei ehkä selviä erityisen halvalla. 8 Valnes Isidor on pelattu ulkoakin niukaksi suosikiksi, sillä kesäkuun alun voitto irtosi keulapaikalta 12,1-lopetuksella suhteellisen helposti. Myös aiemmat suoritukset olivat mukavia, vaikkei ruuna ehkä niin hyvä ole olekaan kuin statistiikasta voisi ajatella. Tuttu kuski on tähän kisaan etu ja reipas lähtijä voi olla ulkoakin nopeasti kärkipäässä. Keulapaikka voi kuitenkin olla 3 Ebba Runningin heiniä, ja Linnea Björkin ajama tamma nostetaankin siitä syystä rankingin kärkeen. Gävlessä paikka johtavan rinnalla oli liikaa, eikä se ollut sinä päivänä muutenkaan parhaimmillaan. Kahdella edellisellä kerralla se otti juuri keulasta 13-lopetuksilla varsin hallitut ykköset, joten ei sen kukistaminen siitä aivan yksinkertaista olisi tässäkään.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Raoel Attack on tehnyt kelpo suorituksia. Axevallassa se oli laukata loppukaarteen alussa taustalla, mutta kiri tilanteesta selvittyään vielä mukavasti toiseksi. Kuskilla ei ole Ruotsin-lähdöistä juurikaan kokemusta. Vähän pelatuista kiinnostaa 14 Dallas Brick, joka on hevosena lähdön parhaimmistoa. Sen juoksu meni toissa kerralla raskaaksi, eikä ruuna ollut enää erityisen tuore laukatessaan viimeisellä takasuoralla. Viimeksi päätöskierroksen alussa sisältä 2. ulos vaihtanut 5-vuotias punnersi lopussa kärkeen. 2 Maestro on saanut pitkästä tauosta huolimatta melko tukevan kannatuksen. Kärkisijoista huolimatta talven esitykset eivät olleet mitään superhäikäiseviä, mutta etukenkien riisuminen voi tietysti tuoda uutta terävyyttäkin otteisiin. Kelpo avaaja saanee juoksun kärkiporukassa. 11 Aper Mede S.M. kierteli Lindesbergissä avauskierroksella kärjen rinnalle, pääsi pudottamaan nopeasti johtavan kantaan ja seurasi asiallisesti perille. Onnistuneella juoksulla 4-vuotias omaisi edellytyksiä ihan kärkeenkin. Lapulle nostetaan vielä mukaan myös Maarianhaminassa keulassa painetta saanut 15 M.T.Lecavalier sekä jenkkikärryt peräänsä saava 9 Conrads Diderot. Se menetti viimeksi mahdollisuutensa väsyvän takana. Åmålissa taustalle pudonnut 5 Listas Psycho sen sijaan jätetään jonkin verran peliä keränneenä pois.

Juoksunkulku: Ebba Running on osoittanut erinomaista lähtönopeutta ja on suosikki keulapaikan ottajaksi. Valnes Isidor suuntaa ulkoradalta heti eteenpäin, mutta tarjolla voi olla ainakin aluksi toisen radan vetohommia. Takaa voi tietysti tulla joku vetoavun tarjoajakin.

Pelijakauma: Ebba Running (6%) on erittäin edullinen, samoin Dallas Brick (3%). Maestro (17%) ja Listas Psycho (10%) ovat liikaa pelattuja.

Ranking: A) 3, 8 B) 4, 14, 2, 11, 15, 9, 5, 1 C) 7, 13, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 3, 8, 4, 14, 2, 11, 15, 9 Suuri: 3, 8, 4, 14, 2, 11, 15, 9

Toto86-3 Suosikki: Erittäin mielenkiintoisen 3-vuotiaiden tammojen kisan selvä suosikki on Readly Expressin pikkusisko 9 Fabulous Pellini. Kahdella helpolla voitolla alkanut ura vaihtui viimeksi kakkossijaan, mutta esitys oli silti huippuhyvä. Sisärataa kolmantena ravannut Ready Cashin tytär kulki viimeiset 700 metriä peräti 09,6-vauhtia, mutta keulahevonen jäi silti niukasti ohittamatta. Samanlaisella esityksellä ykkössija on tässä tietysti vahvasti ulottuvilla, mutta ison kannatuksen takarivistä kerännyt rutinoimaton hevonen varmistetaan kuitenkin yhdellä merkillä.

Haastajat ja yllättäjät: 8 Devious on aloittanut uransa niin ikään kahdella voitolla, ei toki aivan yhtä vakuuttavasti kuin edellä mainittu. Joka tapauksessa ykköset ovat tulleet keulasta hallitusti, viimeksi päätösviissatanen kulki 11,8-tahdissa. Vaikka Frode Hamren tähtäimessä onkin isompi lähtö Norjassa kuun lopussa, tuntuu Ulf Ohlssonilla vahvistuva Maharajahin tytär tähän pelikelpoiselta, sillä jenkkikärryjä testaava Maharajahin tytär pääsee luultavasti ulkoradaltakin keulaan. Lupaavia aloittelijoita on mukana muitakin. Tuomas Korvenojan 3 Lady Rock avasi kesäkuussa 15-tuloksella. Voitto irtosi niukasti, mutta varmasti 12,5-lopetuksella takapareista. Avauskisan perusteella juoksupaikka jäänee tässäkin alussa taakse. 1 Best In Show As oli mukana E3-karsinnassa Örebrossa, jossa päätössatanen oli kuolemanpaikalta hieman liikaa. Avausstartissa lähtösuoralla laukannut 5 Genta Oh Ja kiri kuukausi sitten 3. ulkoa viimeiset 600 metriä pirteästi 12,0-vauhtia ja parantanee edelleen. 12 Brenda Grif omaa myös hyvät vauhdit, mutta näistä asemista menestyminen on tietysti perin hankalaa. Kahdella voitolla aloittaneen 11 Isla Nga Harin tyyli on vielä varsin kantikas, joten riittävä parantaminen näin kovaan seuraan ei ehkä onnistu. Ravi kylläkin kävi viimeksi hieman avauskisaa sulavammin.

Juoksunkulku: Devious on ainoana eturivin hevosista osoittanut reipasta lähtönopeutta ja se on ulkoakin selvähkö keulasuosikki. Muutama tosin ei ole auton takaa eturivistä vielä edes startannut, mutta norjalaiselle vastaaminen voi olla joka tapauksessa hankalaa. Fabulous Pellinin taktiikka luodaan vauhdinjaon ja tilanteen mukaan.

Pelijakauma: Fabulous Pellinin (66%) pinnat ovat rutinoimattomaksi hevoseksi turhan isot. Devious (9%) saisi olla hieman enemmän pelattu.

Ranking: A) 9 B) 8, 3, 1, 5, 12, 11, 7, 2, 4 C) 10, 6 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 9, 8 Suuri: 9, 8

Toto86-4 Suosikit: 8 Le Crack Sox on lähdön paras hevonen ja nousee niukaksi ykkösmerkiksi, vaikka kokemukset volttilähdöstä rajoittuvatkin vain uran avausstarttiin. Takamatkan neloselta on tuskin luvassa erityisen liukasta alkua, mutta 5-vuotias pystyy silti nousemaan voittomatsiin. Axevallan vauhtijuoksussa pitkältä tauolta palannut ruuna kohosi viimeisen kierroksen alkupuolella 2. ulos, josta se ratkaisi lopussa hallitusti. 5 Enriko Ha ei ole hevosena yhtä hyvä, mutta kuski ja luultavasti ripeämpi aloitus puhuvat sen puolesta. Johtavan takaa Solvallassa voittoon kirinyt ruuna laukkasi viimeksi vajaan kierroksen juoksun jälkeen puolustettuaan paikkaansa johtavan rinnalla. Sen jälkeen se tuli vielä porukan mukana maaliin.

Haastajat ja yllättäjät: Voittaja voi löytyä myös suosikkiparin ulkopuolelta. 6 Martin Tooma ei ole ollut aivan alkukevään vireessään, mutta meni viimeksi kuitenkin ennätyksensä, joten ehkä suunta on taas ylöspäin. Luokkansa puolesta 4-vuotias pystyy menestymään ja on melko vähän pelattuna merkin arvoinen. Sama koskee vuotta vanhempaa 14 Riptide R.D:tä, jonka edellisestä kisasta on tosin jo lähes vuosi. Viime kauden se aloitti heti kovalla tuloksella, joten Rikard N. Skoglundilla vahvistuvaa kyvykästä oritta ei ole syytä unohtaa tässäkään. 12 Voila' Buio meni Ruotsin-debyytissään johtavan takaa hieman nykivällä tyylillä ihan kelpo tuloksen ja voi parantaa. Erik Adielssonin löytäessä sopivat väylät voittokaan ei ole mahdoton ajatus. Kelvollisesti 75-tasolla esiintyneen 10 Announcementin viime juoksu muotoutui aivan liian raskaaksi ja ruuna antautui jo takasuoralla. Voitontahtoa sillä saisi olla hieman enemmänkin.

Juoksunkulku: Paalulta 2 Simba Ås voi olla alussa ripein, mutta takamatkalta tullaan nopeasti eteenpäin. Announcement voi päästä juoksuradalta mukavasti liikkeelle, myös Björn Goop tekee Enriko Han kanssa peliliikkeitä luultavasti heti alkumatkalla. Le Crack Sox ottaa alun varman päälle, mutta voi tilaisuuden tulleen edetä matkan varrella kärjen kupeelle.

Pelijakauma: Le Crack Soxin (26%) ja Enriko Han (39%) prosenttien pitäisi olla melko tasan ja siihen suuntaan ne päivän mittaan kulkenevatkin. Martin Tooma (7%) ja Riptide R.D. (5%) ansaitsisivat hieman enemmän peliä.

Ranking: A) 8, 5 B) 6, 14, 12, 10 C) 2, 15, 1, 3, 13, 4, 7, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 8, 5, 6, 14, 12 Suuri: 8, 5, 6, 14, 12

Toto86-5 Suosikit: Vanhempien hevosten avoimessa ryhmässä nähdään kaksi erittäin mielenkiintoista tauolta palaajaa. Ennakkoasetelmat puoltavat vahvasti 2 Heavy Soundin voittoa, sillä Kenneth Haugstadin ajokki pääsee normaalissa tapauksessa hakemaan nopeasti keulat, eikä koelähdön perusteella ruunalle löydy sen jälkeen ohittajaa. Höyryveturin lailla Solvallan kokeessa omilla teillään porhaltanut 8-vuotias kulki viimeisen kierroksen 11,0-kyytiä, josta päätöspuolikkaan 09,7. Ravilla pysyessään Heavy Soundin kausi alkanee voitolla, kuten viime vuonnakin. 4 Who's Who voitti elokuussa Jubileumspokalin, mutta Ranskassa oriin paukut eivät jostain syystä riittäneet. Alla on 13,5-vauhtinen hiitti, joten kunto lienee ihan kelpo mallilla. Valmentajan ajamana juoksusta tulee vielä ehkä varovainen, eikä suosikin takaa voitto ilman tämän epäonnea taida onnistua.

Haastajat ja yllättäjät: 8 Diamanten on joutunut taipumaan tänä vuonna kolme kertaa keulasta, kahdesti vastassa on ollut liian kova hevonen ja Örebrossa matkavauhti meni liian reippaaksi. Suunnitelmissa on tällä kertaa varovaisempi taktiikka, joten kärkisijojen suhteen juoksu voi mennä ulkoa hankalaksikin. Yllättäjistä 6 Nappa Scar voisi sopivalla reissulla kiriä totomatsiin, mutta voitto vaatisi lähdön parhailta jo alisuorittamista. Hagmyrenissä kuolemanpaikka oli sille liikaa, mutta viimeksi Per Lennartssonin ori esitti Åmålissa takaa ärhäkän loppuvedon. 9 Chiantin veto ei kantanut Arvikassa 2. ulkoa perille asti, mutta edellisellä kerralla ori nappasi samalta juoksupaikalta lyhyemmällä kirillä voiton 08-lopetuksella. Aikaisemminkin motivaatio-ongelmista kärsinyt 6-vuotias voi yltää tarkalla reissulla tototaistoon. 3 Jaken meno oli Lindesbergin kaarteissa vaikean näköistä, eikä suotuisammalla radallakaan siltä voi odottaa vielä urotekoja ilman tuntuvaa parannusta.

Juoksunkulku: 5 Highspeed Call ja 7 Ajlexes Cubano lähtevät lujaa, mutta kummankin nykyvire edellyttää selkäjuoksua. Diamantenilla olisi panostettaessa ulkoakin hyvät saumat kärkipaikoille, mutta alkuun ei ehkä satsata nyt? Heavy Sound avaa kelvollisesti ja etenee nopeasti johtoon. Kuolemanpaikalle ei ole tungosta, jos Pasi Aikio ei siihen halua.

Pelijakauma: Heavy Soundin (46%) peliosuudessa on vielä nousuvaraa. Who's Who (23%) ja Diamanten (16%) ovat saaneet liikaa kannatusta. Nappa Scar (2%) voisi olla hieman enemmän pelattu.

Ranking: A) 2 B) 4, 8, 6, 9, 3 C) 1, 7, 5 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-6 Suosikki: Tammalähdössä tasoerot ovat varsin selkeät. Jos 12 Dixie Brickin ravi käy sulavasti, on se takarivistäkin lähellä voittoa. Viime kerran laukka tosin johtui ensimmäisellä takasuoralla äkillisestä vauhdin hiljenemisestä edessä, mutta Solvallassa tamman askellus heikkeni loppua kohti. Östersundissa se jyräsi ykköseksi johtavan rinnaltakin, joten Jorma Kontio voi kiertää vahvalla menijällä tässäkin ajoissa kärkiporukkaan. 5-vuotias jää pienemmän vihjesysteemin apuvarmaksi.

Haastajat ja yllättäjät: Isompaan lappuun nostetaan muutama kiintoisa haastaja suosikin kaveriksi. 3 Iceland Falls pääsee luultavasti alussa johtopaikalle, mutta muutamia vauhtikestäviä hevosia vastaan mahdollisuudet voittoon voivat silti olla paremmat hyvästä selästä. Bollnäsissä tehtävä oli sille liian kova, mutta viimeksi 4-vuotias esitti johtavan takaa pirteän lopetuksen. 9 Estelle Nordique on esittänyt erittäin vahvoja otteita, eikä ole enemmän ansainneitakaan vastaan vailla mahdollisuuksia. Viimeksi 5. ulkoa päätöslenkille lähdettäessä johtavan rinnalle kiertänyt ranskalaistamma ei saanut otetta keulahevosesta, vaikka tuli itsekin juosten perille. 13 Procalate on menestynyt usein kärjestä tai sen lähettyviltä, joten keulasta viimeksi voittoon pitäneen 5-vuotiaan tehtävä on hieman toisenlainen nyt. Vastus ei kuitenkaan ole aivan pahimmasta päästä, joten ainakin kiriin vetoapua saadessaan Adrian Kolgjinin ajama tamma voisi kivuta korkealle. Myös 11 Lovemore on vähän pelattuna huomioitava, sillä se pystyi viimeksi erinomaiseen suoritukseen, vaikka ennen starttia olikin ongelmia. Kärki oli päässyt vain jo karkaamaan 10-vauhtia kirineeltä 6-vuotiaalta. 4 Wannabe Young seuraili Åmålissa takana laput ylhäällä asiallisesti ja voi kärjen tuntumasta riittää totomatsiin. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, ei ehkä kannata täysin unohtaa kengittä ja jenkeillä nyt kokeilevaa 2 Simb Rubinettea tai edullisesti sarjassa sisällä olevaa 8 Vera Spiroa, joka kohtasi viime startissa ykkössarjan hevosia Nimbus C.D:n johdolla. 6-vuotiaan vire ei tosin ole sama kuin aiemmin keväällä.

Juoksunkulku: Iceland Falls, Wannabe Young ja 6 Dancing Wilma lähtevät keskeltä hyvin, ensin mainittu ainakin aluksi keulaan. Estelle Nordique ja Dixie Brick kestävät vaativammankin reissun, joten kumpikin voi tulla ajoissa eteenpäin.

Pelijakauma: Dixie Brick (46%) on oikeutetusti selvä suosikki, mutta varsinkin Iceland Falls (5%) ansaitsisi enemmän peliä.

Ranking: A) 12 B) 3, 9, 13, 11, 4, 2, 8, 6 C) 7, 10, 1 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 12 Suuri: 12, 3, 9, 13, 11

Toto86-7 Suosikki: Huippuhienon 4-vuotiskisan suursuosikki on tappioton 9 Ecurie D. Kansainvälisen oriin meno on ollut vain startti startilta hulppeampaa ja Solvallan Eliloppet-sunnuntain esitys sai raviharrastajat haukkomaan henkeään sen hurjasteltua 09,2-tuloksen. Parin viikon kuluttua ajettavaan Hugo Åbergs Memorialiin valmistautuvan tähden avaustappiota on spekuloitu tässä kohtaa, mutta ehkä se ei kuitenkaan vielä tule. Vastus on toki tasokas, mutta eturivin tasaisempi porukka voi hyvinkin ”ajaa lähdön” suosikille. Vaikka isommat tehtävät siintävätkin edessä, ei Björn Goop varmastikaan epäröi ajaa johtavan rinnalle viimeistään kierros ennen maalia.

Haastajat ja yllättäjät: Tasaisesta haastajaporukasta kärkeen kohoaa 8 Aetos Kronos, jonka kaikki tämän kauden suoritukset ovat olleet loistavia. Viimeksi Don Fanucci Zetin suhteen ei ollut johtavan rinnalta mitään tehtävissä. Menestyvän taktiikan luominen ulkoa ei ole aivan yksinkertaista, mutta Jerry Riordanin suojatti on kuitenkin voittanut molemmat kisansa, joihin se on lähtenyt kasiradalta. 5 Brother Bill nousi viime syksynä ikäluokan eliittiin ja nappasi Kriteriumin kakkossijan jälkeen kolme varmaa voittoa. Kauden päättäneessä Breeders Crownissa se erkani suorastaan helposti vastustajiltaan. Ruunan piti aloittaa jo aiemmin, mutta terveysmurheet siirsivät avausta. Odotettavissa lienee kuitenkin heti hyvä suoritus. 6 Ultion Face hävisi Ecurie D:lle reilusti toukokuun lopussa, mutta juoksupaikkakin oli taaempana. Myöskään viime kerralla Adrian Kolgjinin suojatti ei noussut takaa aivan kärkeen, vaikka 09-vauhtia lopun kulkikin. Tällä kertaa taktiikka on luultavasti aktiivisempi heti alussa ja kuolemanpaikan välttäessään ori pystyy totomatsiin. 10 Tabasco C.D. ei ole missään nimessä niin paljon vastustajiaan kehnompi kuin peliosuus antaa ymmärtää. Rättvikissä se oli keulassa turhan virkeä ja taipui Bythebookille lopussa, mutta Solvallan kiri takaa oli tulinen. 7 Green Manalishin askellus ei näyttänyt Sprintermästarenin karsinnassa erityisen hyvältä ja finaalissa tuli laukka heti kiihdytysvaiheessa. Kovaluokkaisen oriin suunta ei vaikuta tällä hetkellä juuri oikealta.

Juoksunkulku: Brother Bill on saanut pelihevosista parhaan paikan ja pitänee muut alussa ulkopuolellaan edeten keulaan. Ultion Facella tullaan luultavasti vaateliaana rinnalle, muttei Jorma Kontio varmasti ihan ensimmäisenä ala johtopaikasta luopumaan. Ecurie D. seuraa alkumatkan taustalla, mutta voi tehdä tilanteen vaatiessa aikaisen ratkaisun.

Pelijakauma: Ecurie D. (68%) on lievästi liikaa pelattu. Brother Billin (16%) peliosuus tuntuu ylimitoitetulta, osa pinnoista kuuluisi muille haastajille.

Ranking: A) 9 B) 8, 5, 6, 10, 7, 1 C) 2, 4 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto86-8 Suosikit: 3 Giant Shadow on hyvistä asemista päätöskohteen ykkösmerkki. Viimeksi 75-finaalissa sen eväät eivät riittäneet johtavan rinnalta aivan kärkeen, mutta pari viikkoa aikaisemmin Bodenissa ruuna otti kontrolloidun voiton keulajuoksulla. Kovien avaajien ympäröimä 7-vuotias ei todennäköisesti pääse tällä kertaa johtoon, joten varmaksi asti siitä ei ole. Muiden kilvoittelu juoksupaikoista voi kuitenkin auttaa sen tehtävää. 2 Alone jäänee myöskin alussa sivuosiin, mutta viime syksyn derbykolmosen vire vaikuttaa kesän avauksen perusteella heti hyvältä. Solvallan kurakelissä ori pinkoi viimeiset 800 metriä 09,8-kyytiä. Matka ja kuskinvaihdos ovat miinuspuolella, mutta ehkä jenkkikärryillä 5-vuotias pysyy alusta alkaen mukana menossa?

Haastajat ja yllättäjät: 7 Grainfield Aiden hallitsi Maarianhaminassa keulasta ja vaikuttaa olevan taas nousussa. Alkukauden kovat suoritukset lauantaitasolla ovat vielä muistissa, ja jos alku ulompaa ei mene aivan mahdottomaksi, voi Hannu Korven ruuna tapella tässäkin kärkisijoista. Alustava peliosuus on houkuttelevan alhaalla. 1 Deep Pockets pinnisteli toissa kerralla keulasta voittoon ja punnersi viimeksi finaalissa johtavan takaa Vikens High Yieldin ohi maalisuoralla häviten kuitenkin selvästi pykälää taaempaa iskeneelle Ribaudelle. Normaalisti lyhyt matka ja ykkösrata ovat ruunalle huippuyhdistelmä, mutta 4 M.T.Insideria vastaan kärkipaikan pitäminen ei luultavasti onnistu ja ilman tasonnostoa voitto voi jäädä tässä ottamatta. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, kannattaa yllätysosastolta huomioida 9 Highspirit, jolla ei ollut viimeksi saumaa nousta takapareista, mutta Östersundin loppuriuhtaisu sitä ennen 4. sisältä oli äkäinen. Lyhyt matka sopii sille parhaiten. 10 Hazard Bokon kyvyt riittäisivät myös menestymiseen hopeadivarissa, mutta parissa viime startissa ori on kadottanut ravinsa loppuvaiheessa. Ainakin Östersundissa se olisi ilman erhettä ollut kärkikahinoissa. Hieman tasaisesti esiintynyt 6 Rushmore Face hakee lisäterävyyttä kokolapuilla.

Juoksunkulku: M.T.Insider lataa keskeltä keulaan, vaikka Deep Pockets lähtee sisältä myös reippaasti. Olle Alsén yrittää luultavasti keulasta, sillä Arvikassa oriin veto kesti aivan kalkkiviivoille. Grainfield Aiden etenee vähintään johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Giant Shadow (41%) on liian selvä suosikki. Varsinkin Granfield Aiden (7%) on jäänyt aliarvostetuksi sen takana. Deep Pockets (19%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 3, 2, 7 B) 1, 9, 10, 6 C) 4, 11, 12, 8 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 3, 2, 7 Suuri: 3, 2, 7

Toto86-1: 9, 4, 8

Toto86-2: 3, 8, 4, 14, 2, 11, 15, 9

Toto86-3: 9, 8

Toto86-4: 8, 5, 6, 14, 12

Toto86-5: 2

Toto86-6: 12

Toto86-7: 9

Toto86-8: 3, 2, 7

Toto86-1: 9, 4, 8

Toto86-2: 3, 8, 4, 14, 2, 11, 15, 9

Toto86-3: 9, 8

Toto86-4: 8, 5, 6, 14, 12

Toto86-5: 2

Toto86-6: 12, 3, 9, 13, 11

Toto86-7: 9

Toto86-8: 3, 2, 7

