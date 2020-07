Ravivihje: Toto64 Jägersro 14.7.2020

Toto64-1 T64-kohteet käynnistyvät hyvätasoisella tammalähdöllä. Voitokas 6 Zuleika Font on aloittanut Ruotsissa varsin lupaavilla otteilla. Erityisesti toissa startti Jägersrossa teki vaikutuksen, kun se pamautti toisesta ulkoa kärkeen viimeisellä takasuoralla ja jatkoi oikein helppoon voittoon uudella ennätystuloksellaan 11,8aly. Tuona päivänä tamma olisi pystynyt huomattavasti kovempaankin aikaan. Viimeksi Vaggerydin T86-lähdössä Zuleika Font sai vetää keulassa ensimmäisen kierroksen 16-vauhtia ja voitti lopulta varmasti, kun selästä iskenyt Zante Grif laukkasi. Sellainen kuva tosin jäi, että Rick Ebbingen ajokki olisi voittanut muutenkin. Juurikin Zante Grif on se hevonen, jolle Zuleika Font on ainoana Ruotsissa hävinnyt. Hollantilaismenijän otteissa on niin luokkahevosen leimaa, että se tulee vielä nousemaan korkealle sarjoissaan, tamma on näyttävän näköinen ja ravi on helppoa. Vaikkei vastusta voikaan väheksyä, niin Zuleika Fontia laitetaan maltillisesti pelattuna varmaksi. 4 Vinci I.M. on kohonnut hienoon vireeseen. Åbyssa tamma piti kovasta avauksesta huolimatta ykköseksi jättäen taakseen hyvät Rexinen ja Arquana Asin. Myös viimeksi Halmstadissa avaus meni ylivauhdin puolelle, mutta Peter Untersteinerin suojatti kesti sen tasokkaassa lähdössä hyvin. Vinci I.M. olisi varsinkin keulaan päästessään paha lyötävä. Sinne ei välttämättä ole kuitenkaan asiaa, sillä ykkösradalta starttaa 1 Zolid Wise As, joka lähtee lujaa liikkeelle. Se palasi Solvallassa voittokantaan hallitsemalla keulasta helposti, tosin lähtö oli tämänkertaista arkisempi tasoltaan. 10 Make More Cider ei ole pienen taukonsa jälkeen vielä onnistunut voittamaan, mutta se kiri viimeksi Halmstadissa porukan perältä niin pirteästi, että huippuvire alkaa löytyä. Takaa on vaikea tulla Jägersrossa, joten lähtöpaikka heikentää osakkeita. Tasokkaassa lähdössä moni hyvä on jäänyt aivan pelaamattomaksi. Esimerkiksi 2 Hip Hurray Boko ja 9 Zanzibar Effe ovat tauluaan paremmassa tikissä, eivätkä saisi olla vain prosentin pelattuja. Juoksunkulku: Zolid Wise As ja Vinci I.M. ottavat alussa tiukasti yhteen. Ensin mainittu on niukka suosikki pääsemään keulaan. Pelijakauma: Zuleika Font (32%) saisi olla rahtusen enemmän pelattu. Pommiosaston nostot ovat Hip Hurray Boko (1%) ja Zanzibar Effe (1%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-2 2 Roller Coaster Ås väläytteli jo 2-vuotiaana ikäluokkahevosen otteita, mutta 3-vuotiskausi päättyi jo heinäkuussa voittoisan E3-consolationin jälkeen. Paluu radoille tapahtui huhtikuussa Åbyssa, mutta siinä ruuna laukkasi ensimmäisessä kurvissa ja vire jäi arvoitukseksi. Peter Untersteinerin suojatti palaa taas tauolta, joten luonnollisestikaan se tuskin on heti parhaimmillaan. Roller Coasterin Åsin luokka on kuitenkin niin kova, että likikään tasollaan suorittaessaan se on korkealla ja nopeana lähtijänä ruunalla on hyvä mahdollisuus päästä keulaan. Pienempään systeemiin Roller Coaster Ås jää varmaksi, suurempaan muutama kaveri. 8 Global Warrior oli jäätävän hyvä viime Jägersron vierailullaan, kun johtavan rinnalle kierros jäljellä kiertänyt ruuna marssi helppoon voittoon. Siihen nähden viimeksi Halmstadissa se oli pieni pettymys kolmannesta ulkoa, mutta toki lähtökin oli tasokas Klass I-karsinta. Global Warrior ja rata-arvontakone eivät tule tällä hetkellä toimeen, ja jälleen se on saanut surkean lähtöpaikan. Toissa kerran kaltaisena Global Warrior on kärkikahinoissa tässä porukassa, vaikka juoksu menisikin vaikeaksi. 3 Eclipse Am & 6 Spartak Face ovat hyväluokkaisia hevosia ja parantavat saatuaan tauolta startteja alle. Tosin jälkimmäinen oli oudon vaisu viimeksi Jägersrossa. 1 Cody voitti Billundissa keulasta niukasti ja viimeksi Charlottenlundissa toisesta ulkoa helposti. Nyt vastus kovenee huomattavasti. Kuudentena systeemeihin yllätyshakuna täysin pelaamattomaksi jäänyt 6 Bellmondo, joka on aloittanut Riccardo Bianchin treenistä pirteillä otteilla. Juoksunkulku: Roller Coaster Ås ampuu keulaan. Global Warriorilla voidaan kiertää rinnalle, jos vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Cody (17%) on liikaa pelattu. Bellmondo (2%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 8, 3, 5, 1, 6

Toto64-3 2-vuotiaana väläytelleen 4 Kattis J.Bokon kausi alkoi hieman takellellen ja se vaihtoikin Conrad Lugauerin treeniin. Debyyttistartti uudesta tallista Halmstadissa oli vakuuttava, kun tamma haki keulat ensimmäisellä takasuoralla ja voitti murskaavasti. Voittosumma ei kohtaa kykyjen kanssa vielä lainkaan ja Kattis J.Bokolla voi olla sanansa sanottavana ikäluokkalähdöissäkin ja näissä sarjoissa sen pitäisi olla vain läpikulkumatkalla. Lugauerin ajokki on itseoikeutetusti selvä suosikki, mutta saa isompaan systeemiin yhden varmistuksen, sillä Kattis J.Bokolle on laskettava jonkinlainen laukkariski. Viimeksi se nimittäin näytti epävarmalta lähtöhetkellä ja myös maalisuoralla laukka oli lähellä. Selvä ykköshaastaja on 1 Alex H.P., joka ei ole vielä Ruotsissa huonoa juoksua tehnyt. Tuoreimmissa Vaggerydin ja Åmålin starteissakin hollantilaisori on tehnyt hyvät kirit, vaikka suosikkina jäikin molemmilla kerroilla kolmanneksi. Rick Ebbingen ajokki ei ole ensimetreillä nopein, joten ykkösradan lähtöpaikka ei ole parhain mahdollinen. Ennakkotietojen mukaan sillä ajetaan tänään myös viime starteista poiketen kengät jalassa, mutta tuo tieto kannattaa tarkistaa vasta lähempänä peliajan sulkeutumista. Jos lähtöön rastaa enemmän merkkejä, niin ainakaan tauluaan parempaa 3 La Cerisea ei kannata unohtaa. Juoksunkulku: La Cerise on ensimetreillä nopein, mutta Kattis J.Bokon selkä voi kelvata, vaikka mailin matka onkin kyseessä. Pelijakauma: Kattis J. Boko (59%) on aavistuksen liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4, 1

Toto64-4 3-vuotislähdössä kolme hevosta erottuu muista. 4 Staro Obrigado teki viimeksi Jägersrossa mainion juoksun, kun toiselle ilman vetoapua jäänyt ori tuli päätöskierroksen 12,0-vauhtia eikä keulassa juosseelle On Track Mistressille ollut häpeä hävitä. Steen Juulin ajokki noteerasi hyvän täyden matkan ajan 14,3ake, sellaisella ollaan tänään väkisin korkealla. Saksalaisori 1 Piccadilly juoksi 2-vuotiaana ainoan starttinsa juuri Jägersrossa ja sen Peter Ingvesin ajokki voitti murskaavasti. 3-vuotiskausi alkoi toukokuussa Hampurissa, jossa suurimman osan matkasta toisella ilman vetoapua juossut Piccadilly oli toinen. Viimeksi Berliinissä oli jo voiton vuoro, kun se rutisti toisesta ulkoa niukasti ensimmäiseksi. 3 Vegan Face on lähdön kolmas kova. Se voitti kaksi ensimmäistä starttiaan todella helposti ja ruuna on ollut hyvä myös parissa viime startissaan, vaikka ykkösiä ei olekaan tullut. Conrad Lugauerin ajokki liikkuu erittäin hienolla tyylillä ja siinä voi olla ainesta pitkällekin. Juoksunkulku: Vaikeasti ennakoitavissa oleva kiihdytys, sillä monellakaan varsalla ei ole vielä toistaiseksi satsattu starttiin. Veikataan, että Vegan Face ottaa keulat ja siitä myös ajetaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 1, 3 Suuri: 4, 1, 3

Toto64-5 Lämminveristen avoimessa mailin ryhmästä tuskin tulee puuttumaan vauhtia. 4 Tycoon Conway Hall on palannut hienossa vireessä radoille välivuoden jälkeen. Viimeksi se juoksi Kalmarin kultadivisioonassa, jossa alun keulassa viilettänyt ori laski kierros jäljellä hurjan Tae Kwon Deon eteensä, jonka takaa se ”voitti” oman lähtönsä. Tae Kwon Deolle ei olisi tuona päivänä riittänyt monikaan maailman hevosista. Sitä ennen Ålborgissa Flemming Jensenin suojatti voitti keulasta todella helposti. Tycoon Conway Hall lähtee lujaa matkaan ja varsinkin keulaan päästessään se olisi paha lyötävä. Lähdössä on kuitenkin muitakin starttiraketteja, joten pari varmistusta. 5 Osterc palasi Solvallan vaisumman startin jälkeen tasolleen Sprintterimestaruudessa. Karsinnassa kova avaus painoi sen verran kintereissä, että Guzz Mearas ja Upset Face painuivat lopussa ohi. Finaalissa ori juoksi neljännessä sisällä, josta kiri tilat saatuaan pirteästi neljänneksi. 4-vuotias Osterc on vielä tuore tapaus, kun monella vastustajalla parasta ennen päiväys on jo mennyt umpeen. Carl Johan Jepsonin ajokki lähtee todella kovaa matkaan, mutta Tycoon Conway Hallin ja 1 Global Takeoverin ulkupuolelta keulojen ottaminen tulisi ainakin pienenä yllätyksenä. 9 Generaal Bianco on palannut tasolleen hieman vaisumman jakson jälkeen. Se olisi voittanut jo toissa kerralla Halmstadissa jos olisi saanut hieman aiemmin kiritilaa kolmannesta sisältä. Viimeksi saman radan kultadivisioonassa ruuna sai täydellisen reissun johtaneen Velvet Gion takana, josta Peter Untersteinerin suojatti kiitti kirimällä ykköseksi. Vastus ei ole nyt yhtä kova kuin silloin, mutta maili ja takarivi on hankala yhdistelmä varsinkin Jägersrossa. Toki juoksusta saattaa tulla vauhdikas ja se suosii Generaal Biancoa. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys. Global Takeover lähtee niin rivakasti, että se on niukka suosikki keulapaikan pitäjäksi. Maililla sillä voidaan kokeillakin tuulenhalkojan paikalta. Pelijakauma: Tycoon Conway Hall (59%) on turhankin iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 5, 9 Suuri: 4, 5, 9

Toto64-6 9 Eros Zola vakuutti molemmissa Åbyn voittostarteissaan toukokuussa. Varsinkin jälkimmäisellä kerralla, kun se eteni kovalla spurtilla neljännestä ulkoa viimeisellä takasuoralla keulaan eikä Flemming Jensenin tarvinnut lopussa kuin nauttia kyydistä. Sen perusteella ruunaa voisi pitää isompanakin suosikkina, mutta viimeksi Århusissa Eros Zola oli yllättävän kesy toisesta ulkoa. Toki lähtökin oli ihan tasokas. Hollantilainen 4 Hurricane N.L. voitti ensimmäisen Ruotsin starttinsa Åbyssa kolmannesta ulkoa hyvällä tyylillä. Viime kerran Åmålin startin voi unohtaa, sillä ruuna jäi sisäratareissun jälkeen umpipussiin. 5 Jambers on suuri mysteeri. Saksassa hyvin pärjännyt ori on vaihtanut treenaria ja debytoi nyt taitavan Paul J P Hagoortin tallista. Pelimielessä kohteen maistuvin ruksi on 7 Arno dell'Est. Italiassa vakuuttavia juoksuja tehnyt ori debytoi viimeksi Ruotsissa ja Christoffer Erikssonin treenistä. Se laukkasi kahteenkin eri otteeseen, mutta vaikutti niin juoksijahevoselta, että jatkoa seurataan mielenkiinnolla. Ilman laukkoja ori voi olla vaikka kuinka korkealla ja alustava neljän prosentin kannatus on oudon vähän. Myös 6 Durello on jäänyt kahdeksan prosentin kannatuksellaan liian vähälle huomiolle. Se on laukannut parissa viime startissaan, mutta luokka ei ole hävinnyt mihinkään. 1 Bodybuilder on tauluaan parempi menijä. Viimeksi se osallistui Sprintterimestaruuden karsintaan, jossa oli kolmannesta sisältä kovan kärkitrion jälkeen hyvä neljäs ja vaikutti, että orille saattoi jäädä voimiakin varastoon. Huippukuski jatkaa rattailla, kun nyt kyytiin hyppää Carl Johan Jepson, ja nopeana lähtijänä se juoksee joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: Bodybuilder pitää sisäradalta keulat. Pelijakauma: Arno dell'Est (4%) on maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 4, 5, 7, 6, 1 Suuri: 9, 4, 5, 7, 6, 1

