Ravivihje: Toto64 Solvalla 13.7.2020 – 131 715 euroa ekstraa

Toto64-1 Suosikki: 8 Vikens High Yield teki alkuvuodesta murhaavaa jälkeä 75-tasolla asti, mutta parissa viimeisessä startissa voittotehtailu on ainakin hetkeksi tauonnut. Solvallan finaaleissa se punnersi johtavan rinnalta vahvasti neljänneksi ja ansaitsi suorituksestaan täysin puhtaat paperit, mutta viimeksi ruuna oli keulapaikalta pieni pettymys kolmossijastaan huolimatta. Robert Berghin suojatti on jo tuplannut koko uran ansionsa alkuvuoden aikana, joten lähtöjen koventuessa voittaminenkin luonnollisesti vaikeutuu. Huipputasolle palatessaan se pystyy voittamaan lähdön juoksupaikasta riippumatta, mutta terävin kuntopiikki saattaa myös olla tältä erää ohi. Varmistukset ovat siis paikallaan. Haastajat ja yllättäjät: 9 Marrakesh on kärsinyt urallaan paljon ongelmista ja tilipussi on jäänyt kapasiteettiin nähden vaatimattomaksi. Tämän vuoden puolella Timo Nurmoksen suojatti on mennyt ravia kaikissa starteissaan ja sitä on pakko pitää selvänä viitteenä paremmasta. Viimeksi paluu voittokantaankin oli jo todella lähellä. Ruuna hyökkäsi ahnaasti loppukaarteessa neljättä rataa pitkin ja vain maali pelasti keulassa juosseen Arras Candon. Matkavauhdin salliessa Jorma Kontion ajokki nousee takarivistäkin voittokamppailuun mukaan. 2 Ribaude kerää alustavasti paljon peliä, vaikka se ennakkotietojen mukaan juoksee nyt kengät jalassa. Ruunan neljä edellistä kengät jalassa juostua starttia ovat päättyneet nollaan, joten balanssi tuntuisi olevan sille merkittävässä roolissa. Bergsåkerissa Örjan Kihlström tarjosi ajokilleen millimetrin tarkan reissun kolmannessa sisällä ja se hyödynsi Vikens High Yieldin taipumisen parhaiten. Björn Goopin suojatin balanssia kannattaa seurailla päivän mittaan, kengät jalassa se saattaa olla maukas ohipelikohdekin T64-avaukseen. Timo Nurmoksen toinen suojatti 1 Jaques Noir kilpailee huimasti tauluaan paremmassa vireessä ja huomioidaan aikaisin mukaan kupongeille. Bergsåkerissa se tuli 1.10-vauhtia viimeiset 800 metriä ulkoratoja pitkin, mutta kovassa lopetuksessa se ei riittänyt lähellekään kärkikamppailua. Bodenissa se jäi kaikki tallella kolmanteen sisälle pussiin. Lähtöpaikka on asialliselle avaajalle ihan hyvä ja tarkan reissun jälkeen voittokaan ei ole utopiaa. 5 Remarkable Feet pärjäsi alkuvuodesta 75-tasollakin, mutta jäi Umåkerin tasokkaan viisivuotislähdön jälkeen tauolle. Nopea avaaja pyrkii kiihdytyksessä hyviin asemiin sisäradalle ja kiriväylien auetessa kaikki on mahdollista, jos kunto on suoraan tauolta kohdillaan. Juoksunkulku: Ribaude ottaa ensimmäiset keulat ja saa Jaques Noirin tai Remarkable Feetin peräänsä. Goopin taktiikka on kysymysmerkki, mutta keulapaikasta luovuttaneen jos Vikens High Yield iskee vaateliaana rinnalle. Pelijakauma: Ribaude (30%) on ylipelattu, jos se menee ennakkotietojen mukaisesti kengät jalassa. Jaques Noirissa (5%) on ideaa. Ranking: A) 8 B) 9,2,1,5,4 C) 3,6,7 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 9, 2, 1, 5 Suuri: 8, 9, 2, 1, 5

Toto64-2 Suosikki/varma: 3 Romantico on aloittanut Robert Berghin tallista huippuesityksillä ja pystyy jatkamaan voittotehtailuaan vastuksen koventuessakin. Halmstadissa ori avasi auton takaa tulisesti ja eteni nopeasti keulaan, josta se piti porukan helposti kurissa maaliin asti. Voittotulos 12,1a oli fantastinen kuraiset olosuhteet huomioiden ja varaakin näytti jäävän. Nappipaikalta se avaa suurella todennäköisyydellä jälleen keulaan ja samanlaisena jatkaessaan sen ohittaminen vaatii muilta kanuunasuoritusta. Alustavana kakkossuosikkina se on oikein maukas varma päivän jackpot-kierrokselle. Haastajat: 8 Champ Lane kuuluu Timo Nurmoksen kehityskelpoiseen nelivuotisarsenaaliin, mutta näistä asemista suosikin lyöminen edellyttäisi uran selvästi parasta esitystä. Kauden avauksessa Solvallassa se kesti asiallisesti neljänneksi johtavan rinnalta ja viikkoa myöhemmin oli jo voiton vuoro onnistuneen selkäjuoksun päätteeksi. Ulkoradalta juoksun onnistuminen vaatii paljon tuuria, eikä se korkealla peliosuudellaan ole nyt kovin maistuva tapaus. 6 Ale' Pride Gar on sortunut laukkailuun parissa viimeisessään, mutta Ruotsin avausstarttien perusteella tammassa on ruutia pärjätä näissä sarjoissa. Färjestadin kolmosessakin se oli sijoitustaan parempi, mutta tamma ei aivan ehtinyt spurtata voittoon asti kiritilojen auettua liian myöhään. 2 Made Of Stars on rivakka avaaja ja saanee hyvät juoksuasemat sisäradan jonosta. Östersundissa tehtävä oli toivoton kaukaa takajoukoista ja sen startin voi unohtaa. Eskilstunassa se teki pitkän kirin kolmannella radalla ja hävisi voitonkin vasta maalikamerakuvassa. 9 Grahal des Rioults on osoittanut väkevän kirihevosen otteita ja pystyy hyvän selkäjuoksun päätteeksi taistelemaan ainakin himmeämmistä totosijoituksista. 4 Geronimo Am aloitti viime kesänä uransa kahdella peräkkäisellä voitolla, mutta sittemmin meno on taantunut ja laukatkin astuneet kuvioihin. Lindesbergissä se sai tarkan juoksun johtavan takana ja näytti pitkään mahdolliselta menestyjältäkin, mutta lopussa paras puristus jäi uupumaan. Kyvyt riittäisivät kamppailemaan kärkisijoistakin, mutta jonkinlainen käsijarru päällä se on viime starteissaan mennyt. Juoksunkulku: Athletic Lane on alussa nopein, mutta luovuttaa paikkansa nopeasti Romanticolle. Champ Lane kiertyy johtavan rinnalle. Pelijakauma: Romanticon (26%) kuuluisi olla suosikki. Pommiosastolta maistuvin on Geronimo Am (1%). Ranking: A) 3 B) 8,6,2,9,4,5 C) 1,10,11,7 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-3 Suosikki/varma: 5 Lome Brage on pitkästä aikaa onnistunut väistämään aivan kovimmat kylmäverihuiput ja tässä porukassa voittoon on hyvät saumat. Viimeksi Bjerkessä ori joutui rykäisemään avauspuolikkaan 15,3-vauhtia päästäkseen keulaan ja 17-vauhtisen kierroksen jälkeen maalisuoralla tuli noutaja. Elitkampenissa se joutui pakittelemaan alussa hännille, josta 19,3-vauhtisella päätöspuolikkaalla ei ollut mitään asiaa kärkisijoille. Nyt rattaille hyppää Örjan Kihlström ja hevoselta saatetaan riisua pitkästä aikaa takakengät pois, mikä voi valmentajan mukaan tuoda pienen ekstravaihteen kaiken nähneen konkarin menoon. Keulapaikka on näistä asemista liki saletissa ja siitä ori on lähellä voittoa. Haastajat: 4 Ingbest on kilpaillut sekin viimeisissään tosi kovissa lähdöissä ja pärjännyt mukavasti. Viimeksi hevonen piti Odd Heraklesin dominoimassa lähdössä hyvin vauhtinsa kolmannesta sisältä ja Bjerkessä se hyödynsi kärjen ylivauhdin ja kohosi huipputuloksella kolmanneksi. Erik Adielsson hyppää nyt vahvistamaan kärryille. 10 Smedheim Solan kilpailee tasaisen varmassa lyönnissä ja täysi juoksumatka suosii sen ominaisuuksia. Härmässä hevonen lopetti hänniltä väkivahvasti ja nousi vaikeista asemista viidenneksi. Gävlessä Jan-Olov Perssonin valmennettava matkasi aivan joukon hännillä, mutta vahva kirilenkki kantoi sieltäkin maalikameravoittoon. Lähtö on nyt tasoltaan paljon kovempi ja voitto on tiukassa. 3 Våler Nikolai on kiistatta kyvykäs viisivuotias, mutta vielä aika kokematon hevonen näin koviin lähtöihin ja alustava suosikkiasema hämmästyttää. Viimeksi se kiertyi johtaneen Gott Klirin rinnalle, mutta jäi lopun väännössä selvästi kakkoseksi. Lähtö on nyt tasoltaan aivan eri luokkaa. Se kokee mielenkiintoinen kuskinvaihdoksen Björn Goopin hypätessä rattaille. 2 Björs Frei on tehnyt tasaista työtä kärjen tuntumassa ja taistelee jälleen totosijoituksista. Bergsåkerissa ori noteerasi toisesta ulkoa kovan täyden matkan volttituloksen, vaikka ei kolmen joukkoon yltänytkään. Jorma Kontion ajokki on nopea avaaja ja kärkkyy paikkaa suosikin takana. Juoksunkulku: Lome Brage avaa helposti keulaan ja saa Björs Frein peräänsä. Pelijakauma: Våler Nikolain (31%) pinnat ovat älyttömät. Lome Brage (27%) on huippumaistuva. Ranking: A) 5 B) 4,10,3,2,7,1 C) 6,8,9 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-4 Suosikki: 8 On Track Mistressin pohjia ei ole vielä Ruotsissa katsottu ja sarjat eivät tule nähdyillä otteilla ihan hetkeen vastaan. Viimeksi Jägersrossa Rick Ebbinge haki ajokillaan keulapaikan ensimmäiselle takasuoralle kaarruttaessa ja tamma lopetti päätöspuolikkaan 10-kyytiä hulppealla tyylillä. Myös Mantorpin ykkönen tuli väljästi keulapaikalta. Ulkoradalta alkumatkaan tulee paljon lisämetrejä, mutta jatkossa keulapaikka voi olla tarjolla. Inhimillisellä kiertämisellä voitto on jälleen lähellä. Haastajat ja yllättäjät: 10 Mimiro avasi kautensa lupaavalla esityksellä ja alustavalla peliosuudellaan maukas varmistus suosikille. Kim Eriksson hyökkäsi ajokillaan kolmannelle jo ennen kierroksen täyttymistä ja tamma runttasi ulkoratoja pitkin sitkeästi perille asti. Roger Walmannin suojatti on kyvyiltään kova hevonen tähän porukkaan ja Örjan Kihlströmin tarkoilla ajolinjoilla se pystyy haastamaan alkumatkasta urakoivan suosikinkin. 6 Ninja’s Kiss aloitti kolmevuotiaana voitokkaasti, mutta nelivuotiskauden avausstartit eivät tuoneet menestystä kovissa Solvallan lähdöissä. Mattias Djusen suojatti palaa starttiin viiden kuukauden tauolta ja kyvykkään tamman iskukyky on luonnollisesti arvoitus. 9 Mayfair Amok on kilpaillut jatkuvasti todella kovissa porukoissa ja laukatkin ovat jatkuvasti sotkeneet menoa. Nyt edessä on helpompi lähtö ja Björn Goop rattailla ravisävelkin voi soida nähtyä paremmin. Tamma on syytä huomioida ainakin laajemmissa revityksissä. 1 Ganette Am tuli kauden avauksessaan voimissaan maaliin, mutta viimeksi kiri oli kolmannesta ulkoa vain asiallinen. Tällä kertaa Kenneth Haugstadin suojatti voi saada nappijuoksun sisäradalla ja pystyy kamppailemaan ainakin totosijoituksista. 5 Omega Superstar juoksee kolmannen startin Robert Berghin valmennuksesta, eikä olisi ensimmäinen kerta, kun kyseinen valmentaja virittää alisuorittaneen hevosen ennennäkemättömään iskuun. Jättiyllättäjänä mukaan. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole starttiraketteja. Lookslikeasymphony on suosikki keulaan, mutta luovuttaa jatkossa paikkansa On Track Mistressille. Pelijakauma: On Track Mistress (70%) on vähän turhan iso suosikki. Mimiro (6%) on maukas merkki. Ranking: A) 8 B) 10,6,9,1,5 C) 2,4,3,7 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 8, 10 Suuri: 8, 10, 6, 9, 1, 5

Toto64-5 Suosikki: Onnetar ei suosinut Rick Ebbingen ajokkia seuraavassakaan kohteessa. 8 Velten Limelight joutuu matkaan ulkoradan lähtöpaikalta, mutta jatkuvasti huipputasolla suorittava ruuna on vähääkään onnistuneella juoksulla täältäkin vaikeasti lyötävissä. Viimeksi Kalmarin 75-lähdössä se väänsi johtavan rinnalta kalkkiviivoille asti voitosta ja hävisi vain nappijuoksun saaneelle vastustajalle. Toissa kerralla Solvallan finaaleissa se tsemppasi Don Fanucci Zetin takana hienolla tyylillä kakkoseksi. Haastajat ja yllättäjät: 3 Moneykeeper on löytänyt kuntohuippunsa Robert Berghin valmennuksessa ja ruunan kapasiteetti riittäisi menestymään 75-tasollakin. Toissa kerralla se jäi kakkoseksi vain keulassa juosseelle Unoicsdue Gnafalle häviten ja viimeksi Arvikassa ruuna polki keulasta 11-lopetuksessa hulppealla tyylillä muilta karkuun. 10 Cargo Door on kapasiteetiltaan oikein pätevä hevonen näihin sarjoihin ja pystyy onnistuneella selkäreissulla nousemaan takarivistäkin kärkikamppailuun mukaan. Viimeksi Bergsåkerin 75-finaalissa se jäi loppukaarteessa väsyvän taakse umpipussiin ja tuli kiritilat löydettyään lujaa ja voimissaan maaliin. Huippuvire tuntuisi löytyneen ja ruuna on kolmella prosentillaan lähdön maistuvin merkki. 5 Vine Vision kilpaili keväällä mahtivireessä ja palasi viimeksi Lindesbergiin parin kuukauden tauolta. Claes Sjöström ajoi suojatillaan kiltin reissun parijonossa ja ruuna tuli kaikki voimat tallella maaliin asti. Hevosella on väkevä moottori näihin sarjoihin ja se kärkkyy ensimmäisten joukossa suosikkien epäonnistumista. 2 Bear Hope etsii vielä parastaan tauon jälkeen ja tuskin voittaa näin kovaa lähtöä hyvältä paikaltakaan. 4 Mr Southwind ei ole ollut viimeisiin startteihin parhaimmillaan ja täysi matka ei suosi. Ruuna on tulisena kiihdyttäjänä todennäköinen ensimmäinen keulahevonen lähtöön ja Örjan Kihlström rattailla pinnat saattavat nousta turhan korkeiksi. Juoksunkulku: Mr Southwind irtoaa alussa, mutta täydellä matkalla selkäjuoksukin voi tulla kyseeseen. Moneykeeper tai Velten Limelight hakee keulapaikkaa ensimmäisellä takasuoralla. Pelijakauma: Vine Vision (5%) ja Cargo Door (3%) ovat alipelattuja. Ranking: A) 8 B) 3,10,5,2,4,11 C) 1,6,12,7,9 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 3, 10, 5 Suuri: 8, 3, 10, 5

Toto64-6 Suosikit: 6 L.L.Royal väläytteli alkuvuodesta luokkahevosen otteita ja on viime startteja helpommassa lähdössä ykkössuosikki. Solvallassa se seuraili tosi kovassa lähdössä mukavasti perille sisäratareissun jälkeen. Tällä kertaa lähtö on huomattavasti kevyempi ja voltin luonnistuessa Rikard N Skoglundin ajokki on kova luu tähän porukkaan. 4 Little Brigadoon on mielenkiintoinen uusi tulokas Björn Goopin valmennustalliin ja hyvästatistiikkainen ori on pakko nostaa heti debyytissään kupongille mukaan. Hevonen tuskin matkustaa Ruotsiin ilman mitään odotuksia ja tänä keväänä nämä Keski-Euroopan tuonnit ovat olleet lähes järjestään heti valmiita menestymään. Alustavat pinnat ovat kuitenkin nyt turhan korkeat. 1 Carlos Amore yrittää karkumatkaa paalun turvin ja Mattias Djuse ei varmasti tee tavoittamista helpoksi takamatkan hevosille. Ruuna palasi Lindesbergiin pieneltä tauolta ja laukkasi keulasta hylkyyn loppukaarteessa. Hevonen vaikutti olevan ennen laukkaa vielä voimissaan, joten hyppyyn saattoi palaa voittokin. Startti alla meno on varmasti notkeampaa ja tällä kertaa se kilpailee ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. Haastajat ja yllättäjät: 11 Gazoline Mearas on tähän porukkaan kyvykäs hevonen ja pystyy kuntonsa puolesta kamppailemaan voitostakin. Toissa kerralla se teki kilometrin kirin ilman vetoapua eikä luovuttanut missään vaiheessa. Viimeksi Dannerossa se teki takapareista minkä pystyi, mutta kärjen tavoittaminen oli kiihtyvässä vauhdissa vaikeaa. Svante Båthin valmennettava kilpailee riviään paremmassa iskussa ja tuurien käydessä voittokaan ei suuremmin yllättäisi. 12 Ajusco on kehittynyt tänä keväänä uudelle tasolle. Viimeksi se väänsi väkivahvasti johtavan rinnalta, mutta tuli suojajuoksun saaneen ohittamaksi. Mantorpissa ruuna paikkasi alkumatkan laukkansa vielä hyvällä kirillä kakkoseksi. Vaikealta paikalta vaaditaan nyt paljon tuuria juoksunkulun suhteen. Juoksunkulku: Carlos Amore ottaa juoksun komentoonsa ja lähtee vetämään tasaisen reippaalla liekillä. L.L.Royal on nopea voltista ja pystyy imaisemaan heti etumatkaa kiinni. Pelijakauma: Little Brigadoon (35%) on arvoituksena ylipelattu. Carlos Amore (14%) ja L.L.Royal (17%) ovat maistuvimmat. Ranking: A) 6,4,1 B) 11,12,10,5,8 C) 7,2,14,3,9,13 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 4, 1, 11, 12 Suuri: 6, 4, 1, 11, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 9, 2, 1, 5

Toto64-2: 3

Toto64-3: 5

Toto64-4: 8, 10

Toto64-5: 8, 3, 10, 5

Toto64-6: 6, 4, 1, 11, 12

Hinta: 20,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-13&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[8,9,2,1,5],[3],[5],[8,10],[8,3,10,5],[6,4,1,11,12]&stake=0,1&price=20



Suuri

Toto64-1: 8, 9, 2, 1, 5

Toto64-2: 3

Toto64-3: 5

Toto64-4: 8, 10, 6, 9, 1, 5

Toto64-5: 8, 3, 10, 5

Toto64-6: 6, 4, 1, 11, 12

Hinta: 60,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-13&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[8,9,2,1,5],[3],[5],[8,10,6,9,1,5],[8,3,10,5],[6,4,1,11,12]&stake=0,1&price=60

PieniToto64-1: 8, 9, 2, 1, 5Toto64-2: 3Toto64-3: 5Toto64-4: 8, 10Toto64-5: 8, 3, 10, 5Toto64-6: 6, 4, 1, 11, 12Hinta: 20,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 8, 9, 2, 1, 5Toto64-2: 3Toto64-3: 5Toto64-4: 8, 10, 6, 9, 1, 5Toto64-5: 8, 3, 10, 5Toto64-6: 6, 4, 1, 11, 12Hinta: 60,00 €Tästä kupongille: