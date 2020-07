Ravivihje: Toto5 Östersund 12.7.2020

Suosikit: 2 Nordli Alma on äärimmäisen epävarma kilpailija, mutta kapasitettti riittää pitkälle ikäluokkatasollakin. Jomar Blekkanin suojatti voitti viime vuonna tammakriteriumin karsinnan ihan pystyyn. Finaaliin se lähti suursuosikkina ja oli etenemässä kierros jäljellä keulaan, mutta pilasi samantien helmasyntiinsä laukkaan. Tamman viimeisin ehjä juoksu on lokakuun alusta Momarkenista, jolloin se voitti keulasta varmoin ottein. Ravilla vaikeasti lyötävissä, mutta epäonnistumisriskikin on massiivinen.

7 Guli Anna jyräsi viime vuonna johtavan rinnalta tammakriteriumin ykköseksi ja Stefan Johanssonin suojatilla on varmasti tähdätty tänä vuonna juuri tähän kilpailuun. Viimeksi Bergsåkerissa sen juoksupaikka oli pitkässä letkassa kaukana kärjestä, josta se tuli rehellisesti maaliin asti. Nyt vuorossa on kolmas startti pitkän tauon jälken ja juoksun onnistuessa se on kaikille vaikea vastus.

Haastajat ja yllättäjät: 6 Lyngås Alfa suorittaa jatkuvasti tasaisen laadukkaasti ja se riittää tässä porukassa jo pitkälle. Viimeksi Momarkenissa se hävisi johtavan takaa voitonkin vain niukasti ja noteerasi samalla kovan täyden matkan volttituloksen.

1 Sjö Stjerna lukeutuu niin ikään tasaisen ravivarmoihin suorittajiin, mikä takaa huippuasemista jälleen hyvät menestyssaumat. Valmentaja Öystein Tjomsland on näiden rahakkaiden nuorten kylmäverilähtöjen erikoismies ja tamma on laiteltu nyt takuulla aivan terävimmilleen. Kunto on viime starttien perustella hyvällä mallilla.

4 Stömmens Berta vakuutti viimeksi Rättvikissä jyrättyään muut alleen keulahevosen kupeelta. Tamma polki maalisuoraa oikein vakuuttavalla tyylillä ja se kannattaa huomioida koventuvasta vastuksesta huolimatta aikaisin peleihin mukaan. Rattaille hyppää vahvistuksena Per Linderoth.

Juoksunkulku: Sjö Stjerna ja Stömmens Berta kiihtyvät voltista napakasti, joten ne lienevät terävimmät myös siivekkeiden takaa. Nordli Almalla tullaan eteenpäin, jos ravi maittaa.

Pelijakauma: Nordli Alma (15%) on merkittävästä laukkariskistä huolimatta alipelattu merkki ja kuuluisi kohota suosikiksi.

Ranking: A) 2,7 B) 6,1,4,5 C) 3,9,8