Ravivihje: Toto75 Årjäng 11.7.2020 – jättipottikierros

Toto75-1 Suosikki: Avauskohde yritetään ratkaista heti varmalla. Norjalaisvieras 3 Strong Pepper on osoittanut viime aikoina otteita, jotka riittävät mainiosti menestymiseen myös Ruotsin Klass I -lähdössä. Ykkössijat ovat tulleet keulapaikalta helppoon tyyliin ja reippaasti voltistakin käynnistyvällä oriilla on taitavan kuskin avulla hyvät mahdollisuudet löytää johtopaikalle tässäkin. Toukokuun lopun voitossa 4-vuotias vetäisi ensimmäiset 500 metriä peräti 07,5-kyytiä, mutta silti loppuun löytyi vielä alle 10-vauhtinen pätkä. Keulajuoksu ei sinänsä ole ehdoton vaatimus menestymiselle, mutta helpottaisi tehtävää.

Haastajat ja yllättäjät: Suosikin takaa löytyy melko tasainen porukka, jossa juoksunkulku näyttelee isoa roolia. Björn Goopille siirtynyt 5 T.Rex Face voitti jo edellisen valmentajan käsistä 75-lähdön kuolemanpaikalta Örebrossa, mutta finaalin suoritus takaa oli tahmeampi. Paikanvaihdoksen ja kenkien riisumisen myötä on syytä varautua taas parempaan suoritukseen. 6 Mr Marvelous ei ollut toukokuun finaalissa aivan parhaimmillaan, mutta parempi taas viimeksi noustuaan takaa sitkeästi totoon. Se ei ehkä ole mikään raketti ensi metreillä, joten juoksurata voi olla hieman kaksipiippuinenkin juttu. 7 Global Venturelle olisi tärkeää päästä hyviin asemiin ja juoksuradalta se ehkä onnistuukin. Toukokuun esitykset olivat asiallisia ja 5-vuotiaan rutiinitaso tämänkaltaiseen sarjaan alkaa olla jo varsin mittava. 8 Mellby Granat teki kesäkuun lopussa puolen vuoden tauolta asiallisen suorituksen nousten takaa neljänneksi. Ruunalla on kykyjä pitkälle, mutta verkkaisesti käynnistyvän tallikaveri 1 Imagine Bokon takaa se voi jäädä alussa melko taakse. Imagine Bokon viime viikon suoritus takajoukoista oli lupaava, sillä ruuna punnersi viimeisen kierroksen stayermatkalla ulkoratoja pitkin sinnikkäästi 12,5-vauhtia. Tiivis starttirytmi sopii sille. 2 Charlock Wiking teki keulasta kelpo juoksun Bollnäsissä ja jäi juhannuksena johtavan taakse voimissaan pussiin. Volttilähtö ei sitä suosi, sillä ruuna ei tällä lähetystavalla pääse läheskään yhtä reippaasti liikkeelle ja omaa jopa jonkinlaisen laukkariskin kakkosradalta.

Juoksunkulku: Strong Pepper ja Global Venture ovat luultavasti nopeimmat ensi metreillä. Jälkimmäiselle voi kelvata myös selkä, joten Strong Pepper on suosikki lopulliseksi keulahevoseksi.

Pelijakauma: Strong Pepper (42%) on aavistuksen liikaa pelattu. T.Rex Face (8%) ansaitsisi haastajista enemmän peliä.

Ranking: A) 3 B) 5, 6, 7, 8, 1, 2, 12 C) 10, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-2 Suosikit: Huiman alkukauden tehnyt 14 Karamel Hill jatkaa suosikkina, vaikka tehtävät kerta kerralta hankaloituvatkin voittosumman kasvamisen myötä. Solvallan finaalin kuolemanpaikkatappion jälkeen norjalaistamma otti Bodenissa taas varman voiton kierrettyään takaa päätöskierroksen alussa johtavan ulkopuolelle. Bergsåkerissa nytkin sitä luotsaava Carl Johan Jepson ajoi johtopaikalle toisessa kaarteessa, eikä vetolappuja tarvinnut käyttää ykkössijan varmistamiseen maalisuoralla. Tässäkin voittotaistoon. 15 Millie Millionaire ei pystynyt toukokuussa Mantorpissa heittämään edelliselle hyvästä kiristä huolimatta haastetta 20 metriä taaempaa, mutta pääsee nyt starttaamaan rinnalta. Viimeksi Hagmyrenin pienessä lähdössä Ulf Ohlssonin ajokki pääsi sujuvasti kärkeen ja voitti patisteltuna varmasti. Jos Karamel Hill ei pääse matkan aikana karkaamaan kärkiporukkaan, voisi Millie Millionaire tarjota sille kunnon matsin tällä kertaa. 20 metriä edempää kiinnostavimmalta tuntuu 6 Lipstick Tooma, joka aloitti Daniel Redéniltä hyvällä suorituksella noustuaan pikamatkalla takaa alle 11-vauhtisella lopetuksella kärjen tuntumaan. Odotettavissa voi olla tuntuva parannus, jota toki edellisten takana pitämiseen tarvitaankin.

Haastajat ja yllättäjät: 12 Zarina Bi voitti Ruotsin-debyyttinsä erittäin tehokkaalla loppuriuhtaisulla 2. ulkoa, mutta kesäkuun startissa samaa potkua ei ollut. Avausstartin otteilla se pystyisi pitkälle, jos toki 40 metrin hevosten niskaan heti hengittäminen tuo hankaluuksia juoksunkulullisesti. Potentiaalia omaa myös 11 Ies Elisabet, mutta viime starteissa painetta on ollut liikaa jo matkan aikana. Viimeksi 10,0-vauhtinen avauslenkki keulassa tiesi vaikeuksia loppuun, edellisellä kerralla menohaluja oli myös toisten takana turhan paljon. Rauhallisempana se pystyisi ärhäkkään loppukiriin. Paw Mahony mielii vetää 1 Livi Opal H.M:llä kisaa niin pitkään kuin mahdollista. Vaikka tehtävä tuntuu kovalta, on kengittä ja kokolapuilla menevälle 4-vuotiaalle annettava silti pieni sauma taktiikan onnistumiseenkin. Jos vauhti on reipasta, ei takaa asemien parantaminen käy käden käänteessä. 9 Zosima Magin esitys Arvikassa johtavan rinnalta oli sikäli hyvä, että tamma painoi melko lailla sisäänpäin. Årjängin profiili sopii sille paremmin, mutta tehtävä vaikuttaa muuten melko kovalta. Sitkeälle 7 Cobbys Nanalle on tullut pari epäonnistumista putkeen eri syistä ja juostava matka tuntuu sille tällä kertaa lyhyenpuoleiselta.

Juoksunkulku: Livi Opal H.M. lähtee paalulta viemään porukkaa. Myös Lipstick Tooma pyrkii hyödyntämään etumatkansa takaa tuleviin nähden. Jos vauhti jostain syystä matkalla putoaisi, etenee Karamel Hill toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Suosikkien osalta muuten oikein, mutta Zarina Bi (17%) tuntuu yliarvostetulta. Ies Elisabet (5%) ja Livi Opal H.M. (3%) voisivat olla hieman enemmän pelattuja.

Ranking: A) 14, 15, 6 B) 12, 11, 1, 9, 7, 3, 5 C) 10, 2, 8, 13, 4 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 14, 15, 6 Suuri: 14, 15, 6, 12, 11, 1

Toto75-3 Suosikit: Viime lauantain tapaan kohteena on myös kolmen kilometrin ryhmä, tällä kertaa pronssitasolla. 6 Euskara on tehnyt kahdessa viimeisessään erittäin vahvat suoritukset ja saa kovenevasta vastuksesta huolimatta ykkösvihjeen. Jorma Kontion suuntaa verkkaisesti aloittavalla tammalla tälläkin kertaa todennäköisesti aikaisin eteenpäin ja vähintään johtavan rinnalle. Vauhtikestävä menijä ei ole keulahevosen kannalta kovin mukava kirittäjä ulkopuolella. Bollnäsissä selvään voittoon kuolemanpaikalta marssinut tamma joutui viimeis samalta paikalta tiukalle Ivanhoeta vastaan, mutta loppua tultiinkin 12-vauhtia. 4 The Real Starin voitto olisi ilman kärkiparin keskinäistä hurjastelua luultavasti jäänyt Vaggerydissä tulematta, mutta esitys oli joka tapauksessa aivan hyvä. Örjan Kihlströmillä vahvistuva ruuna voi onnistuneella juoksulla otella nytkin kärjessä, sillä pitkästä matkasta ei ole haittaa. 7 Fort Knox on epäilemättä porukan kyvykkäin hevonen, mutta raviongelmista eroon pääseminen tuntuu olevan sille vaikeaa. Vaikka Halmstadissa kakkossija tasokkaassa seurassa tulikin, ei tyyli ollut priimaa, eivätkä Östersundin ylitsepääsemättömät ongelmat tulleet yllätyksenä. Jotain muutoksia on ilmeisesti tehty, eikä lahjakasta menijää voi sivuuttaa peleistä, vaikka kolmella kilometrillä tyylin hukkaamiseen onkin vielä kierros enemmän aikaa. Onnistumisen edellytys lienee ainakin päästä ulkoakin sisäradalle.

Haastajat ja yllättäjät: 2 Randemar R.D. säväytti keväällä kengittä ja jenkkikärryistä Jägersrossa. Yhtä suoraviivaisella taktiikalla operointi ei tässä tule kysymykseen, mutta jos huoltotauolta ruunan askellus on kohdallaan, ei menestyminen ole mahdotonta. 12 Ike Schermerin paukut eivät riittäneet 75-finaalissa kirissä loppuun asti vastaavista asemista. Voittoisan taktiikan luominen ei ole nytkään kovin yksinkertaista ja luultavimmin Rick Ebbinge pyrkineekin hakemaan selkiä mahdollisimman pitkään. Siihen nähden pelikannatus tuntuu suurelta. 5 Enzo Am viihtyy kolmella kierroksella, mutta aivan parasta potkua ruunan menossa ei ole viime starteissa ollut. Sopivalla sisäratajuoksulla se ei silti ole täysin ulkona kärkikuvioista. Yllättäjistä huomioidaan myös 3 Höwings Unbeatable, joka sai viimeksi 3. sisältä myöhään mahdollisuuden ja vaikutti hyvävireiseltä. Tarkalla reissulla pieni sauma nytkin. 11 Vagabond Bi tekee varmaa jälkeä ja kipusi viimeksi kaukaa takaa lopussa kärjen kupeelle. Jos etukenkien pois ottaminen toisi vielä pientä lisäterävyyttä, ei voittokaan olisi aivan mahdoton.

Juoksunkulku: 1 Duke Of Mearas, Randemar R.D. ja erityisesti Enzo Am avaavat hyvin, mutta keulajuoksu ei liene kenellekään ykkösvaihtoehto. Fort Knox pääsee myös reippaasti liikkeelle ja ongelmat tietäen Björn Goop haluaa varmasti sisäradalle. Jos 4-vuotias tuntuu hyvälle, sillä ajettaneen keulasta. Alussa taakse jäävä Euskara kiertää luultavasti jo avausringin jälkeen toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Euskaran (18%) pitäisi olla niukka suosikki Fort Knoxin (22%) sijaan. Ike Schermer (16%) on liikaa pelattu, Randemar R.D. (8%) hieman liian vähän.

Ranking: A) 6, 4, 7 B) 2, 12, 5, 3, 11, 8, 9 C) 1, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 4, 7, 2, 12, 5, 3, 11 Suuri: 6, 4, 7, 2, 12, 5, 3, 11

Toto75-4 Suosikit: Kylmäveritasoitus vaikuttaa vahvasti kahden huipputamman matsilta. 6 Åsrud Vilja on tehnyt tähän asti loistavan alkukauden. Rommessa toukokuussa se kiritti jopa Månprinsen A.M:ää hyvin takaa ja voitot tammalähdöissä ovat tulleetkin sen jälkeen varsin vaivattomaan tyyliin. Viimeksi Örjan Kihlström suuntasi sillä takaa kolmatta eteenpäin jo avauspuolikkaan jälkeen ja takasuoralla johtavan rinnalle edennyt 10-vuotias ratkaisi lopussa hallitusti. Paremmalta lähtöpaikalta se päässee tässä kovinta vastustajaa liukkaammin matkaan, joka voi olla voiton kannalta ratkaisevaa. Kun kuski osaa vauhdijaon, ei siinä tapauksessa 8 Ulsrud Tean tehtävä ole helppo sen ohittamiseksi, ja Åsrud Vilja jääkin varmaksi. Ulsrud Teaa ikä ei tunnu painavan, sillä menestyminen on jatkunut myös 13-vuotiaana. Jarlsbergissa se hävisi vain Odd Heraklesille ja oli Bollnäsissä viime kuun alussa keulasta murskaava. Leangenissa todennäköinen voitto paloi kesken kirin loppusuoran puolivälissä tulleeseen laukkaan. Selvä kakkoshevonen tähän.

Haastajat ja yllättäjät: Haastajista potentiaalia omaa eniten 2 Granetta, jonka vauhdit ovat lähes edellisten veroiset, mutta epävarmuus on ollut varsinkin viime aikoina riesana. Jos yhden startin sillä ajanut ja voittanut Ulf Ohlsson saisi pidettyä tamman askelillaan, ei yllätys ole aivan poissuljettu. Kyvykäs 7 Bellfaks onnistui pitkästä aikaa juhannuksena ja otti 2. ulkoa loppukaarteen alussa kärkeen edettyään varman voiton. Ravilla totomatsiin, mutta voitto on tiukassa. Kärkipaikalta niukkaan voittoon toissa kerralla Foruksessa vastannut 1 Trö Hera taipui viimeksi johtavan rinnalta loppukurvissa ja olisi siis hävinnyt Ulsrud Tealle reilusti ilman tämän laukkaa. Ykkösradalta starttaavalla mielitään nyt vetää lähtöä niin pitkään kuin mahdollista, mutta ainakin Åsrud Viljaan verrattuna sen käynnistyminen vaikuttaa hieman verkkaiselta, joten etumatka voi olla syöty nopeastikin. Muussakin tapauksessa suosikkikaksikon takana pitäminen tuntuu työläältä. Pelaamattomista mainittakoon 13 Teddy Gutten Stöen, joka kulki Momarkenissa ennen puolimatkaa tulleen laukan jälkeen palan matkaa vauhdikkaasti. Ilman pelihevosten epäonnea tehtävä on toki vielä tällä kertaa liian vaikea.

Juoksunkulku: Trö Hera pyrkii paalulta vetotöihin, eikä ennakkokommenttien perusteella ole valmis luopumaan paikastaan. Åsrud Vilja voi kuitenkin olla nopeasti rinnalla ja taktiikka voi muuttua. Örjan Kihlström pyrkii joka tapauksessa hankaloittamaan vauhdinjaolla Ulsrud Tean tehtävää.

Pelijakauma: Åsrud Viljan (57%) suosikkiasema Ulsrud Teaan (27%) nähden tuntuu oikealta. Prosentit voivat vielä hieman tasoittuakin, joten ensin mainittu voi olla lopulta jopa edullinen.

Ranking: A) 6, 8 B) 2, 7, 1, 13 C) 5, 9, 12, 3, 4, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-5 Suosikki: 9 Civilonin suhteen Timo Nurmoksen odotukset ovat olleet korkealla, mutta 3-vuotiskaudella ruuna ei päässyt niitä vielä täyttämään, sillä se oli Kriterium-karsinnassa kipeä ja taipui vaativan juoksun seurauksena niukasti ulos finaalista. Kaikki startit sujuivat sitä ennen voitokkaasti ja niin myös tämän kauden avaus kesäkuun lopussa. Jorma Kontion ajokki lopetteli keulasta kuin puolihuolimattomasti 09,4-kyytiä. Balanssia päästään tällä kertaa vielä keventämään ja ilman liikenneongelmia voitto irronnee. Takarivistä pikamatkalla niitä kuitenkin todennäköisemmin tulee kuin on tulematta, ja vaikka muita parempana hevosena pienet kiertelytkään eivät välttämättä ole voiton esteenä, saa suursuosikki tyytyä vain apuvarman rooliin.

Haastajat ja yllättäjät: Jos 1 Slippery Runway onnistuu puolustamaan kiihdytyksessä kärkipaikan, on se selvästi suosikin kovin vastustaja. Kaikki taulun voitot ovat tulleet keulasta ja varsinkin toukokuussa vastaavalla matkalla ruuna oli suorastaan ylivoimainen. Viimeksi lähtö oli turhan kova, eikä kurakelikään puoltanut Emilia Leon ajokkia. 2 Pine Muscle tuntuu vähän pelattuna myös suosikkia varmistellessa merkin arvoiselta, vaikka ruunan kesäkuun suoritus olikin vaisu. Kengittä ja jenkkikärryillä tällä kertaa menevä 5-vuotias on osoittanut aiemmin olevansa 75-tasoa. Jenkeistä aiempaa terävämmin viimeksi käynnistynyt 4 Quickly S.W. mielii tälläkin kertaa sisäradalle. Åmålissa johtavan takaa toiselle radalle takasuoralla noussut tamma punnersi maalisuoralla varmaan voittoon. Hevosena se ei ehkä ole kovin erikoinen, mutta hyvällä juoksulla kuitenkin mahdollinen. Pieni sauma annetaan myös nopealle 6 R.K.Queenille, joka sai viimeksi sisäkautta tilaa lopussa ollen kelvollinen. Startti alla senkin otteet voivat parantua ja jenkkikärryt ensimmäistä kertaa perässä vauhti voi riittää ulkoa jopa keulaan? 5 Bastian Boom laukkasi viimeksi häiriön seurauksena loppusuoralla, kun se oli haastamassa Bodenissa sen jälkeen 75-voitonkin ottanutta Jagger Bokoa. Suhteellisen reippaana lähtijänä silläkin on saumat hyvään juoksuun. Tallikaveri 10 Awesome Kronos ei sen sijaan tunnu erityisen kiinnostavalta, sillä takarivi on keulasta kärkisijat napanneelle 4-vuotiaalle selvä miinus.

Juoksunkulku: Slippery Runway pyrkii sisältä keulaan, mutta aivan helpolla paikka ei luultavasti irtoa. Kovimmat uhkaajat tulevat keskeltä Quickly S.W:n ja erityisesti R.K.Queenin muodossa. Civilon suuntaa kolmannelle jo hyvissä ajoin.

Pelijakauma: Civilonin (50%) peliosuus on hieman liian suuri ja pinnat luultavasti vielä nousevat. Pine Muscle (3%) ja R.K.Queen (2%) ovat edullisimpia muista. Awesome Kronos (9%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 9 B) 1, 2, 4, 6, 5, 10, 12 C) 7, 11, 8, 3 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 9 Suuri: 9, 1, 2, 4, 6, 5

Toto75-6 Suosikki: Kalmarissa 4. ulkoa vaivattomaan voittoon noussut 4 Zap Di Girifalco starttaa tällä kertaa jo suurena suosikkina hopeadivisioonaan. Voitto tuli viime kerralla mahdolliseksi muiden avustuksellakin, mutta oriin omakin 09-vauhtinen loppuveto takaa oli tietysti erinomainen. Jo aiemminkin edukseen esiintyneen 5-vuotiaan voitto on hyvältä paikalta mahdollinen tässäkin, mutta suosikkiasema on kasvanut liian suureksi, ja maksavampiakin hevosia poimitaan kyytiin.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Viking Broddelle on tullut avauskisan vahvan suorituksen jälkeen pari nollaa tauluun, mutta niille on syynsä. Harper Hanoverin lähtö tuli turhan tiiviillä rytmillä, viimeksi takajoukoista kärkeen nouseminen oli vauhdinjaon puolesta hankalaa. Timo Nurmoksen suojatti pisteli taustalla kuitenkin lopun 09-vauhtia. Ei ulkona. 1 Harran Boko esiintyi ponnettomasti toukokuun alussa ja on huilannut sen jälkeen. Ruunan kyvyt riittävät hopeadivariin ja se on tehnyt ennenkin suoraan tauolta hyviä suorituksia. Kun paikkakin on suotuisa, kuuluu Conrad Lugauerin 6-vuotias melko vähän pelattuna lapulle. 3 Island Life on kunnossa, vaikka tulosrivi onkin mennyt väärään suuntaan viime aikoina. Halmstadissa tehtävä oli tukala, mutta ruuna kulki loppua hyvävireisen oloisesti. 11 Coogan kohtasi vahvan alkukauden jälkeen kavio-ongelmia toukokuussa. Solvallan finaalissa jenkki jäi lähtölaukan jälkeen lopussa taakse täysin pussiin. Kapasiteetti riittää voittoon, mutta takaa tarvitaan tietysti vähän tuuriakin. Useimmille vähän pelatuille lähtöasetelmat eivät ole erityisen suosiolliset. 10 Macelleria ei saanut viimeksi mahdollisuutta johtavan takaa. Hyvillä vetoavuilla kirissä ruuna voisi nousta totomatsiin. Myös kotiradan 7 Monfalcone osoitti kauden toisessa startissa vahvaa nousuvirettä kirimällä takaa 08-vauhdilla voittoon. Entistä kovempi vastus ja huono lähtöpaikka tietävät keskinkertaiselle avaajalle ongelmia. 2 Uralin otteissa ei ole tänä vuonna ollut vielä normaalia potkua. Myöskään keväällä epäonnistuneen 5 Flash Hammeringin saumat eivät tässä ole kovin korkeat, mutta muutetun treenisysteemin myötä sen otteita kannattaa seurata jatkoa ajatellen.

Juoksunkulku: Harran Boko lähtee reippaasti, eikä keulan puolustaminen sisältä ole mahdotonta. Island Life ja Zap Di Girifalco eivät ehkä omin avuin pääse sen ohi, mutta 6 Final Dream voi ollakin ulkoa isompi uhka. Sen selvitessä kärkeen keulapaikka voi olla tarjolla ainakin suosikille.

Pelijakauma: Zap Di Girifalcon (56%) suosikkiasema on liian selvä. Viking Brodde (10%) ja Harran Boko (8%) ovat aliarvostettuja.

Ranking: A) 4 B) 9, 1, 3, 11, 10, 7, 5, 2 C) 6, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 9, 1, 3, 11 Suuri: 4, 9, 1, 3, 11

Toto75-7 Suosikit: Päivän päälähtö, Årjängs Stora Sprinterlopp on erittäin tasainen koitos. Ykkösvihjeen saa 3 Milligan's School, joka osoitti toissa kerran räväkällä loppukirillä olevansa taas valmis menestymään isommissakin kinkereissä. Viimeksi Halmstadissa jo lähtöasetelmat olivat hankalat, muttei oriin menossa ollut muutenkaan aivan samaa tatsia, vaikka se takaa kärjen tuntumaan kipusikin. Tällä kertaa takakengätkin taas riisutaan ja lyhyellä starttivälillä Stefan Melanderin suojatti lienee taas terävämpi. Kärjen lähettyviltä se voi kiriä voittoon. Tallikaveri 4 Disco Volante pyrkii ulkopuolelta tiukasti keulaan, josta veisi lähtöä pitkään. Elitloppetissa jo ennen lähtölinjaa pelinsä pilanneen ruunan olemus juhannuksena oli jo varsin hyvä, eikä mielipaikalta voittokaan yllättäisi. Yritetään selvittää lähtö näillä kahdella, joille juoksunkulku ehkä muotoutuu sopivimmaksi. 2 Mellby Free kiri Solvallassa Double Exposuren takana vahvasti toiseksi. Viimeksi tamma näytti olevan matkalla keulavoittoon, mutta uskomattoman kirin kehittänyt Milligan's School ehätti edelle. Björn Goopin tamma ei häpeä tässäkään seurassa. Elitloppet-finaalissa takaa ihan mukavasti lopetellut 7 Sorbet on vaativan tehtävän edessä, sillä Örjan Kihlströmin vaihtoehtona on kierrättää ori kuolemanpaikalle tai vaihtoehtoisesti pakitella aivan taakse. Ei johtavan rinnalta voitto mahdoton ole, mutta tasokkaassa ja tasaisessa seurassa joku paremman juoksun saanut voi tuikata lopussa edelle.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Milliondollarrhymen suoritukset ovat heitelleet. Elitloppetin finaalissa ruuna näytti rintaman takana hyvävoimaiselta, mutta Bodenissa loppusuora oli kärjen rinnalle nousun jälkeen taas vähän nihkeä. Kapasiteetin puolesta voittokin on aina mahdollinen, mutta tässä siihen on vähän vaikea suhtautua. Pienen yllätyssauman kisassa voisi omata 1 Stepping Spaceboy, jolle kuolemanpaikka oli viikko sitten liikaa. Laukka tuli päälleajon seurauksena loppukaarteen alussa. Toukokuun kisat olivat hankalamman kauden jälkeen jo hyviä, ja nopealla lähtijällä on tässäkin saumat suotuisaan reissuun. Kymi GP:stä pois jääneen 8 Racing Mangen tehtävä ulkoradalta on vaikea ja Joakim Lövgrenin tähtäin onkin siirretty jo selkeästi kuun lopun Hugo Åbergs Memorialiin. Luultavasti luvassa on siis siirtyminen suosiolla hännille, eikä sieltä ilman hurjaa ylivauhtia ole edellytyksiä voittoon.

Juoksunkulku: Stepping Spaceboy ja Mellby Free avaavat sisältä hyvin, mutta keskeltä Disco Volante on silti suosikki keulapaikan ottajaksi. Sorbet etenee ulkoa toisen radan vetäjäksi. Milligan's School hakee iskuasemat toiselta radalta.

Pelijakauma: Milligan's School (18%) ja Disco Volante (16%) tuntuvat edullisilta, Sorbet (21%) puolestaan hieman liikaa pelatulta.

Ranking: A) 3, 4 B) 2, 7, 9, 1, 8 C) 10, 5, 6 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 4 Suuri: 3, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 3

Toto75-2: 14, 15, 6

Toto75-3: 6, 4, 7, 2, 12, 5, 3, 11

Toto75-4: 6

Toto75-5: 9

Toto75-6: 4, 9, 1, 3, 11

Toto75-7: 3, 4

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto75-1: 3

Toto75-2: 14, 15, 6, 12, 11, 1

Toto75-3: 6, 4, 7, 2, 12, 5, 3, 11

Toto75-4: 6

Toto75-5: 9, 1, 2, 4, 6, 5

Toto75-6: 4, 9, 1, 3, 11

Toto75-7: 3, 4

Hinta: 144,00 €



Todennäköisyysarviot Toto75-1

3 Strong Pepper 38%

5 T.Rex Face 13%

6 Mr Marvelous 12%

7 Global Venture 10%

8 Mellby Granat 9%

1 Imagine Boko 7%

2 Charlock Wiking 6%

12 Dominic Wibb 3%

9 Vien Ici 1%

10 Gianluca B.R. 1%

4 Aperfectdream 0%

11 Double Night 0%



Toto75-2

14 Karamel Hill 29%

15 Millie Millionaire 17%

6 Lipstick Tooma 16%

12 Zarina Bi 10%

11 Ies Elisabet 9%

1 Livi Opal H.M. 6%

9 Zosima Mag 4%

3 Ti Amo Face 3%

7 Cobbys Nana 3%

5 Orlando 2%

10 Valkyria K. 1%

2 O'Hara Garbo 0%

4 Photoshoot O.S. 0%

8 Bianca Sisa 0%

13 Xanthis Amazing 0%



Toto75-3

6 Euskara 21%

4 The Real Star 18%

7 Fort Knox 17%

2 Randemar R.D. 11%

12 Ike Schermer 10%

5 Enzo Am 7%

3 Höwings Unbeatable 5%

11 Vagabond Bi 5%

8 Athos Race 2%

9 Global Tailwind 2%

1 Duke of Mearas 1%

10 Give Me Ten 1%



Toto75-4

6 Åsrud Vilja 59%

8 Ulsrud Tea 26%

2 Granetta 5%

7 Bellfaks 4%

1 Trö Hera 3%

13 Teddy Gutten Stöen 2%

5 Torpa Nicklas 1%

3 Klack Vilja 0%

4 Doktor Jaros 0%

9 Emil Mollyn 0%

10 Remkvikk 0%

11 Björkeviking 0%

12 Bilbo B.S. 0%



Toto75-5

9 Civilon 44%

1 Slippery Runway 17%

2 Pine Muscle 10%

4 Quickly S.W. 9%

5 Bastian Boom 6%

6 R.K.Queen 6%

10 Awesome Kronos 4%

12 Kainai Goj 2%

7 Gassin Am 1%

11 Glacier 1%

3 Sara Palema 0%

8 Betting King 0%



Toto75-6

4 Zap di Girifalco 44%

9 Viking Brodde 15%

1 Harran Boko 13%

3 Island Life 9%

11 Coogan 8%

7 Monfalcone 3%

10 Macelleria 3%

2 Ural 2%

5 Flash Hammering 2%

6 Final Dream 1%

8 Making Love 0%

12 Flash Håleryd 0%



Toto75-7

3 Milligan's School 25%

4 Disco Volante 22%

2 Mellby Free 15%

7 Sorbet 15%

9 Milliondollarrhyme 10%

1 Stepping Spaceboy 6%

8 Racing Mange 4%

5 Gigant Invalley 1%

6 Snowstorm Hanover 1%

10 Mindyourvalue W.F. 1%