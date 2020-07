Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Axevalla 10.7.2020

Toto64-1 Ensimmäisessä karsinnassa selvä pelipohja on 5 Alaska Kronos. Viime vuonna Tammakriteriumissa toiseksi sijoittunut lahjakkuus aloitti kauden kolmella tyylipuhtaalla voitolla. Ensimmäinen tähtäin oli Drottnings Silvias Pokalissa, jonka karsinnan Daniel Redénin valmennettava vei helposti, mutta laukkasi finaalissa jo ennen lähtölinjaa. Paluu radoille tapahtui juhannuksena Rättvikissä Breeders' Crownin alkuerässä. Toisessa ulkona juossut Alaska Kronos näytti olevan jo matkalla kohti voittoa, mutta keulassa juossut Anthara Bi kontrasikin uudelleen ohi. Tähän kisaan on taatusti satsattu, Örjan Kihlströmin ajokki päässee keulaan ja matkavauhti lienee verkkaista. Alaska Kronosin pitää ollakin iso suosikki ja jää pienemmän systeemin varmaksi. Suurempaan muutama kaveri. 7 Waiting Hill Hall on tauluaan parempi menijä. Kyvyistään se antoi näytön toissa kerralla tammojen Sprintterimestaruuden karsinnassa, jossa toisen kierroksen alkupuolella ilman vetoapua jäänyt Steen Juulin suojatti näytti hetken jopa ihan tosissaan haastavan keulassa juossutta Golden Tricksia. Tamma meni hienon tuloksen 10,9aly. Vertailuna yksikään toinen karsintoihin osallistuvista ei ole noteerannut kovempaa aikaa. Finaalissa tuli lähtölaukka ja se oli harmittava tapaus, sillä Waiting Hill Hall olisi saanut asemat kisan lopulta voittaneen Grande Diva Sisun takaa. Positiiviselta puolelta katsottuna voimat säästyivät tähän kisaan. 9 Svecak Palema voitti Halmstadissa kolmannesta ulkoa selvästi tyylikkään kirin päätteeksi ja tulokseen 12,7ake näytti jäävän varojakin. Huippuvire tuntuukin löytyneen juuri oikeaan aikaan. Neljäntenä kuitille todellisena yllätysmerkkinä 6 Visual Condition, joka voi hyvinkin päästä paikalle, johon kaikki haluaisivat eli Alaska Kronosin taakse toiseen sisälle. Juoksunkulku: Alaska Kronos avaa keulaan. Moni satsaa lähtöön täydet päästäkseen suosikin taakse. Visual Condition on todennäköisin siinä onnistuja. Matkavauhti lienee todella verkkaista. Pelijakauma: Ei isompia. Waiting Hill Hall (7%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 7, 9, 6

Toto64-2 1 Ghostintheshell palasi viime viikolla Solvallassa komealla tyylillä tasolleen. Se sai keulassa avauskierroksella ankaraa prässiä, mutta irrotteli silti 10-lopetuksessa helppoon voittoon. Tamma meni tuloksen 12,7ake, eikä Solvallan rata ollut tuona päivänä nopeimmillaan. Vastus on nyt toki tuota starttia kovempi, mutta Timo Nurmoksen treenattava on ennenkin osoittanut pystyvänsä kukistamaan ikäluokan kovimpia kilpasisariaan. Se myös lähtee niin lujaa, että on todennäköisin keulahevonen. 4 Mahma Lane voitti kesäkuun alussa Axevallassa Stochampionatet-katsastuksen. Toki se sai vetää keulassa hiljaa, mutta esimerkiksi Diana Zet ei saanut mitään otetta. Viimeksi Rättvikissä tamman suoritus näytti ensin tasapaksulta, mutta kolmannesta ulkoa oli kiihtyvässä vauhdissa vaikea tulla ja Mahma Lane oli toista rataa juosseista toiseksi paras tullen viimeiset 400 metriä alle 1.10-vauhteja. 2 Dontooseallmoney on yksi ikäluokan absoluuttisesti parhaista tammoista. Viime startti tosin toi kysymysmerkkejä, sillä se ei pysynyt tammojen Sprintterimestaruuden karsinnassa lainkaan vetoavunsa kyydissä ja ravikin meni kulmikkaaksi maalisuoralla. Neljäntenä kuitille mukaan yllätyshakuna 12 Schweppes, joka huhtikuisen Drottnings Silvias Pokalin karsinnan tapaisella tykkikirillä ehtii korkealle jos keulassa pidetään ylivauhtia, ja Axevallassa ainakin loppusuoralla riittää mittaa. Juoksunkulku: Ghostintheshell pitää sisäradalta keulat. Mahma Lane ja Dontlooseallmoney tavoittelevat paikkaa sen takaa, ja myös suosikin takaa lähtevä 9 Darling Godiva voi onnistua pitämään luukut kiinni. Pelijakauma: 7 Super Sarah (14%) on omituisen paljon pelattu. Dontlooseallmoneyn (16%) pinnoissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 4, 2, 12 Suuri: 1, 4, 2, 12

Toto64-3 Kolmas kohde on karsinnoista selvästi heikkotasoisin ja samalla todella vaikea pelipähkinä. Yhtään varsinaista statistia ei löydy ja suurempaan systeemiin merkataan K-merkki eli kaikki lähdön hevoset. Ykkösrankkaukseksi nousee 4 Use Face, joka vihdoin otti kauden avausvoittonsa viimeksi Kalmarissa. Kyseessä oli tasokas Diamantstoet-lähtö, jota Adrian Kolgjinin ajokki hallitsi varmoin ottein keulasta. Tamma teki mainion juoksun jo edellisellä kerralla Vaggerydissa, jossa alun kolmannen kiertelyn jälkeen tsemppasi johtavan rinnalta hyvin perille asti. Jotain kyvyistä kertoo ettei Use Face ole ravilla vielä jäänyt ulos kaksarista, tosin siitä voi myös laskea laukkaprosentin olevan yli 50. Ennakkotietojen mukaan tänään siltä riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois. 2 Laleh Pellini sai toissa kerralla Solvallassa myöhään kiritilat ja tuli paljon voimia tallella maaliin. Viimeksi samalla radalla mitään ei jätetty sattumaan varaan, vaan Björn Goopin suojatti nuiji johtavan rinnalta ykköseksi alle 1.12-vauhtisella päätöskierroksella, toki hitaan avaustuhannen jälkeen. Nyt tammalle laitetaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryt perään. 9 Residual Thrust järjesti jättiyllätyksen Drottnings Silvias Pokalin karsinnoissa kirimällä johtavan takaa kärkeen. Taakse jäi muun muassa sellaisia nimiä kuin Grande Diva Sisu ja Golden Tricks. Sen jälkeen ei ole onnistumisia tullut, mutta viime viikon Solvallan startti oli jo parempi tamman kiriessä neljännestä ulkoa pirteästi viidenneksi. Erik Adielssonin ajokki tuli aivan sisäratareissulla maksimisijoituksen saaneen 12 Mellby Happyn rinnalle. Siihen nähden alustava pelijakauma on outo, kun neljä prosenttia pelattu Residual Thrustia on pelattu neljä kertaa vähemmän kuin Mellby Happya. 7 Nina Ginto teki toissa kerralla Jägersrossa mainion juoksun. Ensimmäisessä kurvissa lyhyesti laukanneella tammalla jouduttiin pakittelemaan mailin matkalla kauas takapareihin, josta se kiri alle 1.10-vauhteja kolmanneksi. Viimeksi paikka johtavan rinnalla oli liikaa 2640 metrin matkalla. Ennakkotietojen mukaan Nina Gintolta raapaistaan nyt ensimmäistä kertaa kengät pois ja se voi tehdä yllättävänkin paljon hieman vaikearaviselle hevoselle. Pienempään systeemiin edellä mainitut neljä hevosta, suurempaan siis kaikki loput kahdeksan. Täysin pelaamattomaksi jääneitä hevosia on esimerkiksi viimeksi tuloksen 11,4aly hurjastellut 10 Del Ray Pellini sekä 5 Gloria Sisu, jonka u-tuurien on pakko joskus kääntyä. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys, sillä eturivissä on hevosia, joilla ei ole yritettykään satsata lähtöön. Veikataan, että starttiraketti 8 Golden Girl D.T. avaa ulkoakin keulaan. Jatkossa sinne voi edetä Laleh Pellini tai Use Face. Jälkimmäisellä pidettäneen vauhtia oli juoksupaikka sitten keula tai johtavan rinta. Pelijakauma: Kummallisesti pelattu lähtö. Molemmat Goopin hevoset eli Laleh Pellini (36%) ja Mellby Happy (16%) ovat railakkaasti liian paljon vedettyjä. Samoin 3 Sunettan Palema (8%). Varsinkin Nina Ginto (3%) on maistuva tapaus. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 2, 9, 7 Suuri: 4, 2, 9, 7, 1, 12, 5, 10, 8, 11, 6, 3

Toto64-4 8 American Hill on tuntunut saaneen vielä yhden pykälää lisää otteisiinsa etukenkien riisumisen myötä. Ensimmäistä kertaa näin tapahtui Halmstadissa, jossa se spurttasi näyttävästi johtavan takaa ykköseksi. Seuraavassa startissa Axevallassa tehtävä oli takapareista toivoton verkkaisen matkavauhdin jälkeen. American Hill oli kyllä tekemässä hyvää kiriä ennen loppusuoran laukkaansa. Viime viikolla Solvallassa tamma pääsi ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja kuittasi siitä todella helposti 300 000 kruunun ykkösrahat. Illan tehtävässä Conrad Lugauer ajaa kasiradalta eteenpäin ja tulisi isona yllätyksenä mikäli joku eturivin valjakoista lähtisi urheilemaan sitä vastaan. American Hill pääseekin hyvin todennäköisesti alkumatkalla keulaan, ja se henkii nyt niin kovaa virettä, että jää systeemeihin ainoaksi merkiksi. 9 Mellby Harissa on kovin uhka ja lähdön ainoa hevonen, jolla voitaisiin ajaa kuskikin huomioiden keulasta American Hillia vastaan, mutta takarivistä se joutuu hyvin todennäköisesti koittamaan ohitusta ulkopuolelta. Myös parin kuukauden tuo kysymysmerkkejä. Suomalaistoivo 1 Love No Pain teki väkivahvan juoksun Solvallan voitossaan ja Axevallassa tamma kiri joukon hänniltä porukan parasta kyytiä viidenneksi. Loppusuoralla vauhti oli varmasti ainakin 08-lukemissa. Viimeksi Rättvikissä esitys oli hieman tasapaksumpi, joskin tehtäväkin oli toivoton viimeisestä ulkoa. 2 Zolly voitti viime kesänä viisi kertaa putkeen ja oli Mascate Matchin takana toinen E3-finaalissa, mutta sen jälkeen pyörä ei ole pyörinyt odotetunlaisesti. 5 Mellby Hopen ravi hajosi Örebrossa ja se jäikin tauolle. Ongelmat eivät ole Bergsåkerin perusteella hävinneet, vaan tamman ravi katosi maalisuoralla täysin ja meinasi laukata maaliin. Toki alkumatkan kovien spurttailujen myötä maitohapotkin varmasti jylläsivät. Juoksunkulku: Mellby Hope ja 7 M.B.S. Pretty Girl ovat eturivin nopeimmat. American Hill etenee keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Robert Bergh ajanee tapansa mukaan Mellby Harissalla aktiivisesti. Pelijakauma: Mellby Harissan (27%) ja Zollyn (13%) prosenteista voisi antaa American Hillille (30%), joka on aamupäivän pelijakaumassa tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto64-5 Tammakriterium-voittaja 1 Diana Zetin kauden ensimmäinen tähtäin oli Drottnings Silvias Pokal. Karsinnassa se jäi vielä toiseksi, mutta finaaliin Daniel Redén oli saanut suojattinsa jälleen huippuiskuun ja Diana Zet piti keulasta tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. Viimeksi Axevallassa sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, mistä tamma oli yllättävän pehmeä loppusuoralla. Toki kyse saattoi olla siitä, ettei Diana Zetia oltu millään tavalla trimmattu tuohon kisaan vaan se toimi valmistelustarttina Stochampionatetia ajatellen. Örjan Kihlströmin ajokki pitänee ykkösradalta keulat ja sen on oltava liki voittoa tässä porukassa, mutta viime startin tuoman epävarmuuden takia saa systeemeihin yhden varmistuksen. 3 Marble Arch on ollut kuin uudestisyntynyt siirryttyään Björn Goopin treeniin ja voittanut sieltä käsin hienolla tyylillä kaikki kolme starttiaan. Erityisesti Färjestadin esitys teki vaikutuksen. Toisessa ulkona juossut tamma tuli päätöskierroksen 11,5-kyytiä ja alle kymppivauhtisessa lopetuksessa nuiji ykköseksi. Vaikka avauskierros olikin hiljainen, niin silti nuo vauhdit kertovat luokasta. Positiivista oli myös, että hyvää kilpailupäätä osoittaen Marble Arch runnoi väkisin voittoon. Nyt alle 200 000 kruunun voittosummalla kilpaileva tamma joutuu tositestiin ja on mielenkiintoista nähdä miten se siihen vastaa. Niin hyvä Marble Arch on kuitenkin ollut, että todennäköisesti riittää myös tässä. Ennakkotietojen mukaan sille laitetaan tänään myös jenkkikärryt perään. Juoksunkulku: Diana Zet pitää sisäradalta keulat. Goop ladannee kovat piippuun, jotta Marble Arch pääsisi suosikin taakse. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3

Toto64-6 Viimeisessä kohteessa juoksee karsintojen todennäköisin voittaja ja tällä hetkellä ehkäpä se suurin suosikki finaaliinkin. 8 Ganga Bae on ollut hyvä jokaisessa kauden viidessä startissaan, vaikka voittoja on ”vasta” kaksi. Drottnings Silvias Pokalissa oli hieman huonoa tuuriakin, kun karsinnassa sai viimeisellä takasuoralla hurjaa prässiä ja hävisi lopulta maalilinjalla. Finaalissa se jäi kovavauhtisessa kisassa johtavan rinnalle tullen siitä rehdisti perille, eikä hävinnyt voittaja Diana Zetille kuin kaksi kymmenystä. Jorma Kontion ajokki lämmitteli viimeksi Solvallassa helpossa lähdössä kevyesti voittoon ja se startti kävi hyvästä hiitistä tätä kisaa ajatellen. Kaksi kertaa Mascate Matchinkin kukistanut Ganga Bae saattaa hyvinkin olla paras Ruotsissa syntynyt 4-vuotias tamma, eikä sen normaalina pitäisi tätä lähtöä hävitä. Luokaltaan sitä lähimpänä olevat ovat vieläpä saaneet surkeita lähtöpaikkoja ja Ganga Bae pääsee starttirakettina kasiradasta huolimatta nopeasti keulaan. Varma. Juoksunkulku: Ganga Bae etenee nopeasti tuulenhalkojaksi. 6 Aroseforyou on suosikki pääsemään sen taakse. 12 Galant Sisulla voidaan ajaa matkalla toiselle ilman vetoapua. Pelijakauma: Ganga Bae (68%) voisi olla jopa rahtusen enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8 Suuri: 8

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 1, 4, 2, 12

Toto64-3: 4, 2, 9, 7

Toto64-4: 8

Toto64-5: 1, 3

Toto64-6: 8

Suuri

Toto64-1: 5, 7, 9, 6

Toto64-2: 1, 4, 2, 12

Toto64-3: 4, 2, 9, 7, 1, 12, 5, 10, 8, 11, 6, 3

Toto64-4: 8

Toto64-5: 1, 3

Toto64-6: 8

Axevallassa kaikki Toto64-kohteet ovat perinteisen 4-vuotiaiden tammojen Stochampionatetin karsintoja. Kustakin lähdöstä kaksi parasta pääsee ensi viikon sunnuntaina ajettavaan finaaliin, jossa voittaja kuittaa vähintään 1,2 miljoonan kruunun ykköspalkinnon. Jos hevonen on maksettu premierchanseniin, palkintorahat saa tuplana. Kilpailumatka on 2640 metriä.ei Suomessa syntyneenä ollut kisaan asiaa ja Einari Vidgren Oy:n omistamallajätettiin tämä taisto väliin, joten suurin suomalaistoivo on Fincumet Group Oy:n & Scuderia Power Oy:n omistama(T64-4). Katja Melkon treenattava ei ole lainkaan vailla mahdollisuuksia ja finaalipaikka on täysin otettavissa.IS-vihjesysteemien luottohevosina toimivat eturivin uloimmalle kaistalle arvotut(T64-4) ja(T64-6). Molemmilla on silti hyvä mahdollisuus päästä alkumatkasta keulaan, josta ovat vaikeasti kukistettavissa. Pienemmässä systeemissä kolmantena tukipilarina on(T64-1).Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.