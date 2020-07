Ravivihje: Toto64 Örebro 9.7.2020

Toto64-1 Avauskohteen 2609 metrin matkalla ajettavassa spårtrappa-lähdössä kolme hevosta erottuu selkeästi muista. 7 Jackpot Tooma teki alkuvuodesta jatkuvasti hyviä juoksuja kruununa maaliskuinen Solvallan ylivoimavoitto. Jotain sen kyvyistä täytyy kertoa, että Stall Zet osti ruunan itselleen viime startin jälkeen ja nyt Jackpot Tooma tekee huippumielenkiintoisen debyytin Daniel Redénin tallista. Toki huonolla treenarilla se ei ollut ennenkään, mutta parannuspotentiaalia on silti olemassa, ja ainakin kuski paranee hurjasti. Yli kahden kuukauden tauosta ja heikohkosta lähtöpaikasta huolimatta Örjan Kihlströmin ajokki nousee ykkösvihjeeksi. 2 Un Mec d'Or palasi yhden huonomman startin jälkeen tasolleen viimeksi Solvallassa. Noin 1300 metriä ennen maalia keulaan siirtynyt ruuna sai vetää kierroksen 16-kyytejä ja kymppivauhtisessa lopetuksessa kaksi hyvää vastustajaa tuli maalin tuntumassa ohi. Illan koitoksessa sillä on hyvä sauma päästä taas keulaan, matkavauhti lienee suhteellisen rauhallista ja Björn Goopin suojatti jatkaa viime startin tavoin ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Toki on muistettava, että tuskin täysin sattumalta uralla on voittoja vasta kaksi. 5 Gooner on lähdön kolmas kova. Siihen pätee hyvin paljon samat sanat kuin Jackpot Toomaan. Ruuna teki alkuvuodesta oikeinkin hienoja esityksiä, laukkasi pariin viime starttiin ja tekee nyt kolmen kuukauden tauolta debyytin uudelta valmentajalta. Brad De Veluwen poika lähtisi kovaa matkaan, mutta eri asia on uskalletaanko starttiin satsata, sillä se nostaa laukkariskiä. Lähdössä on suosikkikolmikon lisäksi muutamia asiallisia hevosia, mutta ne ei eivät ole suorittaneet likikään tasollaan viime starteissa. 4 Milos Ganador saanee nopeana lähtijänä loistoreissun, jollaisella totosija olisi otettavissa, mutta voitto yllättäisi. Oikein jymypommin metsästäjille tarjotaan 12 C.C.Sugaria, joka laukkasi viimeksi Bjerken kivikovassa stayer-lähdössä jonkinlaista menestystä loppusuoralla. Ei sentään totosijaa, mutta kuuden joukossa ori olisi voinut olla. Juoksunkulku: Milos Ganador on ensimetreillä nopein. Jatkossa joko Un Mec d’Or tai Gooner etenee tuulenhalkojaksi. Matkavauhti voi olla hyvinkin rauhallista. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 2, 5 Suuri: 7, 2, 5

Toto64-2 Toinen kohde on vain 10 000 kruunun ykköspalkinnosta huolimatta yllättävän tasokas. Suomalaisomisteisen 7 Dream Onin ura Ruotsissa lähti lupaavasti käyntiin. Taulussa vielä näkyvät Solvallan ja Rommen startit tamma voitti keulapaikalta täysin pystyyn. Se oli niiden jälkeen mainio myös Örebron Diamantstoet-lähdössä juostuaan pääosin johtavan rinnalla. Nyt vire on arvoitus, sillä toissa kerralla Solvallassa Dream On oli laukkapäällä ja viimeksi Örebrossa taipui keulapaikalta aivan liian pahoin. Keväisessä kunnossaan tamma olisi pärjäävä hevonen tähän lähtöön ja maili todennäköisesti sopii terävälle hevoselle. Se myös lähtee niin hyvin matkaan, että Kaj Widellin ajokki voi pommittaa keulaan. 9 Marengon tulosrivistö on päässyt heikkoon kuntoon. Kaksi viime starttiaan ruuna pilasi ensimmäisen kurvin laukkoihin. Sitä ennen ruuna oli mukana kovatasoisessa Färjestadin Klass II-karsinnassa, jossa tuskin olisi riittänyt mikään muukaan tämän lähdön hevosista. Ilman laukkoja se pystyy tässä lähdössä korkealle. 11 Listas Marion on malliesimerkki joko-tai-hevosesta. Ravia polkiessaan kehno lähtöpaikka on sille pelkkä hidaste, mutta laukkariski on todella suuri. 6 Love In Vain tekee parhaimmillaan koviakin esityksiä. Tosin edellisen kerran sellainen nähtiin viime vuoden puolella. 2 Mellby Devil teki positiiviset suoritukset sekä Eskilstunassa ja Mantorpissa johtavan takaa. Sellaisenaan uran avausvoitto tulee vielä jossain, mutta toki jostainhan se kertoo, ettei sellaista ole vielä tullut 66 yrityksestä huolimatta. 3 Paradox oli viimeksi Eskilstunassa sijoitustaan parempi. Alle 1.14-vauhtinen avauskierros oli keulassa juosseelle ruunalle ymmärrettävästi liikaa. Maili sopii paremmin ja räväkkä lähtijä myös jatkaa optimibalansillaan ilman kenkiä. Varahevoseksi jää 1 Karin Arriba, joka otti viimeksi Eskilstunassa heikkotasoisessa lähdössä uransa ensimmäisen voiton. Tamman takajoukoista alkanut kiri saattoi näyttää paremmalta kuin olikaan, sillä viimeiset 700 metriä se tuli vain 16-kyytejä. Juoksunkulku: Radoilta 2-4, 7 ja 8 lähdetään lujaa liikkeelle. Dream On on ehkä se todennäköisin keulahevonen. Avauspuolikas lienee todella kova ja se avaa mahdollisuuksia takarivin hevosille. Pelijakauma: Karin Arriba (11%) on liikaa pelattu. Paradox (1%) on yllärimerkeistä maistuvin. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 9, 11 Suuri: 7, 9, 11, 6, 2, 3

Toto64-3 Illan suurimmat setelit ovat jaossa kolmannessa kohteessa, jossa 3-vuotiaat tavoittelevat 2609 metrin matkalla 125 000 kruunun ykkösrahoja. Lähdöstä löytyy myös rivin todennäköisin voittaja. 2 Önas Prince on tehnyt ison vaikutuksen. Huhtikuisessa Solvallan startissaan ori karkasi jäätävän upealla tyylillä keulasta maisemiin. Viimeksi Åbyssa se sai vetää tasaista 13-kyytiä ja irrotteli kuin näytöstyyliin 09-vauhtisen lopetuksen. Kellot pysähtyivät hienoon 3-vuotisaikaan 11,5aly, ja sen Önas Prince meni pitelemällä. Per Nordströmin ajokissa vaikuttaakin olevan hevosta vaikka kuinka korkealle, tyylissä ja olemuksessa on poikkeuksellista luokkaa. Se myös lähtee todella lujaa liikkeelle, joten keulapaikka on hyvin todennäköinen ja keskipitkällä matkalla matkavauhti voi olla hyvinkin rauhallista. Önas Prince jääkin systeemien ensimmäiseksi läpivarmaksi. Selvästi kovin haastaja on 5 Vici Volantes, joka teki oikein hienot juoksut E3-karkeloissa. Karsinnassa se lopetti johtavan takaa ”nollanollaa” ja ehti aivan voittaneen Global Badmanin tuntumaan. Finaalissa juoksu lähti heti menemään pieleen Ulf Ohlssonin ajokin jäädessä kolmannelle roikkumaan. Porukan hännille pakitettuaan Vici Volantes tuli sisärataa pitkin terävästi perille ja aivan loppumetreillä jäi pussiinkin. Ori lähtee lujaa, mutta Önas Princen ohittaminen tulisi silti yllätyksenä. Joukon eniten tienannein 3 Custom Cheval on ehtinyt nuoresta iästä huolimatta kilpailemaan jo neljässä maassa, Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa ja Belgiassa. Tuoreimmat starttinsa Norjan Leangenissa se voitti johtavan rinnalta helposti, mutta kevään Ruotsissa juostujen kisojen perusteella Önas Princen ja Vici Volantesin tasolle on matkaa, vaikka jälkimmäisen löikin 2-vuotiaana. Juoksunkulku: Önas Prince ja Vici Volantes ottavat jo alussa tiukasti yhteen. Ensin mainittu saa pidettyä haastajan kurissa ja pääsee tekemään keulassa omaa juoksuaan. Pelijakauma: Önas Prince (71%) on aavistuksen liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-4 7 Dwayne Zet vakuutti Färjestadin voittokisoissaan etenkin ensimmäisellä kerralla, kun se Klass II-karsinnassa eteni 1100 metriä ennen maalia keulaan ja karkasi lopussa horisonttiin vastustajiltaan noteeraten hyvän täyden matkan ajan 12,6ake. Seuraavalla kerralla ori oli velvoitettukin voittamaan saatuaan vetää matkalla niin hiljaa. Bergsåkerin finaaleissa suosikiksi pelattu Dwayne Zet oli oudon kesy. Toki juoksupaikka oli viidennessä ulkona, mutta avaus oli niin raakan ylivauhtinen, että sen olisi kuulunut nousta kahdeksatta sijaa korkeammalle. Siihen nähden Örjan Kihlströmin ajokki on pelattu ainakin aamupäivän pelijakaumassa yllättävän paljon, kun lähtöpaikkakin voi tuoda omat mutkansa matkaan. 9 Gulfstream Am on kyvyiltään jäätävä laite, joka pystyisi kiertämään kahdeksikkoa tämän porukan ympärillä. Ravaamisesta ei vain tahdo tulla tällä hetkellä yhtään mitään. Viime viikon Solvallan startissa alkoi olla jo niin huolestuttavia piirteitä, että koko matkan ravaamista voi pitää jo melkoisen epätodennäköisenä. Ei Gulfstream Amin silti kuuluisi olla tällaiseen porukkaan vain kahdeksan prosenttia pelattu, sillä yksi laukkakaan ei välttämättä vie voittohaaveita. 6 Dark Roadster oli toissa kerralla Bollnäsissä keulasta yksinkertaisesti huono, vaikka kovaa joutui avaamaankin. Viimeksi Solvallassa otteissa oli jälleen tuttua meininkiä. Ruuna räväytti toisesta ulkoa kovalla kirillä loppukurvissa kärkeen ja oli oikein positiivinen, vaikka yksi vastustaja lopussa ohi tulikin. Kyse saattoi olla siitäkin, että jo selvästi johtanut Dark Roadster jäi odottelemaan kavereita. Viimeiset 700 metriä se tuli 09,9-kyytiä. Torbjörn Janssonin ajokki lähtee lujaa matkaan ja voi kutosradaltakin leiskauttaa ainakin ensimmäiseen keulaan. 3 EenymeenyminemoeDK tekee toisen esiintymisen Ruotsissa Flemming Jensenin treenistä. Ensimmäinen meni pilalle törkeän jaloilleajon seurauksena Halmstadissa. Sen jälkeen lähdön ainoa tamma voitti keulapaikalta leikittelevän kevyesti sekä Billundissa että Charlottenlundissa. Viimeksi Århusissa paikka johtavan rinnalla oli liikaa ihan kärkisijoja ajatellen, mutta ei missään vaiheessa täysin luovuttanut. EenymeenyminemoeDK lähtee hyvin liikenteeseen ja varsinkin keulaan päästessään Jensenin ajokki voisi olla yllättävänkin paha lyötävä. Robert Berghin kaksikosta lapulle otetaan 5 Harpor Seabrook. Se on tehnyt aavistuksen kovemmissa lähdöissä asiallista jälkeä ja nyt homma ei jää ainakaan kuskista kiinni, sillä kyytiin hyppää Björn Goop. Juoksunkulku: Dark Roadster ja EenymeenyminemoeDK kinastelevat alussa keulapaikasta. Jälkimmäisellä siitä todennäköisesti myös ajettaisiin. Dark Roadsterille voi kelvata jonkun hyvän hevosen selkä. Jos Gulfstream Am ravaa, niin sillä voidaan ajaa hyvinkin aggressiivisesti. Pelijakauma: Dwayne Zet (58%) on aivan liikaa pelattu. Dark Roadster (2%) maistuu todella paljon. Myös Gulfstreamin Am (9%) on jäänyt hämmentävän vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 9, 6, 3, 5 Suuri: 7, 9, 6, 3, 5

Toto64-5 Viime vuonna viidenneksi Suomen Derbyssä sijoittunut 6 Kaptah on ollut hyvä kaikissa viidessä startissaan Petri Salmelan treenistä ja vire tuntuu vain olevan nousussa. Bodenissa se kiri porukan hänniltä vahvasti toiseksi 12,5-vauhtisella päätöskierroksella. Voiton vei kova Van Gogh Z.S., jolle Kaptah ei lopulta edes hävinnyt paljoa. Viimeksi Skellefteåssa ruuna pääsi stayer-matkalla häärimään keulassa ja irrotteli hitaahkon matkavauhdin jälkeen ylivoimaiseen voittoon ennen OnTrack He's Blackia. Illan koitos näyttää siltä, että Ulf Ohlssonin ajokilla on sauma päästä nytkin keulaan ja varsinkin siitä olisi nykyvireessään paha lyötävä. Etukäteen pahimmilta vastustajalta vaikuttanut 8 Adrian’s Fight jäi aamulla pois, joten Kaptah jää pienemmän systeemin varmaksi. Kovaluokkainen 2 Fleet Admiral ei ole toistaiseksi tällä kaudella päässyt vauhtiin. Vielä vappuna se voitti Rättvikin raparadalla, mutta Åbyssa tuli lähtölaukka ja Färjestadissa ori simahti totaalisesti yliaggressiivisen ajon jälkeen. Daniel Redénin valmennettava onkin huilinut hetken aikaa tuon kisan jälkeen. Lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen ja Fleet Admiral on voittanut urallaan kovempiakin porukoita. 9 Polly Avenue on todella lahjakas, mutta tamma on kärsinyt runsaasti ongelmista. Varsinkin Färjestadin startissa se oli hyvä, kun pitkältä tauolta palatessaan kiri loppua terävästi, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Kalmarissa olisi voinut odottaa toisesta ulkoa parempaakin kärkiparin haastamista. 5 Jackpot Vrijthout oli viimeksi Solvallassa pettymys lupauksia herättäneen Ruotsin debyyttistarttinsa jälkeen. Toki juoksukin meni kohtuu raskaaksi, mutta paremmin ruunan olisi pitänyt tsempata. Ei kuitenkaan unohdeta vielä. Viidentenä systeemeihin Frode Hamren treenaama voitokas 12 Harvey D.E., vaikka paikka yönmusta onkin. Juoksunkulku: Kaptah etenee keulaan. 1 Charming Soldier tai 3 Dallas As saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Fleet Admiralin (28%) ja Kaptahin (18%) pinnat kuuluisivat melkeinpä olla päinvastoin. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6 Suuri: 6, 2, 9, 5, 12

Toto64-6 Päätöskohteen ideasuosikiksi kohoaa 6 Bon Ego. Se palasi voittokantaan Rommen pronssidivisioonassa komean keulasoolon päätteeksi. Solvallan finaaleissa tehtävä oli porukan hänniltä täysin mahdoton Seismic Wawen saadessa tehdä keulassa omaa juoksuaan. Bon Ego kiri kyllä hyvin ja tuli päätöskierroksen 09,6-vauhtia, mutta sekään ei riittänyt seitsemättä sijaa korkeammalle. Noiden starttien välissä tamma hävisi Solvallassa niukasti keulasta Louie Broddelle. Nyt juostava mailin matka sopii Jorma Kontion ajokin ominaisuuksille parhaiten ja ärhäkästi liikkeelle lähtevällä tammalla on sauma päästä keulaan. Luotetaan, että sinne Bon Ego myös pääsee ja se lyödään ideavarmaksi. 1 Valley Brodden kauden kolme ensimmäistä juoksua olivat kaksijakoisia. Ruuna ei näyttänyt priimalta ja jokaisella kerralla ainakin jossain vaiheessa loppusuoraa vaikutti, ettei se ainakaan lähtöä tule voittamaan, mutta niin vain hyvää juoksupäätä osoittaen kurkotti ykköseksi. Gävlessä se simahti niin pahasti, ettei voinut olla terve ja palaakin nyt huililta. Jälleen kerran ykkösradan saanut Valley Brodde lähtee hyvin liikkeelle, mutta todennäköisimmin ei pysty pitämään keuloja. 2 Han Herredilla ei ole yhtään totosijaa taulussaan, mutta kohta ruuna tulee onnistumaan jossain tämäntyyppisessä tehtävässä. Se on juossut jatkuvasti kovia hopeadivisioonia ja nyt lähtö on ainakin napsun helpompi. Toki se tuo kysymysmerkkejä miksi Reijo Liljendahlin treenattava on laukannut parissa viime kisassaan. 9 Urban Kronosilta olisi Färjestadin esityksen perusteella voinut odottaa parempaakin kiriä viimeksi Solvallassa. Lähtöradat ovat olleet jatkuvasti sitä vastaan, nyt on edes hieman parempi paikka, vaikka edelleen toki takariviä on tarjolla. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, kun lähes koko eturivin täydeltä ladataan. Bon Ego on esittänyt sellaista lähtönopeutta, että se on suosikki pääsemään keulaan. Varsinkin kun esimerkiksi 3 Smokey Hermanille ja 5 All Starille kelvannee tamman selkäkin. Pelijakauma: Valley Brodde (45%) on liikaa pelattu. Samoin Urban Kronos (15%). Bon Ego (18%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6

