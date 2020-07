Ravivihje: Toto86 Visby 8.7.2020

Suosikit: Tammalähtö on rivin tasaisimpia, sillä mitään erityisen lupaavia otteita ei ole toistaiseksi nähty yhdeltäkään osallistujalta. 9 Ildikon avauskierros meni viimeksi turhan reippaaksi ja loppu oli keulassa ravanneelle 5-vuotiaalle jo hieman työläs. Kohtalaisesti jo aiemmin mennyt tamma saa nyt Björn Goopin taakseen, joten pelisuosikin asema on jollain lailla perusteltu. Toki kuskinvaihdos voi näkyä lopulta liikaakin peliosuudessa. 2 Orlanda G.M. on ollut viime kilpailuissaan epäonninen, sillä viimeksi kiritilat eivät auenneet sisäratajuoksun jälkeen ja edellisellä kerralla 4-vuotias menetti sisällä mahdollisuutensa väsyvän takana. Paremmilla tuureilla nyt kärkikahinoihin. Myös 4 Sign Me Up Town hakee avausvoittoaan. Viimeksi 2. ulkoa loppukaarteessa kolmannelle noussut 3-vuotias painoi suoralla jonkin verran sisäänpäin ja menetti vauhtiaan. Jenkkikärryillä ja kokolapuilla se voi olla nyt ryhdikkäämpi.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuista löytyy myös aivan mahdollisia menestyjiä, joista aikaisin kupongille kuuluvat 3 Cobbys Angelica ja 8 Sweet Eloise. Ensin mainitun yrityshalu ei riittänyt toissa kerralla johtopaikalta, mutta viimeksi se kulki takajoukoista viimeiset 400 metriä pirteästi 11,6-kyytiä. Kengittä ja jenkeillä vielä parempaakin voi olla luvassa. Sweet Eloise on jopa lähdön kyvykkäin tapaus, mutta tyyli ei ole vielä kaikkein sulavin. Siitä voi tietysti koitua ongelmiakin tällä kertaa, jos alkumatkalla joutuu satsaamaan turhan reippaasti eteenpäin. Pieni huoltopaussi sen sijaan lienee sen kohdalla vain eduksi. 6 Annkin Savage ei pysynyt viimeksi johtavan takaa Silver Gracen kyydissä lopussa, mutta oli niukka kakkonen. Sopivalla juoksulla ei ulkona. Myös Stefan Perssonilla vahvistuva 5 Cool Me Down voisi pystyä onnistuneella reissulla yllätykseen. Paikka johtavan rinnalla oli viimeksi liikaa, edellisessä startissa keulan puolustaminen 10-avauksessa oli puolestaan liian kovaa keittoa. Kolmosrivistä mukaan poimitaan vielä positiivisesti uusista käsistä kesäkuun lopussa aloittanut 13 Emelie Sisu. Vaikka kolmossija tulikin johtavan rinnalta, tarvitsee Magnus A. Djusen ajokki menestyäkseen tässä silti paremman reissun, johon Ildikon takaa voisi olla saumojakin. Suuremmin kiertelemällä on vaikea uskoa tässä kenenkään pärjäävän. Alustavasti jonkin verran peliä kerännyt 14 Life Is Grand on mm. ottanut kaikki totosijansa sisärataa pitkin.



Juoksunkulku: Erityisen monta eri variaatiota. Sign Me Up Town ja Cool Me Down ovat osoittaneet kelpo lähtönopeutta. Cobbys Angelinan kohdalla kiihdytyskyky auton takaa on arvoitus, mutta varustemuutokset voivat tietää reipastakin starttia. Sweet Eloise pyrkii ulompaa myös hyviin asemiin.



Pelijakauma: Cobbys Angelica (9%) ja Sweet Eloise (8%) ovat jääneet tasaisessa lähdössä liian pienelle pelille. Life Is Grand (10%) on tuntuvasti ylipelattu.



Ranking: A) 9, 3, 2, 4, 8 B) 6, 5, 13, 11, 7, 14 C) 10, 15, 1