Ravivihje: Toto64 Boden 7.7.2020 – 166 116 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen maililla yksi hevonen erottuu muista. 10 Jagger Boko ei ole lyhyellä urallaan toistaiseksi vielä huonoa juoksua tehnyt ja 4-vuotias on osoittanut tuoreimmissa starteissa riittävänsä T75-tasollakin. Toissa kerralla kolmannessa ulkona Bodenin Klass II-karsinnassa juosseella ruunalla oli mittavia ravivaikeuksia varsinkin päätöspuolikkaalla, mutta tuon startin ajanut Örjan Kihlström taituroi hevosen ensimmäisenä maaliin. Bergsåkerin finaaleissa Jagger Boko teki uransa kovimman juoksun, kun sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta tsemppasi hienosti kolmanneksi paremman juoksun saaneiden Bordeaux S. ja Explosive Matter takana. Positiivista oli myös, että nyt ravin kanssa ei ollut ongelmia. Vaikka rahaa on tullut hetkessä paljon, niin ainakin vielä tämä koitos vaikuttaa oikeinkin sopivalta Jagger Bokolle ja se on itseoikeutetusti iso suosikki. Herkällä maililla voi sattua kaikenlaista ja lähtöpaikkakin voisi olla parempi, niin suurempaan systeemiin yksi varmistus. 3 Mellby Guava on tehnyt lupaavat juoksut pitkän taukonsa jälkeen. Bodenin Diamantstoet-karsinnassa se spurttasi johtavan takaa täysin pelaamattomana toiseksi Karamel Hillin takana. Bergsåkerin finaalissa tamma virui pitkään pussissa neljännessä sisällä esittäen pirteän loppuvedon kiritilat saadessaan. Samanlaisena Roger Nilssonin suojatti ei voi pitkään välttyä voitolta ja voi illan tehtävässä päästä hyvinkin keulaan, josta pystyy haastamaan Jagger Bokoakin. Juoksunkulku: 5 Ikon Zon lienee ensimetreillä nopein, mutta ruuna on ollut niin vaisu, että tuskin johdosta ajetaan. Matkalla keulapaikka voi olla tarjolla Mellby Guavalle. Jagger Bokolla lähdetään varhain reissuun, mikäli vauhti keulapäässä ehtii rauhoittua. Pelijakauma: Ei isompia. Jagger Boko (67%) on aavistuksen liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10 Suuri: 10, 3

Toto64-2 Toinen kohde ei tasollaan juuri päätä huimaa. Viimeksi lähtöhetkillä häiriön takia laukannut 10 Let’s Dance L.A. otti sekä Skellefteån ja Bodenin voittonsa tyylikkäiden kirien päätteeksi. Ruuna olisi erittäin todennäköisesti voittanut myös toukokuun lopun Bodenin kisansa ilman loppukurvin laukkaa. Hanna Olofssonin ajokki kohtaa nyt niin sopivan näköisen porukan, että sen kuuluu olla ilman kohtuutonta epäonnea liki voittoa takarivistä huolimatta. Let’s Dance L.A. jääkin systeemien ainoaksi läpivarmaksi. Ykkösvarmistus olisi 1 Global Under Cover, joka teki Etelä-Ruotsissa ihan asiallista jälkeä. Debyyttistartista uudelta valmentajalta ei saanut kuvaa, sillä ruuna laukkasi ensimmäisessä kurvissa. Lähtöpaikka on nyt ainakin mainio. 3 Russjkat & 5 Simon Angel kärkkyvät hyvällä juoksulla tototosijaa. Suosikin kukistaminen tulisi ilman epäonnea yllätyksenä. Molemmat saattavat kerätä liikaakin peliä huippukuskiensa takia. Juoksunkulku: Russjkat ottaa keulat ja siitä voidaan myös ajaa. Pelijakauma: Russjkat (13%) ja Simon Angel (15%) ovat turhan paljon luotettuja. Let’s Dance L.A. (41%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto64-3 12 Gomnes Hans T. on virinnyt hyvään kuntoon. Jo Bodenissa se oli hyvä toinen tämänkertaista kovemmassa porukassa. Rommessa olikin jo voiton vuoro, kun Ulf Ohlssonin ajokki kiri täpärästi ohi hyvän Rappnorin. Viimeksi Hagmyrenin GS75-lähdössä ori laukkasi kärjen rinnalta kierros jäljellä paikaten sen vielä hyvin nousemalla neljänneksi. Gomnes Hans T. tuntuu sopivan juuri Ohlssonin käteen, ja tänään hän palaa rattaille. Vaikka 40 metriä takamatkaa onkin, niin vastustajat eivät ole juurikaan voitoilla juhlineet viime aikoina ja Gomnes Hans T. on selvähkö suosikki. Mats Gällerstedt marssittaa lähtöön kolme hevosta, 3 Källsjövikingin, 10 Lillfaxin ja 11 Stålvillen. Kaikki ovat lappukamaa ja pelimielessä niistä kiinnostavin on Lillfaks. Pitkään voitoitta kilpaillut ruuna runnoi johtavan rinnalle kierrettyään ykköseksi ollen aiempaa huomattavasti parempi. Se kilpaili pitkästä aikaa ilman etukenkiä, ja ennakkotietojen mukaan niin on tarkoitus jatkaa tänäänkin. 3 Laxfaks malttoi ravata toissa kerralla Skellefteåssa ja aikoinaan Timo Nurmoksella kovaa jälkeä tehnyt ruuna näytti ettei tili ole vielä täysi. Sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle ja Laxfaks tuli hyvin perille asti noteeraten uudet ennätysnumeronsa 26,6ake. 8 Guli Major on kolunnut urallaan kivikovia iläluokkalähtöjä ja luokkansa puolesta sen ei tarvitse hävetä tässä kenellekään, mutta ori ei ole saanut tällä kaudella vielä myllyään pyörimään. Jättiyllätyksenä lapulle vielä mukaan 9 Stjärnvin Linn, joka hävisi viimeksi Solängetissä vain kovalle Bol Bragelle. Leif Erikssonin suojatti lähtee niin hyvin matkaan, että saanee juoksuradan paikalta loistoreissun. Juoksunkulku: Takamatkan juoksuradalta lähtevät 9 Stjärnvin Linn & 10 Lillfaks lähtevät sen verran reippaasti, että voivat vallata kärkiasemat jo hyvissä ajoin. Kylmäverilähdölle tyypillisesti juoksunkulusta voi tulla hyvinkin levoton. Pelijakauma: Stjärnvin Linn (1%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 12, 10, 4, 3 Suuri: 12, 10, 4, 3, 8, 9, 11

Toto64-4 5 La Norna omaa kovan kapasiteetin, mutta tamman vire on vähintään lievä arvoitus. Örebrossa se ei vakuuttanut ja viimeksi Bodenissa virui pitkään sisäpareissa pussissa. La Norna ei pitänyt lopussa selkäänsä, mutta kyse saattoi olla vain siitä, että kyseisen startin ajanut Örjan Kihlström lopetti ajamisen ja antoi hevosen rullailla maaliin. Hanna Olofssonin suojatti jäi tuon kisan jälkeen yhdestä startista pois. Vaikka vire onkin arvoitus, niin kyvyt ovat niin hyvät, että La Nornaa on pidettävä suosikkina. 8 Rally Funnyyn pätee myös samat sanat kuin edelliseen. Kyvyt ovat hyvät, mutta jotain viime starteissa on jäänyt puuttumaan. Viimeksi Lyckselessäkin kakkossija mairittelee, sillä edestä laukkasi hevonen maaliin. Lähtöpaikka on nyt kurja, mutta tasolleen palatessa tamma on kova hevonen. Suomalaishevosista suurimmat odotukset kohdistuvat 6 Hard To Trickiin, joka näytti varsinkin Rovaniemen voittokisassaan todella hienolta ja Petteri Joen suojatti on tehnyt asialliset juoksut myös tuoreimmissa starteissaan. Pienempi systeemi koitetaan selvittää edellä mainitulla kolmikolla. 3 Re Love teki viimeksi Bergsåkerin tasokkaassa lähdössä sitkeän juoksun johtavan rinnalta ollen aiempaa parempi. Nyt se myös ravasikin hyvin, mitä tamma ei aina tee. 2 Special Mysteryn tehtävä oli viimeksi Bergsåkerissa takapareista tukala, mutta ei Mika Haapakankaan valmennettava vakuuttanutkaan ja jäi selvästi viimeiseksi. Kakkosradalta on ainakin tiedossa loistoreissu. Jättipommina lapulle mukaan vielä täysin pelaamattomaksi jääneet 10 Clear Eyes ja 9 Lollipop Girl, joille molemmille saattoi jäädä hieman jossiteltavaa toissa kerralla Bodenin T75-lähdöissä. Juoksunkulku: Special Mystery ja Re Love avaavat parhaiten. Jatkossa esimerkiksi La Norna voi tulla esittämään vaateen keulapaikasta ja tuskin myöskään Rally Funnylla lähdetään pakittelemaan. Pelijakauma: La Norna (31%) on hieman liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 8, 6 Suuri: 5, 8, 6, 3, 2, 10, 9

Toto64-5 Illan suurimmat setelit ovat jaossa viidennen kohteen 4-vuotislähdössä, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunun ykköspalkinnon. 7 Yankee Bluen komea voittokulku katkesi viimeksi Bodenin Klass II-karsinnassa. Ruuna juoksi kovavauhtisessa kisassa suurimman osan matkaa johtavan rinnalla, siirtyi kärkeen loppukurviin mentäessä ja joutui antautumaan viimeisellä sadalla metrillä. Paldan Stable Oy:n omistama menijä noteerasi uudet ennätysnumeronsa 13,8ake, ja saa täysin puhtaat paperit tuostakin kisasta. Se lähtee niin lujaa liikkeelle, että saanee keulapaikan seiskaradasta huolimatta ja Petri Salmelan treenattavaa on pidettävä suosikkina. 9 Gogobet Sisu ei ole vielä Mika Haapakankaan treenistä huonoa juoksua tehnyt ja vire tuntuu vain kohentuvan. Viimeksi Skellefteåssa ori kiri kolmannesta ulkoa vahvasti maaliin ja meni hienon täyden matkan tuloksen 12,6ake. Sitä ennen Bodenin Klass II-karsinnassa Gogobet Sisu teki hirmuesityksen. Se laukkasi pahasti alkumetreillä jääden kauas kulisseihin. Ori kiri täysin toivottomilta tuntuneista asemista vielä neljänneksi ohittaen selityksittä mm. Yankee Bluen. 8 Dante Godiva on lähdön kolmas kova. Se ei voinut Skellefteåssa mitään Gogobet Sisulle, mutta nyt on uusi päivä ja jatkuvasti kehuja saaneelta oriilta riisutaan ennakkotietojen mukaan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois. Juoksunkulku: Yankee Blue nakkaa keulaan. Dante Godiva etenee rinnalle ja matkavauhti pysyy tasaisen reippaana. Pelijakauma: Yankee Bluen (56%) prosenteista pitäisi antaa Gogobet Sisulle (20%) ja Dante Godivalle (15%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 9, 8 Suuri: 7, 9, 8

Toto64-6 10 Selmer I.H. ei viime vuonna ollut ihan niin hyvä kuin 4-vuotiskauden jälkeen oli odotettavissa. Toki moittimaankaan ruunaa ei liiemmin pääse. Se avasi kautensa pitkän tauon jälkeen Torniossa, jossa kiri takajoukoista vahvasti toiseksi. Startti alla Selmer I.H. lienee entistä parempi, kyvyiltään se on lähdön paras hevonen ja Samu Sundqvistin ajokki on valmis voittamaan. 12 Brooklyn Hill on avannut Petri Salmelan treenistä lupaavin ottein voittamalla molemmat starttinsa. Varsinkin viimeksi Torniossa ori oli erityisen vakuuttava, kun joutui työskentelemään kovasti päästäkseen keulaan eikä vauhti rauhoittunut missään vaiheessa. Siitä huolimatta ori jaksoi pitää ykköseksi eikä Hannu Torvisen tarvinnut pahemmin hätistellä. Toiseksi tuossa lähdössä kiri Selmer I.H. 13 Eder Bob on viime sijoituksiaan paremmassa tikissä. Dannerossa tehtävä oli rauhallisen matkavauhdin jälkeen vaikea joukon viimeiseltä sijalta, vaikka hyvin ori kirikin. Sitä ennen Umåkerissa mahdollisuudet menivät myös passiiviseen ajoon. Kohde koitetaan selvittää näillä kolmella merkillä, vaikka paalullakin on asiallisia hevosia Mellby Emeraldsin johdolla. Juoksunkulku: Global Teardrop lähtee vetämään joukkoa. Selmer I.H. kiertää vauhdinpitäjän paikalle. Pelijakauma: Eder Bob (16%) on jäänyt turhan paljon suosikkikaksikon varjoon. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 12, 13 Suuri: 10, 12, 13

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10

Toto64-2: 10

Toto64-3: 12, 10, 4, 3

Toto64-4: 5, 8, 6

Toto64-5: 7, 9, 8

Toto64-6: 10, 12, 13

Hinta: 10,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-07&track=Bo&race=4&pool=T64&selections=[10],[10],[12,10,4,3],[5,8,6],[7,9,8],[10,12,13]&stake=0,1&price=10,8



Suuri

Toto64-1: 10, 3

Toto64-2: 10

Toto64-3: 12, 10, 4, 3, 8, 9, 11

Toto64-4: 5, 8, 6, 3, 2, 10, 9

Toto64-5: 7, 9, 8

Toto64-6: 10, 12, 13

Hinta: 88,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-07&track=Bo&race=4&pool=T64&selections=[10,3],[10],[12,10,4,3,8,9,11],[5,8,6,3,2,10,9],[7,9,8],[10,12,13]&stake=0,1&price=88,2

PieniToto64-1: 10Toto64-2: 10Toto64-3: 12, 10, 4, 3Toto64-4: 5, 8, 6Toto64-5: 7, 9, 8Toto64-6: 10, 12, 13Hinta: 10,80 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 10, 3Toto64-2: 10Toto64-3: 12, 10, 4, 3, 8, 9, 11Toto64-4: 5, 8, 6, 3, 2, 10, 9Toto64-5: 7, 9, 8Toto64-6: 10, 12, 13Hinta: 88,20 €Tästä kupongille: