Ravivihje: Toto64 Rättvik 6.7.2020 – 120 728 euroa ekstraa

Toto64-1 Suosikki/varma: Daniel Redénin tallin 7 Mister Hercules on todellinen huippulupaus ja saattaa olla syksyn suurkilpailuissakin aivan ikäluokan ykköshevosia. Viimeisimmän voittonsa ori nappasi Solvallasta, jossa se piti porukat komennossaan alusta loppuun asti. Örjan Kihlströmin ajokki lopetti keulasta 10,2-kyytiä ilmavan näköisesti ja jätti muut taistelemaan kakkosrahoista selvän hajuraon päähän. Ilman haavereita nopea kiihdyttäjä hakee keulapaikan jälleen nopeasti haltuunsa ja sen jälkeen tappio tulisi suuryllätyksenä. Haastajat: 8 No Business pystyy sekin reippaaseen avaukseen ja tamma voi saada asialliset juoksuasemat ulkoradan lähtöpaikaltakin. Viimeksi se hallitsi Breeders Crownin karsintaa keulasta miten tahtoi. Lupaava aloittelija taitaa kohdata nyt yhden liian kovan, mutta kakkosrahoille Björn Goopin ajokilla on hyvät saumat. 2 Hefner Am avasi uransa voittamalla varmoin ottein johtavan takaa ja kellotti hienon volttituloksen ensimmäiseen kilpailuun. Suomalaistamma She Loves Youn jälkeläinen pystyy ravia polkiessaan totosijoille tässäkin. 4 Marre's Dreamboy on avannut uransa kevyemmissä tehtävissä ja voittoon asti venyminen tulisi nyt suuryllätyksenä. Rättvikissä ori avasi juoksuradalta omaa vauhtiaan ja irtosi lopussa muutaman mitan voittoon. Juoksunkulku: Mister Hercules on räväkkä kiihdyttäjä ja etenee kärkeen jo ensimmäisessä kaarteessa. Suosikki saa tehdä keulassa mieleisensä juoksun. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Mister Hercules (77%) on ihan oikeutetusti suursuosikki. Ranking: A) 7 B) 8,2,4,5,3 C) 1,6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-2 Suosikki: 7 Orvar Mollyn on toisen kohteen ykköshevonen ja ehjällä juoksulla se tuskin kohtaa tässä parempaansa. Viimeksi Rättvikissä ruuna puolusti sisäradalta keulapaikan kiihdytyksessä ja johti lähtöä maaliin asti. Årjängissä se eteni puolimatkassa kärkeen ja karkasi lopussa väljään voittoon. Volttilähtö ja kakkosrata saattavat nyt tuoda herkällä mailin matkalla sen verran haasteita matkaan, että nostetaan varmistuksiakin mukaan. Haastajat ja yllättäjät: 9 Järvsö Fuxilta löytyisi hyvin rahkeita haastaa suosikkiakin, mutta Jan-Olov Perssonin suojatti ei ole löytänyt huippuvirettään vielä tämän vuoden puolella. Solängetissä se palasi viiden kuukauden tauolta takaisin kilparadoille ja tuhri mahdollisuutensa viimeisen takasuoran laukkaan. Ruuna petraa varmasti startti alla ja ohjastaja paranee nyt Mats E Djusen hypätessä rattaille. Hevosella on hyvä statistiikka mailin matkoilta ja ravilla se pystyy taas paljoon. Suosikkikaksikon takana tulee tasainen ja tasoltaan melko arkinen seurakunta. 3 Höstbo Sune pärjäsi alkuvuodesta tasokkaammissakin porukoissa ja pystyy hyvistä asemista kärkipäähän, mikäli vire on vain pienen tauon jäljiltä kohdillaan. 2 Myrsjös Stalo ei ole hevosena mikään maailmankaataja, mutta asiallisessa vireessä kuitenkin ja ruunalta riisutaan nyt ennakkotietojen mukaan kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa 45 startin mittaisella uralla. Lyhyt matka sopii ja rattailla Torbjörn Jansson ei ainakaan heikennä sen mahdollisuuksia. 13 Hönn Blesa harasi viimeksi hyvin keulasta hurjaa Åsrud Viljaa vastaan, mutta joutui antautumaan ylivoiman edessä. Tamma osoitti kuitenkin vahvaa nousuvirettä kovalla tuloksellaan ja tuurien käydessä se voi spurtata täältäkin mukaan voittomatsiin. 11 Gullkongen ei ole kyvyiltään lainkaan niin nolo hevonen, kuin taulusta voisi ymmärtää ja nopea avaaja voi päästä juoksuradalta huippuasemiin. Viimeksi Rommessa se linkosi vastaavista asemista lujaa matkaan ja pääsi hetkeksi keulaankin, mutta pitkällä matkalla bensa ehtyi jo hyvissä ajoin. Toissa kerralla se jäi pussiin sisäratajuoksun jälkeen. 5 Nordby Hugin paikkaili viimeksi asiallisesti alkumatkan laukkansa ja nousi hänniltä viidenneksi. Maalissa eroa keulasta voittaneeseen Orvar Mollyyn oli noin 30 metriä, mutta nyt startti alla ja etumatkan turvin se voisi hyvänä päivänään heittää jonkinlaista haastettakin suosikille. Se avaa voltista asiallisesti ja saa ravilla asemat kärkiryhmästä. Juoksunkulku: Paalulla on tasaisia avaajia, joista Höstbo Sunella on saumat edetä kärkeen ensimmäisen kaarteen aikana. Gullkongen tulittaa takamatkalta heti kärjen tuntumaan, jos ohjastaja onnistuu. Orvar Mollyn tulee ajoissa eteenpäin. Pelijakauma: Ei suurempia kannanottoja. Gullkongen (1%) on parempi hevonen, kuin peliosuus antaa ymmärtää. Ranking: A) 7 B) 9,3,2,13,11,5,1,15,8 C) 12,4,6,10,14 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 9 Suuri: 7, 9, 3, 2, 13, 11, 5

Toto64-3 Suosikki: Timo Nurmoksen valmentama 5 Seismic Wave ei ole vielä Ruotsin maaperällä tappiota kokenut ja voittoputki jatkuu suurella todennäköisyydellä myös tämän päivän kilpailun jälkeen. Elitloppet-viikonvaihteen 75-finaaleissa se lopetti keulapaikalta 08,4-kyytiä niin veret seisauttavalla tyylillä, että olisi taatusti täyttänyt paikan viikonlopun pääkilpailussakin. Tällä kertaa Björn Goop hyppää huippuruunan rattaille ja tiedossa lienee jälleen keulajuoksu. Alustava peliosuus on kuitenkin niin korkealla, että otetaan kunnon potin toivossa pari varmistustakin mukaan. Haastajat ja yllättäjät: 4 Evaluate ei ole tämän vuoden puolella saanut pyörää pyörimään toivotulla tavalla, mutta Stefan Melanderin jenkkioriin kapasiteetti on hyvin tiedossa. Viimeksi se polki toisesta ulkoa hyvällä tyylillä maaliin asti, mutta sijoitusta oli mahdotonta parantaa Conrads Rödluvan lopeteltua keulasta hölkkävauhdin jälkeen 07,7-kyytiä. Evaluatelle kellot näyttivät viimeisen 700 metrin osalta 08,7-vauhtia ja se polki koko matkan kolmatta ilman selkää. Nopealla avaajalla on saumat nappijuoksuun suursuosikin takana ja peliosuus on alustavasti mukavan maltillinen. Kolmantena mukaan alkuvuoden viisivuotislähdöissä hyvin mennyt 8 Maxus. Viimeksi esitys jäi keulasta vähän pehmeäksi, mutta toissa kerralla se oli erittäin vahva johtavan rinnalta. Pienessä lähdössä juoksupaikka ei välttämättä jää kovin kauas kärjestä ja se kärkkyy ensimmäisten joukossa suursuosikin epäonnistumista. Juoksunkulku: Evaluate on todennäköisesti ensimmäinen keulahevonen, mutta täydellä matkalla paikka lienee tarjolla Seismic Wavelle. Suosikki saa tehdä keulassa oman juoksunsa. Pelijakauma: Seismic Wave (83%) on ylipelattu. Evaluate (3%) on huippumaistuva. Ranking: A) 5 B) 4,8,1 C) 3,2,7,6 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4, 8

Toto64-4 Suosikki/varma: Katja Melkon valmentama 9 Frozen Queen on päässyt tosi helppoon lähtöön ja ehjällä juoksulla luokkatamma on velvoitettu menestymään tässä porukassa. Viimeksi Lindesbergissä Torbjörn Jansson kannusti ajokkinsa takamatkasta huolimatta nopeasti keulaan, josta se vastasi rehellisesti ohitusta yrittäneelle Milordille. Juoksuradalta tiedossa lienee jälleen aktiivinen taktiikka ja ravia avatessaan se voi edetä nopeasti taas kärkipaikalle asti. 75-tasolle kuuluva ranskalaistamma voi jäädä nyt yllättävänkin maukkaaksi rastiksi, kun kierroksella on runsaasti varmoja mistä valita. Haastajat: 11 Massaj Käll on luokaltaan ihan asiallinen kilpahevonen, mutta voitto tulisi yllätyksenä suoraan tauolta ja haastavista lähtöasemista. Ruunan rahkeet eivät riittäneet viime kaudella haastamaan aivan parhaita ikätovereita, mutta tasoa alempana se suoritti varsin mukavasti. Näistä asemista totosija lienee kuitenkin realistisin tavoite. 3 Silver Bullit väläytteli sekin viime vuonna muutamaan otteeseen, mutta uusi kausi käynnistyi kahdella laukkastartilla ja meno oli kovin kankean näköistä. Nyt alla on kolmen kuukauden tauko ja otteet saattavat olla terävöityneet. 8 Orongolla on kykyjä nähtyä parempaankin ja sen otteet vetreytynevät edelleen pitkän tauon jälkeen. Viimeksi hevonen oli keulasta asiallinen kolmas ja sitä ennen se kierteli kaukaa takaa rehellisesti viimeiselle totosijalle. 1 Duke Blair Atholl kesti viimeksi Rättvikin pistelähdössä keulasta asiallisesti kakkoseksi, mutta tuntuu nyt tuon näytön perusteella turhan paljon pelatulta. Juoksunkulku: Duke Blair Atholl avaa paalulta kärkeen, mutta saa nopeasti Frozen Queenin kimppuunsa ja keulapaikka lienee tarjolla suosikille. Pelijakauma: Jakauma meni uusiksi Åsens Boggien poisjäännin myötä, mutta Frozen Queenin (33%) pinnoissa on varaa noustakin. Duke Blair Atholl (13%) on ylipelattu. Ranking: A) 9 B) 11,3,8,1,14,10 C) 12,6,4,5,13,2,15 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-5 Suosikit: Viidennen kohteen suosikiksi nostetaan piikkipaikalle tähyävä 2 Break Through. Taulussa näkyvät Örebron ja Solvallan voitot se otti nimenomaan keulasta, ensimmäisen selvemmällä ja jälkimmäisen niukemmalla marginaalilla. Viimeksi Lindesbergissä se palasi parin kuukauden paussilta ja lopetti ulkoratoja pitkin asiallisesti kolmanneksi. Startti alla se parantanee edelleen menoaan ja rattailla Anders Eriksson ei ole valmentajan jälkeen ainakaan heikennys. 6 Jalna Boko kilpailee mahtivireessä ja ansaitsisi pian jo voitonkin tauluun. Viimeksi tamma oli loppukaarteessa pitkään väsyvän takana kiinni ja pisteli maalisuoraa terävin potkuin kakkoseksi. Toissa kerralla se joutui urakoimaan ensimmäiset 600 metriä kolmatta rataa päästäkseen johtavan rinnalle ja taisteli urheasti loppuun asti voitosta. Keskiradan lähtöpaikka on jälleen paha tasaiselle avaajalle, mutta juoksun onnistuessa se on nyt vaikeasti lyötävissä. Haastajat ja yllättäjät: 3 Dearest löysi viimeksi sisäradan syövereistä myöhään kiritilat ja tulitti lähdön kovinta kyytiä maaliin asti. Roger Walmannin suojatilla on kykyjä, mutta se onnistuu niihin nähden turhan harvoin. Kunto on ainakin nyt kohdillaan ja lähtöpaikka loistava, joten pärjäämiseen on ainakin niiltä osin hyvät saumat. 10 Janis Brown on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi tamma ja maistuva yllätyshaku lähtöön. Viimeksi Solvallassa se tuli tasokkaassa porukassa päätöstuhannen 1.13-pintaan ja nousi kolmannesta ulkoa neljänneksi. Östersundissa sen juoksupaikka oli kaukana takana 7.ulkona, josta se lopetti aidan vierustaa pitkin vahvasti toton tuntumaan. Matkavauhdin salliessa tamma pystyy osallistumaan takarivistäkin voittokamppailuun. Viidentenä merkkinä systeemeihin vielä 11 Ninepoints Lucky, joka Solvallassa karkasi hyvätasoisessa nelivuotislähdössä väljään voittoon. Viimeksi se ei pystynyt nousemaan viidennestä ulkoa mukaan kärkikamppailuun, mutta tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Takarivistä voittoon asti nouseminen vaatii nytkin tuuria. Tasaisessa lähdössä tehdään ohipeli suosikkikolmikosta 4 Young Highness, 8 New Direction ja 5 Gorgeous Am, jotka eivät ole viimeisiin startteihin olleet aivan parhaimmillaan ja peliosuudet tuntuvat siihen nähden hieman turhan korkeilta. Juoksujen onnistuessa ja hyvänä päivänä kaikkien kapasiteetti riittää toki lähdön voittoonkin. Juoksunkulku: Break Through on auton takaa tosi nopea ja ampaisee keulaan. My Golden Eye pystynee pitämään selän. Jalna Bokolla tuskin aristellaan paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Alustavasti melko vinksallaan. Break Throughn (13%) kuuluisi olla suosikki ja Jalna Bokokin (10%) on edullinen. Yllättäjistä maistuvin on Janis Brown (3%). Ranking: A) 2,6 B) 3,8,10,4,5,11,1 C) 9,7,12 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 6, 3, 10, 11 Suuri: 2, 6, 3, 10, 11

Toto64-6 Suosikit: 10 Alfred Zonett on kapasiteetiltaan erittäin kova ja alkaa terveystilanteen parannuttua hiljalleen lunastaa kovan sukupuunsa langettamia odotuksia. Robert Berghiltä kolmevuotiaana avannut ruuna joutui jättämään väliin koko nelivuotiskauden ja aloitus Daniel Wäjersteniltä on sujunut välivuosi huomioiden todella vahvasti. Dannerossa hevonen haki avauspuolikkaalla keulapaikan haltuunsa ja voitti lopulta ihan pystyyn. Bergsåkerissa se kiersi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja taisteli loppuun asti voitosta. Maltillisesti kilpaillut viisivuotias kehittyy jatkuvasti starttien myötä ja vyöryy takarivistäkin voittomatsiin. 1 S.G.Charpentier juoksee nyt kolmannen starttinsa Oscar Berglundin treenistä. Urallaan ravivaikeuksista kärsinyt ruuna on oikealla askellajilla pysyessään nopea avaaja ja todennäköinen keulahevonen lähtöön. Viimeksi ruuna polki joukon hänniltä pontevalla tyylillä maaliin asti, mutta rajussa lopetuksessa ei juuri ollut mahdollisuuksia nousta viidettä sijaa parempaan. Huhtikuun lopussa se voitti Solvallassa tasokkaan porukan toisesta ulkoa. Haastajat ja yllättäjät: 4 Winner Bac saa nyt Örjan Kihlströmin rattailleen ja pystyy kuntonsa puolesta pärjäämään. Viimeksi Åmalissa lähtöpaikka oli jo valmiiksi tukala, eikä joukon hänniltä ollut mahdollisuuksia parantaa vahvasti keulahevosia suosivalla radalla. Mantorpin kakkossija irtosi väkevän kirin päätteeksi aivan porukan perältä ja edelle jäi vain lahjakas Dominic Wibb. 6 Xanthis Brazil on lahjakas ruuna ja voi startti alla parantaa paljonkin. Solängetissä sen kiri takajoukoista oli todella vahva yli vuoden kilpailutauko huomioon ottaen. Matka suosii nyt Nicklas Westerholmin suojattia. Viidentenä merkkinä mukaan vielä 3 Opalis, joka pystyisi kuntonsa puolesta taistelemaan aivan kärkisijoista. Toissa kerralla Rommessa se laukkasi loppukaarteessa voimissaan johtavan rinnalta. Viimeksi hevosella ajettiin aggressiivinen kiri kolmatta ja varhain jo neljättä rataa pitkin ja Sybille Tinterin suojatin paras potku hyytyi maalisuoran alkuun. Esitys oli sijoitusta parempi ja haastajiinsa nähden paljon rutiinia kerännyt tamma ei ole nappijuoksulla ulkona voittokamppailustakaan. Valmentaja rattailla on tietysti selvä miinus, mutta toisaalta taktiikka lienee hyvältä lähtöradalta aika suoraviivainen. Juoksunkulku: S.G.Charpentierin lähtönopeus vähän vaihtelee, mutta normaalisti sillä on hyvät saumat puolustaa sisäradan paikkansa. Pelijakauma: Xanthis Brazil (18%) on vähän ylipelattu. Opalis (5%) on maistuva yllätyshaku. Ranking: A) 10,1 B) 4,6,3,5,7,11 C) 2,8,12,9 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 1, 4, 6, 3 Suuri: 10, 1, 4, 6, 3

