Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Jarlsberg 5.7.2020

Toto75-1 Suosikki: Avauskohteen selvä pelipohja on huippukuntoinen 8 Marvellous Tooma. Frode Hamren valmennettava on tehnyt jo pitkään kanuunaesityksiä kovissa porukoissa ja vaikeista lähtöradoista huolimatta. Viimeksi ori polki 08,4-vauhtia viimeiset 800 metriä, mutta sekään ei riittänyt kuudetta sijaa korkeammalla Don Fanucci Zetiä, Aetos Kronosia ja kumppaneita vastaan. Volttilähtö ja kolmen kilometrin matka tuovat nyt pieniä kysymysmerkkejä matkaan, mutta ehjällä juoksulla ori on näistä asemista vaikeasti pideltävissä. Haastajat ja yllättäjät: 15 Noble Superb teki kevään parhaan juoksunsa toukokuun alussa Åbyssa, kun se kukisti toisesta ulkoa kovia viisivuotiaita Forfantone Amin ja Zarenne Fasin johdolla. Sen jälkeen esityksistä on uupunut samanlainen loistokkuus. Viimeksi Momarkenissa se sai onnistuneen reissun kolmannessa ulkona, mutta kiristä jäi paras terä puuttumaan. Takamatkaa on nyt paljon, mutta selkien vetäessä ori kirii tässä porukassa voittomatsiin. 13 Jet Voice jatkaa riviään paremmassa iskussa ja onnistuneella selkäreissulla voittokaan ei yllättäisi. Viimeksi se joutui pakittelemaan vaikealta paikalta porukan hännille, josta kärkeen nouseminen oli avoimen tason lähdössä mahdotonta. Åbyssa 9. toukokuuta se tuli sisäratajuoksun jälkeen voimissaan maaliin tasokkaassa 75-lähdössä. 12 Gogo Hall vakuutti Bjerkessä kirimällä kolmannesta ulkoa kalkkiviivoilla ykköseksi ohi keulassa juosseen kovaluokkaisen Calinan. Aktiivisella ajolla se voisi saada nyt hyvät juoksuasemat yllättävänkin läheltä kärkeä ja kuuluu aikaisin kupongeille mukaan. Seuraavina rankingissa tulevat viimeksi kovan mailin volttituloksen kaasutellut 9 Royal Baby ja paalun 5 Destroyer, mutta molempien kohdalla voittoon asti venyminen tulisi kovia suosikkeja vastaan yllätyksenä. Juoksunkulku: Destroyer ottaa alkumatkasta juoksun komentoonsa. Frode Hamren kaksikolla Marvellous Tooma ja Gogo Hall saatetaan ajaa aktiivisesti eteenpäin jo avauskierroksen aikana. Pelijakauma: Noble Superb (25%) on vähän ylipelattu. Jet Voice (9%) on maistuvin. Ranking: A) 8 B) 15,13,12,9,5,14 C) 6,11,4,2,7,3,1,10 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8 Suuri: 8, 15, 13, 12

Toto75-2 Suosikki/varma: Toisessa kohteessa hyviin lähtöasemiin arvottu 1 L.A.'s Magic Moment luotetaan vihjesysteemien ensimmäiseksi varmaksi. Tom Erik Solbergin ajokki kiihtyy tulisesti lähtöauton siivekkeen takaa ja pystyy johtamaan suosikkimatkallaan lähdön jokaista metriä. Viimeksi se joutui revittämään täydellä matkalla avauspuolikkaan 10,2-vauhtia edetäkseen ulkoradalta keulaan ja kesti raju alkumatka huomioiden hyvin perille häviten voitonkin vasta aivan kalkkiviivoilla. Hevosella on urallaan kokemusta paljon kovemmistakin lähdöistä, kuin tämän päiväinen tehtävä, joten se on sopivalla peliosuudellaan kelpo varma 75-virityksiin. Haastajat: 11 Dan Mølgård on virinnyt aivan hirmuiseen iskuun ja pystyy nousemaan kärkikamppailuun mukaan vaikealta paikaltakin. Viimeksi Sörlandetissa se sai onnistuneen reissun kolmannessa ulkona ja lopetti ykköseksi ilmavalla tyylillä kuskin vain nautiskellessa kärryillä. Jarlsbergissa se nappasi yllätysvoiton väkevällä juoksulla johtavan rinnalta. 10 Thai Explosive tuli Åbyn kovassa 75-lähdössä hyvin perille sisäratareissun jälkeen. Viimeksi ruuna iski takasuoralla kiriin, pääsi loppukaarteessa hetkeksi toiseen ulos ja jäi loppuväännössä niukasti hopealle. Vastus on nyt ihan sopiva ja hevonen taistelee vähintään totosijoista. 5 Indiana Fortuna ei ollut viimeksi pelaajien luottamuksen arvoinen, vaan taipui keulasta ulos kärkikamppailusta. Lähtö on nyt vähän kovempi kuin viimeksi ja keulassa viihtyvä hevonen ei taida nyt päästä mielipaikalleen. Alustavan ilmoituksen mukaan tamma kilpailee nyt ensimmäistä kertaa urallaan ilman takakenkiä. 4 Zlatan Classic otti toukokuussa kaksi voittoa sopivissa porukoissa, mutta nyt tehtävä on vaativampi ja se ei ole verrattain korkealla peliosuudellaan kovin kiinnostava merkki. 9 Dynamite Hornline täräytti viimeksi tiskiin kovan täyden matkan tuloksen ja kiri vaikeista asemista rehellisesti maaliin asti. Lyhyt matka ei nyt välttämättä suosi kovan rutiinin omaavaa ruunaa. Juoksunkulku: L.A.'s Magic Moment pystyy normaalikiihdytyksellä puolustamaan sisäradan paikkansa, vaikka saattaa saada tiukan haasteen Indiana Fortunalta. Pelijakauma: L.A.'s Magic Moment (40%) on ansaitusti selkeä suosikki. Haastajista maistuvin on Dan Mølgård (9%). Ranking: A) 1 B) 11,10,5,4,9,3 C) 6,7,2,12,8 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-3 Suosikki: 2 M.S. Triple J. paineli viimeksi kovan tuloksen Zarenne Fasin voittamassa lähdössä ja on hyvältä paikalta kolmannen kohteen selvä pelipohja. Frode Hamren valmennettava on esittänyt huippuvirettä pitkin kevättä, vaikka voittoja ei ole Foruksen helppoa lähtöä lukuunottamatta irronnutkaan. Nopealla avaajalla on nyt hyvät saumat napata juoksu heti kiihdytyksestä komentoonsa ja kuuluuhan sen silloin olla lähellä kärkisijaa. Liki 70 prosentin peliosuus on siltikin liian korkea. Haastajat ja yllättäjät: 1 Kick Off Classic jäi viimeksi Bergsåkerissa huippuhienon näköisenä toiseen ulos pussiin. Tilojen löytyessä taulussa voisi seiskan sijaan näkyä 75-finaalivoitto ja prosentitkin olisivat aivan eri sfääreissä kuin nyt. Suosikin yllättäminen ei yllättäisi hyvistä lähtöasemista ja ori kannattaa nostaa mukaan kaikille kupongeille. 8 Max Brady alkaa hiljalleen löytämään terävämpää kisakuntoa ja silloin se on kova luu näihin lähtöihin. 2100 metrin juoksumatka on viime vuonna Norjan Derbyn voittaneen ja Vermon EM-lähdössäkin esiintyneen oriin mieleen ja se kannattaa huomioida vaikeasta lähtöradasta huolimatta. 4 Always On Timella ja 5 Kicking Classicilla on rutiinia tasokkaista rahasarjoista, mutta voitto tulisi kovia suosikkeja vastaan yllätyksenä. 3 Jefferson Dotcom on tuulennopea ruuna ja pystyy maustamaan ainakin alkumatkan tapahtumia. Täysi matka ei kuitenkaan nyt suosi sitä. Juoksunkulku: Jefferson Dotcom pystyy hirmuvauhteihin ohjastajan satsatessa, mutta luopunee täydellä matkalla paikastaan nopeasti. M.S. Triple J. on lopullinen keulahevonen. Pelijakauma: M.S.Triple J (69%) on reippaasti ylipelattu. Haastajat Kick Off Classicin (12%) ja Max Bradyn (9%) johdolla maistuvat. Ranking: A) 2 B) 1,8,4,5,3 C) 6,7 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 1, 8 Suuri: 2, 1, 8

Toto75-4 Suosikit: Rivin ainoa kylmäverikohde on visainen pähkinä purtavaksi. 9 Alma Prins on kovaluokkainen viisivuotias ja pystyy ravia polkiessaan väkeviin suorituksiin. Viimeksi Leangenissa se paikkasi toivottoman näköisen alkulaukan nousemalla vielä vahvasti kolmanneksi ja ylitti maalilinjan hyvävoimaisen näköisenä. Kesäkuun alussa Östersundissa se oli toisesta ulkoa lähellä 75-voittoa, mutta Spang Viktori väänsi loppumetreillä edelle. 5 Valle Grim kilpailee kovalla statistiikalla ja pystyy paalun kovimpana lyömään takamatkalaisille kapuloita rattaisiin. Bjerkessä 30. toukokuuta se tuli sitkeän 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja oli tosi hyvä, vaikka jäikin tasaisessa maaliintulossa neljänneksi. Silloin sen edelle jäi tässäkin lähdössä mukana olevat Alma Prins ja Fröyu Petter, mutta nyt Valle Grim pääsee 20 metriä niiden edeltä liikkeelle. Haastajat ja yllättäjät: 14 Frøyu Petter on kilpaillut kahdesti talvitaukonsa jälkeen ja vire lienee edelleen nousussa. Kauden avauksessaan se jäi hienon näköisenä johtavan taakse pussiin ja viimeksi ruuna taipui keulasta neljänneksi. Nopea avaaja voi ampaista juoksuradalta hyvin matkaan ja kuuluu kupongeille mukaan. 13 Tangen Braute voitti Klosterskogenissa väljästi keulapaikalta. Viimeksi se oli kovemmassa lähdössä pitkään vailla kiritilaa ja tuli maalisuoraa pontevasti kiritilat löydettyään. Onnistuneella juoksulla voittokaan ei ole utopiaa ja peliosuus on mukavan maltillinen. Suurempaan systeemiin paalulta vielä kolme merkkiä. 8 Spikfaks runnoi viimeksi pitkän kirin kolmatta ilman selkää ja puristi rehdisti perille asti. Kunto on takuulla kohdillaan, mutta lähtö on tasokas ja peliosuus aika korkealla. 4 Ask Major on epävarma hevonen, mutta ravilla ori kamppailee aina rehellisesti maaliin asti. 6 Kuven Storm on kilpaillut kahdesti pitkän tauon jälkeen ja ori pystyy nähtyä parempaan. Viimeksi se tsemppasi johtavan rinnalta asiallisesti viidenneksi. Juoksunkulku: Kuven Storm saattaa olla juoksuradalta alussa nopein, mutta luovuttanee jatkossa paikkansa Valle Grimille. Fröyu Petter voisi onnistuessaan ampua takamatkalta lujaa liikkeelle. Pelijakauma: Odotetun tasaisesti pelattu ilman suurempia vääristymiä. Tangen Braute (4%) on pelillisesti kiinnostavin. Ranking: A) 9,5 B) 14,13,8,4,6,15,11,12 C) 3,1,7,10,2 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9, 5, 14, 13 Suuri: 9, 5, 14, 13, 8, 4, 6

Toto75-5 Suosikki/varma: 5 Thankful on kilpaillut kanuunavireessä läpi alkukauden ja ansaitsisi ehdottomasti jo voitonkin tauluun. Juoksut ovat menneet järjestään sen kannalta epäsuotuisasti, mutta tamma on paikannut ne vielä tulisilla kireillä ja osoittanut vireen olevan huipussaan. Viimeksi Solvallassa se juoksi avoimessa tammalähdössä toisessa ulkona, josta joutui kiertämään päätöspuolikkaan kolmatta ilman selkää, eikä jaksanut puristaa aivan kärkisijoille. Terävällä avaajalla on mahdollisuudet pitkästä aikaa keulajuoksuun ja nyt jos koskaan lähtövoittoon on huippusaumat. Varma. Haastajat: 12 Calina on kovaluokkainen tamma, mutta murheelliselta paikalta suosikin lyöminen tuntuu todella tuskaiselta tehtävältä. Viimeksi Bjerkessä se oli turhan rajusti ohjilla ja joutui antautumaan lopussa kakkoseksi. Froden Hamren valmennettava menestyi viime talvena Vincennesiä myöten, joten se nousee mukaan kärkikamppailuun tässäkin. 10 Red Bar joutui viimeksi tekemään kovan työn hakeakseen keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla ja karkasi alun spurttailut huomioiden hienolla tyylillä väljään voittoon. Kunto on todistetusti rautaa, mutta juoksusta voi tulla nyt takarivistä haastava. 6 Moveslikejagger pääsee sekin hyvin matkaan auton takaa ja kamppailee alussa keulapaikasta. Viimeksi Momarkenissa sen kiristä puuttui terävin loisto, mutta juoksukin meni vaikeaksi neljännestä ulkoa. Edellisen voittonsa se otti keulapaikalta niukalla marginaalilla. 2 I Am The Tiger ja 3 Faust Boko ovat asiallisessa iskussa ja hyviltä paikoilta osallistuvat kamppailuun ainakin totosijoista, mutta normaaliolosuhteissa suosikkien lyöminen tuntuu liian kovalta tehtävältä. Juoksunkulku: Thankfulilla satsataan kaikki alkuun ja se on todennäköisin keulahevonen lähtöön. Jos Calinalla kierretään aktiivisesti eteenpäin, niin matkavauhti pysyy railakkaana läpi matkan. Pelijakauma: Thankful (41%) voisi olla vähän selkeämpikin suosikki. Ranking: A) 5 B) 12,10,6,2,3,11,4 C) 7,8,1,9 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-6 Suosikit: 10 Orlando Classic ei ole vielä erehtynyt urallaan ulos kolmen joukosta ja Trond Anderssenin suojatti on perushevonen kuudenteen kohteeseen. Viimeksi ruuna palasi kolmen kuukauden tauolta hienossa vireessä ja kiri Bjerken pronssidivisioonassa takapareista vahvasti perille. Ruuna parantaa takuulla startti alla otteitaan ja nousee takarivistäkin voittomatsiin mukaan. 1 Hands Down kilpailee huippuvireessä ja ykkösradan selvittäessään jyrää jälleen voittotaisteluun mukaan. Viimeksi hevonen avasi tasaisesti kolmosradalta, mutta kiri viidennestä ulkoa viimeiset 800 metriä 1.10-vauhtia ja nousi maalisuoralla vauhdikkaasti neljänneksi. Färjestadissa se runnoi pitkän kirin kolmatta ilman selkää ja tsemppasi rehdisti maaliin asti. Ennakkotietojen mukaan ruuna kilpailee nyt ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Haastajat ja yllättäjät: 11 Riva Renn jatkaa sekin huippukunnossa ja voi yllättää kaikki loppukirissä matkavauhdin vain salliessa. Halmstadissa se hyökkäsi takarivistä keulahevosen kimppuun jo ensimmäisellä takasuoralla, mutta joutui tyytymään paikkaan johtavan takana ja kesti alkumatka huomioiden vahvasti hopealle. Åmalissa se karkasi keulasta omille teilleen. 6 Gretzky Boko tulee Frode Hamren laatutallista, mutta alustava peliosuus on viime starttien näytöt huomioiden melko korkealla. Toissa kerralla se runnoi hänniltä rehdin kirin kolmatta ilman selkää ja tuli kolmantena maaliin. Viimeksi Åbyssa ruunan juoksu meni ulkoradalta aivan poskelleen ja sen startin voi unohtaa. Tasainen avaaja voi olla jälleen ongelmissa keskiradan paikaltaan. 5 Axe Brogård on kasannut hienon voittoputken Foruksen kevyemmissä lähdöissä. Ruuna ei ole nyt kovemmassa lähdössä ihan kiinnostavimpia tapauksia, vaikka nopeana avaajana saanee onnistuneen juoksun kärkiryhmässä. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole kummempia starttiraketteja. Smiley ja Axe Brogård kiihtyvät asiallisesti, Hands Down voi päästä yllättävän hyvin matkaan uudella balanssillaan. Pelijakauma: Gretzky Boko (26%) on ylipelatuin. Hands Down (10%) on huippumerkki ja Riva Renn (8%) myös alipelattu. Ranking: A) 10,1 B) 11,6,5,3,2,8,12 C) 9,7,4 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 10, 1, 11 Suuri: 10, 1, 11

Toto75-7 Suosikit: Päivän päälähtö Ulf Thoresen International päättää 75-rivin. 7 Zarenne Fas on juuri nyt yksi Euroopan kovakuntoisimpia hevosia ja pystyy menestymään vaikeista lähtöasemistakin. Viimeksi Bjerkessä se pakeni hirmutuloksella ylivoimavoittoon johtavan rinnalta, eikä kaikki vaikuttanut olevan edes pelissä. Lähtö on nyt kovempi ja juoksusta tulee haastavampi, mutta tuurien käydessä kärkisijoille on hyvät saumat. 2 Ble Du Gers sai Kymi GP:ssä onnistuneen reissun toisessa ulkoa, mutta painoi maalisuoralla rankasti ulospäin eikä saanut parasta vauhtiaan päälle. Toissa kerralla se voitti hurjalla tuloksella Oslo Grand Prix’n, mutta silloin tietä kärkeen tasoitti keulahevosten tolkuton vauhdinpito. Lähtöpaikka on jälleen mitä mainioin tasaiselle avaajalle ja se saa Oslon voiton tapaan jenkkikärryt peräänsä. Haastajat ja yllättäjät: 1 Madelen L.T.C. on kovaluokkainen tamma ja terävän avaajan keulataktiikkakaan ei suuremmin yllättäisi. Viimeksi se ei saanut odotetusti vastusta 1,0-kertoimeen pelattuna suosikkina ja toissa starttinsa se pilasi laukkoihin. Sopivalla vauhdinjaolla se voisi vetää porukkaa yllättävänkin pitkään. 5 Tsunami Diamant väläytteli viimeksi Oslo GP:ssä kirimällä kakkoseksi, mutta hyötyi Ble Du Gersin tapaan kärjen railakkaasta vauhdinpidosta. Saksalaisoriilla on vielä vähän rutiinia näin kovista lähdöistä, eikä korkealla peliosuudellaan nyt maistuvimpia tapauksia. Aikansa varsatähti 3 Ferrari B.R. ei ole vielä tehnyt läpimurtoaan kansainvälisissä aikuisten lähdössä, mutta nyt hyvältä lähtöpaikalta voittokaan ei suuremmin yllättäisi. Viimeksi se kohosi toisesta ulkoa sopivan matkavauhdin jälkeen kakkoseksi, mutta olisi siltä rehellisyyden nimissä voinut silloin voittoakin odottaa. 4 Evil Enok M.E. täräytti alle 11-vauhtisen täyden matkan tuloksen suoraan parin vuoden tauolta ja on sen perusteella varottava tässäkin. Noralf P. Brækkenin suojatti matkasi takajoukoissa hurjavauhtisessa Oslo GP:ssä ja polki hyvällä tyylillä maalisuoraa. Kunto kohenee luonnollisesti startti alla hurjasti ja onnistuneella reissulla parin vuoden takainen Oslo GP-voittaja voi olla paha vastus lopussa. 9 Gretzky B.R. olisi todennäköisesti voittanut Örebrossa Ferrari B.R.:n ja kumppanit, mutta jäi kaikki tallella pussiin ja hylättiin lopulta murtautumisesta. Viime vuonna kovissa liemissä keitetty ori ei hyvältä paikalta ole ihan vaaraton, jos matkavauhti suosii takana matkaavia. Juoksunkulku: Madelen L.T.C. on eturivin nopein, mutta taktiikkapuoli on kysymysmerkki. Zarenne Fas meni viimeksi hyvin johtavan rinnalta ja se voi edetä tässä keulaankin jos sillä tullaan alussa eteenpäin. Pelijakauma: Zarenne Fas (20%) on suosikeista maistuvin. Yllättäjäosastolta kannattaa huomioida ainakin Evil Enok M.E. (4%) ja Gretzky B.R. (2%) Ranking: A) 7,2 B) 1,5,3,4,9,10,6 C) 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9 Suuri: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 8

Toto75-2: 1

Toto75-3: 2, 1, 8

Toto75-4: 9, 5, 14, 13

Toto75-5: 5

Toto75-6: 10, 1, 11

Toto75-7: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9

Hinta: 12,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-05&track=Ja&race=3&pool=T75&selections=[8],[1],[2,1,8],[9,5,14,13],[5],[10,1,11],[7,2,1,5,3,4,9]&stake=0,05&price=12,6



Suuri

Toto75-1: 8, 15, 13, 12

Toto75-2: 1

Toto75-3: 2, 1, 8

Toto75-4: 9, 5, 14, 13, 8, 4, 6

Toto75-5: 5

Toto75-6: 10, 1, 11

Toto75-7: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9

Hinta: 88,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-05&track=Ja&race=3&pool=T75&selections=[8,15,13,12],[1],[2,1,8],[9,5,14,13,8,4,6],[5],[10,1,11],[7,2,1,5,3,4,9]&stake=0,05&price=88,2

PieniToto75-1: 8Toto75-2: 1Toto75-3: 2, 1, 8Toto75-4: 9, 5, 14, 13Toto75-5: 5Toto75-6: 10, 1, 11Toto75-7: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9Hinta: 12,60 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 8, 15, 13, 12Toto75-2: 1Toto75-3: 2, 1, 8Toto75-4: 9, 5, 14, 13, 8, 4, 6Toto75-5: 5Toto75-6: 10, 1, 11Toto75-7: 7, 2, 1, 5, 3, 4, 9Hinta: 88,20 €Tästä kupongille:

Todennäköisyysarviot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntain 75-kierros ravataan tällä viikolla Norjassa Jarlsbergin raviradalla. Päivän päälähtönä juostaan Ulf Thoresenin muistoajo, jossa yhteen iskevät viime viikkojen menestyshevosetjaVihjesysteemien varmoina toimivat tälla kertaa(T75-2) ja(T75-5), joilla molemmilla on sopivissa porukoissa hyvät saumat johtaa lähtöjä alusta loppuun. Maukkaita hakuja päivän riviin ovat ainakin(T75-1),(T75-3) ja(T75-4).Artikkelin lopussa todennäköisyysarviot kaikkiin Toto75-kohteisiin. Peliaika sulkeutuu kolmannen lähdön starttiin kello 16.Toto75-18 Marvellous Tooma* 40,0 %15 Noble Superb* (NO) 17,0 %13 Jet Voice* (NO) 15,0 %12 Gogo Hall* (NO) 12,0 %9 Royal Baby* (NO) 3,0 %5 Destroyer* (NO) 3,0 %14 Thai Navigator* (NO) 2,0 %6 Galaxy W.* (NL) 2,0 %11 Bålsta Palema* 1,0 %7 Delicious Dream* (NO) 1,0 %4 Hazil Boko* 1,0 %3 Tedo O.K.* (IT) 1,0 %2 Smoke Detector* 1,0 %10 Royaldoodle* 0,5 %1 Etna Sisu* (NO) 0,5 %Toto75-21 L.A.'s Magic Moment* (NO) 45,0 %10 Thai Explosive* (NO) 14,0 %11 Dan Mølgård* (DK) 14,0 %5 Indiana Fortuna* (DE) 10,0 %4 Zlatan Classic* (NO) 7,0 %9 Dynamite Hornline* (SE) 4,0 %3 Positano* (NO) 3,0 %6 Scot Ganymede* 1,0 %2 Tiria Jet* (IT) 0,5 %7 Fidji Rags* (NO) 0,5 %8 Goodman B.R.* (NO) 0,5 %12 Vincent* (IT) 0,5 %Toto75-32 M.S. Triple J.* (US) 53,0 %1 Kick Off Classic* (NO) 22,0 %8 Max Brady* (NO) 15,0 %4 Always On Time* (NO) 3,0 %5 Kicking Classic* (NO) 3,0 %3 Jefferson Dotcom* (NO) 2,0 %6 Hickothepooh* (NO) 1,0 %7 Classichap* (US) 1,0 %Toto75-49 Alma Prins* (NO) 23,0 %5 Valle Grim* (NO) 22,0 %14 Frøyu Petter* (NO) 14,0 %13 Tangen Braute* (NO) 10,0 %8 Spikfaks* (NO) 8,0 %4 Ask Major* (NO) 5,0 %6 Kuven Storm* (NO) 5,0 %15 Sprett Odin* (NO) 4,0 %11 Vetle Petter* (NO) 2,0 %12 Viking Faks* (NO) 2,0 %1 Valle Storm* (NO) 1,0 %2 Gyldenlinn* (NO) 1,0 %3 Eikmann* (NO) 1,0 %7 Ard* (NO) 1,0 %10 Løkki Dino* (NO) 1,0 %Toto75-55 Thankful* (NO) 48,0 %12 Calina* (NO) 20,0 %10 Red Bar* (NO) 10,0 %6 Moveslikejagger* (NO) 8,0 %2 I Am The Tiger* (NO) 3,0 %3 Faust Boko* 3,0 %4 Mira Prawo* (NO) 2,0 %11 Mellby Frodo* 2,0 %1 Laser Tile* (NO) 1,0 %7 Miracle Tile* (NO) 1,0 %8 Thai Highway* (NO) 1,0 %9 Revenue Lavec* (NO) 1,0 %Toto75-610 Orlando Classic* (NO) 28,0 %1 Hands Down* (DE) 20,0 %6 Gretzky Boko* 15,0 %11 Riva Renn* (NO) 15,0 %5 Axe Brogård* (DK) 7,0 %2 Smiley* (US) 4,0 %3 Strong Case* (NO) 4,0 %8 Euklid A.T.* (RS) 2,0 %12 Denali* (NO) 2,0 %4 Norma B.* (NO) 1,0 %7 Synjo Danseuse* (NO) 1,0 %9 Maxundalex* (DE) 1,0 %Toto75-77 Zarenne Fas* (IT) 25,0 %2 Ble du Gers* (FR) 23,0 %1 Madelen L.T.C.* (NO) 12,0 %3 Ferrari B.R.* (NO) 10,0 %5 Tsunami Diamant* (DE) 10,0 %4 Evil Enok M.E.* (NO) 8,0 %9 Gretzky B.R.* (NO) 5,0 %6 Floris Baldwin* (NL) 3,0 %10 Looking Superb* (NO) 3,0 %8 Lionel* (NO) 1,0 %