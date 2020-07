Ravivihje: Toto75 Halmstad 4.7.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Pelillisesti huippuvaikea tammalähtö, jossa asialla ovat nuoret ohjastajat. Ei siis ihme, että Djusen veljesten ajamat hevoset ovat saaneet suurimman kannatuksen. Rankingin kärkeen nousee 7 Ies Juvel, joka on aloittanut kauden asiallisesti ja omaa ulkoakin mahdollisuudet hyviin asemiin heti kiihdytyksessä. Sisäpuolen reippaammille avaajille kelvannee selkäjuoksu ja muut potentiaalia enemmän omaavat voivat olla Mats E. Djusen ajamaa 5-vuotiasta verkkaisempia. Pohjimmiltaan kyseessä on hyvä tamma. 6 Princess Kloster laukkasi Vaggerydissä jo ennen lähtölinjaa, mutta kulki lopun takana virkeästi ja kunto vaikuttaa mainiolta. Jos Victor Rosleffin ajokki ei jää liian hankaliin asemiin, on kyvykkään 4-vuotiaan voitto aivan mahdollinen. Neljällä peräkkäisellä keulavoitolla kautensa avannut 13 Make More Cider ei ole onnistunut kesän starteissa, mutta valmentaja on suojattinsa suhteen kovin optimistinen tällä kertaa. Jägersrossa tuli alkulaukka, viimeksi tamma oli keulassa turhan meneväinen ja taipui lopulta selvästi Zante Grifin ja kumppaneiden edessä. Vastus on jopa viime kertaa hieman kevyempi.



Haastajat ja yllättäjät: A-ryhmään ja lapulle nostetaan myös kaksi vähemmälle pelille jäänyttä. 2 Bring Me Money nousi kahdesti keväällä parijonosta voittoon, muttei riittänyt viimeksi tätä kovemmassa lähdössä sisältä rahasijaa korkeammalle. Jenkkikärryt voivat tuoda 4-vuotiaan otteisiin lisäterävyyttä ja hyvistä asemista Kevin Oscarssonin taakseen saava menijä kuuluu aikaisin lapulle. 12 Hasty Helene on punnertanut kolmessa viime kilpailussaan johtavan rinnalta kaksariin ja löi viimeksi selityksittä keulassa ravanneen Jamaica Bokon. Marcus Lilius tehnee ratkaisuja aikaisin tälläkin kertaa ja kärkisija on jälleen mahdollinen. Vaikka vihjesysteemit rakennellaankin tämän viisikon päälle, ei merkkimäärän kasvattaminenkaan ole lompakon salliessa välttämättä pöllömpi ratkaisu. 8 Edrica on voittanut kahdesti putkeen keulasta, mutta samalle paikalle selviäminen ulkoradalta on hankalaa ja voi ainakin maksaa. 10 H.P.R.Dominicalle alku meni kesäkuun starteissa melko vaativaksi, mutta vielä toissa kerralla tamma kesti sen kunnialla. 9 Souzy spurttasi Åbyssä sisältä virkeällä askeleella, mutta voitot ovat olleet harvassa. 3 Power Vacation esitti kelpo otteita talvella.



Juoksunkulku: 1 La Cerise ja 5 Rosy Wine ovat osoittaneet eturivin hevosista parasta lähtönopeutta, mutta kummallakin on tähtäimessä mitä luultavammin nätti reissu. Ies Juvel voi olla pelihevosista reippain, mutta myös Bring Me Money voi löytää jenkeillä sen verran lisänopeutta, että on keulakuvioissa mukana. Edrica pyrkii niin ikään ulkoa heti eteenpäin. Hasty Helene kiertää vauhdin tasaannuttua toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Bring Me Money (5%) ja Hasty Helene (6%) ovat edullisia merkkejä. Liikaa kannatusta ovat keränneet Make More Cider (18%), Power Vacation (8%), Souzy (10%) ja H.P.R.Dominica (9%).



Ranking: A) 7, 6, 2, 13, 12 B) 8, 10, 9, 3, 5, 4, 1, 11, 14 C) 15