Ravivihje: Toto64 Arvika 3.7.2020

Kohteiden ainoa kylmäverilähtö on 2900 metrin matkalla ajettava DubbelCupenin karsinta, joka on jälleen hyvätasoinen. 2 Fröyu Birk on ollut jäätävän hyvä pitkän taukonsa jälkeen. Bjerkessä se runnoi johtavan rinnalle kierrettyään väkisin voittoon 24,7-vauhtisen kirikierroksen päätteeksi. Årjängissa ori eteni 1200 metriä ennen maalia keulaan voittaen todella helposti. Åmålin viime startissa Anders Lundström Wolden kierrätti suojattinsa keulahevosen rinnalle runsas kierros ennen maalia ja lopussa Fröyu Birk karkasi omille teilleen. Nähdyn kaltaisilla suorituksilla puolet starteistaan voittanut ori tulee nousemaan vielä pitkälle ja on pidettävä etumatkansa turvin suosikkina.

Selvästi pahin uhka on toinen norjalainen, 14 Komnes Bork. Sen voittokulku katkesi viimeksi Bjerkessä, mutta ei ollut yhtään aiempia startteja huonompi. Ori jäi kivikovassa lähdössä toisesta ulkoa ilman vetoapua viimeisellä takasuoralla ja tsemppasi toiseksi T75-lähdössä. Edelliset startit Jan Rune Gaustadin ajokki voitti hienolla tyylillä, etenkin Jarlsbergissa. Fröyu Birkiin nähden 40 metrin takamatka on paljon, mutta pitkä matka auttaa ja Komnes Bork on kuitenkin mennyt täyttä matkaa 23-kyytejä, kun taas Fröyu Birk ei ole alittanut toistaiseksi 1.26-rajaa.

Juoksunkulku: Fröyu Birk etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan.

Pelijakauma: Sekä Fröyu Birk (28%) että Komnes Bork (22%) voisivat olla enemmänkin luotettuja.