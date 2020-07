Ravivihje: Toto75 Halmstad 2.7.2020

Viides kohde on amatööriohjastajille suunnattu lähtö. 9 Armour As on ottanut keväällä ja alkukesästä valtavan kehitysloikan. Sillä olisi ollut sanottavaa pääkilpailussakin, mutta valitettavasti oria ei oltu maksettu. Toukokuisessa Mantorpin startissa jopa Ecurie D. joutui pistelemään ihan tosissaan ohittaakseen keulassa juosseen Armour Asin. Viimeksi Halmstadissa se ilotteli keulassa ja loppusuoralla gps-mittari näytti vauhdiksi 06-lukemia. Jerry Riordanin valmennettava voitti ylivoimaisesti ja meni uudet ennätysnumeronsa 10,7aly. Tänään sarja istuu lähes kruunulleen ja Håkan B Johansson on amatöörilähtöön hyvä kuski, joten Armour As on itseoikeutettu suosikki. Maili ja takarivi voivat kuitenkin aina aiheuttaa omat mutkansa, joten varmaksi siitä ei ole.

1 Rexine on todella hieno tamma eikä sen vaatimattomiin ennätykseen ja voittosummaan pidä tuijottaa yhtään. Se on nopea ja juoksupää on kultaa, joten numerotkin tulevat ajan kanssa kohentumaan kykyjen edellyttämälle tasolle. Todennäköisesti tämän päivän jälkeen ennätys kirjataan ainakin 11-alkuiseksi. Ykkösradalta on tiedossa reissu keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. Rexine otetaankin pienempään systeemiin Armour Asin kaveriksi.

2 Sobel Jasmine on joutunut tuoreimmissa starteissa kuluttamaan alkumatkalla liikaa polttoainetta ja loppusuoralla vereksemmät voimat ovat ajaneet ohi. Jos nyt paukut säästyisivät paremmin loppuun, niin tamma pystyy nappipaikaltaan kärkikahinoihin. 3 Harvey on tehnyt lupaavat juoksut pitkän taukonsa jälkeen. Jägersrossa sille jäi kakkossijasta huolimatta voimia varastoon ja Åbyssa ruuna tsemppasi hyvin johtavan rinnalta. 4 Gomez voitti viimeksi 1140 metrin sprintin keulasta. Ruuna lähtee niin lujaa, että voi täräyttää nytkin johtoon, vaikka sisäpuolellakin on starttiraketteja.

Jättiyllätysmerkkinä lapulle vielä pari takarivin hevosta. 10 Tony Afrika juoksi viimeksi Åbyssa ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja tuo kokeilu päättyi voitokkaasti. Tossut riisutaan tänäänkin ja optimitilanteessa ruuna saa kirissä Armour Asin vetoavut. Kari Lähdekorven hiljattain ostaman 11 Arnie Expressin vireestä ei saanut Halmstadissa täyttä kuvaa sen debytoidessa uudesta tallista. Keväällähän ruuna kukisti koviakin hevosia.

Juoksunkulku: Radoilta 1-4 lähdetään urku auki. Veikataan Rexinen saavan pidettyä viuhkan turvin keulapaikan itselleen. Vauhti tuskin rauhoittuu merkittävästi missään vaiheessa.

Pelijakauma: Sobel Jasminen (20%) pinnoista osan voisi antaa Rexinelle (20%) ja Harveylle (8%).