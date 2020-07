Ravivihje: Toto86 Lindesberg 1.7.2020

Suosikki: Huippuvirettä viime starteissa esittänyt 2 J.J.Another Vinn on tammojen tasoituksessa paalulta tiukasti voitossa kiinni. Toissa kerralla tulisen loppuvedon 4. ulkoa kehittänyt 5-vuotias ei aivan ehtinyt Love No Painin ohi, mutta jyräsi viimeksi johtavan rinnalta selvään voittoon runnottuaan kärkeen jo päätöspuolikkaan alkaessa. Ulf Ohlssonilla vahvistuva tamma pääsee voltista sen verran reippaasti matkaan, että lienee jo alkumatkalla keulassa, josta sen ohittaminen on hyvillekin takamatkan hevosille vaikeaa. Varma.

Haastajat ja yllättäjät: 14 Cactus oli tosi hyvä suoraan viiden kuukauden tauolta puristettuaan johtavan ulkopuoleltakin voittajaksi Solvallassa. Tällä kertaa tiedossa on enemmän kiertämistä, joka ei aikaisemmin ole ollut tammalle aina pelkästään hyvä juttu. 13 Easy Creation ei jaksanut Kalmarin 75-sarjassa takajoukoista kärkeen asti, mutta teki sitä ennen kotonaan kaksi erinomaista suoritusta voittaen kesäkuun alussa jopa johtavan rinnalta. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, on Kim Erikssonin vahvistama 7 Mionetto T.P. harkinnan arvoinen. Se pisteli viimeksikin lopun takaa 12-vauhtia, vaikkei kärkeen noussutkaan. Erityisen hyvä tyyli oli huhtikuun voitossa. 10 Dusktodawn Sisu omaa riittävän kapasiteetin, mutta loppuvaiheessa tulleet laukat ovat sotkeneet alkukauden juoksuja. Pelaamattomista mainittakoon myös kyvykäs 8 Jobie Storm, jonka juoksut ovat menneet hieman hankaliksi. Maaliskuussa tamma oli yllättää juuri 86:ssä häviten vain Rally Hansille. 11 Dallas As kulki Jägersrossa lopun takajoukoista ihan mukavasti, eikä ole sekään aivan niin epätodennäköinen menestyä kuin pelikannatus antaa ymmärtää. Lähtö on suosikin takana kauttaaltaan tasainen.



Juoksunkulku: Hyvin avaavalle 1 Gitte Silvåkralle kelpaa mainiosti J.J.Another Vinnin selkä. Juoksuradalta Mionetto T.P. voi ehtiä myös kärkikuvioihin alussa, mutta suosikki lienee jo ainakin takasuoralle mentäessä tuulenhalkojana. Cactus tai Easy Creation etenee vauhdin tasaantuessa toisen radan vetäjäksi?



Pelijakauma: J.J.Another Vinn (48%) on perustellusti selvästi eniten pelattu. Cactus (17%) on saanut hieman liian vankan kannatuksen. Yllättäjistä aliarvostettuja ovat Mionetto T.P. (2%), Jobie Storm (0%) ja Dallas As (1%).



Ranking: A) 2 B) 14, 13, 7, 10, 8, 11, 5, 9, 6, 1, 12, 4 C) 3, 15