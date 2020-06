Ravivihje: Toto64 Solvalla 30.6.2020

Avauskohde on avoin 3-vuotiaiden tammojen Margaretas Unghästserie -lähtö. E3-finaaleiden läheisyys näkyy tasossa ihan parhaiden puuttuessa viivalta. 9 Hill’s Angel on joutunut maistamaan tappion karvasta kalkkia vasta kerran, 2-vuotiaana Vincennesissa. Italiasta takaisin synnynmaahansa palanneen tamman voittotehtailu on jatkunut pitkän talvihuilin jälkeen myös Ruotsissa. Solvallan ja Axevallan ykköset tulivat keulajuoksun päätteeksi ja Halmstadissa se kurotti voittoon johtavan rinnalta. Paperilla kaikki näyttää priimalta, mutta mitenkään loisteliasta kuvaa vinttikoiramaisella tyylillä juokseva Hill’s Angel ei ole jättänyt. Keulavoitoissaan se sai vetää maltilla ja varsinkin viimeksi Axevallassa voitto meni yllättävän tiukoille. Carl Johan Jepsonin ajokkia onkin pidettävä vain niukkana suosikkina.

4 You Could Be Mine on vielä hieman kääntämätön kortti näihin lähtöihin, kun se ei ole kohdannut parhaita kilpasisariaan. Örjan Kihlströmin ajokki voitti viimeksi Solvallassa keulajuoksun päätteeksi todella herkällä tyylillä ja varaa jäi roppakaupalla. Vastus on nyt aiempia startteja kovempi, mutta You Could Be Mine pystyy vastaamaan siihen. Lisäksi se päässee keulaan ja matkavauhti voi olla rauhallista.

3 Aperfecttric teki viimeksi kovan juoksun Örebron E3-karsinnassa. Se kompuroi lähdössä laukalle, jäi muista ja kiri takajoukoissa loppusuoralla pirteästi kuudenneksi. Ilman laukkaa finaalipaikka olisi täytynyt olla hyvin lähellä. Sitä ennen Axevallassa tamma juoksi neljännessä ulkona, josta ei olisi pitänyt ehtiä kärkitaistoon hitaan matkavauhdin jälkeen. Aperfecttric kehitti kuitenkin kanuunakirin ja tykitti aivan voittaneen Hill’s Angelin tuntumaan. Se olisi saattanut tulla jopa ohi, jos Jim Oscarsson olisi kääntänyt hieman aiemmin vapaille väylille. Siihen nähden joku yhtälössä ei täsmää, kun alustavasti Hill’s Angelia on pelattu 58 prosenttia ja Aperfecttricia kolme.

11 Clockwork on todella kova tamma, joka vakuutti varsinkin huhtikuisessa Färjestadin startissa. Sen jälkeen siinä ei ollut tuttua loistoa Solvallassa ja viimeksi E3-karsinnassa juoksu meni turhan vaativaksi. Pari epäonnistumista alla Clockwork voi jäädä turhan vähälle huomiolle. Samanlaisena kuin Färjestadissa se pystyisi kiertämään kaikki ja poisjääntien myötä lähtöpaikkakaan ei vaikuta enää niin kurjalta.

Juoksunkulku: You Could Be Mine etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. 1 Stella Nova Race ja 5 Naughty Girl Tooma tavoittelevat paikkaa sen takana. Matkavauhti voi olla hyvinkin maltillista, joten Hill’s Angelilla/Clockworkilla on todennäköisesti pakko kiertää viimeistään kierros jäljellä johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Hill’s Angel (58%) on raakasti ylipelattu. Aperfecttric (3%) ja Clockwork (6%) ovat tarjouksessa.