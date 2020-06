Ravivihje: Toto64 Mantorp 29.6.2020

Suosikki/varma: 9 Cab Lane on kapasiteetiltaan tällaiseen lähtöön ylivoimainen hevonen ja maukas varmayritys suoraan tauoltakin. Timo Nurmoksen valmennettava lukeutui suosikkien joukkoon sekä Kriteriumissa, että Derbyssä, mutta oli sairaana molemmissa kilpailuissa ja lihavammat tilipussit jäivät haaveeksi. Treenarin hevoset tulevat pääsääntöisesti hienossa kunnossa suoraan tauoltakin ja lähtö on tasoltaan oikein sopiva aivan eri luokan hevosia aiemmin kohdanneelle Cab Lanelle. Ori on alustavassa pelijakaumassa vasta kolmossuosikki ja kokeillaan sitä maltillisella peliosuudella heti varmaksi.

Haastajat: 5 In Line Tooma on keulariippuvainen kilpailija ja Carl Johan Jepson lyö sillä takuulla kaiken peliin jo lähtökiihdytyksessä. Rommessa ja Färjestadissa se sai tehdä mielipaikallaan oman juoksunsa ja veti porukkaa varmasti maaliin asti. Kiihdytyksen onnistuessa ja sopivalla matkavauhdilla se voi heittää kovan haasteen Cab Lanelle.

1 In Love Boko kamppaili viimeksi selvällä marginaalilla kakkoseksi In Line Tooman takana. Rommessa se jyräsi johtavan rinnalta varmaan voittoon. Sisäradalta tiedossa on tarkka reissu, eikä totosijoitus yllättäisi.

4 Mr Southwind ravasi viimeksi huonosti ja väsyi keulasta jo aikaisin. Toissa startissaan Solvallassa se voitti tasokkaan lounasravilähdön kärkipaikalta. Parhaimmillaan se ampuu lujaa matkaan ja pystyy värittämään alkumatkan tapahtumia.

8 Fonda Boko on kohonnut hienoon vireeseen, mutta ulkoradan paikalta voittoon asti venyminen tulisi suurena yllätyksenä.

Juoksunkulku: Raju kiihdytys, jossa Mr Southwind ja In Line Tooma erottuvat. Vauhti pysyy reippaana läpi matkan. In Love Boko pyrkii pitämään johtavan selän. Kovin moni tuskin haluaa ajaa reippaassa vauhdissa toista rataa, joten Cab Lanella on saumat saada juoksupaikka läheltä kärkeä.

Pelijakauma: Cab Lane (21%) on todella maistuva merkki.

Ranking: A) 9 B) 5,1,4,8,7 C) 3,2,10,6