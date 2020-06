Ravivihje: GS75 Hagmyren 28.6.2020

Suosikki/varma: 5 Smedheim Solan on päässyt kykyhinsä nähden todella köykäiseen lähtöön ja ori on suorastaan velvoitettu voittamaan tämä porukka. Viimeksi se kilpaili tasokkaalla Härmän Juhannusmaililla, jossa kaukaa lähtenyt kiri kantoi vahvasti viidenneksi. Jan-Olov Perssonin valmennettava on kilpaillut urallaan kerran raviratsastuksessa ja voitti silloinkin selvällä marginaalilla. Nyt rattaille hyppää tuon voiton ohjastanut montéohjastajien eliittiin lukeutuva Emilia Leo ja tappioon on tässä porukassa vaikea uskoa.

Haastajat: 10 Minelli on hyvä montéhevonen ja taistelee hankalista asemista huolimatta suosikin jälkeisistä sijoituksista. Bergsåkerissa se taisteli keulasta minkä pystyi kovaa Tand Kraftia vastaan, mutta jäi loppumetreillä kakkoseksi.

8 Emil Mollyn ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan kärrylähtöjen puolella ja hakee nyt uutta virtaa raviratsastuksesta. Kapasiteetti riittää takuulla taistelemaan totosijoista, jos vain huumoripuoli riittää.

4 Hellin Faxen on saanut pari starttia kroppaansa pitkän tauon jälkeen ja montén sujuessa sekin taistelee totosijoista.

3 Åsarappen ja 9 Super Gullett ovat menneet viime aikoina hyvin juuri montéssa ja taistelevat suosikin jälkeisistä sijoituksista.

Juoksunkulku: Smedheim Solan etenee avauspuolikkaan aikana kärkeen, eikä enää luovu paikastaan.

Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Smedheim Solan (87%) ansaitsee jättisuosikin asemansa.

Ranking: A) 5 B) 10,8,4,3,9 C) 6,7,1,2