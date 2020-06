Ravivihje: Toto75 Bergsåker 27.6.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Vaivattomaan voittoon Bodenissa keulaan edettyään marssinut 8 Vaduz Wise As jatkaa finaalissa selvänä suosikkina. Lähtöpaikka on hieman hankala ja siihen nähden matkan lyheneminenkin on luettava miinukseksi, mutta aktiivisella taktiikalla kärkipaikka on nytkin haettavissa, ja siitä voitto olisi taas ulottuvilla. Pienen huomautuksen voi antaa myös viime startin ravista, joka ei ollut aivan parasta mahdollista. Kun peliosuus on noussut suureksi ja kierrokselle on tarjolla muitakin luottohevosia, otetaan muutama kiintoisa haastajakin mukaan.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Feerie de Fael on tehnyt kolmessa viime kisassa hyvät suoritukset. Östersundissa se kipusi alkulaukan jälkeen lopussa neljänneksi ja riitti sitä ennen Gävlessä keulasta toiseksi. Siinä startissa tamma näytti sellaiselta, että pystyy avaamaankin nähtyä paremmin, joten ykkösradalta paikka voisi löytyä suhteellisen läheltäkin kärkeä. Myös tallikaveri 10 Whelk omaa potentiaalia, sillä hyvästä selästä (nro 3) Jörgen Westholm voi luotsata sen yllättävänkin hyviin asemiin. Toissa kerralla juuri Feerie de Faelin taakse pussiin jäänyt tamma kiri viimeksi hänniltä vahvasti aina voittoon saakka. Väkevästi keväällä kulkenut 12 Merritt mahtuu myös mukaan, vaikka lähtöpaikka ja viime kerran yllättävä laukka viimeisen takasuoran alussa heittävätkin sen ylle kysymysmerkin. Gävlen ykkönen tuli 09-vauhtisella loppuvedolla takaa, ja samanlaisena Daniel Wäjerstenin suojatti voisi pärjätä näistä asemistakin. Nappireissulla Östersundissa voittoon kirinyt 9 Vien Ici ei ehkä tällä kertaa pääse yhtä hyviin asemiin, muttei totosija ole silti mahdottomuus. Enemmän peliä keränneistä 7 Messiah ei tunnu hyvistä sijoituksista huolimatta kovin kiinnostavalta, sillä auton takaa tahmeasti käynnistyvä ori jäänee alussa takajoukkoihin. 5 Announcementin otteista on jäänyt puuttumaan viimeinen puristus.



Juoksunkulku: 3 Redhot Tap Dancer napannee ensimmäiset keulat, vaikka Feerie de Fael voi lähteä sisältä yllättävänkin hyvin. Magnus A. Djuse luovuttaisi kärkipaikan mieluiten Vaduz Wise Asille, joka edenneekin avauskierroksen aikana vetotöihin.



Pelijakauma: Vaduz Wise As (49%) on ansaitusti selvä suosikki, mutta pinnat ovat nousemassa hieman korkeiksi. Feerie de Fael (3%) ja Whelk (4%) ovat jääneet aliarvostetuiksi. Messiah (13%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 8 B) 1, 10, 12, 9, 7, 5, 3 C) 11, 2, 6, 4