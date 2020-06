Ravivihje: Toto64 Bergsåker 26.6.2020 – 173 338 euroa ekstraa

Toto64-1 Vaikka avauskohde hyvätasoinen stayer-matka onkin, niin yksi hevonen erottuu muista. 3 Van Gogh Z.S. vakuutti jo viime kaudella ja ruuna on tuntunut saaneen vielä yhden pykälän lisää talvitauon aikana. Ainoa ”hutistartti” tuli toissa kerralla Klass I-finaalissa, kun se joutui spurttailemaan monta kertaa raastavassa tempossa. Avauskierros paineltiin 10,6-kyytiä, joten lopussa jopa Van Gogh Z.S. koki väsymisen. Viimeksi Robert Berghin suojatti palasi päiväjärjestykseen kirimällä Bodenissa neljännestä ulkoa ykköseksi. Toki se lähtö pitikin voittaa. Jotain ruunan kyvyistä kertoo, että se on juossut Berghin treenistä kaksitoista kertaa ja voittanut niistä kymmenen. Van Gogh Z.S. omaa sekä nopeutta että jaksoa ja sillä on terveenä pysyessään mahdollisuus nousta aina kultadivaritasolle. Illan lähdössä Van Gogh Z.S. päässee alkumatkasta keulaan ja on siitä todella lähellä voittoa. Prosentitkin ovat isot, mutta varmistaminen ei tunnu järkevältä ja se jää systeemien tukipilariksi. Pahimmalta vastustajalta vaikuttaa 2 Euskara, joka on kyvykäs, mutta todella epävarma tapaus. Viimeksi Eskilstunassa se malttoi vihdoin ravata ja voittikin hienolla esityksellä johtavan rinnalta pystyyn. Juoksunkulku: Van Gogh Z.S. on alussa Euskaraa nopeampi ja pääsee hakemaan keulapaikan 1 Ivanhoelta. Matkavauhti voi olla yllättävänkin rauhallista, sillä takamatkojen täryjyrät eivät ole olleet parhaimmillaan. Pelijakauma: Van Gogh Z.S. (74%) on aavistuksen liikaa pelattu. Toki prosentit tulevat todennäköisesti alaspäin. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä iskee yhteen kaksi lahjakkuutta. Puolet uransa starteista voittanut 4 Mjölner Apollo kilpailee voittosummansa puolesta täysin väärissä sarjoissa ja se on hallinnut tuoreimpia startteja leikittelevän kevyesti. Värkeissä on varaa parantaa toistaiseksi vaatimattomia ennätyksiä sekuntitolkulla ja onkin mielenkiintoista nähdä mihin asti Mjölner Apollo tulee yltämään. 10 Lome Storm omaa vielä suosikkiakin kovemman voittoprosentin. Robert Berghin treeniin alkuvuodesta siirtynyt ruuna oli hyvä kaikissa toukokuun kolmessa kisassaan. Viimekertainen Östersundin esitys jätti pieniä kysymysmerkkejä, sillä Lome Storm näytti jo ennen lähtöä epävarmalta ja laukkasi itse startissa kierros jäljellä. Suosikkikaksikolla lähdön voisi olettaa olevan ”tukossa”. 2 Axel Sigfrid aloitti uranssa neljän voiton putkella, mutta sen jälkeen ei ole tulosta tullut. Svante Båthin treenattava laukkasi viime viikolla Hagmyrenissa ainakin jonkinlaista menestystä. Juoksunkulku: Axel Sigfrid ottaa keulat, mutta sille luulisi kelpaavan Mjölner Apollon selkä. Bergh ajaa tapansa mukaan Lome Stormilla aktiivisesti kohti kärkeä. Pelijakauma: ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 10 Suuri: 4, 10

Toto64-3 Kolmas kohde on oriiden ja ruunien E3-consolation. 5 Västerbo Copper ja 1 Dollar Doc olivat mukana samassa karsinnassa ja kumpikin teki varsin hyvät juoksut. Ensin mainittu jäi alussa kolmannelle, joutui pakittelemaan hännille ja pääsi lopulta etenemään kolmanteen sisälle. Sieltä ruuna esitti hyvän loppuvedon kirimällä viidenneksi. Dollar Doc puolestaan otti pahan laukan ensimmäisessä kurvissa jääden porukan hännille. Sieltä se kiri 12,2-vauhtia päätöstuhannen ja nousi Västerbo Copperin jälkeen kuudenneksi. Varsinkin Dollar Docin esitys vakuutti ja nyt se kokee vieläpä kovan kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen ohjissa nähdään Jorma Kontio. 3 Eagle In Disguise sai vetää viimeksi Dannerossa niin hiljaa keulassa, että oli velvoitettukin voittamaan tämänkertaista helpomman lähdön. Markus Pihlströmin treenattava on kehityskykyinen tapaus ja juossee tänäänkin keulassa. 7 Armani Degato vaikutti 2-vuotiaana uransa ensimmäisten starttien perusteella olevan oikeinkin kova hevonen, mutta sitten alkoi vastustaa ja pyörä ei ole pyörinyt toivotusti. Ennakkoinfon mukaan ruunalle haettaisiin tänään lisäpiristystä riisumalla ensimmäistä kertaa kengät pois. Juoksunkulku: Eagle In Disguise leiskauttaa johtoon. Pelijakauma: Eagle In Disguisen (34%) prosenteista pitäisi antaa Dollar Docille (20%) ja Västerbo Copperille (22%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 1, 3, 7 Suuri: 5, 1, 3, 7

Toto64-4 1 Otroligosåfin on tehnyt väkivahvat juoksut kaikissa tulosrivistössä näkyvissä kakkossijaan päättyneissä starteissa ja ansaitsisi jo voiton. Viime viikolla Dannerossakin se kamppaili toiselta ilman vetoapua rehdisti toiseksi kovan Alfred Zonettin jälkeen. Tänään ruuna kokee ison luokan kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Ulf Ohlsson. Maili ei ole vahvalle menijälle välttämättä se kaikkein optimaalisin, mutta pahimmilla vastustajilla on omat epävarmuustekijänsä, joten Otroligosåfin jää pienemmän systeemin varmaksi. 2 Belle Reine tekee mielenkiintoisen debyytin Robert Berghilta ja Stall Zetin ostama 12 Lipstick Tooma Daniel Redénilta. Kumpaakaan ei kannata tauoista huolimatta jättää lapulta poiskaan. 6 Mellby Glorious aloitti Torbjörn Forslundin treenistä asiallisella esityksellä Umåkerissa kirittyään heikkotasoisessa pistelähdössä kärkeen. Siitä esityksestä pitää parantaa, mutta sen ruuna hyvin todennäköisesti myös tekee ja ainakin kengät riisutaan pois. 8 Pretty Boy Floyd sortui viimeksi Visbyssa jälleen helmasyntiinsä ja laukkasi lähtöön. Luokkansa puolesta sen ei tarvitse hävetä tässä kenellekään. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa lähtijää. Huippukuski voi saada Otroligosåfiniin lisää lähtönopeutta ja se saattaa pystyä torjumaan ykkösradalta muut. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 2, 12, 6, 8

Toto64-5 Tammojen E3-consolationissa suosikiksi nousee 9 Ester Wibb. Se laukkasi lyhyesti ensimmäisessä kurvissa, juoksi jatkossa viidennessä sisällä ja kiri porukan selvästi kovinta vauhtia, mutta ei aivan ehtinyt finaaliin. Viimeiset 400 metriä Oskar J Anderssonin ajokki leiskautti 10,2-vauhtia ja loppusuoran osuus oli varmastikin kovempi. Ester Wibb kohtaa nyt aiempia startteja kevyemmän vastuksen, mutta alustava yli 40 prosentin kannatus tuntuu kovalta. 4 Wallawalla Broline teki karsinnassa sitkeän juoksun toiselta ilman vetoapua ja samanlaisena uran avausvoitto ei voi olla enää pitkään tulematta. Daniel Wäjerstenin kovakuntoisesta tallista tuleva 7 Global Brexit laukkasi karsinnassa ensimmäisessä kurvissa. Se oli harmittava hyppy, siltä tamman olemus vaikuttaa siltä, että ainesta voi olla korkeallekin. Neljäntenä kuitille Pekka Korven valmentama 10 Follow My Lead, vaikkei se karsinnassa saanutkaan otetta Wallawalla Brolinesta. Optimitilanteessa tamma pääsee seuraamaan kirissä suosikki Ester Wibbia. Juoksunkulku: 1 April Combo on eturivin nopein, mutta sillä tuskin ajetaan keulasta. Lopullinen johtonimi voisi olla Wallawalla Broline. Pelijakauma: Ester Wibb (44%) on turhan iso suosikki. Follow My Lead (3%) on yllättäjistä kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9, 4, 7, 10 Suuri: 9, 4, 7, 10

Toto64-6 Ravit huipentuvat hienotasoiseen Diamantstoet-finaaliin, jossa ykköspalkinto on 220 000 kruunua. 1 Irish Steel nostetaan äärimmäisen niukaksi suosikiksi. Voitokas hollantilaismenijä on tehnyt kaikissa neljässä Ruotsin startissaan hyvät juoksut ja nyt lähtöasetelmat puoltavat. 20 metriä etumatkaa pahimpiin vastustajiin, Hans Crebasin suojatti pääsee todennäköisesti keulaan ja ennakkotietojen mukaan siltä otetaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ainakin Ruotsin uran aikana. 12 Karamel Hill teki oikein vahvan juoksun edellisessä Diamantstoetin finaalissa kamppailtuaan toiseksi ja meni komean ajan 12,7ke. Viimeksi Bodenissa tammalla kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta se voitti varmoin ottein. Björn Goopin treenattavaa ajaa tällä kertaa Carl Johan Jepson, joka saa hevoset niin lujaa matkaan, että Karamel Hill päässee parhaisiin asemiin takamatkan kovasta kolmikosta. 9 Dixie Brick on jälleen palannut voittokantaan. Toissa kerralla Solvallassa se hallitsi keulasta ja viimeksi Östersundissa johtavan rinnalta. Vaikka raskaan juoksun saikin, niin voitto meni siinä lähdössä yllättävänkin tiukoille ja ravi meinasi hajota loppusuoralla. Jorma Kontion ajokilla onkin ollut raviongelmia koko uransa ajan. 13 Princess S.W. palasi Jägersrossa hienossa iskussa pieneltä paussilta, kun se jyräsi johtaneen Irish Steelin rinnalta varmasti ykköseksi kovavauhtisella kirikierroksella. Johan Untersteinerin ajama tamma myös ravasi paremmin kuin sillä on tapana. Juoksunkulku: Vaikkei Irish Steel saisikaan pidettyä keulapaikkaa suoraan startista, niin pääsee etenemään sinne nopeasti. Karamel Hill voi olla takamatkan kovasta kolmikosta se, joka etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Suosikkinelikon pitäisi olla tasaisemmin pelattu. Nyt esimerkiksi Dixie Brickin (28%) ja Princess S.W. (13%) välinen ero on aivan liian suuri. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 12, 9, 13 Suuri: 1, 12, 9, 13

