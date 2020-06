Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 25.6.2020 – 131 331 euroa ekstraa

Toto64-1 Runsaasti kansainvälistä väriä sisältävän avauskohteen suosikiksi nousee viime starteissaan vakuuttanut 9 Virtual Trebi. Toissa kerralla Napolissa italialaismenijä siirtyi 900 metriä ennen maalia keulaan ja karkasi lopussa horisonttiin vastustajiltaan. Viimeksi Firenzessä ruuna juuttui alussa kiertämään kolmatta, mutta runnoi johtavan rinnalta helpon oloisesti kärkeen. Lähtöjen tasoja on toki vaikea verrata Ruotsiin ja viime startista on aikaa jo neljä kuukautta. Hollantilaisranskalainen 11 Droit au Couer laukkasi Vaggerydin stayer-matkalla lähtöön pudoten porukan hännille. Lopulta juoksupaikaksi muodostui neljäs ulkona, josta ruuna kiri alle 13-vauhtia viimeiset 400 metriä nousten ihan tasokkaassa lähdössä neljänneksi. Rick Ebbingen ajokki palasi tuohon kisaan puolen vuoden tauolta, joten parannusta lienee luvassa. Slovenialainen 13 Jimpeto Joy oli viimeksi vaisuhko Åbyssa kolmannesta ulkoa palatessaan pieneltä huililta. Kykyjensä puolesta sen pitäisi riittää tässä tehtävässä ja ennakkoinfon mukaan ruunalta napataan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois. 15 Paulino näytti viimeksi pitkään voittajalta johtavan rinnalta, mutta hävisi lopulta todella niukasti kärkiparille. Robert Berghin suojatti jaksaa jyrätä ja on huomioitava aikaisin. Luotetaan, että luokka puhuu 2640 metrin matkalla ja kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla. Seuraavana lapulle tulisi 1 Clean Cash, jolla on jäänyt viimeisissä starteissa jossiteltavaa. Juoksunkulku: 3 Gigantic Star on alkumetreillä nopein, mutta tällä matkalla sillä tuskin ajetaan keulasta. Lopullinen keulahevonen voisi olla 4 Souzy tai 7 Darling Godiva. Takarivin jyrillä ajetaan varhaisessa vaiheessa kohti kärkeä ja juoksusta voi tulla levoton. Pelijakauma: 10 Echelon (18%) on aamupäivän pelijakaumassa jopa suosikki, vaikka ei ole esittänyt mitään erikoista. Myös Clean Cash (15%) on liikaa vedetty. Virtual Trebin (17%) pinnoissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9, 11, 13, 15 Suuri: 9, 11, 13, 15

Toto64-2 Toinen kohde on hienotasoinen 3-vuotiaiden maili. 5 Önas Prince latasi viimeksi Solvallassa kasiradalta liikkeelle todella kovaa, mutta laukkasi keulataistosta ensimmäiseen kurviin. Sitä ennen ori oli todella vakuuttava karatessaan keulasta ylivoimaiseen voittoon 11-lopetuksessa ja esimerkiksi viime viikolla E3-karsinnoissa hurmannut Global Badman jäi kuin seisomaan Per Nordströmin antaessa menoluvan. Tuo kisa teki niin ison vaikutuksen, että Önas Princessa voi olla ainesta kuinka korkealle tahansa. Se myös avaa niin lujaa, että voi täräyttää keskeltä rataa keulaan, mutta Nordströmin suojatti pystyy kukistamaan muut vaikka jäisi johtavan rinnallekin. Önas Prince jääkin systeemien ainoaksi läpivarmaksi. Saksalaishollantilaisen 2 Wild West Diamantin kyvyistä kertoo olennaisen, että ori meni jo 2-vuotiaana toiseen starttiinsa tuloksen 14,4aly Berliinissä. Halmstadissa se tuli johtavan rinnalta toisen kierroksen 12,1-vauhtia ja tappeli alle 1.10-vauhtisessa lopetuksessa hyvin perille asti. Orin ravi oli vielä hieman haparoivaa eikä Robin Bakker uskaltanut kunnolla ajaa, joten voimiakin taisi jäädä varastoon. Lahjakkuus palasi tuohon kisaan yli kahdeksan kuukauden tauolta, joten luonnollisesti parannusta voi olla yhä luvassa. 6 Staro On The Rocks teki viimeksi Bjerkessä asiallisen kirin kolmannesta ulkoa nousten totoon ja meni hienon 3-vuotisajan 11,5aly. Toki on muistettava, että Bjerken radalla mentiin tuona päivänä jopa ylikovalta vaikuttavia aikoja. Lähdön muu nelikko kohtasi viimeksi toisensa Elitloppet-viikonlopun Breeders Course-finaalissa. 4 Balsamine Font ei vaikuttanut vielä tyhjältä toisessa ulkona, mutta tamman ravi hajosi loppusuoralle kaarruttaessa ja se otti harmittavan laukan. Tuskin erheeseen kuitenkaan aivan voittoa paloi, hyvä sijoitus joka tapauksessa. 1 Kate Baldwin kiri viidennestä sisältä pirteästi 11,0-kyytiä viimeiset 400 metriä ja hävisi alustavissa peliprosenteissa neljä kertaa enemmän pelatulle 3 Billionsille vain niukasti. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys. Jos Nordström satsaa, niin Önas Prince on suosikki pääsemään keulaan. Pelijakauma: Billions (14%) on liikaa pelattu. Muuten ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-3 Kolmas kohde on nuorille ohjastajille suunnattu lähtö, joka ei tasollaan nouse klassikkojen joukkoon. 8 Conrads Janne nousee kurjasta lähtöpaikasta huolimatta suosikiksi. Omituisen laukan keulasta toissa kerralla ottanut ruuna sai viimeksi Åbyssa balsamia haavoilleen sen runnoessa toiselta ilman vetoapua helppoon voittoon 13,2-vauhtisella päätöskierroksella. Brad De Veluwen poika lienee kyvyiltään lähdön paras hevonen ja pystyy pärjäämään tässä sakissa, vaikka juoksu raskaimman kautta menisikin. 1 Our Girl on noussut hyvään iskuun. Toissa kerralla Färjestadissa se leiskautti toisesta ulkoa 10,5-vauhtia viimeiset 400 metriä nousten lopulta selvään voittoon keulahevosen laukattua. Viimeksi samalla radalla tamma tuli pitkän kirin rehdisti maaliin asti. Kuskinsa Line Marie Andersen ajaa vasta kolmannen starttinsa, joten siitä tulee isohko kysymysmerkki. Samat sanat 2 Benellien kuskista Stian H Brynemosta, joka ajaa ensimmäisen kilpailunsa. Kyvyiltään tamman pitäisi olla tähän sakkiin täysin riittävä hevonen. 6 Guidetti Sisu on tehnyt asialliset juoksut molemmissa starteissaan pitkän tauon jälkeen. Nyt ruuna voisi päästä keulaan. Viimeisinä lapulle 5 Pim Pim Joli & 9 Neonetta G.H., joilla on ehkäpä lähdön parhaat kuskit eli William Ekberg ja Simon Helm. Juoksunkulku: 4 Stepping Stone on alussa nopein, mutta sillä tuskin keulasta ajetaan. Pim Pim Joli ja Guidetti Sisu kiihtyvät myös hyvin matkaan ja jompikumpi niistä lienee lopullinen keulahevonen. Conrads Janne jäänee toiselle ilman vetoapua, ja sillä voidaan antaa kovaakin painetta. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 1 Suuri: 8, 1, 2, 6, 5, 9

Toto64-4 Neljännen kohteen Supersprintin 1140 metrin pyrähdyksessä 3 Taiga Woodland erottuu selväksi suosikiksi. Ruuna avasi Åbyssa mainiolla esityksellä Riccardo Bianchin treenistä sen kirittyä johtavan takaa open stretchia pitkin tasokkaassa lähdössä tunteikkaaseen voittoon. Christian Fioren ajokki palasi kisaan pieneltä huililta ja parannusta lienee yhä luvassa. Taiga Woodland lähtee myös niin kovaa liikkeelle, että se päässee illan tehtävässä keulaan ja vastus on 40 000 kruunun ykköspalkinnosta huolimatta yllättävänkin kesy. Se jääkin pienemmän systeemin apuvarmaksi. Isompaan lappuun yksi täsmävarmistus. Veijo Heiskasen treenaama 1 Bag's Simoni ansaitsisi jo vuoden avausvoiton. Ruuna on kärsinyt jatkuvasti heikoista lähtöpaikoista tai muuten epäonnesta juoksunkulussa. Viimeksikin Åbyssa se menetti asemiaan väsyneen takia kolmannessa sisällä ja kiri tilaa saatuaan pirteästi viidenneksi. Henna Halmeen ajokki on vaarallinen vastus suosikillekin jos pääsee iskemään loppusuoralla sen takaa. Juoksunkulku: Taiga Woodland räväyttää keulaan ja Bag’s Simoni saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Taiga Woodland (76%) on liikaa pelattu, mutta eiköhän sen peliosuus tule iltaa kohden laskemaan. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3, 1

Toto64-5 Hollantilainen 7 Hambo Transs R. oli vakuuttava Elitloppet-viikonlopun monte-eliitissä. Ruuna matkusti neljännessä ulkona, kuski Michelle Mönster ohitti loppukurvissa ovelasti sisäkautta muita ja maalisuoralla tilaa saadessaan lennähti täysin omaa vauhtiaan kärkeen kovalla tuloksella 10,5aly. Juoksu ei välttämättä onnistu yhtä hyvin tänään, mutta siitä huolimatta Hambo Transs R. kohoaa selväksi suosikiksi nappaamaan 250 000 kruunun ykkösrahat. 3 Galactiga teki myös hienon esityksen samassa lähdössä kuin suosikki. Se joutui vetämään keulassa ylikovaa, mutta kesti rehdisti toiseksi. Nopeana lähtijänä keula on tänäänkin tarjolla ja kuski ehkä aavistuksen paranee kun selkään hyppää todella taitava Sofia Adolfsson. Kolmantena systeemeihin Emilia Leon suojatti 4 Sign Me Up Too, joka on juossut viisi kertaa montessa eikä ole vielä parempaansa kohdannut. Juoksunkulku: Galactiga etenee keulaan, josta sillä myös ajetaan. Pelijakauma: Galactica (10%) on lähdön maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 3, 4 Suuri: 7, 3, 4

Toto64-6 5 Unoicsdue Gnafa’ avasi Bjerkessä niin lupaavalla esityksellä Björn Goopin treenistä, että jatkoa odotellaan mielenkiinnolla. Sillä käännettiin kolmannesta sisältä 800 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua ja ori tuli siitä hyvin perille asti sijoittuen kolmanneksi. Eikä hävinnyt kivikovassa lähdössä voittoakaan kuin mitan verran. Se palasi tuohon kisaan yli kolmen kuukauden tauolta, joten nyt Unoicsdue Gnafa’ voi olla entistäkin parempi ja rattailla nähdään viime kerrasta poiketen itse tallipäällikkö Goop. 3 HögstenaStalldräng on pienen suvantovaiheen jälkeen taas löytänyt hyvän vireen vaikkei ykkössijoja olekaan tullut. Toissa kerralla Halmstadissa se sai voittoa ajatellen hieman liian myöhään kiritilat johtavan takaa ja hävisi niukasti. Åbyn viime startissa ori kiri neljännestä ulkoa 10,2-vauhtia viimeiset 700 metriä ja ehti näyttää pitkään voittajalta, mutta Taiga Woodland kiri open stretchia pitkin ohi. Pitkästä aikaa synnyinmaassaan juokseva 8 Gretzky Boko on tehnyt Norjassa jatkuvasti hyviä esityksiä ja Frode Hamren valmennettava on huomioitava aikaisin kurjasta lähtöpaikasta huolimatta. 11 Moneykeeper aloitti Axevallassa hyvällä esityksellä Robert Berghin treenistä ja moittia ei voi viime suoritustakaan Åbyssa, jossa ruuna tuli yliagressiivisen ajosuorituksen jälkeen hyvin perille. Jos kärjessä pidetään ylivauhtia ja Bergh malttaa paremmin mielensä, niin Moneykeeper pystyy nousemaan takarivistäkin korkealle. Viidentenä systeemeihin 1 Perfect Gede, joka ykkösradalta juoksee keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. 4 Eclipse Am jää pitkän tauon vuoksi varahevoseksi, vaikka ori on peruskyvyiltään lähdön parhaita menijöitä. Juoksunkulku: Perfect Gede pitää sisäradalta johtopaikan eikä ainakaan ihan joka kyselijälle niitä luovuteta. Pelijakauma: Moneykeeper (3%) ja Perfect Gede (3%) ovat jääneet liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 3, 8 Suuri: 5, 3, 8, 11, 1

