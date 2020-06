Ravivihje: Toto86 Åmål 24.6.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Jackpot-kierroksen käynnistävä pitkän matkan kisa on tasainen. Ykkösmerkiksi nousee loistopaikalta 1 Hurricane N.L., jonka paluu lähes vuoden pituiselta tauolta oli mallikas pari viikkoa sitten. Virkeältä parijonossa vaikuttanut ruuna kiri viimeiset 700 metriä 09,8-tahtia ja nousi niukkaan voittoon. Jos Rick Ebbingen ajokki pysyy startti alla hieman rauhallisempana, ottelee se kärkipaikoilta tässäkin voitosta. Täysin väärin pelatulta vaikuttaa 6 Bailamos, joka on karaistunut kovissa ikäluokkalähdöissä. Mm. Solvallassa toukokuun alussa se ei saanut Hail Maryn voittamassa kisassa sisältä aivan täyttä mahdollisuutta, ei toki jossiteltavaakaan merkittävästi jäänyt. Bollnäsissä ravi katosi 2. ulkoa loppukurvissa, mutta Kristian Lindbergin suojatti otti Lindesbergissä vahingon takaisin marssimalla johtavan rinnalta helpommassa lähdössä vaivattomaan voittoon. Hyvin juoksuradalta käynnistyvä ruuna on nytkin vakava voitontavoittelija. Aamupäivän tilanteessa eniten peliä kerännyt 8 Nisse Sånna piti toissa kerralla pintansa siirryttyään viimeisen kierroksen alussa keulaan ja oli viimeksi 3. ulkoa lopussa sisäkautta asiallinen. Juoksun juontuminen takamatkan sisäradalta on avainasemassa. Alustava kannatus vaikuttaa ylimitoitetulta.



Haastajat ja yllättäjät: Rankingin kärkikaksikon ohella vihjesysteemeihin nostetaankin vain pari muuta turhan vähälle huomiolle jäänyttä. 7 Dolorosa Am omaa kelpo luokan ja startti alla pitkän tauon jäljiltä sen vire lienee nousussa. Vaisusta sijoituksesta huolimatta Årjängin esitys oli aivan kelvollinen, mutta takaa ei ollut edellytyksiä ohituksiin muidenkin kulkiessa lopun reippaasti. Kengät riisutaan ja juoksuradalta paikka voi löytyä nyt lähempää kärkeä. 13 Rossi Paleman osalta paljon ratkeaa kiihdytyksessä, mihin 5-vuotias takamatkan juoksuradalta selviää. Kuski on siihen hommaan parhaasta päästä. Axevallan voitto tuli hallitusti keulasta, viimeksi ruuna laukkasi loppukaarteen alussa johtavan rinnalta, eikä vaikuttanut aivan lyödyltä vielä siinä kohtaa. 10 Wir Ideal on mennyt mukavasti pidemmillä matkoilla, mutta parin kuukauden tauolta tehtävä takamatkalta ei ole ihan helppo. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, kannattaa 11-lopetuksella Jägersrossa voittoon 3. ulkoa punnertanut 11 Ibelieveinamerica huomioida.



Juoksunkulku: Hurricane N.L:n nopeus voltista on arvoitus, mutta ykkösradalta mahdollisuudet onnistuneeseen avaukseen ovat melko hyvät. Bailamos lienee juoksuradalta kovin haastaja, myös Dolorosa Am voi päästä reippaasti liikkeelle.



Pelijakauma: Hurricane N.L. (16%) on aliarvostettu, Bailamos (7%) suorastaan huipputarjouksessa. Myös Dolorosa Am (2%) on jäänyt liian vähälle pelille. Ylipelattuja ovat Nisse Sånna (19%), 2 Elstar Rapida (14%), Wir Ideal (13%) ja 9 Townshend Broline (10%).



Ranking: A) 1, 6 B) 7, 13, 8, 10, 12, 2, 9 C) 5, 11, 4, 3, 15, 14