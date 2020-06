Ravivihje: Toto64 Solvalla 23.6.2020

Toto64-1 Timo Nurmokselta debyyttinsä tekevä 8 Zidane Grif on yksi illan mielenkiintoisimpia seurattavia. Parin viikon takaisessa koelähdössä kovan kapasiteetin omaava ori näytti hyvältä ja kiri toisesta ulkoa ykköseksi hieman alle 1.13-vauhtisella päätöskierroksella. Luokkansa puolesta Zidane Grifin pitäisi olla tässä porukassa lähellä voittoa, mutta toki edellisestä startista on aikaa lähes 11 kuukautta ja voltin vitosrata voi aiheuttaa laukkariskiä. Koelähdössä se laukkasi palautetulla yrityksellä. 2 Jackpot Vrijthout jäi debyyttistartissaan Björn Goopilta roikkumaan alussa kolmannelle ja ruuna oli sijoitustaan parempi. Nyt sillä on hyvä mahdollisuus päästä paalulta keulaan ja vahvan oloiselle menijälle 2640 metrin matka lienee etu. 5 Bottnas Commandeur menetti viimeksi Solvallassa väsyvän takana asemiaan, jonka jälkeen ori kiri ulkoratoja pitkin hyvin perille. Tänään se kokee kovan kuskinparannuksen Ulf Erikssonin hypätessä rattaille ja otetaan kolmantena merkkinä mukaan lapuille. Juoksunkulku: Jackpot Vritjhout lähtee vetämään joukkoa. 1 Liam Dana saa asemat sen takaa. Zidane Grifilla voidaan ajaa varhaisessa vaiheessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 2, 5 Suuri: 8, 2, 5

Toto64-2 4-vuotiaiden tammojen lähdössä yksi on ylitse muiden. 1 Ganga Bae ei onnistunut Drottning Silvias Pokalissa, mutta saa sekä karsinnan ja finaalin esityksestä puhtaat paperit. Karsinnassa Stefan Melanderin treenattava sai viimeisellä takasuoralla ankaraa prässiä ja Tonique kiri juuri maalilinjalla ohi. Finaalissa tamman kohtaloksi jäi paikka johtavan rinnalla, josta se tuli rehdisti sisään sijoittuen kuudenneksi. Illan tehtävä näyttää oikeinkin sopivalta ja näin helpossa porukassa Ganga Bae ei ole juossut aikoihin. Ykkösradalta Jorma Kontion ajokki pitänee keulat ja vaikka peliprosentit huimat ovatkin, niin Ganga Baen varmistaminen ei tunnu järkevältä. Ensimmäinen varmistus olisi 6 Arquana As, joka avasi viimeksi Åbyssa lupaavalla esityksellä Paul J P Hagoortin treenistä ja hävisi voiton vain niukasti. Juoksunkulku: Ganga Bae pitää sisäradalta keulat ja matkavauhti voi olla hyvinkin rauhallista. Pelijakauma: Ganga Bae on aavistustuksen liikaa pelattu (81%), mutta käy silti varmaksi. Arquana As (2%) on jäänyt oudon vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-3 Illan toinen läpivarma löytyy kolmannesta kohteesta. Jatkuvasti hyviä juoksuja tehnyt 3 Easy Cash sai viimeksi Rommessa vihdoin ansaitun voiton. Ori latasi omaa vauhtiaan keulaan ja voitti täysin pystyyn uudella ennätystuloksellaan 11,5aly. Tuo tulos näytti tulevan vielä todella helposti. Vastaavanlaisena Easy Cash on liki voittoa tässä tehtävässä, vaikka vastus koveneekin. Se myös lähti viimeksi aiempaa kovempaa matkaan ja varsinkin keulasta Ida Riesterin ajokki olisi paha lyötävä. 7 Global Wizard on noussut jälleen huippuiskuun ja tehnyt viime starteissa jatkuvasti hyviä esityksiä. Viimeksi Östersundissa ruuna voitti toisesta ulkoa leikittelevän helposti kovalla tuloksella 11,6aly. Svante Båthin treenattava on myös ravannut aiempaa paremmin. Lähtöpaikka heikentää osakkeita ja Easy Cashin lyöminen sen ulkopuolelta ei ole helppo tehtävä. 1 Frodo S. menetti viimeksi Don Fanucci Zetin voittamassa Klass II-finaalissa asemiaan väsyvän takana, jonka jälkeen slovenialaisruuna kiri pirteästi neljänneksi. Ykkösradalta on tiedossa loistoreissu, mutta kysymysmerkki tulee kuskista, sillä tänään ajavan Yann Jublotin statistiikat eivät vakuuta. Kuskista tulee puolestaan iso plussa 2 Bruicer Pacelle, joka saa rattailleen lähdön parhaan ohjastajan eli Magnus A Djusen. Ruuna palasi viimeksi Solvallassa voittajarinkiin päästyään kiertämään viimeisellä takasuoralla kolmannesta ulkoa toiseen ulos, josta kiri haparoivalla ravilla varmasti ykköseksi. Nyt vastus kovenee siitä startista. Juoksunkulku: Easy Cash karauttaa keulaan. Pelijakauma: Easy Cash (36%) voisi olla aavistuksen enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 1 Champ Lane vaikutti 3-vuotiskauden starttien perusteella oikeinkin lahjakkaalta aloittelijalta. Voittonsa se otti todella helposti ja kaikista kovimman esityksen ruuna teki toisessa kilpailussaan. Örjan Kihlströmin ajokki laukkasi lähtöön jääden jo toivottomiin asemiin mailin matkalla, mutta tykitti lopun niin lujaa, että oli ehtiä voittoon asti. Vaikka Timo Nurmos tuokin suojattinsa aina hyvässä iskussa radoille, niin yli kahdeksan kuukauden tauolta Champ Lane varmistetaan isommassa systeemissä. Ykkösratakaan ei varmasti ollut toivelistan kärjessä ja Eskilstunan laukkakin tuli samalta paikalta. 7 Awesome Kronos on suosikin tavoin kyvykäs menijä, mutta laukat kiusaavat. Ruuna lähtee niin hyvin matkaan, että saattaa hyvinkin päästä keulaan ja siinä tapauksessa osakkeet nousisivat paljon. 8 Bonaparte kerää jatkuvasti paljon peliä ja kehuja, mutta ruunan otteista on puuttunut siihen nähden aivan viimeinen terävyys. Neljäntenä systeemeihin Tuomas Korvenojan 9 African Queen, jolla on kapasiteettia nähtyä parempaankin. Juoksunkulku: 3 Cash In Press lienee alussa nopein, mutta sille kelvannee esimerkiksi Avesome Kronoksen selkä. Pelijakauma: ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 7, 8, 9

Toto64-5 Viides kohde on todella tasainen lähtö. 11 Ajusco laukkasi viimeksi Mantorpissa lähtöön ja kiri sen jälkeen vahvasti toiseksi. Lähtöpaikka on toki surkea, mutta viimekertainen esitys oli niin hyvä, että ruuna nousee niukaksi suosikiksi. 4 Donatello Wibb & 6 Un Mec d'Or ovat varmastikin hevosina Ajuscoa parempia, mutta molemmat suorittivat alle tasonsa viime startissa. Ruotsissa debytoiva 1 Zacapa Grim on puolestaan 11 kuukauden tauolta täysi arvoitus. Toki ori tulee taitavan Sofia Aronssonin tallista ja on huomioitava aikaisin. 3 Callum N.O. on juossut parissa viime startissa tämänkertaista kovemmissa lähdöissä ja tehnyt johtavan takaa vähintään asialliset esitykset. Viimeksikin edelle jäi kärkipari J.J. Another Vinn – Bicc’s Avalon, jotka olisivat isoja suosikkeja tähän lähtöön. 7 Daysofourlives pakeni viimeksi Gävlessä keulasta ylivoimavoittoon ja vahva jyrä pystyy pärjäämään vaikka jäisi johtavan rinnallekin. Seitsemäntenä systeemeihin oudon vähälle huomiolle jäänyt 10 Paris By Cash, joka vakuutti sekä Solvallan että Lindesbergin voittokisoissaan. Juoksunkulku: Zacapa Grim ja Callum N.O. taistelevat johtopaikasta. Ensin mainittu on suosikki pitämään keulat. Pelijakauma: Paris By Cash (3%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10 Suuri: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10

Toto64-6 T64-kohteet päättyvät hienotasoiseen lähtöön. Viime vuonna Tammaderbyn voittanut 5 Racing Brodda ei ole vielä tämän kauden kahdessa startissaan onnistunut, mutta erityisesti Åbyn juoksu vakuutti, kun Rikard N Skoglundin ajokki tykitti takajoukoista koko T75-päivän kovimman lopetuksen. Viimeiset 400 metriä se kiskaisi alle 08-kyytiä ja tästä loppusuoran osuus oli vielä huomattavasti kovempi. Viimeksi Mantorpissa Racing Brodda oli aavistuksen pehmeä neljännestä ulkoa, mutta toki kyseessä oli kultadivisioona. Nyt kilpasisariaan vastaan vastus luonnollisesti helpottuu ja Mattias Djusen treenattavaa on pidettävä suosikkina. 6 Vivacious Allie & 9 Zaniah Bi juoksivat viime starttinsa suosikin tavoin kivikovissa lähdöissä. Ensin mainittu Elitloppet-viikonlopun tammaeliitissä ja jälkimmäinen Bodenin vuoden isoimmassa kisassa eli Norrbottens Stora Prisissä. Kumpikin suoritti alle tasonsa, joten vähintään pieni kysymysmerkki on asetettava molemmille. 4 Thankful on tehnyt pitkin kevättä haastavista asemista hyviä lopetuksia ja olikin viimeksi Bodenissa ns. kaikkien tipsi. Toisessa ulkona juossut tamma ei pitänyt lopussa selkäänsä, mutta kyse saattoi olla siitä, että Örjan Kihlström huomasi ettei kiritiloja tule ja lopetti ajamisen. Nopeana lähtijänä Thankful voi päästä keulaan. 10 Dibaban urakehitys on näyttänyt olevan laskusuunnassa eikä sen olemus ole vakuuttanut kauden kummassakaan startissa. Luokka on kuitenkin niin kova, että se on lähes pakkorasti alustavasti alle kymmenen prosenttia pelattuna. Kuudentena systeemeihin 2 Aleppo Pine, joka ei hyväluokkaisena hevosena ja nappipaikalta saisi sentään olla vain yhden prosentin hevonen. Juoksunkulku: Tiukka alkurynnistys, jossa moni pyrkii johtoon. Thankful on niukka suosikki pääsemään sinne. Pelijakauma: Thankful (7%) ja Aleppo Pine (1%) ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Toki Hevin Bokon poisjäännin myötä molempien peliosuus tulee kasvamaan. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 6, 9, 4 Suuri: 5, 6, 9, 4, 10, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 2, 5

Toto64-2: 1

Toto64-3: 3

Toto64-4: 1

Toto64-5: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10

Toto64-6: 5, 6, 9, 4

Hinta: 8,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-23&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[8,2,5],[1],[3],[1],[11,4,1,6,3,7,10],[5,6,9,4]&stake=0,1&price=8,4



Suuri

Toto64-1: 8, 2, 5

Toto64-2: 1

Toto64-3: 3

Toto64-4: 1, 7, 8, 9

Toto64-5: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10

Toto64-6: 5, 6, 9, 4, 10, 2

Hinta: 50,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-23&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[8,2,5],[1],[3],[1,7,8,9],[11,4,1,6,3,7,10],[5,6,9,4,10,2]&stake=0,1&price=50,4

PieniToto64-1: 8, 2, 5Toto64-2: 1Toto64-3: 3Toto64-4: 1Toto64-5: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10Toto64-6: 5, 6, 9, 4Hinta: 8,40 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 8, 2, 5Toto64-2: 1Toto64-3: 3Toto64-4: 1, 7, 8, 9Toto64-5: 11, 4, 1, 6, 3, 7, 10Toto64-6: 5, 6, 9, 4, 10, 2Hinta: 50,40 €Tästä kupongille: