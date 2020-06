Ravivihje: Toto64 Halmstad 22.6.2020

Suosikki/varma: 6 Grande Diva Sisu on ottanut hienoja kehitysharppauksia nelivuotiskaudelleen ja starttaa nyt jo selvänä suosikkina omaan karsintalähtöönsä. Viimeksi se leiskautti hurjassa Drotting Silvia Pokalenin finaalissa 1.10-vauhtisen 800 metrin loppuvedon ja nousi kakkoseksi vain niukasti Diana Zetille häviten. Tamma oli jo huhtikuussa aivan hurjassa iskussa, kun se noteerasi lyhyen matkan 10,4a tuloksen johtavan rinnalta. Tällä kertaa Per Nordström kannustaa ajokkinsa nopeasti keulaan ja siitä tappio tulisi tässä porukassa yllätyksenä.

Haastajat: 9 Sashay My Way on kilpaillut viime starteissaan kovin odotuksin, mutta laukannut molempiin. Åbyssa 9. toukokuuta se teki oikein sitkeän kirin kolmannella ilman selkää ja runttasi hienosti perille asti. Näistä asemista suosikin lyöminen on todella tukala tehtävä.

4 Bahama Breezellä ei ollut viimeksi kaikki kohdillaan ja tamma väsyi keulapaikalta jo varhaisessa vaiheessa. Halmstadissa se tuli joukon hänniltä terävästi maaliin asti ja nousi neljänneksi kovan kärkikolmikon takana. Alkuvuodesta se oli helpommissa lähdöissä ylivoimainen ja pystyy hyvistä lähtöasemista ainakin totosijakamppailuun mukaan.

1 Briljant Sensation on reipas avaaja ja kamppailee nappipaikasta suursuosikin takaa. Viimeksi Åbyssa se kärsi niukan tappion keulapaikalta ja toissa kerralla kiriluukku aukesi johtavan takaa turhan myöhään. Vastus kovenee nyt viime startteihin nähden merkittävästi.

2 Golden Girl D.T. on tauluaan kyvykkämpi tamma ja nappiasemista hyvä avaaja on mielenkiintoinen ainakin kaksaripelejä ajatellen. Alkukeväästä Stefan Perssonin ajokki ei ollut parhaimmillaan, mutta parin kuukauden tauko on voinut tehdä nyt ihmeitä ja onnistuneen sisäratareissun jälkeen totosijoituksetkaan eivät yllättäisi.

Juoksunkulku: Sisäratojen hevoset avaavat tulisesti, mutta eiköhän molemmille kelpaa ulkoa tulevan Grande Diva Sisun selkä. Suosikki saanee jatkossa määrittää matkavauhdin mieleisekseen.

Pelijakauma: Aika lailla oikein pelattu lähtö. Briljant Sensation (9%) on vähän ylipelattu ja siltä kuuluisi muutama prosentti Golden Girl D.T:lle (1%).

Ranking: A) 6 B) 9,4,1,2,8 C) 5,3,10,7