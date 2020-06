Ravivihje: Toto75 Kalmar 21.6.2020 – jättipottikierros

Toto75-1 Suosikit: Avauskohteen ideasuosikki 2 Andre Ward ei onnistunut alkukesän Ruotsin kiertueellaan, mutta tanskalaisruuna kannattaa huomioida edelleen sopivassa lähdössä aikaisin kupongeille. Huhtikuun lopulla se väläytteli luokkaansa kovalla kirillä tasokkaassa stayerlähdössä, mutta sen jälkeisissä kisoissa Flemming Jensenin suojatilla oli kosolti epäonnea matkassaan. Ruuna viimeisteli kuntonsa pari viikkoa sitten Skivessä helpolla voitolla johtavan rinnalta. Voltin kakkosen selvittäessään se taistelee tässä porukassa aivan kärkisijoista. 1 Ingo on huippukunnossa ja lähdön todennäköisenä keulahevosena ihan ansaitusti yksi suosikeista. Viimeksi Åbyssa ruuna kamppaili johtavan rinnalta sitkeästi perille asti ja toissa kerralla se tuuletteli lyhyen matkan 10,9a tuloksen ilmavasti keulapaikalta. Christoffer Erikssonin suojatti on sopivalla matkavauhdilla lähellä kärkisijaa, mutta sen 75-tason näytöt ovat vielä kuitenkin aika ohuet ja keulastakin viisivuotias saa tehdä ihan täyden päivätyön voiton eteen. Haastajat ja yllättäjät: Suosikkien ykköshaastaja on huomattavasti tauluaan kiukkuisemmassa vireessä kilpaileva 8 Hobby de L'iton. Viimeksi ori matkasi alkuhaparoinnin jälkeen porukan hännillä, josta se löysi kiriluukun vasta maalisuoran puolivälissä. Andre Eklundhin ajokki spurttasi tulisesti loppumetrit ja olisi matkan hiemankin jatkuessa noussut vielä totosijoille. Toissa kerralla Gävlessä se laukkasi myös alkuun ja seuraili 11,5-vauhtisella kirilenkillä hyvin maaliin asti, vaikka sisäradan vetäessä sijoitukset eivät juuri parantuneet. Ravisävelen soidessa paluu voittokantaan ei yllättäisi lainkaan. 5 Franklin Facen juoksut ovat viime aikoina onnistuneet ja ruuna on palkinnut niistä hyvillä sijoituksilla. Viimeksi Solvallan tasokkaassa pronssidivarin finaalissa se seuraili sisäradalta Seismic Waven ja Giant Shadown takana kolmanneksi. Toissa kerralla Mantorpissa se otti hyvän kakkossijan keulapaikalta. Erik Adielssonin ajokilla on vähäisesti kokemusta volttilähdöistä, joten sen lähtönopeus vitosradalta on hieman hämärän peitossa. Todennäköisempää on, että se ei pysty alussa hakemaan suosikkipaikkaansa keulassa, jolloin ruunan tehtävä hankaloituu huomattavasti. 7 Image Rapida otti maaliskuun lopussa rahakkaan finaalivoiton ja hakee nyt menestystä sarjaa ylempää. Juoksuradasta huolimatta keulaan ei taida olla nyt asiaa, ja totosijat tuntuvat ruunan ensisijaiselta tavoitteelta. 11 Criterion on esiintynyt edukseen kauden avausstarteissa, mutta takarivistä voittoon asti nouseminen on jälleen tiukassa. Solvallassa se kiri hänniltä vahvasti viidenneksi ja kellotti kovan täyden matkan tuloksen. Nyt ruuna kilpailee kengät jalassa. Juoksunkulku: Earthquake Neo saattaa olla alussa nopein, mutta luovuttaa paikkansa nopeasti Ingolle. Franklin Face on kiihdytyksen jokeri, mutta sen nopeus tuskin riittää vitosradalta Ingon etupuolelle. Andre Ward tai Hobby de L'iton kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Andre Wardin (17%) peliosuudessa olisi vielä varaa noustakin. Image Rapida (10%) on ylipelattu. Ranking: A) 2,1 B) 8,5,7,11,3 C) 12,6,4,9,10 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 1, 8 Suuri: 2, 1, 8

Toto75-2 Suosikki: 6 Oscar L.A. vaikuttaa todella kyvykkäältä nelivuotiaalta ja orilla on sopivassa lähdössä hyvät saumat uran ensimmäiseen 75-ykköseen. Viimeksi Jägersrossa se kellotti toisesta ulkoa kovan täyden matkan tuloksen ja voitto oli niukasta marginaalista huolimatta vuorenvarma. Kalmarissa se puolestaan voitti keulasta aivan pystyyn, vaikka tuli kisaan kolmen kuukauden tauko rasitteena. Tällä kertaa Joakim Lövgrenin suojatti voi joutua kovaan testiin johtavan ulkopuolelta, mutta pystyy hyvänä päivänään jyräämään siitäkin ykköseksi. Haastajat ja yllättäjät: 5 O.M.Faststeep saa tällä kertaa Erik Adielssonin rattailleen ja todennäköisellä keulajuoksulla huippukuntoinen tamma pystyy heittämään kovan haasteen suosikillekin. Jägersrossa se avasi heti startista kärkeen ja ohjastajalla oli lopussa varaa tuuletella jo hyvissä ajoin ennen maalia. Halmstadissa se oli vieläkin vahvempi kiertäen ensimmäisen puolikkaan ulkoratoja pitkin johtavan rinnalle ja runnoen lopussa niukkaan voittoon. Vastus on nyt silläkin kovempi kuin kertaakaan aikaisemmin, mutta kärkisijoille on jälleen hyvät saumat näistä lähtökohdista. Haastajaporukka on tasainen ja suosikkikaksikon kinastelu voisi avata saumoja muillekin. 4 Elche palasi viimeksi parin kuukauden tauolta ja tuli voimissaan maaliin sisäratajuoksun jälkeen. Ruuna saa kohtuullisena avaajana hyvän juoksupaikan kärjen tuntumasta ja Kim Eriksson on selkeä vahvistus rattailla. 2 Digital Crunch kamppaili viimeksi johtavan rinnalta väkivahvasti kakkoseksi ja pystyy huippupaikalta kamppailemaan jälleen ainakin totosijoista. Aiemmin epävarmasti esiintynyt ruuna on löytänyt Hanna Lähdekorven valmennuksessa aivan uuden vaihteen menoonsa, mutta voittoon asti venyminen vaatisi nyt uran parasta suoritusta. 8 Master Sea on pärjännyt hienosti sopivissa lähdöissä, mutta tällä kertaa tehtävä on ulkoradalta äärimmäisen vaikea. Visbyssä se hallitsi juoksua keulapaikalta ja piti ohitusta yrittäneen kovan Usain Hennan kurissa perille asti. Juoksunkulku: O.M.Faststeep erottuu kiihdytyksessä ja leiskauttaa alussa keulapaikalle, josta sillä myös todennäköisesti ajetaan. Oscar L.A. avaa myös hyvin ja saattaa alkumatkasta esittää vaatimuksen kärkipaikastakin. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Ranking: A) 6 B) 5,4,2,8,11,12,3,1,7,9 C) 10 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6, 5 Suuri: 6, 5, 4, 2

Toto75-3 Suosikki/varma: Tammalähdössä asetelmat puoltavat vahvasti 4 Double Exposurea ja Daniel Redénin huipputamma luotetaan huoletta vihjesysteemien pankiksi. Hevosen voittokulku katkesi viimeksi Östersundin huippulähdössä, mutta hänniltä 09,1-kyytiä sujunut päätöspuolikas osoitti kunnon olevan edelleen täyttä rautaa. Solvallassa Elitloppet-viikonlopun 75-lähdössä se hallitsi tapahtumia suvereenisti kärkipaikalta, ja rahkeissa olisi tarvittaessa ollut paukkuja selkeämpäänkin 1.10-haamurajan alittamiseen. Tällä kertaa se pääsee taas suurella todennäköisyydellä keulaan ja siitä käsittämättömän suoritusvarma tamma ei normaalisti ole yllätettävissä. Haastajat: Suursuosikin haastajatkaan eivät ole noloimmasta päästä. Timo Nurmos puhui keväällä 3 Une Etoile Garista potentiaalisena Elitloppet-hevosenakin, mutta näytöt jäivät turhan ohkaisiksi mukaan pääsyyn. Viimeksi Östersundissa se moitti taustavoimien mukaan märkää ja raskasta rataa, eikä pystynyt parhaimpaansa. Italialaistammalla on hirmuinen kapasiteetti ja syksyn suoritustason löytäessään se kykenisi haastamaan jopa suosikin. 6 Wild Love on huomattavasti tauluaan parempi hevonen ja kamppailee onnistuneella juoksulla tiukasti kärkipään sijoituksista. Viime starteissa lähdöt ovat olleet todella tasokkaita ja juoksunkulutkaan eivät ole antaneet kunnon mahdollista menestymiseen. Huhtikuun lopun Åbyn startissa se leiskautti neljännestä sisältä hirmuisella maalisuoran riuhtaisulla koko porukasta ohi. 5 Activated kasasi varsalähdöistä yli puolen miljoonan euron tilipussin ja uran tienestit olisivat vieläkin muhkeammat ilman tammaderbyssä sattunutta maalisuoran laukkaa. Jatkossa sitä kutsuvat avoimen sarjan tehtävät ja pitkältä tauolta himmeämpi totosija tuntuu realistisimmalta tavoitteelta. 2 Sharp Dream on mennyt mahtavasti viime ajat, mutta nyt silläkin vastus kovenee tuntuvasti. Petri Puron valmennettava saanee kuitenkin nopeana avaajana paikan johtavan takaa ja pystyy siitä kamppailemaan paikasta kolmen joukkoon. Juoksunkulku: Sharp Dream on ensimetreillä nopein, mutta luovuttaa paikkansa Double Exposurelle. Suursuosikki saa tehdä keulassa oman juoksun. Pelijakauma: Double Exposure (79%) on vähän liikaa pelattu. Ykköshaastaja Une Etoile Gar (10%) on alipelattu. Ranking: A) 4 B) 3,6,5,2 C) 7,8,1 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-4 Suosikit: Pitkällä matkalla tehtävä näyttää ennakkoon varsin sopivalta paalun 3 Lucky Baselle. Hans Crebasin valmennettava on tehnyt uudessa kotimaassaan kaksi todella lupaavaa juoksua ja tähän starttiin siltä riisutaan kenkiäkin pois. Viimeksi Solvallassa ohjastaja halusi pitää keulassa tuimaa vauhtia läpi matkan, mutta päätössatanen oli liikaa ja se putosi ulos totokolmikosta. Axevallassa ruuna karkasi keulasta ylivoimaiseen voittoon. Hevonen voi edelleen petrata starttien myötä otteitaan ja pystyy tasaisen kovalla matkavauhdilla lyömään muille luun kurkkuun. 13 Pacific Face kiersi Harper Hanoverissa puolimatkassa neljättä rataa pitkin johtavan rinnalle ja puristi hurjan kärkikolmikon takana neljänneksi. Viimeiset 1600 metriä Giuseppe Lubranon suojatti kellotti 1.12-vauhtia. Tällä kertaa lähtö on huomattavasti sopivampi ja ohjastaja lienee jälleen aktiivisella ajotaktiikalla liikenteessä. Ruuna kilpailee ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä. Näytöiltään kovin 14 Mack Dragan on parantanut jatkuvasti starttien myötä otteitaan, eikä onnistuneella juoksulla kalpene tässä kenellekään. Viimeksi hevonen hyökkäsi kiriin neljännestä ulkoa ja lopetti vauhdikkaasti mukaan kärkiryhmään. Jägersron vauhtijuoksussa se kohosi toisesta ulkoa hopealle vain Tycoon Conway Hallille häviten. Haastajat ja yllättäjät: 8 Guillaume Boko järjesti jättiyllätyksen toukokuun alussa, kun se kiri sopivan ylivauhdin jälkeen parijonosta ykköseksi. Viimeksi se jatkoi laadukkaita esityksiään nousemalla kolmannesta ulkoa kakkoseksi. Örjan Kihlströmin rattailleen saava ori kirii hyvällä selkäjuoksulla vihaisesti loppua. 15 Speedy Face olisi hienossa kunnossa, mutta lähtöasemat ovat nyt todella haastavat sekä hevoselle, että ohjaksissa verrattain kokemattomalle Dante Kolgjinille. Örebrossa oriin kiri oli tosi vahva, kun se kellotti porukan hänniltä 09,5-vauhtia viimeiset 800 metriä ja nousi totosijalle. Juoksun onnistuessa oriin luokka riittää pitkälle tässä porukassa. 7 Vagabond Bi kerää jonkin verran peliä, mutta ei ole näin kovassa lähdössä nyt kovin kiinnostava pelikohde. Ruuna on tehnyt tasaisen hyvää jälkeä kärjen tuntumassa, parhaana juoksunaan Åbyn huhtikuun lopun esitys, kun se tuli toisesta ulkoa vahvasti neljänneksi kovassa Moni Vikingin voittamassa lähdössä. Juoksunkulku: Lucky Base ottaa juoksun hallintaan ja lähtee vetämään tasaisen reipasta. Pacific Face tekee aikaisen ratkaisun. Pelijakauma: Lucky Base (19%) on niukkana suosikkinakin maistuva merkki. Vagabond Bi (10%) on ylipelattu. Ranking: A) 3,13,14 B) 8,15,7,2,5,4,10 C) 12,6,9,11,1 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 13, 14, 8, 15 Suuri: 3, 13, 14, 8, 15

Toto75-5 Suosikit: 12 Tae Kwon Deo olisi ollut melkein miltä muulta paikalta tahansa tällaisen kultadivarin selkeä ennakkosuosikki, mutta näistä asemista varmistuksetkin ovat paikallaan. Adrian Kolgjinin suojatti lukeutui Elitloppetissa ennakkosuosikkien joukkoon, mutta pilasi pelin jo heti karsintalähdön kiihdytykseen. Örebron mailin se paineli johtavan rinnalta huipputyylillä alle kymppiä läpi. Nyt piippuhyllyn paikalta voittoon asti venyminen vaatii häijyn esityksen lisäksi myös aimo annoksen tuuria. 1 Tycoon Conway Hall on palannut pitkän tauon jälkeen hirmuiskussa takaisin kilparadoille ja nappipaikalta tulinen avaaja pyrkii koko matkan johtoon. Toissa kerralla Jägersrossa se täräytti keulapaikalta matalan 1.10-tuloksen ja viimeisteli vireensä Ålborgin voitolla samalta paikalta. Normaalilla vauhdinjaolla sen ohittaminen on keulasta vaikeaa. Haastajat ja yllättäjät: Vaiherikas ja ylivauhtinenkaan juoksu ei yllättäisi, joten kupongille kannattaa nostaa haastajakaartiakin. Näistä mielenkiintoisin on peleissä täysin unohdettu 9 Monark Newmen. Kalmarissa ori hoiteli vähäverisen, mutta melko tasokkaan lähdön ajamatta keulapaikalta. Toissa kerralla se väänsi väkivahvasti johtaneen Tycoon Conway Hallin rinnalta totoon. Nyt ori saanee onnistuneen reissun nopeiden avaajien takana ja pystyy kirissä paljoon. 10 Disco Volante laukkasi viimeksi Elitloppetissa ulkopuolisen häiriön seurauksena. Alkuvuoden 75-menestyjä tekee ylivoimaisesti sitkeimmät esitykset keulapaikalta, mutta tässä porukassa se pystyy hyvänä päivänä venymään selästäkin kärkisijoille. 7 Baron Gift oli viimeksi pitkään vailla kiritilaa johtaneen keulahevosen takana ja vaikea sanoa miten paljon hevoselle jäi lopussa varaa. Tällä kertaa rattaille hyppää oriin viimeisimmän voiton ajanut Jorma Kontio ja juoksun onnistuessa sekin riittäisi tässä voittoon asti. 5 Gareth Boko ei ole viime starteissaan onnistunut, eikä maili ole vahvalle hevoselle eduksi. Toissa kerralla Mantorpissa hevonen kiri hyvin kolmanneksi kovan kärkikaksikon takana, mutta hylättiin loppukaarteen murtautumisesta. 6 Lionel N.O. on meritoitunut kilpailija tällaiseen lähtöön ja aina huomioitava, vaikka 10-vuotias konkari ei välttämättä enää ihan nuoruuspäivien vedossa olekaan. Huhtikuun lopulla se taisteli Elitloppet-tiketistä Solvallan vauhdikkaalla maililla ja noteerasi hienon tuloksen johtavan rinnalta. Juoksunkulku: Tycoon Conway Hall pyrkii kaikin voimin puolustamaan sisärataansa ja todennäköisesti siinä onnistuukin. Tae Kwon Deo iskee eteenpäin heti paikkojen haun jälkeen. Vauhti pysyy raikkaana koko matkan. Pelijakauma: Monark Newmen (2%) on yllättävän unohdettuna loistomerkki. Ranking: A) 12,1 B) 9,10,7,5,6,4,11 C) 8,2,3 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 12, 1, 9 Suuri: 12, 1, 9, 10, 7

Toto75-6 Suosikki/varma: 4 Man At Work loisti viimeksi Solvallan 75-finaalissa voittamalla keulasta selvällä marginaalilla. Jorma Kontio kannusti ajokkinsa lujaa matkaan ja se siirtyi johtopaikalle jo ensimmäisellä takasuoralla, eikä sen jälkeen saanut enää kunnon haastetta laadukkailta vastustajiltaan. Örebrossa se sekosi askelissaan loppukaarteessa ja laukkasi voimissaan takuuvarman kärkipään sijoituksen. Timo Nurmoksen valmentamalla ruunalla on jälleen oivat saumat pokata piikkipaikka aikaisin haltuunsa ja siitä toinen peräkkäinen voitto olisi lähellä. Haastajat: 3 Hill Street on huippunopea menijä ja sopivalla selkäjuoksulla sekin pystyisi heittämään haasteen suosikille. Viimeksi Östersundissa paljon luotettu ori joutui urakoimaan 800 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja kamppaili kymppilopetuksessa hyvin maaliin asti. Umåkerissa se leiskautti hänniltä hirmuisen maalisuoran pätkän ja oli lähellä ehtiä lähdön voittoon. Nyt Örjan Kihlströmin ajokki kiihdyttänee ensin kärkeen ja tarjolla olisi nappijuoksu suosikki Man At Workin takana ohjastajan niin halutessa. 12 Norton Commander on parhaana päivänään pitelemätön peli näihin sarjoihin ja huomioitava surkeasta lähtöradasta huolimatta. Conrad Lugauerin valmentama ori ei ole vielä saanut koneestaan parasta irti kahdessa tauon jälkeisessä startissa, mutta esitykset ovat silti olleet nousujohteisia ja voittokantaan paluu tuntuu vain ajan kysymykseltä. Viimeksi se sai tehdä oman juoksunsa keulapaikalla, mutta tuli lopussa Staro Leonardon ohittamaksi. Aktiivinen taktiikka ei yllättäisi ja johtavan rinnaltakin se pystyy jyräämään pitkälle. 9 Zap Di Girifalcon viime sijoitukset eivät kerro mitään sen päivän kunnosta. Axevallassa ori haparoi ensimmäisellä takasuoralla ja tippui aivan joukon hännille, josta Björn Goopin suojatti kohosi vielä hienolla loppuvedolla viidenneksi. Solvallassa se tuli päätösringin 09,2-vauhtia ja kiri takajoukoista selvästi parhaiten, toki divaria alempana kuin tämä tehtävä. Lähtöpaikka sopii selkäjuoksun jälkeen tulisesti kirivälle oriille. 6 Island Lifen vetoköysi katkesi viimeksi hieman Man At Workin perästä, mutta ei ruunan totosijaa liikaa pääse moittimaankaan. Nyt juoksusta tulee haastavampi kovien kiihdyttäjien ulkopuolelta. 10 Pastor Powerin kunto riittäisi kaatamaan koviakin hevosia, mutta juoksunkulut eivät ole viime aikoina ruunaa suosineet. Toissa kerralla Solvallassa se jäi kaikki tallella pussiin ja viimeksi Axevallassa hevonen joutui kirimään aivan porukan hänniltä, mutta nousi sieltäkin vielä hyvin neljänneksi. Voitto voi olla näistä asemista hieman liikaa vaadittu, mutta onnistuneella juoksulla totosijat eivät yllättäisi. Juoksunkulku: Hill Streetillä on hyvät saumat ensimmäiseen keulapaikkaan, mutta täydellä matkalla selkäjuoksu lienee todennäköisin vaihtoehto. Man At Work on kyselemässä kärkipaikkaa ensimmäisessä kaarteessa. Norton Commanderilla saatetaan ajaa aktiivisesti, mutta muuten johtavan rinnalle ei ole tunkua. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Ranking: A) 4 B) 3,12,9,6,10,8 C) 11,2,7,5,1 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-7 Suosikit: 9 King Of Everything on näihin sarjoihin kova hevonen ja perusmerkki tasaiseen päätöskohteeseen. Viimeksi Solvallan finaalissa Claes Svenssonin ajokki teki väkivahvan 900 metrin kirin ulkoradoilla ja vain superesityksen tehnyt Valiant Dream jäi silloin niukasti edelle. Esitys kieli vahvasta nousukunnosta hieman tasaisemman vaiheen jälkeen ja nyt sillä on nopean avaajan takaa saumat onnistuneeseen reissun parijonossa. 7 Velten Limelightilla voi olla tulevaisuudessa rahkeita paljon kovempiinkin tehtäviin ja ruuna on pakko huomioida aikaisin heikosta lähtöpaikasta huolimatta. Viimeksi Rick Ebbingen ajokki luovutti keulapaikan hurjalle Don Fanucci Zetille ja seurasi sen puserossa hienosti maaliin asti. Charlottenlundissa se löysi kiritilat kreivin aikaan ja ehti terävällä loppuvedolla linjalle ykkösenä. Nopealla avaajalla ei taida olla muita vaihtoehtoja kuin kaasuttaa alussa kohti kärkeä ja juoksunkulkuun liittyy paljon riskejä. Onnistuneella reissulla se pystyy paljoon. Haastajat ja yllättäjät: 10 Zodiac Dany Grif vaikuttaa todella lahjakkaalta viisivuotiaalta ja pakkorasti kupongille takarivistäkin. Viimeksi se joutui revittämään huiman 07,6-avauksen keulan puolustaakseen ja taisteli vauhdinjako huomioiden mahtavasti kakkoseksi. Nyt oriilta riisutaan kengät pois ja startti alla vire voi kohentua edelleen. 4 Look Håleryd on tehnyt hienoja juoksuja helpommissa porukoissa, mutta kiriherkkä ruuna voi riittää 75-tasollakin sopivalla juoksunkululla. Viimeksi se kiersi kierros jäljellä johtaneen Redneck Woodlandin rinnalle ja taisteli siitä kakkoseksi. Halmstadissa se pääsi takarivistä sujuvasti läpi ja keulaan asti, josta veto kantoi perille asti. Lähtöpaikka ja juoksumatka suosivat 3 Zlatan Knickiä. Nousuvireisiä esityksiä pitkin kevättä tehnyt ruuna pääsi viimeksi Vaggerydissa jo voitonkin makuun, kun se piti keulapaikalta varmasti ykköseksi. Christoffer Erikssonin suojatti on kanuuna-avaajana lähdön todennäköisin keulahevonen ja sopivalla matkavauhdilla sen ohittaminen on haastavaa suosikeillekin. 2 Sobel Jasmine on kehittyvä tamma ja spesiaalimatkallaan varottava. Viimeksi se joutui revittämään ulkoratoja pitkin 07,5-avauksen päästäkseen keulaan ja se näkyi ymmärrettävästi päätössatasella. Jägersrossa se voitti keulasta hienoon tyyliin. Vastus kovenee nyt selvästi, mutta lähtöasemat suosivat. 11 Charlock Wiking on hienolla voittoprosentilla kilpaileva ruuna ja älyttömän ylivauhdin sattuessa sekään ei olisi aivan ulkona voiton suhteen. Viimeksi hevonen joutui antautumaan keulasta reippaan matkavauhdin jälkeen. Toissa kerralla Färjestadissa se purjehti lennokkaalla kirillä selvään voittoon. Tällä kertaa kiriin on tarjolla hyvää vetoapua, mutta luonnollisesti voittoon asti nouseminen vaatii myös paljon tuuria. Juoksunkulku: Sobel Jasmine ja Zlatan Knick lyövät kovat piippuun, joista jälkimmäinen on todennäköisempi keulahevonen. Velten Limelight tulee ulkoa eteenpäin. Takajoukoista isketään viimeisellä takasuoralla. Pelijakauma: King Of Everything (15%) on vasta kakkossuosikkina maistuva merkki. Yllättäjäosastolta kiinnostavin on Charlock Wiking (3%). Ranking: A) 9,7 B) 10,4,3,2,11,5 C) 8,6,1 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 9, 7 Suuri: 9, 7, 10, 4, 3, 2, 11

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2, 1, 8

Toto75-2: 6, 5

Toto75-3: 4

Toto75-4: 3, 13, 14, 8, 15

Toto75-5: 12, 1, 9

Toto75-6: 4

Toto75-7: 9, 7

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-21&track=Kx&race=5&pool=T75&selections=[2,1,8],[6,5],[4],[3,13,14,8,15],[12,1,9],[4],[9,7]&stake=0,05&price=9



Suuri

Toto75-1: 2, 1, 8

Toto75-2: 6, 5, 4, 2

Toto75-3: 4

Toto75-4: 3, 13, 14, 8, 15

Toto75-5: 12, 1, 9, 10, 7

Toto75-6: 4

Toto75-7: 9, 7, 10, 4, 3, 2, 11

Hinta: 105,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-21&track=Kx&race=5&pool=T75&selections=[2,1,8],[6,5,4,2],[4],[3,13,14,8,15],[12,1,9,10,7],[4],[9,7,10,4,3,2,11]&stake=0,05&price=105

PieniToto75-1: 2, 1, 8Toto75-2: 6, 5Toto75-3: 4Toto75-4: 3, 13, 14, 8, 15Toto75-5: 12, 1, 9Toto75-6: 4Toto75-7: 9, 7Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 2, 1, 8Toto75-2: 6, 5, 4, 2Toto75-3: 4Toto75-4: 3, 13, 14, 8, 15Toto75-5: 12, 1, 9, 10, 7Toto75-6: 4Toto75-7: 9, 7, 10, 4, 3, 2, 11Hinta: 105,00 €Tästä kupongille: