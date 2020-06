Ravivihje: GS75 Rättvik 20.6.2020

Suosikit: 3 Admiral As ei ole vielä onnistunut saamaan palkintoa huimalle vireelleen, mutta ruunalla on potentiaalia voittaa tänä vuonna vielä jokin isompikin ikäluokkakisa. Kungapokalin karsinnassa tulleen alkulaukan jälkeen se nousi vielä vahvasti finaaliin, jossa kehnolta lähtöpaikalta hurjien ikätoverien lyöminen oli mahdotonta 10,4-vauhtisesta päätösringistä huolimatta. Viimeksi Reijo Liljendahlin valmennettava nousi 3. ulkoa Ecurie D:n rinnalle päätöspuolikkaalla, mutta kadotti ravinsa vähän ennen maalia menettäen kakkossijan ja 09-ajan. Ruunan ravi ei rullaa vielä aivan sulavimmalla tavalla ja laukkoja voi tulla jatkossakin. Virheet välttäessään se on tässä voiton syrjässä kiinni. Toinen vahvaa nousua kohti ikäluokan kärkeä tekevä on 6 Tabasco C.D. Se ei saanut Kungapokalin finaalissa välistä aivan täyttä mahdollisuutta, eikä hävinnyt Admiral Asille kovin paljon. Solvallan rahasarjassa ori kiri parijonosta viimeiset 700 metriä hurjasti 08,3-vauhtia, muttei ehtinyt tavoittaa keulahevosta. Voittomatsiin nytkin!



Haastajat ja yllättäjät: Peliä on kerännyt hyvältä paikaltaan melko paljon myös porukan ansioitunein, 1 Bythebook, mutta sen iskukyky ei ehkä tällä hetkellä riitä kahta hurjavireistä suosikkia vastaan. Maaliskuun startti takaa oli kohtalainen, viimeksi ruuna taipui keulasta turhan helposti Harper Seabrookia vastaan lopussa jättäen varsin vetelän vaikutelman. Tähtäin on vajaan parin viikon päässä Sprintermästarenissa, joten ehkä Örjan Kihlström tyyty jomman kumman edellä mainitun selkään? Vaikka mukana on muitakin kelpo hevosia, voitto on niille normaalisti tiukassa. 2 Demon Onthe Hill on saanut Ruotsissa pääosin nättejä reissuja, mutta vaikuttaa olevan nousujohteisessa iskussa. 5 Galileo Am ja 7 Brake Cooling kohtaavat aiempaa kovemman vastuksen, joten voitto olisi vielä tällä kertaa yllätys.



Juoksunkulku: Bythebook avaa sisältä hyvin, mutta Admiral Asin tai Tabasco C.D:n selkä voisi kelvata, kun vire on hieman epäselvä. Näistä jälkimmäinen on hieman nopeampi. Demon Onthe Hilliä lukuun ottamatta muutkin eturivin hevoset ovat osoittaneet liukkaita otteita auton takaa.



Pelijakauma: Admiral As (41%) on oikea suosikki, mutta Tabasco C.D. (17%) on jäänyt liikaa sen varjoon. Bythebook (20%) on ylipelattu, samoin Galileo Am (11%).



Ranking: A) 3, 6 B) 1, 2, 5, 7, 11, 9 C) 8, 4, 10