Ravivihje: Toto64 Hagmyren 19.6.2020

Huippulupauksena pidetty ja 4-vuotiaana kymmenestä ensimmäisestä startistaan yhdeksän kertaa voittanut 9 Månlykke A.M. pääsi kilpailemaan 5-vuotiskaudella vain kolme kertaa ilman mainittavaa menestystä. Ori vaihtoi syksyllä valmentajaa ja se on näyttänyt Gunnar Melanderin käsistä ettei kyvyt ole mihinkään hävinneet. Ilman laukkoja Månlykke A.M. olisi hyvinkin voinut voittaa kaikki kauden kolme kisaansa. Viimeksi Bollnäsissä se teki aivan hurjan juoksun. Ensimmäisessä kurvissa kuskin virheen takia laukannut ori jäi kauas kuvien ulkopuolelle, mutta kiri täysin toivottomista asemista vielä voittotaistoon. Viimeiset 700 metriä Månlykke A.M. tykitti 17,7-kyytiä ja todennäköisesti tuli laukkansa jälkeen loppumatkan vieläkin kovempaa. Viimeistään tuo esitys kertoi, että orin kyvyt riittävät avoimelle tasolle asti.

Illan koitoksessa kaikki näyttää muuten sopivalta, mutta suljettu lähtöpaikka on toki miinus. Uskotaan, että Melander löytää vapaat väylät ja Månlykke A.M. jää systeemien ainoaksi läpivarmaksi.

Todella paljon tällä kaudella parantanut 13 Got Klirr on selvästi pahin uhka. Toissa kerralla Gävlen T75-lähdön voittanut ori oli viimeksi Bollnäsissä samassa lähdössä kuin suosikki. Myös se laukkasi alussa ja uudestaan viimeisellä takasuoralla. Ilman toista erheettään Mats E Djusen ajokki olisi hyvinkin voinut voittaa. Lähtöpaikka on ikävä silläkin, mutta kaiken mennessä putkeen se pääsee alussa suosikin etupuolelle.

Yllätysten metsästäjät huomioivat 12 Vollanfaksin. Se teki viimeksi Rommessa hyvän juoksun ja kokee nyt kovan kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen ohjiin tulee Torbjörn Jansson.

Juoksunkulku: 1 Snyggs Rubin tuskin pystyy pitkään keulassa olemaan, vaikka yksin paalulta lähteekin. 2 Hvalstad Odin voi edetä nopeasti johtoon.

Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä.