Ravivihje: Toto64 Dannero 18.6.2020 – 242 998 euroa ekstraa

Toto64-1 7 Listas Thaitanic juoksi vuodenvaihteen molemmin puolin hetkessä paljon rahaa ja sen jälkeen kovemmissa porukoissa menestyminen on ollut vaikeampaa. Mitenkään moittimaan tammaa ei pääse vaan se on tehnyt hyviä juoksuja kuten viimeksikin Hagmyrenissa. Ove A Lindqvist ajoi ensimmäisessä kurvissa kovalla spurtilla osin neljännenkin radan kautta johtavan rinnalle ja Listas Thaitanic tsemppasi vaativan juoksun jälkeen kolmanneksi, vaikka lopussa askel ymmärrettävästikin painoi. Se ei ole välttämättä luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta moni asia puoltaa illan koitoksessa. Lars Holmin treenattavalla on hyvä mahdollisuus päästä juoksuradalta keulaan ja pahimmat vastukset ovat arvoituksia. Aina yllätysalttiiseen tammalähtöön otetaankin kantaa lyömällä kauden viidettä voittoaan jahtaava Listas Thaitanic ideavarmaksi. 8 Angel Ovea & 13 Peat Chimney ovat perusluokaltaan varmastikin Listas Thaitanicia parempia menijöitä, mutta molempiin on suhtauduttava varauksella. Angel Ovea tulee kisaan kaksi hylkyä alla, sillä tammalla on ollut parissa viime startissa ongelmia kurvijuoksun kanssa. Peat Chimney puolestaan palaa seitsemän kuukauden tauolta ja tuskin on millään heti parhaimmillaan. 15 Gatelink kiri lyhyestä lähtölaukasta huolimatta neljännestä ulkoa helppoon voittoon Skellefteån pistelähdössä. Umåkerissa Mats E Djuse tarjosi ajokilleen loistoreissun johtavan takana ja tamma kiri helppoon voittoon. Nopeana lähtijänä sillä on mahdollisuus saada takamatkalaisista paras juoksu. 2 Al's Charmy Flicka kiri viimeksi Dixie Brickin voittamassa Östersundin T75-lähdössä takapareista pirteästi loppua. Nyt se saa rattailleen Sofia Frilénin, joka ohjasti tamman viime voitonkin. Yllätysosastolta kiinnostavin rasti olisi 6 Lisa S.E., joka otti viimeksi Östersundissa hyvin kyytiä laukkojensa lomassa. Sitä ennen tamma teki todella kovan juoksun Hagmyrenissa runnoessaan pitkän kirin kolmatta ilman selkää toiseksi ja ohitti selityksittä muun muassa Listas Thaitanicin. Laukkariski on toki iso. Juoksunkulku: 4 Fluke ja 5 Darling Laser ovat etupaalun nopeimmat. Molemmille kelvannee Listas Thaitanicin selkä. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. Listas Thaitanicin pinnat (21%) voisivat olla napsun korkeammat. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-2 11 S.G. Faster Iris pilasi ensimmäisen starttinsa Oscar Berglundin treenistä lähtölaukkaan, mutta Östersundissa tuli jo komea onnistuminen. Tammalla käännettiin 1200 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta siirtyi kärkeen viimeisellä takasuoralla ja lopussa se pakeni oikein helppoon voittoon eikä silloin ajaneen Björn Goopin tarvinnut kuin nauttia kyydistä. Tuon kisan perusteella S.G. Faster Irisin otteisiin on tullut huomattavasti lisää särmää Berglundin treenissä ja jatkoa odotellaankin mielenkiinnolla. Vastus ei illan tehtävässä ainakaan kovene viime starttiin nähden ja kehnosta lähtöpaikasta huolimatta Rikard N Skoglundin ajokkia on pidettävä selvähkönä suosikkina. Se ei ole jostain syystä aamupäivän pelijakaumassa edes eniten pelatuin, joten S.G. Faster Iris lyödään systeemien toiseksi läpivarmaksi. 1 Persos Lime on kärsinyt tuoreimmissa Bergsåkerin kisoissaan epäonnesta. Toissa kerralla juoksu meni jo alkumatkalla pipariksi tamman juuttuessa kolmannelle. Viimeksi sillä näytti olevan johtavan takana vielä runsaasti voimia varastossa ennen loppukurvin laukkaansa. Ykkösradalta tiedossa lienee hyvä reissu ja Persos Lime on todennäköinen totohevonen. 4 Bang Boomerang on kyvykäs, mutta toivottoman epävarma tapaus. Viimeisestä yhdeksästä startista ruuna on laukannut seitsemän kertaa, niissä kahdessa muussa varikolle on palattu voittajakehän kautta. Nyt ainakin kuski vahvistuu Ulf Ohlssonin ottaessa ohjat. 5 Unsafe Investment sai viimeksi Dannerossa tasaisen juoksun parijonossa ja ruuna eteni 14,4-vauhtisen päätöskierroksen jälkeen helppoon voittoon. Hans Berghin ajokin osakkeet nousisivat jos se onnistuisi pääsemään keulaan. 10 O.P.'s Fantastic on juuri sellainen hevonen kuin statistiikka ja tulosrivistö kertovat, ruuna nakuttelee tasaisen varmasti kärjen tuntumaan, mutta voittamiseen pitäisi löytyä jostain lisäpuristusta. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti ennakoitavissa oleva kiihdytys. 2 Anton Bore lähtee ainakin ratsastaja selässään hyvin liikkeelle. Myös Unsafe Investment ja 7 Kövras Klöver lähtevät satsatessa rivakasti matkaan. Veikataan Unsafe Investmentin olevan lopullinen keulahevonen. Viime startin perusteella S.G. Faster Irisilla voidaan ajaa varhain eteenpäin mikäli keulapäässä vauhti rauhoittuu. Pelijakauma: Bang Boomerang (31%) on epävarmuutensa nähden hämmentävän paljon pelattu. S.G. Faster Iris (20%) on roimasti alipelattu. Myös Persos Limen (7%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa yhteen iskevät kylmäveritammat. 2 Brenne Bitti teki mainioita juoksuja viime vuoden loppupuolella ja sellaisenaan se olisi loistavista lähtökohdista lähellä voittoa. Kauden avaus Bollnäsissä viiden kuukauden tauolta jätti kuitenkin kysymysmerkkejä. Jörgen Westholmin valmennettavan ravi katosi viimeisellä takasuoralla pahanpäiväisesti ja laukan jälkeenkin askellus oli todella vaivalloisen näköistä. 4 Bara Snygg voitti viimeksi Bergsåkerissa mailin voltin keulasta ylivoimaisesti ja esimerkiksi ainakin alustavasti huomattavasti enemmän pelattu 9 Björs Idun jäi kauas taakse. Toki nyt juostava täysi matka tasoittaa puntteja. 11 Tangens Lilja ansaitsisi jo voiton. Sellainen saattoi palaa toissa kerralla Skellefteåssa loppusuoran laukkaan. Viimeksi Umåkerissa tamma teki toiselta ilman vetoapua todella rehdin esityksen stayer-matkalla ja hävisi vasta maalikameran kuvassa. 14 Optandsfrökenin motivaatio juoksemista kohtaan loppui Östersundissa jo muutaman sadan metrin juoksun jälkeen. Sitä ennen Bollnäsissä tamma kiri niin näyttävästi voittoon, että olisi muuten kovastikin maistuva tapaus, mutta valmentajan palaaminen rattaille laskee pelihaluja. 13 Minessa on pärjännyt huomattavasti kovemmissakin sakeissa ja on huomioitava viiden kuukauden tauosta huolimatta. Viimeisenä kuitille Bollnäsissä ihan asiallisella esityksellä pikkutauolta palannut 10 B.W. Sessa. Juoksunkulku: Brenne Bitti lähtee vetämään joukkoa. Pelijakauma: Brenne Bitti (50%) on viimekertaisen floppistartin jälkeen aivan liikaa pelattu. Sen prosenteista pitäisi antaa roimasti Bara Snyggille (8%), Tangens Liljalle (10%) ja pitkän pakin Minessalle (1%) ja Optandsfrökenille (2%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2, 4, 11, 9, 14, 13, 10 Suuri: 2, 4, 11, 9, 14, 13, 10

Toto64-4 Neljännessä kohteessa kaksi hevosta erottuu muista. Koko 4-vuotiskauden huilaamaan joutunut 6 Alfred Zonett on palannut radoille hienossa vireessä ja se on tehnyt hyvät juoksut kaikissa kolmessa startissaan. Viime kerran Bergsåkerin esitys oli näistä paras. Ruunalla kierrettiin viidennestä ulkoa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta puski rehellisesti maaliin eikä hävinnyt paljoakaan kovalle kärkiparille Huddlestone - H.R.P. Dominica. 2640 metrin matka sopii vahvalle menijälle ja paremman paikkansa turvin hirmusukuinen Alfred Zonett saa ykkösvihjeen. 8 Gazoline Mearas on selvästi kovin haastaja. Viiden voiton putken 3-vuotiaana ottanut lupaus on aloittanut myös uuden kauden vahvasti, vaikka ykkössijoja ei olekaan tullut. Umåkerissa vastassa oli Hail Mary, Bergsåkerissa sillä ajettiin turhan aggressiivisesti ja viimeksi Solvallassa tehtävä oli toivoton takapareista, vaikka Gazoline Mearas puursi umpirehdisti pitkän kirin kolmatta ilman selkää. Viimeisen kierroksen ruuna tuli 12,6-vauhtia. Paljon ratkeaa kiihdytyksessä. Se kumpi suosikkikaksikosta on alussa nopeampi, päässee keulaan ja on siitä vahvoilla. Suurempaan systeemiin otetaan muutama lisäys. 5 Ten C.C. Face on tehnyt nousuvireiset esitykset viime startteihin. Toissa kerrallakin Hagmyrenissa ruuna olisi voinut hyvinkin voittaa jos olisi saanut kiritilat. Ennakkotietojen mukaan siltä otettaisiin pitkästä aikaa kengät pois. 7 Otroligosåfin teki väkivahvat juoksut taulussa näkyvissä kakkossijoihin päättyneissä starteissaan. Samanlaisena ruuna ei voi pitkään välttyä voitolta. Harvakseltaan kilpailemaan päässyt 2 Volusia Bell avaa lujaa ja saanee loistoreissun. Gävlessä 08-vauhtinen avaus oli liikaa, mutta henget ovat ainakin auki ja nyt startti on lähempänä. 4 Ten Timesin kyvyt riittäisivät, mutta parissa viime startissa ravi on ollut kateissa. Juoksunkulku: Volusia Bell katsoo ensimmäiset keulat, jotka luovuttaa ainakin suosikkikaksikolle. Huomio kiinnittyy alussa ulkoradoille, pääseekö Gazoline Mearas ohi Alfred Zonettista. Todennäköisimmin ei pääse. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. Volusia Bell (1%) on yllätysehdokkaista kiinnostavin. 1 Ecco Hornline (6%) on oudon paljon vedetty. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 8 Suuri: 6, 8, 5, 7, 2, 4

Toto64-5 T64-kohteiden isoin ykköspalkinto on 2640 metrin matkalla ajettavassa Midnattspokalenissa, jossa voittaja kuittaa 60 000 kruunua. 7 Heading Reference jäi Bergsåkerissa umpipussiin johtavan taakse, mutta sai korkojen kera balsamia haavoilleen Gävlen hopeadivisioonassa. Ruuna pääsi seuraamaan koko matkan Viking Broddea ja puristi viimeisillä senteillä vetoavustaan ohi. Voiton yllätyksellisyyttä kuvastaa peliprosentti 0,52. Nyt vastus luonnollisesti helpottuu ja Heading Reference on tähän porukkaan isohko suosikki. Bergsåkerin finaalit koittavat yhdeksän päivän päästä ja varmasti isompi tähtäys on sinne, mutta toki nytkin tikulla on hyvää rahaa tarjolla. 1 Donners Am sai vetää viimeksi Östersundissa niin sopivaa vauhtia, että sen olisi luullut tappelevan paremminkin OnTrack He's Blackia vastaan. Ihan puhtaat paperit ruuna kuitenkin tuosta esityksestä saa ja perusluokaltaan sen ei tarvitse hävetä yhtään suosikille. Per Linderothin suojatti lähtee voltista hyvin matkaan ja sillä on hyvä sauma päästä vetämään joukkoa. 11 Going For Gold Zaz hätyytteli Hagmyrenissa 1.10-rajaa olemalla tuoreen Norrbottens Stora Pris-voittaja Antonio Tabacin takana toinen. Nyt vastassa ei ole sellaisia menijöitä ja 12-vuotias veteraani pystyy takamatkasta huolimatta nousemaan korkealle. Alustavan infon mukaan orilta otettaisiin pitkästä aikaa kaikki kengät pois, mutta tuo tieto kannattaa tarkistaa lähempänä peliajan sulkeutumista. Suosikkikolmikon pitäisi riittää pitkälle. Suurempaan systeemiin otetaan kuitenkin viisi lisäystä. 10 Eder Bobilla ajettiin viimeksi Umåkerissa passiivisesti ja kärki pääsi karkuun. Sitä ennen Östersundissa ori kiri kuudennesta ulkoa näyttävästi voittoon ja saa taas rattailleen kyseisen startin ajaneen Mats E Djusen. Viime Danneron T64-kierroksella tiukasti yhteen ottaneet ja totokolmikon muodostaneet 3 Importedfrmdetroit, 6 Corroded & 9 Hagentoy tulevat lapulle seuraavana. Kahdeksantena kuitille mukaan 4 Sheriff Bi, joka aloitti Hagmyrenissa asiallisella esityksellä Oscar Berglundin tallista ja parantanee saatuaan tauolta startin alle. Juoksunkulku: Donners Am lähtee vetämään joukkoa. Matkavauhti voi olla ainakin ensimmäiset puolitoista kierrosta maltillista. Pelijakauma: Heading Reference (45%) on liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 1, 11 Suuri: 7, 1, 11, 10, 3, 6, 9, 4

Toto64-6 4 Merritt vaikuttaa tällä hetkellä pysäyttämättömältä sarjoihinsa. Se on voittanut helposti tuoreimmat starttinsa ja erityisesti viime kerran esitys Gävlen Klass I-karsinnassa teki ison vaikutuksen. Neljännessä ulkona matkannut ruuna ei vielä loppukurvissa vaikuttanut menestyjältä, mutta kiskaisi maalisuoralla jäätävällä tyylillä selvään voittoon. Viimeiset 700 metriä Merritt kulki 09,0-kyytiä. Samanlaisena Daniel Wäjerstenin suojatti tulee vielä tekemään ison tilin ja illan koitos vaikuttaa niin sopivalta, että Merrittin varmistaminen lienee yhtä järkevää kuin lyödä itseään vasaralla sormeen. On kuitenkin muistettava, että edellisen kohteen Heading Referencen tavoin myös Merrittilla on edessään ensi viikolla finaalilähtö Bergsåkerissa. Kotiradan miehenä Wäjerstenilla on varmasti iso tähtäys sinne ja tämä kisa voi toimia hyvänä valmistelustarttina. Jos ajotaktiikka on yhtään normaalia passiivisempi, niin joku voi herkällä mailin matkalla päästä karkuun. Isompaan systeemiin suursuosikille otetaankin pari varmistusmerkkiä. 1 Andre Agassi hakee Merrittin tavoin jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Erityisesti toissa kerralla Dannerossa ruuna vakuutti edetessään takarivistä huolimatta kovassa avauksessa keulaan ja pitäen lopussa niukasti Global Wizardin takanaan. Se startti ajettiin ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. Ennakkotietojen mukaan tänään on samat ”asetukset” käytössä. 5 Twinkle Kronos veti Lindesbergissa keulassa kovaa ja se näytti pitkään voittajalta, mutta juuri maalin tuntumassa kaksi vastustajaa tuli ohi. Ruuna palasi tuohon kisaan neljän kuukauden paussilta, joten parannusta lienee luvassa ja starttiraketilla on sauma pyssyttää keulaan ohi Andre Agassin. Juoksunkulku: Andre Agassi ja Twinkle Kronos iskevät alussa tiukasti yhteen. Jälkimmäinen on niukka suosikki pääsemään keulaan. Pelijakauma: Twinkle Kronos (3%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4, 1, 5

