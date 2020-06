Ravivihje: Toto86 Solvalla 17.6.2020

Suosikki: Lupaavasti aloittanut 4 You Could Be Mine on lähellä voittoa 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Kesäkuun alussa tuli uran avausvoitto helppoon tyyliin johtopaikalta, mutta jo kaksi edellistä suoritustakin olivat mainioita. Avauskisassa edelle jäi vain E3-finaaliin toissa päivänä selviytynyt Maestro Zon, Mantorpissa Roger Walmannin valmennettava kulki johtavan takaa virkeällä askeleella perille. Autolähdöstä ei ole kokemusta, mutta Axl Rosen pikkusisko vaikuttaa siltä, että voi avata reippaastikin. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa seurata ennen raveja ajettava autolähtöharjoitus, jossa 3-vuotias on luultavasti mukana. Kärkipäästä uran toinen voitto on sukutammalle haarukassa ja melko maltillisesti pelattuna se on sopiva varma.



Haastajat ja yllättäjät: Åbyssä vahvalla esityksellä voittoon painunut 6 Saonoi oli viimeksi mukana kovassa Guldstoet-kisassa, mutta paukut eivät johtavan ulkopuolelta riittäneet aivan kärkeen saakka. Voittokisassa Veijo Heiskanen vaihtoi sillä puolimatkassa 3. ulkoa toisen radan veturiksi, josta ykkössija irtosi lopulta ylivoimaiseen tyyliin. Menestystä mieliessään se joutunee töihin tälläkin kertaa. Vähemmän pelatuista kiinnostavin on Rommessa avausvoittonsa keulasta 13-lopetuksella ottanut 5 Almas Caviar. Samalle paikalle päästessään Mika Forssin ajokki voisi vetää tässäkin pitkään. Whipped Eggsin pikkusisko 7 Crashed Eggs on juossut kahdessa viime startissa kuolemanpaikalla ja tehnyt siitä kelpo suoritukset. Viimeksi sen tyyli tosin meni lopussa vähän jäykäksi. Sisältä viimeksi seurailemaan tyytynyt 3 Fear Of Heights ja kovassa seurassa Solvallassa taustalla lopussa laukannut 11 Global Broadcast voivat myös onnistuessaan venyä totomatsiin.



Juoksunkulku: Almas Caviar lähti viimeksi hyvin, mutta You Could Be Mine pystynee myös avaamaan rivakasti ja voi pitää sen ulkopuolellaan. Saonoilla ja Crashed Eggsillä on kokemusta kuolemanpaikasta, ehkä toinen niistä on tässäkin siinä, vaikkei se varmasti ensisijainen tavoite olekaan.



Pelijakauma: You Could Be Minen (31%) pitäisi olla paljon selvempi suosikki. Saonoi (23%) on hieman liikaa pelattu, myös 1 Selcal (7%) on yliarvostettu. Almas Caviar (5%) ansaitsisi enemmän peliä.



Ranking: A) 4 B) 6, 5, 7, 3, 11 C) 8, 10, 1, 9