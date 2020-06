Ravivihje: Toto64 Visby 16.6.2020 – 206 805 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen avoimessa mailin ryhmässä yksi hevonen erottuu muista, 3 Nimbus C.D. Läpi uransa vaivojen kanssa paininut hirmuluokkainen menijä palaa jälleen yli vuoden tauolta. Solvallan koelähdössä ruuna oli virtavana ja se veti turhankin kovaa tempoa. Kellot pysähtyivät aikaan 14,0ke ja sen Nimbus C.D. näytti menevän helposti. Jälleen kerran valmentajaa vaihtanut ja nyt Peter G Normanin treenistä comebackia tekevälle ruunalle on osunut ensimmäiseen starttiin oikein todella sopivan näköinen lähtö. Pitkästä tauostakaan ei tarvinne liikaa olla huolissaan, sillä kausilla 2017 ja 2018 Nimbus C.D. ei päässyt kilpailemaan laisinkaan, mutta toissa talvena se oli heti valmis menestymään kultadivareissa. Esimerkiksi toiseksi viimeisessä startissa Åbyssa se olisi tullut ohi Sorbetista jos kiritilat olisivat auenneet aiemmin. Aikansa Jubileumspokalen-voittaja on illan koitoksessa todella liki voittoa ja Rikard N Skoglundin ajokki lähteekin niin lujaa, että se on todennäköisin keulahevonen. Toki tässä sakissa se ei ole millään lailla elinehto. Nimbus C.D. toimiikin vihjesysteemien ensimmäisenä varmana. Lähdön muut ”isokenkäiset” 4 West Wing & 8 Charrua Forlan eivät ole olleet parhaimmillaan, varsinkaan jälkimmäinen. Parin kuukauden paussilta palaavalta West Wingilta otetaan ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa kengät pois, mutta ainakin aiemmin kenkien riisuminen on lisännyt laukkariskiä huomattavasti. Kiinnostavin varmistusrasti olisikin 5 Duke Of Mearas, joka voittaa kohta jossain. Se on ollut kahdessa viime startissa hyvä johtavan takaa ja hävinnyt vain koville. Årjängissa edelle jäi Hobby de L’iton ja Färjestadissa Bwt Caesar. Nopea lähtijä saanee taas hyvän reissun. Juoksunkulku: eturivi on täynnä tulisia kiihdyttäjiä. Nimbus C.D. on todennäköisin keulahevonen. Paikka suursuosikin takana on arvokas ja sinne halajaa moni. Duke Of Mearas voisi päästä johtavan taakse mikäli onnistuu torjumaan tuulennopean 6 Xlnt Chili Tripelin. Pelijakauma: Nimbus C.D. (45%) on yllättävän vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Myös toisessa kohteessa suursuosikki on vahvoilla. 6 Jeans'n Passion teki viimeksi Kalmarissa vakuuttavan esityksen. Salamastartin takamatkalta saaneella tammalla käännettiin kolmannesta sisältä 1100 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta marssi eleettömästi voittoon 13,4-vauhtisen kirikierroksen päätteeksi. Varaakin näytti jäävän ja samanlaisena Dan-Åke Olssonin suojatti on vaikeasti kukistettavissa. Vastuskin helpottuu ja ainakin viimeksi se lähti juoksuradan paikalta lujaa matkaan. Pienempään systeemiin Jeans’n Passion käy varmaksi. Suurempaan systeemiin se varmistetaan, sillä Olsson ajaa harvakseltaan kilpaa ja sellaisille kuskeille voi käydä luonnollisesti kaikenlaisia kommervenkkejä. Haastajaosasto on todella tasainen katras. 3 Mahara Gutha avasi viimeksi Mantorpissa omaa vauhtiaan keulaan, luovutti ne pois ja roikkui ylivoimaisen voittajan takana 14,1-vauhtisen päätöstonnin jälkeen toiseksi. Jos suosikille käy jotain, niin ainakin vastuksen puolesta uran avausvoitto voisi tulla tässä. 8 Dikt Drew on tehnyt nousuvireiset esitykset parissa viimeisessä Visbyn kisassaan. Viimeksi vastustus alkoi jo ennen auton irtoamista, epäonnea oli matkallakin ja ruuna oli huomattavasti seitsemättä sijaansa parempi. Sitä ennen se kiri neljännestä ulkoa hyvin kolmanneksi. Dikt Drew juoksi nuo startit ilman kenkiä ja niin on tarkoitus jatkaa tänäänkin. 5 Alonza tuli viimeksi Gävlessä kiertelemättä 14,0-vauhtia päätöskierroksen ollen ihan asiallinen viides. Samanlaisena kuin maaliskuun lopun Gävlen startissa tamma olisi väkisin kärkitaistossa tässä porukassa. Isoksi eduksi on laskettava kuskinsa Claes Sjöström, joka on voittanut Visbyn ajajaliigan neljä kertaa putkeen ja johtaa myös tämän vuoden liigaa ylivoimaisesti. 1 G.K. Alouette on nappipaikaltaan todennäköinen totohevonen, mutta kaipaisi lisää puristusta otteisiin mikäli voitosta puhutaan. Viimeksi Rommessakin tamma sai vetää keulassa niin hiljaa, että siltä olisi odottanut parempaa loppuvetoa. Lapulle vielä kovempia lähtöjä juosseet ja taitavista käsistä tulevat 9 Jeanne d’Arc Boko & 2 Ain't No Saint. Juoksunkulku: G.K Alouette pystynee pitämään pitämään sisäradan turvin keulapaikan itsellään. Jeans'n Passion saattaa tulla vaateliaana rinnalle ja suosikin vetoapu voi kelvata. Pelijakauma: Dikt Drew (3%) ja Alonza (2%) ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6 Suuri: 6, 3, 8, 5, 1, 9, 2

Toto64-3 Jos kahdessa ensimmäisessä kohteessa suosikit ovat vahvoilla, niin kolmannesta kohteesta löytyy koko kierroksen todennäköisin voittaja. Neljättä peräkkäistä ykkössijaansa hakeva 5 Carioca on tehnyt ison vaikutuksen. Molemmissa Visbyn starteissa se karkasi johtavan rinnalta vastustajiltaan ja myös Örebron voitto tuli ylivoimaisesti keulajuoksun jälkeen. Varaa on näyttänyt jääneen jokaisella kerralla roppakaupalla ja tamman olemus vaikuttaa muutenkin siltä, että kyseessä on tavallista parempi yksilö. Sarjat eivät aivan heti ole tulossa vastaan ja illan tehtävä näyttää varsin sopivalta. Claes Sjöströmin suojatti olisi mailia pidemmällä matkalla vieläkin todennäköisempi voittaja, mutta joka tapauksessa Carioca on tukeva pankki ja kierroksen toinen läpivarma. 2 Skylar G.G. on kyvyiltään lähdön toiseksi paras hevonen, joka on lyönyt urallaan hyviäkin hevosia. Se ei vakuuttanut viimeksi Eskilstunassa, jäi sen jälkeen yhdestä startista pois ja nyt pieneltä huililta vire on kysymysmerkki. 1 Red Pond Phoenix kokee kuskinparannuksen ja nopea lähtijä saanee loistoreissun. 9 Miesha Tate on tehnyt asiallisia juoksuja ja ennakkotietojen mukaan tammalta otetaan nyt ensimmäistä kertaa kengät pois. Juoksunkulku: Red Pond Phoenix ja Skylar G.G. kilvoittelevat johtopaikasta. Jälkimmäisellä voidaan jopa ajaa siitä, vaikka suosikki tulisikin rinnalle. Pelijakauma: ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-4 Päivän teeman mukaisesti myös neljännestä kohteesta löytyy iso suosikki. 13 Vanja on tehnyt niin lupaavia juoksuja, että hieman oudostikin sillä on valittu mielummin tämä lähtö kuin toisena kohteena ajettava isopalkintoisempi 4-vuotiaiden tammasarja. Rommen tyylipuhtaan keulavoiton jälkeen se jäi Hagmyrenissa yksin paalulta lähteneenä hitaaksi ja huomattavasti enemmän tienanneita pääsi edelle. Svante Båthin valmennettava juoksi lopulta kolmannessa ulkona, josta kiri pirteästi 13,2-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten keulavoittajan jälkeen toiseksi. Bergsåkerin keskipitkällä matkalla Vanja jäi toiselle ilman vetoapua ja marssi siitä hitaan matkavauhdin jälkeen 12-lopetuksessa tyylikkäästi voittoon. Vastus on tänään Vanjalle varsin sopivan näköinen ja Kim Mobergin ajokki on takamatkasta huolimatta lähellä voittoa. Se jää pienempään systeemiin neljänneksi varmaksi, mutta viimeksi Vanja lähti niin hitaasti matkaan vastaavalta juoksuradan paikalta, että isompaan systeemiin otetaan kunnolla merkkejä. Huomattavasti kovempia lähtöjä tottumaan juossut 10 Devs Dreamking aloitti Åbyssa asiallisella esityksellä Fredrik Perssonin treenistä kirittyään kolmannesta ulkoa haparoivalla ravillaan 14-vauhteja neljänneksi. Laukkariski on isohko, mutta kyvyiltään se on lähdön eliittiä. 6 Cobbys Angelica vaikuttaa paalun parhaalta. Claes Sjöströmin suojatti ei ole erikoista esittänyt, mutta tamma näyttää juoksijalta ja juoksuradan paikalta se voi kiskaista keulaan. Ainakin ennakkotietojen mukaan siltä riisutaan myös ensimmäistä kertaa kenkiä pois. 1 Gift From Sisu tulee taitavista käsistä ja on saanut täydellisen lähtöpaikan. Sen pitäisi pystyä nähtyä parempaan. 5 Genie Am aloitti uransa kahdella keulavoitolla helpoissa porukoissa. Viimeksi tamma oli kolmossijasta pehmeä johtavan takaa. Siitä esityksestä pitää parantaa paljon ja korean taulun vuoksi Roger Hassborgin kerännee liikaa peliä puoleensa. 7 Eldorado Lixarve teki viimeksi Visbyssa hyvän kirin toisesta ulkoa ja se pystynee petraamaan ennätystään huomattavasti. Jättipommina lapulle viimeksi Angelica Herlin treenistä avannut 12 Duke Snapper. Ruuna otti alussa pahan laukan ja jäi kauas kuvien ulkopuolelle. Sen täytyi liikkua lujaa, sillä tuli vielä pääporukassa maaliin. Juoksunkulku: Gift From Sisu ja Cobbys Angelica kilvoittelevat johtopaikasta. Vanjalla ajettaneen matkalla voimalla eteenpäin. Pelijakauma: Vanjan (25%) pinnoissa olisi runsaasti nousun varaa. Genie Am (20%) on odotetusti aivan liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 13 Suuri: 13, 10, 6, 1, 5, 7, 12

Toto64-5 8 Farlander Am on aloittanut lupaavasti Jonah Svenssonin treenistä voittamalla molemmat starttinsa. Björn Goop tarjoili sekä Axevallassa että viimeksi Åbyn T86-lähdössä täydelliset reissut johtavan takana, josta ruuna on kiittänyt kirimällä ykköseksi. Vastuskin on viime startteja helpompi ja Farlander Am on luonnollinen suosikki. Minään isona suosikkina sitä ei voi kuitenkaan pitää, sillä juoksu tuskin tulee onnistumaan yhtä hyvin kuin edellisillä kerroilla ja kuski heikentyy oleellisesti Goopin vaihtuessa treenari Svenssoniin. Myös 2 Digital Globe aloitti uusista käsistä voitokkaasti. Henrik Södervallille siirtynyt ruuna sai Visbyssa toki hyvän juoksunkin toisessa-kolmannessa ulkona, mutta ruuna näytti hyvältä ja parantanee yhä saatuaan pitkältä tauolta yhden startin alle. 6 Jaguar Zon kiri viimeksi Visbyssa kolmannesta ulkoa hyvin ja hävisi voitonkin äärimmäisen niukasti. Nyt ruuna kokee mielenkiintoisen kuskinparannuksen, kun valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Emilia Leo. 14 Tottenham voi hyvinkin olla kyvyiltään lähdön paras hevonen ja on lappukamaa karusta lähtöpaikasta huolimatta. Harvakseltaan kilpailemaan päässeeltä 4 Worrywartilta otetaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois. Ruuna on juossut avojaloin kuusi kertaa. Kolme kertaa on tullut hyppy, kolme kertaa voitto. Edellisen tallikaveri 5 Mr Mahan pitäisi kykyjensä puolesta pystyä viime startteja parempaan. Juoksunkulku: vaikeasti ennakoitavissa oleva lähtö, jossa juoksunkulusta voi tulla levoton. Digital Globe voi päästä hakemaan alkumatkasta keulat. Pelijakauma: Jaguar Zon (6%) & Worrywart (4%) ovat kohteen maistuvimmat rastit. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 2, 6, 14, 4, 5 Suuri: 8, 2, 6, 14, 4, 5

Toto64-6 T64-kohteet päättyvät hyvätasoiseen naiskuskeille rajattuun lähtöön. 4 Jamaica Boko palasi yhden heikomman startin jälkeen tasolleen Gävlessä. Alussa hetkeksi kolmannellekin juuttunut tamma kiri neljännestä ulkoa ilman selkää 11,4-vauhtia viimeiset 700 metriä ja takasuoran vauhti oli varmasti selvästikin kovempaa, joka näkyi lopussa pienenä taipumisena. Tuloksena oli kuitenkin uudet ennätysnumerot 12,3aly. Kotiradan leidinä Eva Lundahl tietää miten Visbyssa kuuluu ajaa ja Jamaica Boko lähtee niin lujaa liikkeelle, että sillä pystynee valitsemaan ajaako keulasta vai johtavan takaa. 6 Pretty Boy Floyd palasi parin laukkastartin jälkeen voittokantaan Bergsåkerissa hallittuaan varmoin ottein keulasta 11-vauhtisen avauksen ja lopetuksen päätteeksi. Ruuna jatkaa kengittä ja jenkkikärryillä, ja se lähtee niin rivakasti, että Kim Moberg yrittänee nytkin voimalla keulaan. 1 Hasty Helene on tehnyt niin hyviä juoksuja, että ansaitsisi jo voiton. Viimeksi Visbyssakin se tappeli keskipitkällä matkalla umpirehellisesti toiselta ilman vetoapua levottomassa juoksussa. Kalmarissa edelle jäi vain kova Award Kronos. Lähdön neljäs kova on vaikeista asemista hyviä kirejä viime starteissa esittänyt 10 Angel From Above. Kohtuullisen isoksikin plussaksi on laskettava, että tamma saa rattailleen lähdön parhaan kuskin, Emilia Leon. Juoksunkulku: Jamaica Boko täräyttää ensimmäiseen keulaan. Pretty Boy Floyd tulee vaateliaana rinnalle ja johtopaikka saattaa olla sille tarjolla. Pelijakauma: Suosikkikolmikon pitäisi olla tasaisemmin pelattu, nyt Jamaica Boko (33%) on turhan selvä suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 6, 1, 10 Suuri: 4, 6, 1, 10

