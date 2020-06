Ravivihje: Toto64 Örebro 15.6.2020

Toto64-1 Suosikki: Aikansa ikäluokkatähden 4 Diamantenin edellisestä voitosta on ehtinyt kulua jo lähes kaksi vuotta, mutta nyt Peter Forsbergin ja hänen isänsä omistama ori on alkanut osoittaa uuden tulemisen merkkejä. Stig H Johanssonin valmennettava meni jo maaliskuussa mailin kymppiä läpi ja viimeksi 08,6-vauhtinen 800 metrin kiri kantoi hyvin maaliin asti, vaikka se ei ihan kärkisijoille riittänytkään. Hevonen on ottanut valtaosan uransa voitoista keulapaikalta ja tällä kertaa sillä on hyvät saumat päästä mielipaikalleen. Vastassa on kuitenkin kaksi tosi kovaa haastajaa ja alustavat pinnat ovat aika korkeat parin vuoden matalaliito huomioon ottaen. Varmistukset ovat paikallaan. Haastajat ja yllättäjät: 7 Ferrari B.R. ei ollut kaukana lipusta tämän vuoden Elitloppetiin, mutta esikisojen näytöt eivät aivan riittäneet mukaan. Viimeksi Gävlessä se suoritti suosikin kanssa samanlaisen kirin, mutta kaukaa takaa sijoitusta oli mahdotonta parantaa. Solvallassa huhtikuun lopussa ori kiri parijonosta vahvasti kolmanneksi vain Chief Orlandolle ja Cokstilelle häviten. Tasainen lähtijä voi joutua ongelmiin ulkoradan paikaltaan, mutta juoksun yhtään onnistuessa aikansa varsatähti kirii taatusti mukaan voittomatsiin. Kolmas merkki kupongille on 5 Gretzky B.R. Viime kesänä hirmutasoisissa Hugo Åbergs Memorialissa ja Jubileumspokalenissa juossut norjalaisori ei riittänyt johtavan rinnalta kärkisijoille kauden avauksessaan, mutta startti alla muut voivat olla nyt sen kanssa helisemässä. 9 Romanesque paikkasi Eskilstunassa alkuhaparointinsa hienosti, mutta lähtökin oli tasoltaan huomattavasti kevyempi. Björn Goopin suojatti pystyy varmasti edelleen parantamaan otteitaan, mutta juoksumatka taitaa olla nyt hieman liian lyhyt sen makuun. Juoksunkulku: Montdore avaa ensin sisäradalle, mutta päästää Diamantenin eteensä. Gretzky B.R. kykenee myös rajuun avaukseen, jos ohjastaja haluaa lähteä testaamaan suosikin terävyyttä kiihdytyksessä. Pelijakauma: Diamanten (54%) on hieman ylipelattu. Gretzky B.R. (9%) maistuu. Ranking: A) 4 B) 7,5,9,10,1 C) 3,6,8 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 7, 5 Suuri: 4, 7, 5

Toto64-2 Suosikit: Toinen kohde on tasainen E3-karsinta kolmevuotiaille tammoille. 6 Florist kilpailee nyt viime kerroista poiketen vain kilpasiskojaan vastaan ja on lähellä menestystä sopivassa porukassa. Viimeksi tamman ruuti ei rehellisesti vain riittänyt Elitloppet-sunnuntain avoimessa kolmivuotislähdössä, mutta se noteerasi silti hyvän täyden matkan tuloksen. Myös toissa kerralla Jägersrossa se juoksi oriita ja ruunia vastaan ja seuraili kärjen tuntumassa maaliin. Tamma avaa reippaasti ja sillä on hyvät saumat ottaa kärkipaikka haltuun. 7 Globalizerin valmentaja Jerry Riordan on usein ennakkokommenteissaan kehunut tamman kapasiteettia ja tässä lähdössä sillä voisi olla mainiot saumat osoittaa puheille katettakin. Mantorpissa hevonen juoksi päätöstuhannen johtavan rinnalla, mankeloi siitä viimeisen takasuoran lopussa keulaan, mutta tuli lopussa selästä iskeneen ohittamaksi. Juoksun onnistuessa tamma pystyy tuliseen kiriin ja kannattaa nostaa suosikin kaveriksi kupongeille mukaan. Haastajat ja yllättäjät: 2 Raya D.E. on Timo Nurmoksen tallin laatukalustoa ja kehittyvä tamma pystyy ravatessaan heittämään kapuloita suosikkikaksikonkin rattaisiin. Viimeksi se voitti helpon lähdön lennokkaalla kirillä kolmannesta ulkoa ja esityksen arvoa korostaa alla ollut kolmen kuukauden kilpailutauko. Jorma Kontion ajokki ei avaa kovin lujaa, joten poisjäännin myötä ykkösrata ei ole nyt mikään toivepaikka. 3 Chiffchaff tuli Solvallassa porukan hänniltä päätöstuhannen 13,5-kyytiä ja nousi ylivoimaisen M.T.Peretten takana kakkoseksi. Tamma on hidas kiihdyttäjä, joten kakkosrata sopii sille hyvin. 8 Heather Am vaikuttaa oikein kyvykkäältä aloittelijalta ja tuurien käydessä se voi riittää kärkeen vaikealta paikaltakin. Fredrik Linderin valmennettava on esittänyt kahdessa viimeisissään hyvät kirit parijonosta, vaikka ei voittoihin asti ole yltänytkään. 9 Fantaghiro Brick meni lupaavasti jo kaksivuotiaana ja on avannut asiallisilla otteilla uudenkin kauden. Jos tammalla on hyvä päivä suoraan parin kuukauden tauolta, se voi vaikka voittaa tällaisen porukan. 4 Grand Princess hankki sekin kilpailurutiinia jo kaksivuotiaana, mutta palaa nyt pitkältä tauolta starttiin. Svante Båthin suojatti on ilmoitettu alustavasti ilman kaikkia kenkiä, joten tuskin se ihan vailla valmisteluja palaa kilparadoille. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole starttiraketteja, joten Floristilla on hyvät saumat edetä nopeasti kärkeen. Globalizerin lähtönopeus on hieman vaihdellut, mutta onnistuessaan sekin pääsee lujaa matkaan. Pelijakauma: Globalizer (20%) peliosuus voisi olla vähän enemmänkin. Raya D.E. (16%) on liikaa pelattu. Ranking: A) 6,7 B) 2,3,8,9,4 C) 5,10 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 7 Suuri: 6, 7, 2, 3, 8, 9, 4

Toto64-3 Suosikki/varma: 6 Natorp Bo on esittänyt alku-urallaan todella lahjakkaan aloittelijan otteita ja se jätetään oriiden ja ruunien E3-karsinnassa systeemien tukipilariksi. Kim Erikssonin ajokki on kilpaillut viimeisissään todella kovissa ikäluokkakisoissa Hell Bent For Amia ja kumppaneita vastaan ja tehnyt niissäkin jatkuvasti vahvoja juoksuja. Viimeksi se sai johtavan takaa myöhään kiriväylän ja lopetti hyvällä tyylillä kolmanneksi pistäen samalla pöytään hurjan täyden matkan tuloksen. Nyt nopealla avaajalla on isot saumat leiskauttaa alussa keulapaikalle ja hallita siitä porukkaa alusta loppuun. Ori on alustavasti kakkossuosikkina reilusti alipelattu. Haastajat ja yllättäjät: 5 Maestro Zonin sai viimeksi kolauksen tahrattomaan kilpeensä, kun se hävisi keulapaikalta selityksittä 2 Bombus Jetille. Michael Larssonin ajokki avasi alle kymppiä keulaan, sai rauhoittaa vauhdin jatkossa mieleisekseen, mutta joutui maalikamerakuvassa antautumaan hyvän kirin kehittäneelle Björn Goopin valmennettavalle. Molemmilla on nyt hyvät lähtöpaikat ja parhaimmillaan ne kykenevät ilman muuta lähdön voittamaankin. 3 Black And Quick parantaa kaiken aikaa ja pystyy hyvältä paikalta kamppailemaan ainakin totosijoista. Viimeksi Örebrossa se seuraili huippulupaavan Loaded Marian puserossa maaliin asti ja saattoi ylittää linjan hieman voimissaankin. Ennakkoilmoituksen mukaan siltä riisutaan nyt etukengät pois, mikä on mielenkiintoinen balanssimuutos. Ori pystyy terävään avaukseen ja saa hyvän reissun sisäradalla. 8 Jeppas Unplugged nappasi helmikuussa keulasta rahakkaan nuorten sarjan ykkösen, mutta ei ole sen jälkeen yltänyt totosijoille. Viimeksi Bergsåkerissa se punnersi neljännestä ulkoa rehdin kirin maaliin asti ja nousi ylivoimaisen kärkiparin takana neljänneksi. 7 Armani Degato teki tuhdin tilin jo kaksivuotiaana, mutta ei ole tällä kaudella löytänyt vielä parasta virettään. Ennen taukoaan Bergsåkerissa se väsähti keulapaikalta toton ulkopuolelle. Voittoon asti venyminen tulisi nyt yllätyksenä. Juoksunkulku: Black And Quick napannee ensin sisäradan haltuunsa ja päästää nopeasti Natorp Bon edelleen. Maestro Zonilla on suuri riski jäädä johtavan rinnalle. Peljakauma: Natorp Bo (26%) on todella maistuva merkki. Ranking: A) 6 B) 5,2,3,8,7,11 C) 1,4,9,10 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-4 Suosikki: 3 M.T.Perette on avannut uransa vakuuttavilla otteilla ja jatkoa seurataan mielenkiinnolla. Viimeksi Elitloppet-lounasravien avauslähdössä se matkasi pitkään kolmannessa ulkona ja kirin koittaessa radalla ei liikkunut kuin yksi hevonen. Rommen ykkösen tamma mankeloi puolestaan johtavan rinnalta. Alustava lähes 70 prosentin pelikannatus on silti aika reippaan tuntuinen. Mattias Djusen tamma on kahden autolähdön perusteella suht kankea avaaja, joten mitään ihan suoraviivaista keulajuoksua ei taida olla tiedossa. Lisäksi vastus kovenee aiempiin nähden. Ansaitusti selvä pelipohja, mutta ei jätetä varmaksi nyt näillä pinnoilla. Haastajat ja yllättäjät: Ensimmäinen varmistus suosikille on viimeksi Axevallan Guldstoetissa uransa parhaan juoksun tehnyt 2 Aperfecttric. Jim Oscarssonin suojatti matkasi rahakkaassa lähdössä kaukana neljännessä ulkona, josta tykitteli mahtavasti kakkoseksi vain ikäluokan valtiattarelle Hill's Angelille häviten. Viimeiset 700 metriä se kulki 10,5-vauhtia. Hyvältä paikalta sillä voisi olla nyt saumat jopa keulajuoksuun ja silloin suosikkikin saisi painella ihan tosissaan sen ohittaakseen. Kolmas merkki kupongille on 7 Barbro Kronos, joka sekin vaikuttaa tosi kyvykkäältä aloittelijalta. Viimeksi se kilpaili Solvallan ikäluokkalähdössä ja kiri porukan hänniltä ulkoratoja pitkin vahvasti kolmanneksi, eikä hävinnyt täysin epäonnistuneen juoksun jälkeen kuin hevosenmitan voittajallekaan. Nyt alla on melkein kolmen kuukauden tauko, mutta tuskin Svante Båth sitä keskentekoisena tähän kisaan tuo. Juoksunkulku: Ei erityisempiä starttiraketteja. Begum Kronos voi pystyä kengittä pitämään alussa keulapaikan, mutta ennakkokommenttien perusteella selkäjuoksu on sen ensisijainen tähtäin. Tällöin keulapaikka voisi olla tarjolla Aperfecttricille. Pelijakauma: M.T.Perette on (66%) on kuumunut liiaksi ja sen varjolla haastajat jääneet alipelatuiksi. Aperfecttric (7%) on maistuvin. Ranking: A) 3 B) 2,7,5,1,6 C) 4,10,8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 2, 7 Suuri: 3, 2, 7

Toto64-5 Suosikit: 11 Revelation on todellinen suurlupaus ja piippuhyllyn paikaltakin oriiden ja ruunien karsinnan suosikki. Viimeksi Halmstadissa se karkasi johtavan rinnalta murskaavaan voittoon ja kupletin juoni oli samanlainen myös sitä edeltäneessä Jägersron voitossa. Viime kaudella vuoden 2-vuotiaaksi valittu hevonen kilpailee nyt ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa ilman etukenkiä. Vaikeasti lyötävissä jälleen 9 Selected News on niin ikään huippulahjakkuus ja pystyy onnistuessaan haastamaan suosikin. Viimeksi Solvallassa hevonen kiri muut kumoon kolmannesta ulkoa ja punnersi todella sitkeästi ulkoratoja, vaikka matkavauhti ei suosinut lainkaan takaa yrittäneitä. Koko päätöstuhannen se kellotti 11,5-kyytiä. Sitä ennen Solvallassa ori pisteli viimeiset 700 metriä 09,3-kyytiä ja punnersi väkivahvasti totoon. Jos se onnistuisi etenemään alkumatkasta suosikin etupuolella, se olisi vahvoilla lähdön voittajaksi. Haastajat ja yllättäjät: 2 Ferox Brick nuiji Gävlessä kevyen porukan hienolla tyylillä johtavan rinnalta ja taisteli viimeksi keulasta hyvin Hidalgo Heldiaa vastaan. Nyt edessä on uran kovin lähtö ja voitto on tiukassa tosi kovaa suosikkikaksikkoa vastaan. 1 Climber on seuraillut viime starteissaan asiallisesti kovissa porukoissa. Viimeksi ori taisteli totoon johtavan rinnalta Selected Newsin voittamassa lähdössä. Se ei ole ainakaan aikaisemmissa kisoissa avannut ykköseltä kovinkaan lujaa, joten juoksusta voi tulla hankala. 3 Born Winner on hyvällä paikalla ja ilman kaikkia kenkiä nyt mielenkiintoinen. Parissa viimeisessään se on ollut vain tasainen sisäratareissujen jälkeen, mutta vire voi olla edelleen nousussa starttien myötä. Mattias Djusen suojatti avaa ravilla lujaa ja saa taatusti onnistuneen juoksun. 10 Despot Power on avannut uransa hyvillä sijoituksilla, mutta huomattavasti kevyemmissä porukoissa. Viimeksi se voitti keulasta parastaan yrittämättä. Suosikit tuntuvat nyt sillekin liian kovilta. Juoksunkulku: Born Winner ottaa ravia lähtiessään keulat. Takarivin suosikit tulevat aikaisessa vaiheessa eteenpäin ja keulapaikka on tarjolla ensimmäisenä tulevalle. Pelijakauma: Suosikkikaksikko Revelation (31%) ja Selected News (23%) voisivat erottua selkeämmin muista. Climber (15%) ja Ferox Brick (16%) eivät näillä pinnoilla maistu. Ranking: A) 11,9 B) 2,1,3,10 C) 6,7,5,8,4 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 9 Suuri: 11, 9

Toto64-6 Suosikit: Tasaisen päätöskohteen suosikiksi nostetaan synkästä lähtöpaikasta huolimatta 8 Global Badman. Kaksivuotiaana huippusuorituksia tehnyt ori on parannellut kilpailujen myötä jatkuvasti otteitaan ja kykenee menestymään vähän raskaammallakin juoksunkululla. Toissa kerralla se juoksi koko matkan johtaneen Önas Princen ulkopuolella ja piti esimerkiksi paljon helpomman juoksun johtavan takana saaneen 6 Forever Melonin varmasti takanaan maaliin asti. Viimeksi ori nappasi helpon keulavoiton hyvällä täyden matkan tuloksella. Mainittu 6 Forever Melon teki hienoa jälkeä alkuvuoden ikäluokkalähdöissä, mutta tehtävät tiukkenevat kokoajan vastustajien kehittyessä. Ruunan viimeisin voitto tuli Färjestadista koko matkan johdon jälkeen. Terävä avaaja pyrkii jälleen kärkipaikalle ja pystyy siitä paljoon. Haastajat ja yllättäjät: 1 Fire Piston teki viimeksi tosi sitkeän kirin ulkoradoilla ja kohosi ylivoimaisen Revelationin takana kakkoseksi. Admir Zukanovicin valmentama ori on parantanut jatkuvasti starttien myötä otteitaan ja pystyy onnistuneella reissulla paljoon. Lähdön kiehtovin yllätyshaku on 2 Vici Volantes, joka kilpailee ennakkotietojen mukaan tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Kaksivuotiaana hyviä otteita esittänyt ori on avannut kauden paljon riviään paremmilla otteilla. Kauden avauksessaan ori seuraili asiallisesti rahasijoille Hell Bent For Amia ja kumppaneita vastaan. Viimeksi Halmstadissa se jäi kaikki tallella porukan keskelle pussiin. Fredrik Wallinin suojatti pystyy napakkaan avaukseen ja voi saada todellisen nappireissun johtavan takana. Alustava kolme prosenttia on näistä asemista hieno tarjous. 9 Usain Tilly esitti huippulahjakkaita otteita jo kaksivuotiaana ja voi startti alla olla nyt jo voittokunnossakin. Sen viime kausi päättyi ja tämä kausi alkoi laukkojen merkeissä, mutta ravilla kapasiteetti riittää näissä lähdöissä pitkälle. 4 Furies Rain on avannut uransa hyvillä sijoituksilla, mutta ei maistu nyt paljon pelattuna vastuksen koventuessa huomattavasti. Viimeksi hevonen piti keulasta niukkaan, mutta varmaan voittoon. 12 Kensighton Brosilla on lahjoja, mutta rutiinia vielä vähän ja kammopaikalta voittoon asti nouseminen on tosi vaikeaa. Juoksunkulku: Vici Volantesilla on saumat edetä ensimmäisenä sisäradalle ja eiköhän keulapaikka ole tarjolla ulkoa tulevalle Forever Melonille. Global Badmanilla tuskin kaihdetaan paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Vici Volantes (3%) on maistuva. Furies Rain (15%) puolestaan ylipelattu. Ranking: A) 8,6 B) 1,2,9,4,12 C) 10,3,11,5,7 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8, 6, 1, 2, 9 Suuri: 8, 6, 1, 2, 9

