Ravivihje: Toto75 Bjerke 14.6.2020

Suosikki/varma: 5 Calina on huippuluokan avoimen tason tamma ja näin sopivassa lähdössä sen kuuluu olla selvä suosikki. Talvella Vincennesin talvimeetingiin osallistunut tamma riitti Ranskan ravipyhätössäkin varsin mainiosti ja napsi viime vuoden lopulla kolme totosijaa putkeen. Frode Hamrelle palattuaan se on jatkanut heti kovalla tasolla. Toissa starttinsa se voitti helposti keulapaikalta kierrettyään avauspuolikkaan täyttyessä keulaan ja viimeksi se seuraili kovassa lähdössä totosijalle sisäratajuoksun jälkeen. Terävään avaukseen pystyvä tamma on keulasuosikki lähtöön ja pystyy tarvittaessa jyräämään voittoon muiltakin paikoilta.

Haastajat ja yllättäjät: 6 Code Bon on sekin oikein kyvykäs hevonen ja suosikin selvä ykköshaastaja. Magnus Tein Gundersenin suojatti on palannut pitkältä tauolta hienossa iskussa takaisin radoille ja melko varmaa on, että huippuori pystyy edelleen petraamaan starttien myötä otteitaan. Viimeksi Bjerkessä se kellotti alle 12-tuloksen johtavan rinnalta. Ori on nopea avaaja, mutta sisäpuolelta kiihdyttävän suosikin ohittaminen voi olla tiukassa.

9 Gogo Hall on toinen Frode Hamren tallin kova tähän lähtöön ja se pystyy tuliseen loppuvetoon onnistuneen selkäreissun jälkeen. 1 Am The Tiger ei ole hevosena suosikkien veroinen, mutta rutinoitunut kilparuuna pystyy hyvään suoritukseen nappipaikaltaan. Toissa kerralla Sörlandetissa se kilpaili suosikkikaksikon kanssa samassa lähdössä, eikä hävinnyt kakkossijaa paljoakaan.

Juoksunkulku: Calina on suosikki hakemaan keulapaikan sisemmän lähtöradan turvin. Paikasta sen takana kamppailevat lähinnä Kamperhaugs Dina ja Blueridge Sun.

Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä.

Ranking: A) 5 B) 6,9,1,7,3,4 C) 10,2,11,8,12