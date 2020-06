Ravivihje: Toto75 Boden 13.6.2020

Suosikki: 2 Giant Shadow on selvästi kierroksen suurin suosikki ja tehtävä vaikuttaakin ennakkoon passelilta. Johtavan takaa voitolla kauden aloittanut ruuna oli Åbyssä kuolemanpaikalta hieman nihkeä. Viimeksi edessä keulassa juossut Seismic Wave oli puolestaan liian kova vastustaja, mutta muut jäivät varmasti taakse. Björn Goopilla on oiva tilaisuus hankkia kelpo lähtönopeuden omaavalla 7-vuotiaalla johtopaikka, josta voitto olisi ulottuvilla. Pienempään lappuun suosikki jää liikaa pelattunakin yksin.



Haastajat ja yllättäjät: Haastajaporukan selvästi kiinnostavimmalta vaikuttaa vahvaa virettä esittänyt 6 Thankful, ja isompi vihjesysteemi tuplataankin sillä. Tamma on tehnyt kolmesti hankalista lähtöasemista erinomaisen loppuvedon ja tällä kertaa hieman sisempää sillä on saumat päästä parempiin juoksuasemiin. Suosikin kukistaminenkaan ei ole poissuljettua hyvällä reissulla. 4 Even's Cool Boy omaa kovan kapasiteetin, mutta päivän iskukyky on kehnon viime startin ja sitä seuranneen paussin myötä kysymysmerkki. Kauden avauskisassa ori kukisti kovia hevosia suosiollisen juoksun päätteeksi. Parhaassa lyönnissään se pystyisi voittamaankin. 3 Jaques Noir laukkasi Eskilstunassa loppukaarteessa, mutta kiersi viimeksi takaa vahvasti 09-vauhtia aina voittoon saakka. Kunto vaikuttaa mainiolta, mutta ongelmaksi voi muodostua se, ettei ruuna luultavasti pääse Giant Shadown ohi alussa. 11 Tjacko Zaz on hiljalleen kuntoutumassa ja otti jo viimeksi hallitun keulavoiton. Huippuiskuun tuntuisi kuitenkin olevan vielä matkaa, eikä kaikkien kiertäminen näistä asemista ilman levotonta juoksunkulkua taida onnistua. Sama tilanne on Robert Berghin kaksikolla, jolla niin ikään on edellytyksiä hopeadivisioonaan. 9 Te Quiero Grif ei ollut hirveän kaukana voitosta huhtikuussa Uumajassa ja siihen nähden nolla prosenttia tuntuu aliarvioinnilta. Parissa viime startissa ruuna on tosin ollut hieman ponneton, mutta taustajoukot odottavat terävöitymistä tähän.



Juoksunkulku: Giant Shadow lähtee melko reippaasti ja ainakin välittömästi rinnalta kiihdyttävät sillä on hyvä mahdollisuus torjua. Thankful lataa ulkoa reippaammin, mutta tavoitellee ensisijaisesti hyvää selkäjuoksua.



Pelijakauma: Giant Shadow (68%) on saanut liian suuren kannatuksen, mutta on kuitenkin kierroksen todennäköisin voittaja. Thankful (7%) on haastajista aliarvostettu.



Ranking: A) 2 B) 6, 4, 3, 11, 8, 9, 12 C) 1, 7, 5, 10